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Фото Бориса Мальцева. Клерк.Ру

«Иные лица» должны платить налоги правильно

09.01.17 11:09
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ФНС разъяснила правила уплаты налоговых платежей для «иных лиц». С 2017 года налогоплательщики смогут платить налоги не только самостоятельно, но и с помощью других лиц.

Соблюдение правил необходимо для того, чтобы:

  • Правильно идентифицировать налогоплательщика;
  • Назначение денежных средств было правильно отражено в информационных ресурсах налоговых органов.

Итак, что значит правильно оплатить налоги?

Это значит – правильно указывать информацию в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджет РФ. В частности, в платежных документах указываются следующие реквизиты:

  • ИНН плательщика, то есть лица, чья обязанность по уплате налогов исполняется;
  • КПП плательщика, то есть лица, чья обязанность по уплате налогов исполняется;
  • «Плательщик», то есть лицо, которое вносит деньги в счет уплаты налога (для юрлиц – это наименование организации, для физлиц – ФИО);
  • «Назначение платежа». Указывается ИНН и КПП (для физлиц только ИНН) лица, осуществляющего платеж, и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//";
  • «Статус плательщика». Указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджет исполняется. Для юрлица статус «01», для ИП – «09», нотариуса, занимающийся частной практикой – «10», адвоката, учредившего адвокатский кабинет – «11», главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12», физлица – «13», ИП производящего выплаты физлицам – «14».

Кредитные и почтовые организации, принимая платежи в бюджет от «иных лиц», также должны указывать соответствующие реквизиты.

Источник: информация ФНС России от 20 декабря 2016 г. «Налоговые платежи разрешено уплачивать иными лицами», Гарант.ру.

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

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1 мнение
Клерк
sunflower_tk
, Оренбург

Вот уже не первый раз эти разъяснения читаю в разных источниках и всякий раз вопрос: как банки это проводить будут? Как заставить банк-клиент в принципе такую платежку передать со странными для него реквизитами? Или с 01.01.17 все везде уже адаптировано? Знает кто-нибудь ответы?

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