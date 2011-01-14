Коллаж Мистера Д. Кублог
Страшная сказка про должную осмотрительность
Страшно, Господи, жить на свете. А сейчас стало еще страшнее, ибо кругом воры и преступники, а защитить меня некому. И эти — ходят кругами, сужают их, не оставляя ни просвета, ни щелочки чтобы выскользнуть живым и здоровым. Все им отдай и не посмотрят, что сироты мы неприкаянные, все что нажито, то получено непосильным трудом кровью и потом.
Что случилось?
А случилось, то, господа хорошие,
Какие такие законы погонят тебя в неволю?
Ой, да мало ли они их напридумывали. Да хоть взять поправки в Налоговый кодекс, которые, ай, уже вступили с силу с конца ноября. Налоговые недоимки теперь распространяются на имущество частных лиц, то есть «физиков», по нашему. И никакой хитроумный директор или даже хозяин фирмы теперь не может переписать имущество на ИП и спокойно посылать налоговую подальше. Ответит, родненький мой, всем что нажил. И меня, главбуха своего проверенного, утянет за собой в сыру могилу, то есть на ковер в налоговую или вообще на скамью подсудимых.
Скажет там ехидный прокурор — начальник твой вор, тюрьма ему дом родной, но ты то, мол, мать, куды глядела? Почему,
Какая-какая осмотрительность? А?
Должная! Смотри как: понятие должная осмотрительность введено постановлением Пленума ВАС РФ от
Помнишь историю, когда с гендиректора налоговики решили взыскать за счет личного имущества 16 миллионов рублей в счет погашения недоимок, пеней и штрафов за ту компанию, которую он возглавлял. Обоснование: гендиректор не проявил должной осмотрительности при выборе контрагентов, компания была связана с серыми и обнальными конторами, и ей были доначислены недоимки, пени и штрафы
Тебя посадят — и правильно. Главбух, он на то и ответственное лицо, чтобы блюсти, как бы чего не вышло. Почему не осмотрительная была?
Типун тебе на язык, мил человек. Пока никого не посадили, и вся в шоколаде я. Начальство меня лелеет и холит, чувствуют, заразы, что за мной как за каменой стеной. Осмотрительная я, как оно должно: все
Да что
случилось-то? Кто тебя разорять собрался?
А то сами не знаете, как оно бывает?! Бизнес большой, контрагентов много, сделки идут, слава гению нашего маркетолога и упорству начальника отдела продаж! Каждый клиент дорог, каждый партнер — на вес золота. Оно и верно, правильно. Так и надо, если заработать хочешь. Но не мы одни! Хитрецов много сейчас, оптимизаторов еще больше. Они так тебе наоптимизируют, что хочешь — не хочешь, а с жуликами легко связаться можно. Они тебе и учредительные документы и паспорт главбуха и выписку ЕГРЮЛ и рентген директора предъявят. А все равно — как оно проверишь, ведь каждый урвать сейчас норовит, ему все что потом — гори оно синим пламенем! Нарваться, оно всегда можно.
Ха-а, ну и глупая же ты. Кругом всяких сервисов по проверке контрагентов завались. Вводишь туда всяко-разно и видишь — жулье или честные купцы-товарищи.
Да знаю я, про все эти хитрости. Тоже мне, тайна рецепта
- https://service.nalog.ru/disqualified.do — реестр дисквалифицированных лиц.
- http://egrul.nalog.ru — ЕГРЮЛ (можно узнать зарегистрировано ли юридическое лицо, не исключено ли из реестра).
- https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.
- http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr — сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении ООО 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они должны публиковаться в соответствии с законодательством.
- http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.
- https://service.nalog.ru/addrfind.do — реестр адресов массовой регистрации.
- https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
- https://service.nalog.ru/baddr.do — сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
- https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов
и/илине представляющих налоговую отчетность более года.
- http://fssprus.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств ФССП.
- http://reestr-dover.ru — реестр отмененных нотариальных доверенностей.
- http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — проверка по списку недействительных утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ.
- http://kad.arbitr.ru — база данных судебных дел арбитражных судов РФ.
- https://service.nalog.ru/bi.do — информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке (сервис Банкинформ).
Молодец, хлеб не зря ешь, знаешь, где смотреть. Только муторно все это и долго.
Только одна кнопка меня спасает. Здесь моя свобода, деньги и сохранное имущество.
Нажми и ты эту кнопку: