Страшная сказка про должную осмотрительность

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Страшно, Господи, жить на свете. А сейчас стало еще страшнее, ибо кругом воры и преступники, а защитить меня некому. И эти — ходят кругами, сужают их, не оставляя ни просвета, ни щелочки чтобы выскользнуть живым и здоровым. Все им отдай и не посмотрят, что сироты мы неприкаянные, все что нажито, то получено непосильным трудом кровью и потом.

Что случилось?

А случилось, то, господа хорошие, други-товарищи , что верить стало совсем никому нельзя, вот ну ни капелюсечки. Каждый с кем ведешь дела, в один миг может тебя подставить так, что останешься в одном исподнем, да и то если оно из Ашана, а не от Версаче. А то и вообще, пойдешь по этапу, сядешь на «пятерик» и станешь подбирать крошки за уголовкой и блатными. Спросите, почему, мол, я в такой панике, да еще накануне Нового года? Так ведь сами знаете, нас тут Клерк.ру каждый день пугает своими статьями про новые законы, которые или уже или скоро. И конец года ведь, сдача отчетности в налоговую не за горами. А лютуют они сейчас, сами знаете как.

Какие такие законы погонят тебя в неволю?

Ой, да мало ли они их напридумывали. Да хоть взять поправки в Налоговый кодекс, которые, ай, уже вступили с силу с конца ноября. Налоговые недоимки теперь распространяются на имущество частных лиц, то есть «физиков», по нашему. И никакой хитроумный директор или даже хозяин фирмы теперь не может переписать имущество на ИП и спокойно посылать налоговую подальше. Ответит, родненький мой, всем что нажил. И меня, главбуха своего проверенного, утянет за собой в сыру могилу, то есть на ковер в налоговую или вообще на скамью подсудимых.

Скажет там ехидный прокурор — начальник твой вор, тюрьма ему дом родной, но ты то, мол, мать, куды глядела? Почему, твою-разъэтак , не проявила этой, как ее блин, — «должной осмотрительности»? А я рот, дурра, раззявлю, и плакать начну. А как ее проявлять-то , если врут все кругом напропалую, фирмы — однодневки создают, имущество задним числом переписывают и вообще по поддельным паспортам компании регистрируют.

Какая-какая осмотрительность? А?

Должная! Смотри как: понятие должная осмотрительность введено постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, однако точное определение понятия в нем отсутствует. В п. 10 постановления № 53 лишь указывалось, что «налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом…».

Помнишь историю, когда с гендиректора налоговики решили взыскать за счет личного имущества 16 миллионов рублей в счет погашения недоимок, пеней и штрафов за ту компанию, которую он возглавлял. Обоснование: гендиректор не проявил должной осмотрительности при выборе контрагентов, компания была связана с серыми и обнальными конторами, и ей были доначислены недоимки, пени и штрафы

Тебя посадят — и правильно. Главбух, он на то и ответственное лицо, чтобы блюсти, как бы чего не вышло. Почему не осмотрительная была?

Типун тебе на язык, мил человек. Пока никого не посадили, и вся в шоколаде я. Начальство меня лелеет и холит, чувствуют, заразы, что за мной как за каменой стеной. Осмотрительная я, как оно должно: все проверю-перепроверю сперва, только потом подписываю. Оттого и страшно мне, любая ошибка или невнимательность могут стать почти смертельными. Набегут, наскочат проверяющие, ироды проклятые, окинут зорким своим оком, чтобы оно повылазило у них, всю нашу отчетность и — доначислят! Да по ихнему, по настоящему — миллионы, чтобы духу нашего не осталось на земле этой убогой, разорить до седьмого колена и директора, и учредителя и меня заодно — главбуха их несчастного!

Да что случилось-то ? Кто тебя разорять собрался?

А то сами не знаете, как оно бывает?! Бизнес большой, контрагентов много, сделки идут, слава гению нашего маркетолога и упорству начальника отдела продаж! Каждый клиент дорог, каждый партнер — на вес золота. Оно и верно, правильно. Так и надо, если заработать хочешь. Но не мы одни! Хитрецов много сейчас, оптимизаторов еще больше. Они так тебе наоптимизируют, что хочешь — не хочешь, а с жуликами легко связаться можно. Они тебе и учредительные документы и паспорт главбуха и выписку ЕГРЮЛ и рентген директора предъявят. А все равно — как оно проверишь, ведь каждый урвать сейчас норовит, ему все что потом — гори оно синим пламенем! Нарваться, оно всегда можно.

Ха-а , ну и глупая же ты. Кругом всяких сервисов по проверке контрагентов завались. Вводишь туда всяко-разно и видишь — жулье или честные купцы-товарищи .

Да знаю я, про все эти хитрости. Тоже мне, тайна рецепта Кока-колы нашлась. Ночью пьяную в Новый год разбуди и то назубок расскажу, на каком сайте и что можно проверить. Так и делаю. Не в том смысле, что пьяная проверяю всегда, а том смысле, что всегда проверяю. А ну-ка — проверь меня прямо сейчас:

https://service.nalog.ru/disqualified.do — реестр дисквалифицированных лиц.

http://egrul.nalog.ru — ЕГРЮЛ (можно узнать зарегистрировано ли юридическое лицо, не исключено ли из реестра).

https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr — сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении ООО 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они должны публиковаться в соответствии с законодательством.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

https://service.nalog.ru/addrfind.do — реестр адресов массовой регистрации.

https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

https://service.nalog.ru/baddr.do — сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

не представляющих налоговую отчетность более года. http://fssprus.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств ФССП.

http://reestr-dover.ru — реестр отмененных нотариальных доверенностей.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — проверка по списку недействительных утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ.

http://kad.arbitr.ru — база данных судебных дел арбитражных судов РФ.

https://service.nalog.ru/bi.do — информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке (сервис Банкинформ).

Молодец, хлеб не зря ешь, знаешь, где смотреть. Только муторно все это и долго.

То-то и оно. Пока везде посмотришь, семь потов сойдет, времени на основную работу не остается. Поэтому сайты-то эти я знаю, но пользуюсь совсем другим.

Только одна кнопка меня спасает. Здесь моя свобода, деньги и сохранное имущество.

Нажми и ты эту кнопку: