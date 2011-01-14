Клерк.Ру
 

Новогодний топ вакансий для специалистов по МСФО в Москве

30.12.16 12:36
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Доля вакансий для специалистов по международным стандартам финансовой отчетности составляет 2,6% от всех вакансий в сфере «Бухгалтерия», размещенных на hh.ru в России за последние три месяца. Доля резюме – 2,2%. Средняя заработная плата, предлагаемая этим специалистам, выше средней бухгалтерской.  Так в 4 квартале 2016 года консультантам, менеджерам и бухгалтерам по МСФО в среднем на hh.ru в России предлагали зарплату в 75 000 рублей, в Москве – 90 000 рублей*.

Редакция Клерк.ру подготовила для вас топ-10 самых высокооплачиваемых предложений о работе для тех, кто на «ты» с МСФО в Москве.

Ведущий консультант по международному налогообложению
от 150 000 руб.

Ведущая российская аудиторско-консультационная компания приглашает на работу специалиста, в обязанности которого будет входить оказание консультаций, ведение проектов фирмы, анализ и контроль налоговых рисков компаний-клиентов, написание юридических заключений и менторство. Обязательным требованием является свободное владение английским языком и опыт работы в международном налогообложении в компаниях BIG4 и/или ведущих российских консалтинговых компаниях от 5 лет.

Финансовый менеджер (МСФО, свободный английский)
от 150 000 до 170 000 руб.

Иностранная производственная компания ищет финансового контролера для формирования и сдачи отчетности МСФО, управленческой отчетности, анализа ДДС и бюджетирования. Требования к кандидату: свободное владение английским языком, высшее профильное образование, опыт составления отчетности по МСФО в иностранных компаниях от 5 лет и готовность работать в режимах сжатых сроков.

Заместитель главного бухгалтера в производственную компанию
от 137 931 руб.

Крупной производственной компании требуется сотрудник, который организует ведение бухгалтерского и управленческого учета и обеспечит контроль всех участков учета. Кандидат, претендующий на эту должность, должен обладать высшим образованием, опытом работы главным бухгалтером или его заместителем в производственной компании от 2 лет. Важным требованием является обладание уверенными навыками работы в программе 1С УПП.

Менеджер по МСФО
от 100 000 до 200 000 руб.

Крупной девелоперской компании нужен менеджер по МСФО со знаниями банковской системы в части открытия счетов и проведения операций по счетам, законов о КИК, раскрытия информации между странами, соглашений об избежании двойного налогообложения. Плюсом будет опыт работы в юрисдикциях Кипра за последние полтора года. Обязательно владение английским языком на уровне выше среднего. К основным обязанностям относится работа с иностранными банками, аудиторами и консультантами на предмет оценки налоговых последствий от сделок, в которых задействованы нерезиденты. Взаимодействие с бухгалтерией контура РФ Холдинга, юристами, казначейством.

Бухгалтер по МСФО
от 120 000 руб.

Международной производственно-торговой группе компаний требуется бухгалтер по МСФО. Необходимо будет вести бухучет, обрабатывать первичную документацию, составлять отчеты и ежегодно проходить внешний и внутренний аудит. Обязательными требованиями к кандидату является знание бухучета и основ МСФО, владение английским языком на хорошем разговорном уровне.

Специалист по МСФО
от 110 000 руб.

Ведущая российская аудиторско-консалтинговая компания приглашает на работу специалиста по МСФО, в чьи обязанности будет входить трансформация российской бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами МСФО, ее аудит и написание примечаний. Обязателен опыт работы в аудиторской/консультационной компании от 2 лет, опыт работы с МСФО не менее 3 лет, желательно наличие не менее 5 бумаг ACCA, DipIFR, владение английским языком.

Финансовый аналитик МСФО
от 120 000 до 130 000 руб.

В компании с офисом в Химках открыта вакансия финансового аналитика МСФО. Необходимо высшее экономическое образование и DipIFR (ACCA), опыт работы от 2 лет и опыт самостоятельного формирования консолидированной отчетности по МСФО, а также владение английским на уровне не ниже среднего. Перед успешным кандидатом будут стоять следующие задачи: ведение учета и формировании отчетности по МСФО, участие в подготовке бюджета компании, представление интересов компании в ходе ежегодного аудита консолидированной отчетности по МСФО.

Ведущий специалист по корпоративной отчетности (МСФО)
от 100 000 руб.

Инвестиционно-строительной корпорации нужен ведущий специалист по корпоративной отчетности. Требования к кандидату: высшее экономическое образование, знание стандартов МСФО на уровне практикующего аудитора, наличие международного сертификата ACCA (или диплома DipIFR, MBA), отличный уровень владения продуктами: 1С-УПП, 1С-БУХ, 1С-УТ, опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. В обязанности входит широкий спектр задач: разработка и актуализация учетной политики в соответствии со стандартами МСФО, составление инструкций, аудирование,  разработка аналитических отчетов, внедрение и управление систем бюджетирования. Компания обеспечивает социальные гарантии широкого спектра и всяческую поддержку работников.

Ведущий специалист по МСФО
110 000 руб. 

Крупнейшему в России производителю и экспортеру микроэлектроники необходим ведущий специалист по МСФО, который будет обеспечивать подготовку отчетности дочерних компаний (3 ед. РФ + 4 ед. ЮВА) по стандартам МСФО и участвовать в автоматизации процесса подготовки отчетности. Требования: высшее образование, владение английским языком, практический опыт трансформации из РСБУ в МСФО и/или опыт работы в компаниях BIG 4 (от 2-х лет) либо производственных компаниях, наличие профессиональных сертификатов по международной отчетности (DipIFR, ACCA в процессе и др.), желателен опыт работы в 1С и отличное знание Excel. 

Менеджер по управлению мастер-данными
104 400 руб.

В крупный российский холдинг требуется менеджер по управлению мастер-данными. Кандидат на эту должность должен обладать высшим профильным образованием, знаниями в области анализа информации, навыками обработки больших объемов баз данных средствами Excel, Access, желательно, дополнительное образование в области управленческого учета, бухгалтерии, учета МСФО, владение английским на среднем уровне. Обязанности: разработка и внедрение нормативной документации для управления мастер-данными, обеспечение непротиворечивости корректного и достоверного отображения мастер-данных в информационных системах, работа с ними, предоставление информации.

*среднее зарплатное предложение в вакансиях на сайте hh.ru в сфере «Бухгалтерия» по специализации «МСФО», размещенных в 4 квартале 2016 г.

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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