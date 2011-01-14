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Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?

30.12.16 21:37
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Тест: что ты знаешь о Тёмной Стороне бухгалтерии, юный джедай?

Вы — Ангел во плоти. Ну, или божий одуванчик

Вы практически ничего не знаете о черной бухгалтерии. В вашей фирме не платят за электричество, потому что ваш нимб позволяет освещать весь офис.

Вы — волк в овечьей шкуре

Вы немного разбираетесь в черной бухгалтерии. Возможно, слышали что-то из разговоров ваших коллег... Может стоит пойти прислушаться получше?

Вы — адвокат дьявола

Вы хорошо разбираетесь в черной бухгалтерии. По факту — хорошо, но в ведомости мы можем записать, что идеально. За небольшой откат.

Вы не перешли на тёмную сторону. Вы и есть тёмная сторона

Вы идеально разбираетесь в черной бухгалтерии. Мы подозреваем, что вы сами ее придумали. Как вам это удалось?

1/10Что такое фирма-однодневка?
2/10«Обналичка» — это...
3/10Поговорим об оффшорах? Кстати, что это?
4/10Что такое зарплата в конвертах?
5/10А судьи кто? Кто судит «черные» делишки?
6/10Несет ли ответственность за черную бухгалтерию сам бухгалтер или нет?
7/10Каким наказанием грозит особо крупный размер налоговой недоимки?
8/10Под какую статью попадает организатор обналички через фирмы-однодневки
9/10Какой самый распространенный прием ЧБ
10/10Какие ситуации являются примером черной бухгалтерии?


Главный бухгалтер – второе лицо в компании после руководителя. Он подчиняется только ему, может быть уволен только им. Бухгалтер наравне с руководителем компании подписывает самые важные документы.

А как поступить специалисту учета, если компания ведет нечестную игру, например обналичивает денежные средства? Может ли бухгалтер не брать на себя за это ответственность и отказаться подписывать сомнительные документы? Готовы ли вы к таким вопросам? Давайте проверим.

В тесте возможны варианты с одним и несколькими ответами

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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