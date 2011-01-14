Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?

Тест: что ты знаешь о Тёмной Стороне бухгалтерии, юный джедай? Начать тест

Вы — Ангел во плоти. Ну, или божий одуванчик Вы практически ничего не знаете о черной бухгалтерии. В вашей фирме не платят за электричество, потому что ваш нимб позволяет освещать весь офис. Пройти заново

Вы — волк в овечьей шкуре Вы немного разбираетесь в черной бухгалтерии. Возможно, слышали что-то из разговоров ваших коллег... Может стоит пойти прислушаться получше? Пройти заново

Вы — адвокат дьявола Вы хорошо разбираетесь в черной бухгалтерии. По факту — хорошо, но в ведомости мы можем записать, что идеально. За небольшой откат. Пройти заново

Вы не перешли на тёмную сторону. Вы и есть тёмная сторона Вы идеально разбираетесь в черной бухгалтерии. Мы подозреваем, что вы сами ее придумали. Как вам это удалось? Пройти заного

1/10 Что такое фирма-однодневка ? Фирмы, которые быстро разорились

Это контрагенты, которые ведут свою деятельность только «на бумаге» для сокращения налогов для их юридических партнёров или расхищения государственных средств

Фирмы, которые были основаны день назад

Это фирмы, акции которых могут сильно подняться или обрушиться в цене в течение одного дня ответ

2/10 «Обналичка» — это... Значительный удельный вес вычетов по НДС по отношению к начисленной сумме этого налога

Регулярное представление организацией декларации к уменьшению или возмещению из бюджета (не менее 3 раз в течение года по одному налогу)

Процесс безналогового и безотчетного, превращения каких-то официальных средств в наличные деньги

Это маленькое-маленькое обналичивание ответ

3/10 Поговорим об оффшорах? Кстати, что это? Это государства, предоставляющие особо щадящий налоговый режим (налоги там либо отсутствуют, либо — мизерные)

Нестабильная ситуация с курсами валют

Продажа товара, купленного по старой цене, но проданного уже по новым ценам

Самостоятельно написанная складская программа ответ

4/10 Что такое зарплата в конвертах? Зарплата если работаешь неофициально

Зарплата, которая была доставлена почтовым курьером

Заработная плата, с которой работодатель и работник не уплатил налоги и сборы

Зарплата, которую не хотят платить ответ

5/10 А судьи кто? Кто судит «черные» делишки? Конституционный суд

Арбитражный суд

Суд общей юрисдикции

Третейский суд ответ

6/10 Несет ли ответственность за черную бухгалтерию сам бухгалтер или нет? Ответственность несет руководитель предприятия и главный бухгалтер

Вся ответственность на генеральном директоре

Ответственность может понести любой сотрудник, принимавший участие в оформлении документов и перечислении денег

Ответственность несет любой, даже самый младший сотрудник бухгалтерии, если все укажут на него и ему уже есть 18 ответ

7/10 Каким наказанием грозит особо крупный размер налоговой недоимки? До 3 лет

До 6 лет

До 10 лет колонии строгого режима или колонии-поселения

Кто меня посадит? Я же памятник... ответ

8/10 Под какую статью попадает организатор обналички через фирмы-однодневки Статья 173.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»

Статья 31 НК РФ «Права налоговых органов»

Статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»

Статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» ответ

9/10 Какой самый распространенный прием ЧБ Использование неучтенных основных средств

Работа через облачную бухгалтерию. Нет бухгалтера — нет доказательств

Cнятие денег в банке по чековой книжке

Использование «зарплатных» схем и проведение фиктивных поставок товаров (работ, услуг) с применением поддельных документов ответ