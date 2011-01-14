Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?
Тест: что ты знаешь о Тёмной Стороне бухгалтерии, юный джедай?
Вы — Ангел во плоти. Ну, или божий одуванчик
Вы практически ничего не знаете о черной бухгалтерии. В вашей фирме не платят за электричество, потому что ваш нимб позволяет освещать весь офис.
Вы — волк в овечьей шкуре
Вы немного разбираетесь в черной бухгалтерии. Возможно, слышали
Вы — адвокат дьявола
Вы хорошо разбираетесь в черной бухгалтерии. По факту — хорошо, но в ведомости мы можем записать, что идеально. За небольшой откат.
Вы не перешли на тёмную сторону. Вы и есть тёмная сторона
Вы идеально разбираетесь в черной бухгалтерии. Мы подозреваем, что вы сами ее придумали. Как вам это удалось?
Главный бухгалтер – второе лицо в компании после руководителя. Он подчиняется только ему, может быть уволен только им. Бухгалтер наравне с руководителем компании подписывает самые важные документы.
А как поступить специалисту учета, если компания ведет нечестную игру, например обналичивает денежные средства? Может ли бухгалтер не брать на себя за это ответственность и отказаться подписывать сомнительные документы? Готовы ли вы к таким вопросам? Давайте проверим.
В тесте возможны варианты с одним и несколькими ответами
Классно!
"Вы — адвокат дьявола"