Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года

Просмотров:

Как изменилась отчетность по страховым взносам с 2017 года. Что и куда сдавать? С 2017 года страховые взносы переданы в ФНС России. Это значит, что с 2017 года работодатели и предприниматели уплачивают страховые взносы и сдают расчеты по взносам в ФНС России. Подробнее тут.

Как поступить с кассой в 2017 году С 1 июля 2017 года весь парк контрольно-кассовой техники в Российской Федерации начнет передавать чеки в налоговую службу через интернет. Об этом говорится в новой редакции Федерального закона о применении контрольно-кассовой техники № 54-ФЗ . Это значит, что до установленного срока 2 миллиона касс, находящихся в эксплуатации предприятий торговли и сферы услуг по прежней схеме, должны быть модернизированы или заменены новыми. Подробнее статья про он-лайн кассы тут. А вот ТАБЛИЦА «Новые штрафы за нарушение закона о ККТ»

Как налоговые поправки в 2017 году повлияют на бизнес 30 ноября Президент РФ подписал закон, который внес поправки в Налоговый кодекс. Они вступили в силу с начала 2017 года. Одну из версий самых важных для бизнеса изменений читайте тут.

Земельный налог с учетом изменений с 1 января 2017 года Любой налог считается установленным, когда определены его плательщики и элементы налогообложения: объект; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления и сроки уплаты. Актуальные вопросы определения налоговой базы по земельному налогу, в том числе в случаях, если нет кадастровой стоимости или она не доведена до сведения налогоплательщика рассмотрены в этой статье. С 1 января 2017 года скорректированная кадастровая стоимость будет учитываться при расчете налогов на недвижимое имущество, начиная с периода, в котором она была ошибочно определена. С нового года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ ). Пересчитать налог на недвижимость по кадастровой стоимости можно будет независимо от вида ошибок (техническая, реестровая ошибка в Едином государственном реестре недвижимости, методологическая ошибка в результатах кадастровой оценки и другие), а также от статуса органа, допустившего ошибки (органы Росреестра, бюджетные учреждения, созданные субъектами Российской Федерации для определения кадастровой стоимости и другие). Подробнее тут.

С 2017 года для ЕНВД и ПСН вместо ОКУН применяются ОКВЭД2 и ОКПД2 С 1 января 2017 года вступают в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Одновременно утрачивает силу Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002–93. В этой связи в НК исключено наименование «Общероссийский классификатор услуг населению» и внесены изменения.

«Упрощенка» — 2017: очередные поправки гл. 26.2 НК РФ Вступает в силу Федеральный закон от 30.11.2016 № 401‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» (далее — Федеральный закон № 401‑ФЗ). Закон вносит широкомасштабные коррективы как в ч. I, так и в ч. II НК РФ. Новшества не обошли стороной и гл. 26.2 НК РФ: еще раз увеличен предельный размер доходов при УСНО. Подробнее тут.

Особенности трудовых отношений у микропредприятий с 2017 года С 1 января 2017 г. Федеральным законом от 3.07.16 г. № 348-ФЗ в трудовое право введена новая глава 48.1, устанавливающая особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. Подробнее тут.

Как в 2017 году работать с требованиями налоговых органов С 1 января 2017 года ответ на требование о пояснениях по НДС придется представлять только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Ответ на требование, направленный в инспекцию в бумажном виде, считается не представленным. Это прямо предусмотрено статьей 88 Федерального закона от 01.05.2016 № 130-ФЗ . За непредставление (или несвоевременное представление) пояснений предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Подробности тут.

Изменения в часть первую Налогового кодекса: что учесть в 2017 году? Принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и сборов, взимаемых в РФ, подробно рассмотрены в части второй Налогового кодекса. Однако для организаций не менее важной является и часть первая НК РФ. С 1 января 2017 года в часть первую НК РФ внесены существенные изменения. Подробнее тут.

Увеличение пенсионного возраста госслужащих Начиная с 1 января 2017 года для тех, кто состоит на государственной и муниципальной гражданской службе, пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на полгода, пока не достигнет планки 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Это произойдет соответственно в 2026 и в 2032 годах. Подробнее тут.

С 2017 года при реализации товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, применяется ОКПД2 Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ были внесены изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года новой редакции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) и отменой Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005–93, наименование «Общероссийский классификатор продукции», заменено на «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности». Читайте тут.

Как повлияют на бизнес изменения в аудите с 2017 Со 2017 года власти России решили сделать бухгалтерскую отчетность публичной и еще более прозрачной. С 1 января 2017 года на территории РФ введут в действие 30 международных стандартов аудита (МСА), согласно приказу Минфина от 24.10.2016 № 192н. Также Приказом Минфина от 09.11.2016 № 207н с 1 января 2017 года будут применяться еще 18 новых стандартов аудита. Читайте тут.

Налог на прибыль — 2017: новый год и новые правила Наиболее существенными из них являются: введение нового классификатора основных средств, изменения в области критериев контролируемой задолженности; пополнение списка расходов затратами на оценку квалификации работников. Также планируются некоторые другие нововведения, связанные с отдельными отраслями и видами деятельности. Подробнее тут.

Особенности регистрации, отчетности и проверок обособленных подразделений с 2017 г. Страховые взносы С 2017 г. исчисление и уплату страховых взносов будет регулировать Налоговый кодекс РФ, а их администрированием будут заниматься налоговые органы (см. «Финансовая газета» № 39 от 27.10.16 г. «Страховые взносы с 2017 года. О новых правилах исчисления и уплаты»). В связи с этим у организаций, имеющих в своей структуре обособленные подразделения, появятся «свои» особенности регистрации таких подразделений, сдачи отчетности и проверок, о которых мы и поговорим более подробно. Подробнее сотри статью тут.

Предельные соотношения зарплат руководителей и работников С 1 января 2017 года зарплаты управленческого персонала государственных и муниципальных учреждений должны увязываться со среднемесячной зарплатой остальных сотрудников и подчиняться предельным соотношениям, установленным органами-учредителями . Автономным учреждениям (как и бюджетным, казенным) тоже предстоит исполнять новые требования. В чем именно они заключаются и как рассчитывать соотношение зарплат читайте тут.

Система независимой оценки квалификации заработает в полную силу с 1 января 2017 года С 1 января 2017 года вступает в силу разработанный Минтрудом России федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», который предусматривает формирование объединениями работодателей и профсоюзами системы независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан.

Классификация основных средств — 2017 С 2017 года Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, будет действовать в обновленном варианте. Данные новшества изучены в этой статье.