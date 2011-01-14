Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года
Как изменилась отчетность по страховым взносам с 2017 года. Что и куда сдавать?
С 2017 года страховые взносы переданы в ФНС России. Это значит, что с 2017 года работодатели и предприниматели уплачивают страховые взносы и сдают расчеты по взносам в ФНС России. Подробнее тут.
Как поступить с кассой в 2017 году
С 1 июля 2017 года весь парк
А вот ТАБЛИЦА «Новые штрафы за нарушение закона о ККТ»
Как налоговые поправки в 2017 году повлияют на бизнес
30 ноября Президент РФ подписал закон, который внес поправки в Налоговый кодекс. Они вступили в силу с начала 2017 года. Одну из версий самых важных для бизнеса изменений читайте тут.
Земельный налог с учетом изменений с 1 января 2017 года
Любой налог считается установленным, когда определены его плательщики и элементы налогообложения: объект; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления и сроки уплаты. Актуальные вопросы определения налоговой базы по земельному налогу, в том числе в случаях, если нет кадастровой стоимости или она не доведена до сведения налогоплательщика рассмотрены в этой статье.
С 1 января 2017 года скорректированная кадастровая стоимость будет учитываться при расчете налогов на недвижимое имущество, начиная с периода, в котором она была ошибочно определена. С нового года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон от
С 2017 года для ЕНВД и ПСН вместо ОКУН применяются ОКВЭД2 и ОКПД2
С 1 января 2017 года вступают в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Одновременно утрачивает силу Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002–93.
В этой связи в НК исключено наименование «Общероссийский классификатор услуг населению» и внесены изменения.
«Упрощенка» — 2017: очередные поправки гл. 26.2 НК РФ
Вступает в силу Федеральный закон от
Особенности трудовых отношений у микропредприятий с 2017 года
С 1 января 2017 г. Федеральным законом от
Как в 2017 году работать с требованиями налоговых органов
С 1 января 2017 года ответ на требование о пояснениях по НДС придется представлять только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Ответ на требование, направленный в инспекцию в бумажном виде, считается не представленным. Это прямо предусмотрено статьей 88 Федерального закона от
Изменения в часть первую Налогового кодекса: что учесть в 2017 году?
Принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и сборов, взимаемых в РФ, подробно рассмотрены в части второй Налогового кодекса. Однако для организаций не менее важной является и часть первая НК РФ. С 1 января 2017 года в часть первую НК РФ внесены существенные изменения. Подробнее тут.
Увеличение пенсионного возраста госслужащих
Начиная с 1 января 2017 года для тех, кто состоит на государственной и муниципальной гражданской службе, пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на полгода, пока не достигнет планки 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Это произойдет соответственно в 2026 и в 2032 годах. Подробнее тут.
С 2017 года при реализации товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, применяется ОКПД2
Федеральным законом от
Как повлияют на бизнес изменения в аудите с 2017
Со 2017 года власти России решили сделать бухгалтерскую отчетность публичной и еще более прозрачной. С 1 января 2017 года на территории РФ введут в действие 30 международных стандартов аудита (МСА), согласно приказу Минфина от
Налог на прибыль — 2017: новый год и новые правила
Наиболее существенными из них являются: введение нового классификатора основных средств, изменения в области критериев контролируемой задолженности; пополнение списка расходов затратами на оценку квалификации работников. Также планируются некоторые другие нововведения, связанные с отдельными отраслями и видами деятельности. Подробнее тут.
Особенности регистрации, отчетности и проверок обособленных подразделений с 2017 г.
Страховые взносы С 2017 г. исчисление и уплату страховых взносов будет регулировать Налоговый кодекс РФ, а их администрированием будут заниматься налоговые органы (см. «Финансовая газета» № 39 от
Предельные соотношения зарплат руководителей и работников
С 1 января 2017 года зарплаты управленческого персонала государственных и муниципальных учреждений должны увязываться со среднемесячной зарплатой остальных сотрудников и подчиняться предельным соотношениям, установленным
Система независимой оценки квалификации заработает в полную силу с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года вступает в силу разработанный Минтрудом России федеральный закон от 3 июля 2016 года №
Классификация основных средств — 2017
С 2017 года Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, будет действовать в обновленном варианте. Данные новшества изучены в этой статье.
Как изменится законодательство по НДС с 2017 года
- С 1 января 2017 года страховые взносы (кроме взносов за травматизм) передадут в ФНС.
- В налоговую будет сдаваться новая форма по страховым взносам. Также введен новый срок сдачи отчета по страховым взносам. Форма
РСВ-1отменяется.
- Вводится отчет о стаже работников, вводится новый срок сдачи
СЗВ-Ми возрастает штраф за непредоставление сведений в ПФР.
- 1 января 2017 года изменяется срок сдачи
СЗВ-Мсотрудникам.
- С 1 января 2017 года суточные выше определенного лимита будут облагаться взносами.
- Упрощается кадровый учет на микропредприятиях.
- С 1 января 2017 года налоговая может оштрафовать предприятие, если оно не даст пояснений по тому или иному запросу.
- С 1 января 2017 года изменяется расчет пособий.
- В законе о взносах «на травматизм» пропишут как их считать.
- Класс профессионального риска для взносов на травматизм будут определять
по-другому.
- Финансирование предупредительных мер в 2017 году можно будет потратить на средства индивидуальной защиты, спецодежду и спецобувь, только если они изготовлены в России.
- Расходы на оценку квалификации сотрудников можно будет списать.
- Классификаторы. В НК оставят упоминание только об ОКВЭД.
- Некоторые коды бюджетной классификации (КБК) в 2017 году будут новыми.
- Платить налоги можно будет на день позже и без пеней.
- О том, как иностранные
интернет-компаниибудут платить НДС с услуг физлицам, пропишут в НК РФ.
- Заявление о налоговом мониторинге автоматически причислит организацию к крупнейшим налогоплательщикам.
- Правила для договоров в у.е. появятся в Налоговом кодексе.
- Ставки по налогу на прибыль могут измениться с 1 января 2017 года.
- Убытки прошлых лет будут списывать по новым правилам.
- Налоги разрешат платить за третьих лиц.
- Социальный вычет на обучение детей могут повысить с 50 до 100 тысяч рублей.
- За неуплату страховых взносов введут уголовную ответственность.
- Ряд административных штрафов заменят предупреждением.
- Изменяются условия оплаты налога на имущество.
- Изменится форма
счета-фактуры.
- Изменится расчет процентов за пользование чужими деньгами.
- Пени для организаций увеличатся до 1/150 ставки рефинансирования, если просрочка выше 30 дней.
- НДС при ставке 10% будут платить чаще.