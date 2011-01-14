ТАБЛИЦА: «Анализ изменений законодательства по налогу на доходы физических лиц»

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Налог на доходы физических лиц
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Плата за прохождение работниками (претендентами) независимой оценки квалификации (НОК) налогом на доходы не облагается
Ст. 217 НК РФ дополнена
п. 21.1
Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ
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От НДФЛ освобождается плата за прохождение независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, положениям профстандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Примечание редакции: таким образом, работодателю, направившему специалиста на подобный экзамен и оплатившему его, не придется в качестве налогового агента удерживать НДФЛ из доходов этого физлица
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Не регламентировано
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При самостоятельной оплате НОК сотрудник (соискатель) имеет право на социальный вычет в сумме, уплаченной в календарном году за прохождение НОК, но в пределах лимита
П. 1 ст. 219 НК РФ дополнен подпунктом 6
Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ
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Физлицо имеет право на социальный вычет в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за прохождение независимой оценки своей квалификации, в размере фактических расходов, но с учетом ограничения, установленного абз. 7 п. 2 ст. 219 кодекса.
Примечание редакции: то есть такой социальный вычет положен в размере фактически понесенных затрат, но не более 120 тысс. рублей за календарный год – в совокупности с вычетами, предусмотренными пп. 2–5 п. 1 ст. 219 НК РФ.
Отметим, что право на данный вычет можно будет реализовать только по истечении года, в котором гражданином были понесены соответствующие затраты, путем подачи декларации в налоговую инспекцию
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Не регламентировано
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Физлица смогут получить через работодателя социальный вычет в сумме взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни
П. 2 ст. 219 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 403-ФЗ
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Социальный вычет в сумме страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни теперь можно получить у работодателя. Он будет предоставляться начиная с месяца обращения сотрудника к работодателю.
Порядок предоставления вычета аналогичен тому, который действует в отношении социальных вычетов по расходам на обучение и лечение. Сотруднику необходимо обратиться с письменным заявлением к работодателю, имея на руках подтверждение права на вычет, выданное налоговой инспекцией
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Не регламентировано
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От НДФЛ освобождаются доходы физлиц от участия в бонусных программах с использованием банковских (платежных) или дисконтных (накопительных) карт
Ст. 217 НК РФ дополнена
п. 68
Изменение внесено
Федеральным законом
от 03.07.2016 № 242-ФЗ
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НДФЛ не облагаются доходы в виде перечисляемых на банковский счет физлица денег и (или) полной либо частичной оплаты за него товаров (услуг) российскими и иностранными организациями. Речь идет о доходах от участия физлица в программах лояльности этих компаний с использованием банковских и (или) дисконтных карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров (услуг) и предусматривающих начисление бонусов.
Однако данная преференция в ряде случаев не применяется (закрытый перечень с такими исключениями установлен тем же п. 68 ст. 217 кодекса). В частности, при участии физлица в программах лояльности организаций, присоединение к которым осуществляется не на условиях публичной оферты, или при выплате упомянутых доходов в качестве вознаграждения гражданам, состоящим с компанией в трудовых отношениях.
Примечание редакции: по мнению Минфина РФ, программа лояльности, действующая в рамках кредитного договора, не соответствует требованиям нового п. 68
ст. 217 кодекса. В такой ситуации доходы физлиц облагаются НДФЛ в обычном порядке (письмо от 18.11.2016 № 03-04-06/67928)
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Не регламентировано.
Примечание редакции: до 2017 года чиновники считали, что при получении товаров (работ, услуг) с учетом скидок, эквивалентных сумме бонусных баллов, облагаемый доход у физлица не возникает. То же самое и при начислении баллов. Но только если условия начисления и списания бонусов, возврата физлицу части израсходованных средств имеют характер публичной оферты, предусматривают общие условия предоставления вознаграждений, распространяющихся на всех клиентов фирмы. Об этом сказано в письме Минфина РФ от 16.12.2015
№ 03-04-07/73675, доведенном до сведения инспекторов письмом
ФНС РФ от 25.12.2015
№ БС-4-11/22949@
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На 2017 год определен коэффициент-дефлятор для расчета стоимости патента для иностранных работников
Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2016 № 698
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Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, равен 1,623.
Примечание редакции: Законом г. Москвы от 23.11.2016 № 36 коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории столицы, на 2017 год понижен
(с 2,3118 до 2,1566). Следовательно, стоимость патента для работников-иностранцев (с учетом коэффициента-дефлятора, равного 1,623, и базового показателя – 1 200 рублей) останется на прежнем уровне – 4 200 рублей.
Что касается Московской области, то Законом от 28.11.2016 № 140/2016-ОЗ региональный коэффициент уменьшен с 2,2017 до 2,05381. Значит, в области патент мигрантов также не подорожает – платить за него в месяц по-прежнему нужно будет
4 000 рублей (1 200 рублей x 1,623 x 2,05381)
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Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 № 772 коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения гл. 23 кодекса, на 2016 год был установлен в размере 1,514
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Если гражданин погасит долг за другое физлицо, то доход, облагаемый НДФЛ, у последнего не образуется
П. 5 ст. 208 НК РФ дополнен новым (2-м) абзацем
Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ
(вступило в силу 30.11.2016)
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В целях гл. 23 кодекса доходами не признаются суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, уплаченных в соответствии с НК РФ за налогоплательщика иным физлицом.
Примечание редакции: обратим внимание, что данная преференция не связана с наличием родственных связей между указанными физическими лицами по Семейному кодексу
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Не регламентировано
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НДФЛ не облагаются доходы, полученные от физлиц за оказание им определенных услуг для личных, домашних и иных подобных нужд
Ст. 217 НК РФ дополнена
п. 70
Изменение внесено Федеральным законом
от 30.11.2016 № 401-ФЗ
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От НДФЛ освобождаются выплаты (вознаграждения), полученные физическими лицами (не предпринимателями) от граждан за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд:
— по присмотру и уходу за детьми, больными и лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
— по репетиторству;
— по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта РФ могут быть установлены и иные виды подобных услуг, доходы от оказания которых освобождаются от НДФЛ.
Эти положения распространяются на граждан, уведомивших ИФНС в соответствии с п. 7.3
ст. 83 кодекса и не привлекающих наемных работников для оказания упомянутых услуг
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Не регламентировано
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Дополнены и уточнены перечни кодов видов доходов и вычетов, используемых при составлении формы 2-НДФЛ
Изменения внесены Приказом ФНС РФ от 22.11.2016
№ ММВ-7-11/633@
(вступили в силу 26.12.2016)
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Причина данных корректировок в изменениях, которым подверглось фискальное законодательство. А именно в обновленном порядке предоставления стандартных налоговых вычетов, во введении особенностей определения НДФЛ-базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, в уточнении понятия производного финансового инструмента и т.д.
Примечание редакции: в письме от 01.11.2016 № БС-4-11/20817 ФНС РФ указала, что перед подачей справки 2-НДФЛ за 2016 год налоговым агентам необходимо провести мероприятия по актуализации персональных данных физлиц – получателей доходов
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За 2016 год физлицам предстоит отчитаться по обновленной форме 3-НДФЛ
Изменения внесены Приказом ФНС РФ от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/552@
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В частности, в листе Д2 добавлен расчет имущественных налоговых вычетов по доходам, полученным при продаже имущества (имущественных прав), приобретенного при ликвидации иностранной фирмы и при реализации имущественных прав (в том числе долей, паев), приобретенных у контролируемой иностранной компании. В листе 3 станут отражать данные по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. В листе Е1 цифра 280000 заменена на 350000, так как с 2016 года детский вычет положен до месяца, в котором доход, облагаемый по ставке 13 процентов, превысил 350 тыс. рублей. Также внесены правки в формат и порядок заполнения декларации. Отчитаться по обновленной форме необходимо до 02.05.2017. А уплатить сумму налога, рассчитанную и указанную в декларации, нужно не позднее 17 июля 2017 года