ТАБЛИЦА: «Анализ изменений законодательства по налогу на доходы физических лиц»

Налог на доходы физических лиц Плата за прохождение работниками (претендентами) независимой оценки квалификации (НОК) налогом на доходы не облагается Ст. 217 НК РФ дополнена п. 21.1 Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ От НДФЛ освобождается плата за прохождение независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, положениям профстандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Примечание редакции: таким образом, работодателю, направившему специалиста на подобный экзамен и оплатившему его, не придется в качестве налогового агента удерживать НДФЛ из доходов этого физлица Не регламентировано При самостоятельной оплате НОК сотрудник (соискатель) имеет право на социальный вычет в сумме, уплаченной в календарном году за прохождение НОК, но в пределах лимита П. 1 ст. 219 НК РФ дополнен подпунктом 6 Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ Физлицо имеет право на социальный вычет в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за прохождение независимой оценки своей квалификации, в размере фактических расходов, но с учетом ограничения, установленного абз. 7 п. 2 ст. 219 кодекса. Примечание редакции: то есть такой социальный вычет положен в размере фактически понесенных затрат, но не более 120 тысс. рублей за календарный год – в совокупности с вычетами, предусмотренными пп. 2–5 п. 1 ст. 219 НК РФ. Отметим, что право на данный вычет можно будет реализовать только по истечении года, в котором гражданином были понесены соответствующие затраты, путем подачи декларации в налоговую инспекцию Не регламентировано Физлица смогут получить через работодателя социальный вычет в сумме взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни П. 2 ст. 219 НК РФ Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 403-ФЗ Социальный вычет в сумме страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни теперь можно получить у работодателя. Он будет предоставляться начиная с месяца обращения сотрудника к работодателю. Порядок предоставления вычета аналогичен тому, который действует в отношении социальных вычетов по расходам на обучение и лечение. Сотруднику необходимо обратиться с письменным заявлением к работодателю, имея на руках подтверждение права на вычет, выданное налоговой инспекцией Не регламентировано От НДФЛ освобождаются доходы физлиц от участия в бонусных программах с использованием банковских (платежных) или дисконтных (накопительных) карт Ст. 217 НК РФ дополнена п. 68 Изменение внесено Федеральным законом от 03.07.2016 № 242-ФЗ НДФЛ не облагаются доходы в виде перечисляемых на банковский счет физлица денег и (или) полной либо частичной оплаты за него товаров (услуг) российскими и иностранными организациями. Речь идет о доходах от участия физлица в программах лояльности этих компаний с использованием банковских и (или) дисконтных карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров (услуг) и предусматривающих начисление бонусов. Однако данная преференция в ряде случаев не применяется (закрытый перечень с такими исключениями установлен тем же п. 68 ст. 217 кодекса). В частности, при участии физлица в программах лояльности организаций, присоединение к которым осуществляется не на условиях публичной оферты, или при выплате упомянутых доходов в качестве вознаграждения гражданам, состоящим с компанией в трудовых отношениях. Примечание редакции: по мнению Минфина РФ, программа лояльности, действующая в рамках кредитного договора, не соответствует требованиям нового п. 68 ст. 217 кодекса. В такой ситуации доходы физлиц облагаются НДФЛ в обычном порядке (письмо от 18.11.2016 № 03-04-06/67928) Не регламентировано. Примечание редакции: до 2017 года чиновники считали, что при получении товаров (работ, услуг) с учетом скидок, эквивалентных сумме бонусных баллов, облагаемый доход у физлица не возникает. То же самое и при начислении баллов. Но только если условия начисления и списания бонусов, возврата физлицу части израсходованных средств имеют характер публичной оферты, предусматривают общие условия предоставления вознаграждений, распространяющихся на всех клиентов фирмы. Об этом сказано в письме Минфина РФ от 16.12.2015 № 03-04-07/73675, доведенном до сведения инспекторов письмом ФНС РФ от 25.12.2015 № БС-4-11/22949@ На 2017 год определен коэффициент-дефлятор для расчета стоимости патента для иностранных работников Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2016 № 698 Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, равен 1,623. Примечание редакции: Законом г. Москвы от 23.11.2016 № 36 коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории столицы, на 2017 год понижен (с 2,3118 до 2,1566). Следовательно, стоимость патента для работников-иностранцев (с учетом коэффициента-дефлятора, равного 1,623, и базового показателя – 1 200 рублей) останется на прежнем уровне – 4 200 рублей. Что касается Московской области, то Законом от 28.11.2016 № 140/2016-ОЗ региональный коэффициент уменьшен с 2,2017 до 2,05381. Значит, в области патент мигрантов также не подорожает – платить за него в месяц по-прежнему нужно будет 4 000 рублей (1 200 рублей x 1,623 x 2,05381) Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 № 772 коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения гл. 23 кодекса, на 2016 год был установлен в размере 1,514 Если гражданин погасит долг за другое физлицо, то доход, облагаемый НДФЛ, у последнего не образуется П. 5 ст. 208 НК РФ дополнен новым (2-м) абзацем Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ (вступило в силу 30.11.2016) В целях гл. 23 кодекса доходами не признаются суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, уплаченных в соответствии с НК РФ за налогоплательщика иным физлицом. Примечание редакции: обратим внимание, что данная преференция не связана с наличием родственных связей между указанными физическими лицами по Семейному кодексу Не регламентировано НДФЛ не облагаются доходы, полученные от физлиц за оказание им определенных услуг для личных, домашних и иных подобных нужд Ст. 217 НК РФ дополнена п. 70 Изменение внесено Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ От НДФЛ освобождаются выплаты (вознаграждения), полученные физическими лицами (не предпринимателями) от граждан за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд: — по присмотру и уходу за детьми, больными и лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; — по репетиторству; — по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. Законом субъекта РФ могут быть установлены и иные виды подобных услуг, доходы от оказания которых освобождаются от НДФЛ. Эти положения распространяются на граждан, уведомивших ИФНС в соответствии с п. 7.3 ст. 83 кодекса и не привлекающих наемных работников для оказания упомянутых услуг Не регламентировано Дополнены и уточнены перечни кодов видов доходов и вычетов, используемых при составлении формы 2-НДФЛ Изменения внесены Приказом ФНС РФ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ (вступили в силу 26.12.2016) Причина данных корректировок в изменениях, которым подверглось фискальное законодательство. А именно в обновленном порядке предоставления стандартных налоговых вычетов, во введении особенностей определения НДФЛ-базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, в уточнении понятия производного финансового инструмента и т.д. Примечание редакции: в письме от 01.11.2016 № БС-4-11/20817 ФНС РФ указала, что перед подачей справки 2-НДФЛ за 2016 год налоговым агентам необходимо провести мероприятия по актуализации персональных данных физлиц – получателей доходов За 2016 год физлицам предстоит отчитаться по обновленной форме 3-НДФЛ Изменения внесены Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552@ В частности, в листе Д2 добавлен расчет имущественных налоговых вычетов по доходам, полученным при продаже имущества (имущественных прав), приобретенного при ликвидации иностранной фирмы и при реализации имущественных прав (в том числе долей, паев), приобретенных у контролируемой иностранной компании. В листе 3 станут отражать данные по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. В листе Е1 цифра 280000 заменена на 350000, так как с 2016 года детский вычет положен до месяца, в котором доход, облагаемый по ставке 13 процентов, превысил 350 тыс. рублей. Также внесены правки в формат и порядок заполнения декларации. Отчитаться по обновленной форме необходимо до 02.05.2017. А уплатить сумму налога, рассчитанную и указанную в декларации, нужно не позднее 17 июля 2017 года