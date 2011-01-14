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Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

Суточные при однодневных командировках при сопровождении грузов

09.01.17 16:40
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Согласно приказу о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, работникам складского хозяйства (грузчикам и экспедиторам при сопровождении грузов), водителям автотранспорта при выполнении служебных поездок за пределы города на расстояние свыше 100 км выплачиваются компенсационные выплаты возмещения дополнительных расходов, связанных со служебными поездками в размере 700 рублей. На основании авансовых отчетов с приложением командировочного удостоверения предприятие компенсирует сотрудникам дополнительные расходы в размере 700 рублей. При этом какие-либо документы, подтверждающие данные расходы в служебных поездках, отсутствуют.

По сути, в этом случае идет речь о суточных при однодневных командировках, поскольку из всех командировочных расходов только суточные не требуют своего документального подтверждения.

Пока является спорным вопрос о начислении страховых взносов на суточные при однодневных командировках.

Так, в п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749) сказано, что при командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Таким образом, при однодневных командировках выплата суточных не является обязанностью работодателя, установленной законодательно.

В связи с этим Минтруд России считает, что выплаты, производимые работнику при однодневной командировке без документального подтверждения, суточными не являются. Соответственно, к этим выплатам не применяется освобождение от обложения страховыми взносами, предусмотренное в отношении суточных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (например, Письма Минтруда России от 01.04.2015 № 17-3/В-156, от 06.11.2013 № 17-4/10/2-6751).

Такой же точки зрения по данному вопросу придерживаются ПФР и ФСС РФ (например, приложение к Письму ПФР № НП-30-26/9660, ФСС РФ № 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014).

Вместе с тем, судебная практика исходит из того, что данные выплаты страховыми взносами не облагаются вне зависимости от наличия подтверждающих документов. При этом суды указывают на то, что спорные выплаты направлены на возмещение расходов, которые связаны со служебной командировкой, и вызваны необходимостью выполнять трудовые функции вне места постоянной работы. Они не являются оплатой труда работников в рамках трудовых отношений, не зависят от трудового вклада работников, сложности, количества и качества выполняемой работы. Поэтому указанные выплаты не должны облагаться страховыми взносами. Указанные вывод следует, в частности, из Определений Верховного суда РФ от 21.02.2015 № 301-КГ15-2791, от 30.04.2015 № 309-КГ15-1758, от 23.12.2014 № 309-КГ14-6207 и др.

В связи с изложенным неначисление страховых взносов на суточные при однодневных командировках однозначно является риском. При этом, учитывая положительную судебную практику, полагаем, что организация сможет доказать правомерность неначисления взносов в суде.

Кроме того, обращаем внимание на следующее. В данном случае из приказа о возмещении расходов однозначно не следует, что рассматриваемые выплаты касаются именно однодневных командировок. Прямое прочтение приказа позволяет нам вести речь о возмещении дополнительных расходов при служебных поездках, о которых говорится в ст. 168.1 ТК РФ (законодатель разделяет командировки и служебные поездки работников с разъездным характером работы). При этом ограничения на выплату суточных (без подтверждающих документов) в зависимости от продолжительности поездки для служебных поездок (в отличие от однодневных командировок) вообще нет. В отличие от суточных, выплачиваемых работникам в командировках, порядок выплаты суточных для разъездного характера работ законодательством не установлен. Поэтому суточные при разъездном характере работы не облагаются взносами вне зависимости от продолжительности поездки (т.е. даже при однодневной служебной поездке).

Так, в письме Минтруда России от 23.01.2015 № 17-3/В-26 сказано следующее:

учитывая положения статьи 168.1 Трудового кодекса, в соответствии с которыми работникам, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, работодатель возмещает расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, в том числе суточные, размер которых определяется коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, считаем, что данные выплаты не подлежат обложению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды на основании подпункта "и" пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 212-ФЗ.

В связи с изложенным считаем возможным порекомендовать организации оформлять указанные поездки именно как служебные поездки, а не как командировки (с учетом соблюдения требований ст. 168.1 ТК РФ). В этом случае неначисление страховых взносов на суточные при однодневных служебных поездках вообще не будет являться риском.

Ольга Фёдорова
Ольга Фёдорова

заместитель генерального директора по экономическим проектам Группы компаний "Налоги и финансовое право"

Источник: Группа компаний "Налоги и финансовое право"

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