Фото Ольги Вирич, Кублог
Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами
В два раза увеличилось количество кодов детских вычетов: ранее применялось 12 (114-125), теперь – 24 (126-149).
Увеличение числа кодов связано с тем, что один вычет получил по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Например, в новом перечне вычет на первого ребенка (в старом перечне под номером 114) имеет два кода:
- 126, соответствующий вычету, предоставляемому родителю, его мужу или жене, усыновителю;
- 130 для вычета, предоставляемого опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.
Также уточнили коды доходов, например код:
- 2002 применяется для производственных премий по итогам работы;
- 2003 используется для доплат за счет прибыли, целевых поступлений.
Ранее специальные коды для премий предусмотрены не были. Поэтому использовались коды 2000 и 4800 в зависимости от вида бонуса (по результатам труда или к празднику).
С учетом поправок коды видов доходов и вычетов применяются при заполнении справок 2-НДФЛ за 2016 год.
Приказ ФНС РФ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов», Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2016 № 44708
изменения связаны с новшествами в НК РФ. Так с 2016 года размер вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется:
- если родителю, его мужу или жене, усыновителю, то — 12 тыс. рублей;
- если же приемному родителю, его супругу, опекуну, попечителю, то — 6 тыс. рублей.
shurup-nt@yandex.ru, Вы писали:
А на что они тогда будут тратить свое финансирование, если формы, форматы и программы регулярно меняться не будут???
И за что они тогда штрафы брать будут, если нам все будет понятно, и мы сможем легко и просто во всем разбираться???