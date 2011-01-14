Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами

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В два раза увеличилось количество кодов детских вычетов: ранее применялось 12 (114-125), теперь – 24 (126-149).

Увеличение числа кодов связано с тем, что один вычет получил по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Например, в новом перечне вычет на первого ребенка (в старом перечне под номером 114) имеет два кода:

126, соответствующий вычету, предоставляемому родителю, его мужу или жене, усыновителю;

130 для вычета, предоставляемого опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.

Также уточнили коды доходов, например код:

2002 применяется для производственных премий по итогам работы;

2003 используется для доплат за счет прибыли, целевых поступлений.

Ранее специальные коды для премий предусмотрены не были. Поэтому использовались коды 2000 и 4800 в зависимости от вида бонуса (по результатам труда или к празднику).

С учетом поправок коды видов доходов и вычетов применяются при заполнении справок 2-НДФЛ за 2016 год.

Приказ ФНС РФ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов», Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2016 № 44708

изменения связаны с новшествами в НК РФ. Так с 2016 года размер вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется: