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Фото Ольги Вирич, Кублог

Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами

10.01.17 15:54
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В два раза увеличилось количество кодов детских вычетов: ранее применялось 12 (114-125), теперь – 24 (126-149).

Увеличение числа кодов связано с тем, что один вычет получил по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Например, в новом перечне вычет на первого ребенка (в старом перечне под номером 114) имеет два кода:

  •  126, соответствующий вычету, предоставляемому родителю, его мужу или жене, усыновителю;
  •  130 для вычета, предоставляемого опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.

Также уточнили коды доходов, например код:

  •  2002 применяется для производственных премий по итогам работы;
  •  2003 используется для доплат за счет прибыли, целевых поступлений.

Ранее специальные коды для премий предусмотрены не были. Поэтому использовались коды 2000 и 4800 в зависимости от вида бонуса (по результатам труда или к празднику).

С учетом поправок коды видов доходов и вычетов применяются при заполнении справок 2-НДФЛ за 2016 год.

Приказ ФНС РФ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов», Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2016 № 44708

изменения связаны с новшествами в НК РФ. Так с 2016 года размер вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется:

  •  если родителю, его мужу или жене, усыновителю, то — 12 тыс. рублей;
  •  если же приемному родителю, его супругу, опекуну, попечителю, то — 6 тыс. рублей.

Источник: "Время бухгалтера"

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3 мнения
Клерк
shurup-nt@yandex.ru
Все сделали чтоб за...ть предпринимателей. каждый год меняют формы. Видимо не хотят сделать один раз нормальную форму как дорожники сделать дорогу хорошо. каждый год одно и то же
Клерк
yante
, Новороссийск

shurup-nt@yandex.ru, Вы писали:

Все сделали чтоб за...ть предпринимателей. каждый год меняют формы. Видимо не хотят сделать один раз нормальную форму как дорожники сделать дорогу хорошо. каждый год одно и то же

 А на что они тогда будут тратить свое финансирование, если формы, форматы и программы регулярно меняться не будут??? :)

  И за что они тогда штрафы брать будут, если нам все будет понятно, и мы сможем легко и просто во всем разбираться??? :)

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