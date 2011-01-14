Проблемы выплаты заработной платы зарубежным подразделениям российской организации

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В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1 Закона РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидентами в целях применения данного законодательного акта признаются, в частности, находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством России.

Согласно пункта 2 данной статьи используемые в этом Законе институты, понятия и термины гражданского и административного законодательства Российской Федерации, других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено данным Законом.

Анализируя национальное законодательство, а также нормы международного права, можно следующим образом определить упомянутые термины:

1) Статья 55 Гражданского кодекса РФ:

«…представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту…

…Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства…

…Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц…».

2) Пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ:

«…обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца…».

Данный термин используется для целей НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах, но, по моему мнению, исходя из принципа «аналогии права», он может быть применен и в рассматриваемом случае.

3) Пункт 6 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (Приложение N 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе):

«…"представительство" - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту…

…"филиал" - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства…».

2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1 Закона РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидентами в целях применения данного законодательного акта признаются, в частности, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года; а также постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

К валютным операциям, в частности, относятся (подпункт 9 пункта 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ):

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

3. Согласно статье 6 Закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений (за исключением отдельных изъятий).

Вместе с тем, Законом установлена также специальная норма: без ограничений между резидентом - юридическим лицом и нерезидентами осуществляются валютные операции со средствами, зачисленными в соответствии с Законом на счет в иностранном банке за пределами Российской Федерации (ч. 6 ст. 12 Закона N 173-ФЗ).

Таким образом, заграничное подразделение российской организации вправе осуществлять со своими работниками - нерезидентами ряд операций: выплачивать заработную плату; осуществлять иные выплаты (материальную помощь, заем); осуществлять выплаты и (или) возмещение расходов на командировки; осуществлять выплаты и (или) возмещение расходов подотчетным лицам на приобретение материальных ценностей, оплату выполнения работ, оказания услуг.

При этом возникает вопрос: могут указанные операции осуществляться с наличной иностранной валютой или представительство должно осуществлять их только через счет в банке?

Отметим, что Закон N 173-ФЗ устанавливает следующий порядок осуществления валютных операций резидентами: расчеты при осуществлении валютных операций юридическими лицами - резидентами производятся через банковские счета в уполномоченных банках, если Законом не установлен иной порядок (ч. 2 ст. 14 Закона N 173-ФЗ). В этой же статье установлен упомянутый выше иной порядок: резиденты - юридические лица могут осуществлять валютные операции через счета в иностранных банках за пределами Российской Федерации. Расчеты же резидента (юридического лица) с нерезидентами (физическими лицами) в наличной иностранной валюте при осуществлении указанных выше операций Законом N 173-ФЗ не предусмотрены.

Таким образом, выплата представительством заработной платы, осуществление иных выплат своим работникам - нерезидентам в наличной иностранной валюте может быть расценено как совершение валютных операций, осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации.

4. Что касается резидентов, то валютные операции между ними запрещены (пункт 1 статьи 9 Закона № 173-ФЗ). Однако при этом предусмотрено достаточно много исключений из этого запрета - разрешены некоторые валютные операции между резидентами, в том числе:

а) выплата заработной платы в иностранной валюте заграничным представительством российской организации своим работникам - резидентам;

б) оплата и (или) возмещение командировочных расходов в иностранной валюте заграничным представительством российской организации своим работникам - резидентам, командируемым как в пределах страны местонахождения представительства, так и за ее пределы (кроме территории Российской Федерации).

Указанные валютные операции разрешены Законом N 173-ФЗ при условии осуществления выплат за счет средств, зачисленных в соответствии с Законом N 173-ФЗ на счет, открытый в банке за пределами РФ (ч. 6 ст. 12Закона N 173-ФЗ).

Кроме того, данный Закон разрешает производить эти расчеты в наличной иностранной валюте (ч. 2 ст. 14Закона N 173-ФЗ).

Таким образом, выплата заработной платы, оплата командировочных расходов заграничным представительством российской организации своим работникам - резидентам может осуществляться как со счета в иностранном банке, расположенном за пределами Российской Федерации (например, на карточный счет работников), так и наличной иностранной валютой из кассы представительства.

5. Допустим, заграничное представительство производит выплаты в иностранной валюте своему работнику - резиденту по иным основаниям, чем заработная плата и возмещение командировочных расходов. Например, возмещает подотчетному лицу расходы на приобретение материальных ценностей (оплату выполнения работ, оказания услуг).

На основании изложенных выше положений Закона N 173-ФЗ это запрещенные валютные операции.

Аналогичная ситуация возникает при оплате заграничным представительством командировочных расходов работнику-резиденту при командировании его на территорию Российской Федерации (например, в головную организацию). Согласно указанным выше нормам Закона N 173-ФЗ это также является запрещенной валютной операцией.

6. Допустим, российская организация открыла за границей филиал или иное подразделение, не являющееся представительством, в котором трудятся работники-резиденты. Счет за границей в иностранном банке при этом может быть открыт, поскольку Закон N 173-ФЗ не связывает открытие счета за границей с наличием какого-либо обособленного подразделения организации. Но любые выплаты в иностранной валюте с такого счета работникам филиала или иного подразделения (не представительства) проверяющие могут попытаться расценить в качестве незаконных валютных операций, поскольку формально Законом не запрещены выплаты заработной платы и командировочных только работникам представительства организации.