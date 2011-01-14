Фото Всеволода Альшанского, Кублог
Что учесть при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, а также при ее аудите
Минфин дал указания аудиторам, чем руководствоваться, проводя аудит годовой бухотчетности-2016.
Прежде всего, международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие в РФ приказами Минфина от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н. Аудиторская организация может применять и российские ФСАД (ФПСАД), если договор на аудит оформлен до 01.01.2017.
Также заострено внимание на вопросах внутреннего контроля качества проведения аудита, его документирования и на других важных моментах осуществления аудиторских процедур. Отдельные рекомендации посвящены конкретным вопросам составления бухгалтерской отчетности, которые помогут бухгалтерам организаций составить достоверные отчеты (информация представлена в табличной форме).
ТАБЛИЦА: «Как показать в бухучете и бухгалтерской отчетности уплату налоговых сборов, пени, штрафов и совершение других операций»
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Операция
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Отражение в учете (отчетности)
|Уплата экологического сбора
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В отчете о финансовых результатах сумма экологического сбора отражается в составе коммерческих расходов наряду с иными расходами на продажу
|Плата за вред, причиняемый автотрассам
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Начисленная сумма платы отражается по дебету счетов учета затрат в корреспонденции со счетом учета расчетов с бюджетом. Фактически уплаченные суммы учитываются по дебету счета учета расчетов с бюджетом.
При отражении в бухучете транспортного налога, причитающегося к уплате в бюджет по итогам налогового периода, в кредит счета учета расчетов с бюджетом относится сумма такого налога за вычетом фактически уплаченной в данном налоговом периоде суммы платы
|Поступления от учредителей
|В соответствии с ПБУ 9/99 поступления денежных средств и иного имущества от учредителей, акционеров, участников, собственников организации в счет вкладов, взносов при формировании уставного фонда, в качестве безвозмездного финансирования, вкладов в имущество общества не признаются доходами организации
|Изменение (разукрупнение и др.) инвентарного объекта ОС
|Если такое изменение не влияет на финансовое положение организации, финансовый результат ее деятельности и (или) движение денежных средств, на синтетических счетах бухучета оно не отражается
|Продажа иностранной валюты
|Доходом (расходом) от продажи иностранной валюты является сумма выгоды (потерь) от этой операции, рассчитываемая как разница между суммой в рублях, полученной при продаже валюты, и рублевой ее оценкой на дату операции
|Выданы (получены) авансы, выраженные в иностранной валюте и подлежащие возврату
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В случае возникновения у исполнителя в связи с неисполнением им условий договора обязанности возврата ранее полученных им авансов (предоплаты), выраженных в иностранной валюте, указанные средства подлежат пересчету организацией, выдавшей эти авансы (предоплату), в соответствии с требованиями п. 7 ПБУ 3/2006. Требования п. 9 ПБУ 3/2006 к ним не применяются.
Разница, образовавшаяся в связи с пересчетом средств, ранее числившихся в качестве выданных авансов (предоплаты), выраженным в инвалюте, отражается в бухучете и раскрывается в бухгалтерской отчетности как курсовая разница. Данная разница включается в прочие доходы (прочие расходы) в том отчетном периоде, в котором у получателя аванса, возникла обязанность их возврата
|Предстоящая уплата налоговых санкций
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При участии организации в судебном споре, по итогам которого вероятна выплата штрафа, пени, неустойки за нарушение налогового законодательства, в бухучете признается соответствующая сумма оценочного обязательства.
Исходя из п. 8 ПБУ 8/2010 его величина относится на тот вид расходов, на который относится сумма соответствующего налога. В случае если оценочное обязательство признано в связи с нарушением организацией порядка уплаты налога на прибыль, данное обязательство относится в дебет счета 99 «Прибыли и убытки»
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Штрафы и пени, уплаченные или подлежащие уплате (кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей) в отчете о финансовых результатах формируют прибыль (убыток) до налогообложения.
Начисленные платежи по налогу на прибыль и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций отражаются по дебету счета 99 «Прибыли и убытки». На этом счете отражаются также иные аналогичные обязательные платежи (ЕНВД и др.), а также суммы причитающихся налоговых санкций по ним.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, а также суммы налоговых санкций по ним в отчете о финансовых результатах формируют чистую прибыль (убыток)
|Пересмотр бухгалтерской отчетности
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Пересмотренная отчетность представляется исходя из обычаев делового оборота в разумные сроки после внесения в нее исправлений.
В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению ее пользователям
|У юрлица меняется организационно-правовая форма
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Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ при таком преобразовании права и обязанности реорганизованного юрлица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.
В связи с этим, заключительная и вступительная бухотчетность на дату преобразования не формируется. Отчетным периодом для целей составления бухгалтерской отчетности юрлицом, преобразованным в течение отчетного года, является период с начала года, в котором было осуществлено преобразование, по 31 декабря этого года
Кроме того, Минфин разъяснил вопросы составления бухгалтерской отчетности организации, реорганизованной в форме присоединения, кредитными организациями.
«РЕКОМЕНДАЦИИ аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год»
(приложение к письму Минфина РФ от 28.12.2016 № 07-04-09/78875)