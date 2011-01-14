Что учесть при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, а также при ее аудите

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Минфин дал указания аудиторам, чем руководствоваться, проводя аудит годовой бухотчетности-2016.

Прежде всего, международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие в РФ приказами Минфина от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н. Аудиторская организация может применять и российские ФСАД (ФПСАД), если договор на аудит оформлен до 01.01.2017.

Также заострено внимание на вопросах внутреннего контроля качества проведения аудита, его документирования и на других важных моментах осуществления аудиторских процедур. Отдельные рекомендации посвящены конкретным вопросам составления бухгалтерской отчетности, которые помогут бухгалтерам организаций составить достоверные отчеты (информация представлена в табличной форме).

ТАБЛИЦА: «Как показать в бухучете и бухгалтерской отчетности уплату налоговых сборов, пени, штрафов и совершение других операций»

Операция Отражение в учете (отчетности) Уплата экологического сбора В отчете о финансовых результатах сумма экологического сбора отражается в составе коммерческих расходов наряду с иными расходами на продажу Плата за вред, причиняемый автотрассам Начисленная сумма платы отражается по дебету счетов учета затрат в корреспонденции со счетом учета расчетов с бюджетом. Фактически уплаченные суммы учитываются по дебету счета учета расчетов с бюджетом. При отражении в бухучете транспортного налога, причитающегося к уплате в бюджет по итогам налогового периода, в кредит счета учета расчетов с бюджетом относится сумма такого налога за вычетом фактически уплаченной в данном налоговом периоде суммы платы Поступления от учредителей В соответствии с ПБУ 9/99 поступления денежных средств и иного имущества от учредителей, акционеров, участников, собственников организации в счет вкладов, взносов при формировании уставного фонда, в качестве безвозмездного финансирования, вкладов в имущество общества не признаются доходами организации Изменение (разукрупнение и др.) инвентарного объекта ОС Если такое изменение не влияет на финансовое положение организации, финансовый результат ее деятельности и (или) движение денежных средств, на синтетических счетах бухучета оно не отражается Продажа иностранной валюты Доходом (расходом) от продажи иностранной валюты является сумма выгоды (потерь) от этой операции, рассчитываемая как разница между суммой в рублях, полученной при продаже валюты, и рублевой ее оценкой на дату операции Выданы (получены) авансы, выраженные в иностранной валюте и подлежащие возврату В случае возникновения у исполнителя в связи с неисполнением им условий договора обязанности возврата ранее полученных им авансов (предоплаты), выраженных в иностранной валюте, указанные средства подлежат пересчету организацией, выдавшей эти авансы (предоплату), в соответствии с требованиями п. 7 ПБУ 3/2006. Требования п. 9 ПБУ 3/2006 к ним не применяются. Разница, образовавшаяся в связи с пересчетом средств, ранее числившихся в качестве выданных авансов (предоплаты), выраженным в инвалюте, отражается в бухучете и раскрывается в бухгалтерской отчетности как курсовая разница. Данная разница включается в прочие доходы (прочие расходы) в том отчетном периоде, в котором у получателя аванса, возникла обязанность их возврата Предстоящая уплата налоговых санкций При участии организации в судебном споре, по итогам которого вероятна выплата штрафа, пени, неустойки за нарушение налогового законодательства, в бухучете признается соответствующая сумма оценочного обязательства. Исходя из п. 8 ПБУ 8/2010 его величина относится на тот вид расходов, на который относится сумма соответствующего налога. В случае если оценочное обязательство признано в связи с нарушением организацией порядка уплаты налога на прибыль, данное обязательство относится в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Штрафы и пени, уплаченные или подлежащие уплате (кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей) в отчете о финансовых результатах формируют прибыль (убыток) до налогообложения. Начисленные платежи по налогу на прибыль и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций отражаются по дебету счета 99 «Прибыли и убытки». На этом счете отражаются также иные аналогичные обязательные платежи (ЕНВД и др.), а также суммы причитающихся налоговых санкций по ним. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, а также суммы налоговых санкций по ним в отчете о финансовых результатах формируют чистую прибыль (убыток) Пересмотр бухгалтерской отчетности Пересмотренная отчетность представляется исходя из обычаев делового оборота в разумные сроки после внесения в нее исправлений. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению ее пользователям У юрлица меняется организационно-правовая форма Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ при таком преобразовании права и обязанности реорганизованного юрлица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. В связи с этим, заключительная и вступительная бухотчетность на дату преобразования не формируется. Отчетным периодом для целей составления бухгалтерской отчетности юрлицом, преобразованным в течение отчетного года, является период с начала года, в котором было осуществлено преобразование, по 31 декабря этого года

Кроме того, Минфин разъяснил вопросы составления бухгалтерской отчетности организации, реорганизованной в форме присоединения, кредитными организациями.

«РЕКОМЕНДАЦИИ аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год»

(приложение к письму Минфина РФ от 28.12.2016 № 07-04-09/78875)