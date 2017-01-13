13.01.17 17:34
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Проверьте свои знания об УСН в 2017 году
К сожалению, неуд. Похоже, Вы никогда не читали главу 26.2 НК.
Удовлетворительно. У Вас есть явные пробелы в знаниях, стоит перечитать главу 26.2 внимательнее.
Хорошо! Вы неплохо знаете упрощёнку, но Вам есть к чему стремиться.
Отлично! Вы знаете упрощенную систему налогообложения практически в совершенстве
1/15Кто из нижеперечисленных налогоплательщиков имеет право применять УСН:
2/15Организация имеет право перейти на УСН с 1 января 2018 года, если по итогам 9 месяцев 2017 года выручка, определяемая в соответствии со ст.248 НК не превышает:
3/15Лимит по остаточной стоимости основных средств, при котором можно применять УСН, составляет:
4/15Ставка по упрощенной системе налогообложения при объекте «доходы» составляет:
5/15Товары, купленные для перепродажи, списываются в расходы при УСН при соблюдении следующих условий:
6/15При УСН 15% материалы списываются в расходы при следующих условиях:
7/15Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом «доходы», в середине года заключил договор доверительного управления имуществом. Что произойдет у него с системой налогообложения?
8/15В каком случае организация, применяющая УСН, уплачивает налог на имущество организаций?
9/15Организация на УСН имеет обособленное подразделение (не филиал и не представительство), выделенное на отдельный баланс и имеющее отдельный расчетный счет. В каком порядке подаются налоговые декларации по УСН?
10/15Плательщики торгового сбора могут уменьшить налог по УСН с объектом налогообложения «доходы», рассчитанный по деятельности, облагаемой торговым сбором, в пределах:
11/15Основные средства, приобретенные во время применения УСН 15%, принимаются в расходы в следующем порядке:
12/15ООО «Ромашка», находящееся на УСН, является одним из учредителей организации «Лютик», находящейся так же на УСН. Какой налог организация «Лютик» должна удержать с организации «Ромашка» как налоговый агент при выплате части чистой прибыли, распределенной участниками?
13/15Что из нижеперечисленного включается в расходы при УСН:
14/15Организация, применяющая УСН 15%, вернула полученный в прошлом налоговом периоде аванс от покупателя. Как этот возврат отражается в книге доходов и расходов:
15/15Обязаны ли организации на УСН вести бухгалтерский учет:
Все знаете об изменения в упрощенной системе налогообложения в 2017 году? Предлагаем проверить свою уверенность, ответив на 15 вопросов теста.
При ответах на вопросы следует учитывать, что тест составлен по Налоговому кодексу в редакции, действующей в 2017 году. Если совсем неуверенно себя чувствуете, то начните со чтения свежей статьи: УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год.
Не забудьте поделиться результатом, мы должны его знать!
У меня так (((((
ToT, Вы писали:
))) я тоже неуд, хотя работаю с УСН)) У нас вообще нет ОС, поэтому вопросы по ним для меня - темный лес, всяких там пределов сумм я не помню (эти лимиты от наших цифр так далеки как Луна от Земли), т.е. многих вопросов теста я в принципе не касаюсь.
Над.К, Вы писали:
Это да))) Но я тест прохожу. чтобы именно проверить знания которые в голове. В голове нету видимо ничего)) А так если нестандартная ситуация, то я знаю, где искать инфу)
В том то и дело, что не начинается. ФФ
у меня результат: изображена женщина в полете на фоне моря и солнца. Оценки нет. Что это значит? Я в пролете?
И мне не нужен, я с ним не работаю. Но кнопочки хотелось нажимать. Но не судьба.
Я не смогла открыть тест в Мозилле, хотя обычно я пользуюсь этим браузером и раньше тесты открывались нормально. Гугл Хром загрузил нормально.