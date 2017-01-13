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Проверьте свои знания об УСН в 2017 году Начать тест К сожалению, неуд. Похоже, Вы никогда не читали главу 26.2 НК. Пройти заново FB Удовлетворительно. У Вас есть явные пробелы в знаниях, стоит перечитать главу 26.2 внимательнее. Пройти заново FB Хорошо! Вы неплохо знаете упрощёнку, но Вам есть к чему стремиться. Пройти заново FB Отлично! Вы знаете упрощенную систему налогообложения практически в совершенстве Пройти заново FB 1/15 Кто из нижеперечисленных налогоплательщиков имеет право применять УСН: Микрофинансовая организация вне зависимости от организационно-правовой формы

ООО со стопроцентной долей в УК, принадлежащей автономной некоммерческой организации

Ассоциация, членами которой являются только юридические лица

Все вышеперечисленные не имеют права применять ответ 2/15 Организация имеет право перейти на УСН с 1 января 2018 года, если по итогам 9 месяцев 2017 года выручка, определяемая в соответствии со ст.248 НК не превышает: 45 млн руб.

90 млн руб.

112,5 млн руб.

160,3 млн руб. ответ 3/15 Лимит по остаточной стоимости основных средств, при котором можно применять УСН, составляет: 60 млн руб.

100 млн руб.

150 млн руб.

Лимит отменили с 2017 года ответ 4/15 Ставка по упрощенной системе налогообложения при объекте «доходы» составляет: 15%

6%

3%

От 0% до 6%, в зависимости от регионального законодательства ответ 5/15 Товары, купленные для перепродажи, списываются в расходы при УСН при соблюдении следующих условий: Товар оплачен поставщику

Товар оплачен поставщику оприходован

Товар оплачен поставщику, оприходован и отгружен покупателю

Товар оплачен поставщику, оприходован, отгружен покупателю и получена оплата от покупателя ответ 6/15 При УСН 15% материалы списываются в расходы при следующих условиях: Материалы оплачены поставщику

Материалы оплачены поставщику и оприходованы

Материалы оплачены поставщику, оприходованы и списаны в производство

Материалы оплачены поставщику, оприходованы, списаны в производство и произведенный товар продан ответ 7/15 Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом «доходы», в середине года заключил договор доверительного управления имуществом. Что произойдет у него с системой налогообложения? Он потеряет право применять УСН и перейдет на ОСНО

Он потеряет право применять УСН с объектом «доходы» и сможет продолжить применять УСН с объектом «доходы минус расходы»

Ничего не произойдет, он сможет дальше применять УСН с объектом «доходы»

При УСН запрещено заключать договоры доверительного управления имуществом ответ 8/15 В каком случае организация, применяющая УСН, уплачивает налог на имущество организаций? В любом случае организация неплательщик этого налога

Если у организации имеется имущество, облагаемое налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости недвижимости

Если у организации имеется только движимое имущество, приобретенное до 1 января 2013 года

Организации на УСН платят налог на имущество на общих основаниях, так же, как и при других системах налогообложения ответ 9/15 Организация на УСН имеет обособленное подразделение (не филиал и не представительство), выделенное на отдельный баланс и имеющее отдельный расчетный счет. В каком порядке подаются налоговые декларации по УСН? Подается две налоговых декларации — одна по месту регистрации организации, вторая по месту регистрации обособленного подразделения

Подается одна налоговая декларация по месту регистрации организации. Данные по «голове» и обособленному подразделению в ней отдельно не показываются

Подается одна налоговая декларация по месту регистрации организации. При этом в ней указываются в разных разделах данные по «голове» и по обособленному подразделению раздельно

У организации на УСН не может быть обособленных подразделений, поэтому вопрос некорректен ответ 10/15 Плательщики торгового сбора могут уменьшить налог по УСН с объектом налогообложения «доходы», рассчитанный по деятельности, облагаемой торговым сбором, в пределах: 30% от исчисленного налога

50% от исчисленного налога

Предела нет, налог можно уменьшить вплоть до нуля

На торговый сбор вообще нельзя уменьшить налог по УСН ответ 11/15 Основные средства, приобретенные во время применения УСН 15%, принимаются в расходы в следующем порядке: В полном размере в момент ввода этих основных средств в эксплуатацию

С момента ввода этих основных средств в эксплуатацию равными долями поквартально до конца налогового периода в размере оплаченных сумм

В течение первого календарного года после ввода в эксплуатацию — 50&% стоимости, второго календарного года — 30% стоимости и третьего календарного года — 20% стоимости

Расходы на приобретение ОС в расходы при УСН 15% не включаются ответ 12/15 ООО «Ромашка», находящееся на УСН, является одним из учредителей организации «Лютик», находящейся так же на УСН. Какой налог организация «Лютик» должна удержать с организации «Ромашка» как налоговый агент при выплате части чистой прибыли, распределенной участниками? Никакой, организации сами платят свои налоги

Налог по УСН

Налог на прибыль

НДС ответ 13/15 Что из нижеперечисленного включается в расходы при УСН: Единый налог по упрощенной системе налогообложения

НДС, уплаченный налогоплательщиком УСН в качестве налогового агента

НДФЛ, удержанный из доходов участника (учредителя) общества при выплате ему дивидендов

Ничего из вышеперечисленного нельзя включить в расходы ответ 14/15 Организация, применяющая УСН 15%, вернула полученный в прошлом налоговом периоде аванс от покупателя. Как этот возврат отражается в книге доходов и расходов: Сумма возвращенного аванса указывается в графе «Доходы» с минусом в день возврата

Сумма возвращенного аванса указывается в графе «Расходы» в день возврата

Исправляется сумма полученного ранее аванса, по правилам внесения исправлений в книгу ДиР. Декларацию за период, в котором был получен аванс и исчислен налог, придется пересдать

Никак не отражается. Нельзя учесть возврат в таком случае ответ 15/15 Обязаны ли организации на УСН вести бухгалтерский учет: Да, обязаны

Акционерные общества обязаны, ООО не обязаны

Все коммерческие организации обязаны, некоммерческие могут не вести

Нет, не обязаны ответ

Все знаете об изменения в упрощенной системе налогообложения в 2017 году? Предлагаем проверить свою уверенность, ответив на 15 вопросов теста.

При ответах на вопросы следует учитывать, что тест составлен по Налоговому кодексу в редакции, действующей в 2017 году. Если совсем неуверенно себя чувствуете, то начните со чтения свежей статьи: УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год.

Не забудьте поделиться результатом, мы должны его знать!