Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы
Бухгалтерия — это сила, способная помочь победить самого беспощадного и могучего врага. В 1943 году Сталин приказал обучить и отправить на предприятия различных военных ведомств 50 тысяч бухгалтеров. В распоряжении Клерк.ру оказались уникальные исторические документы об этом.
Согласно постановлению Совета Народных комиссаров № 532 от 15 мая 1943 года наркоматы и центральные учреждения СССР в 1943 году на трехмесячных курсах были обязаны подготовить 25 тысяч бухгалтеров и счетоводов (преимущественно из женщин). Также в порядке индивидуального конторского ученичества вменялось подготовить 15 тысяч человек, а на курсах по повышению квалификации 20 тысяч счетных работников с распределением по наркоматам и учреждениям (см. архивные документы внизу статьи).
На предприятиях, в хозяйственных организациях и бюджетных учреждениях обязали ввести систему индивидуального конторского ученичества для подготовки счетных работников со сроками обучения до трех месяцев. Интересно, что таким ученикам выплачивали зарплату в размере 75% от положенного оклада, а
Солдатам и офицерам тоже платили зарплату
В годы Великой Отечественной Войны средняя зарплата в СССР промышленности составляла 573 рублей, шахтеры получали — 729 руб., металлурги — 697 руб., инженеры — 1200 руб., а вот колхозники всего по 150 руб. Размер зарплаты бухгалтера зависел от отрасли, где он работал.
А вот стоимость продуктов на рынке (именно на
На фронте было по другому.
За бомбу на Берлин — 2000 рублей
Самые большие денежные компенсации полагались летчикам. В августе 1941 года Сталин подписал приказ о денежном поощрении летчиков Балтийского флота, которые первыми бомбили Берлин: «Выдать каждому члену экипажа, участвовавшего в полете, по 2 тысячи рублей. И впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей». За боевые успехи несколько позднее стали платить военнослужащим всех родов войск. Например, приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. о создании
Так что бухгалтеры были во время войны также очень нужны. Конечно, они считали не только деньги на зарплаты, а в первую очередь вели учет деятельности оборонной и народной промышленности, которые в тылу ковали оружие Победы.
Низкий им всем поклон.
Положительная статья про Иосифа Виссарионовича на Клерке? И даже без упоминания миллионов невинно репрессированных, сгноенных в ГуЛАГах и расстрелянных бухгалетров? Красные в
городередакции!
з.ы. а статья хорошая!
Во время войны все были нужны, в т.ч. и дети. А стихи, написанные Сталиным, найдёте?
Пиаром ТоТ занимается, могу шарик подарить, именной, "Клерк". На старый НГ
Можем найти стихи Осипа Мандельштама
Люблю обмен. Меняют перья.
Наивных восклицаний дождь.
Лоснящийся от лицемерья,
Косится на бочонок вождь.....
А стихи Сталина найдете только в "уголке" Музея Воды Питера. Пипетки, бюретки, колбы ...