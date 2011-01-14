Клерк.Ру
 

Как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы

12.01.17 08:45
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Бухгалтерия — это сила, способная помочь победить самого беспощадного и могучего врага. В 1943 году Сталин приказал обучить и отправить на предприятия различных военных ведомств 50 тысяч бухгалтеров. В распоряжении Клерк.ру оказались уникальные исторические документы об этом.

Согласно постановлению Совета Народных комиссаров № 532 от 15 мая 1943 года наркоматы и центральные учреждения СССР в 1943 году на трехмесячных курсах были обязаны подготовить 25 тысяч бухгалтеров и счетоводов (преимущественно из женщин). Также в порядке индивидуального конторского ученичества вменялось подготовить 15 тысяч человек, а на курсах по повышению квалификации 20 тысяч счетных работников с распределением по наркоматам и учреждениям (см. архивные документы внизу статьи).

На предприятиях, в хозяйственных организациях и бюджетных учреждениях обязали ввести систему индивидуального конторского ученичества для подготовки счетных работников со сроками обучения до трех месяцев. Интересно, что таким ученикам выплачивали зарплату в размере 75% от положенного оклада, а кураторам-наставникам за каждого обученного работника выплачивали от 350 до 500 рублей.

Солдатам и офицерам тоже платили зарплату

В годы Великой Отечественной Войны средняя зарплата в СССР промышленности составляла 573 рублей, шахтеры получали — 729 руб., металлурги — 697 руб., инженеры — 1200 руб., а вот колхозники всего по 150 руб. Размер зарплаты бухгалтера зависел от отрасли, где он работал.

А вот стоимость продуктов на рынке (именно на рынке-базаре) по сравнению с довоенной выросла в 12-13 раз. Например, бутылка водки стоила 400–800 рублей, буханка хлеба от 200 до 500, картошка по 90 рублей за килограмм, сало аж полторы тысячи, стакан табака-самосада — 10 рублей.

На фронте было по другому. Солдаты-срочники (по призыву) получали около 40 рублей (это со всеми добавками «за войну»), сверхрочники от 140 до 300 рублей. У офицеров зарплаты были больше: у командира взвода около 800 рублей, роты около 1000 рублей, полка порядка 1,5 тыс. рублей. Однако нужно помнить, что во время наступлений, которых начиная с 1943 года было много, средний срок жизни полка, по некоторым оценкам, не превышал одних суток. Потери полка во время боя могли составить до 75% всего личного состава.

За бомбу на Берлин — 2000 рублей

Самые большие денежные компенсации полагались летчикам. В августе 1941 года Сталин подписал приказ о денежном поощрении летчиков Балтийского флота, которые первыми бомбили Берлин: «Выдать каждому члену экипажа, участвовавшего в полете, по 2 тысячи рублей. И впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей». За боевые успехи несколько позднее стали платить военнослужащим всех родов войск. Например, приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. о создании истребительно-противотанковых частей определял: «…за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику — по 500 рублей, остальному расчету — по 200 рублей». За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману советского бомбардировщика полагалось по 10 000 рублей, а остальным членам экипажа по 2500 рублей.

Так что бухгалтеры были во время войны также очень нужны. Конечно, они считали не только деньги на зарплаты, а в первую очередь вели учет деятельности оборонной и народной промышленности, которые в тылу ковали оружие Победы.

Низкий им всем поклон.

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Ася Пинкер

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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7 мнений
Клерк
mityai
, Ижевск

Положительная статья про Иосифа Виссарионовича на Клерке? И даже без упоминания миллионов невинно репрессированных, сгноенных в ГуЛАГах и расстрелянных бухгалетров? Красные в городе редакции!

з.ы. а статья хорошая!

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Аноним
, Санкт-Петербург
бухгалтеры были во время войны также очень нужны.

 Во время войны все были нужны, в т.ч. и дети. А стихи, написанные Сталиным, найдёте?
Пиаром ТоТ занимается, могу шарик подарить, именной, "Клерк".  На старый НГ

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Аноним
, Санкт-Петербург
Скороговорка от Осипа,1913г.:
Люблю обмен. Меняют перья.
Наивных восклицаний дождь.
Лоснящийся от лицемерья,
Косится на бочонок вождь.....
А стихи Сталина найдете только в "уголке" Музея Воды Питера. Пипетки, бюретки, колбы ...
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