Основные показатели бухгалтерской отчетности АУ: контрольные соотношения

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Бухгалтерская отчетность автономного учреждения отражает информацию о его финансовом положении, результатах деятельности, наличии государственного (муниципального) имущества, движении денежных средств, об обязательствах учреждения и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, а также иные показатели, характеризующие деятельность учреждения. В статье рассмотрим основные показатели бухгалтерской отчетности и приведем их контрольные соотношения с взаимосвязанными формами.

Пользователями бухгалтерской отчетности автономного учреждения являются внутренние и внешние заинтересованные лица. К внутренним пользователям относятся наблюдательный совет учреждения, органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, работники учреждения (руководители, бухгалтеры, экономисты, ревизоры). К внешним – приобретатели (получатели) услуг (работ), налоговые и иные контролирующие органы, кредиторы и др.

Анализ результатов деятельности учреждения, как правило, проводится на основе годовой бухгалтерской отчетности.

Состав годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность автономных учреждений составляется в соответствии с Инструкцией № 33н[1]. В годовой отчет входят следующие формы:

баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее – баланс (ф. 0503730));

справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) (далее – справка (ф. 0503710));

отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (далее – отчет (ф. 0503723));

справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (далее – справка (ф. 0503725));

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее – отчет (ф. 0503737));

отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) (далее – отчет (ф. 0503738));

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) (далее – отчет (ф. 0503721));

пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760), в состав которой входят таблицы и приложения, раскрывающие отдельные показатели деятельности учреждения;

сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Федеральные автономные учреждения дополнительно представляют отчетность в соответствии с Приказом Минфина РФ от 12.05.2016 № 60н.

Достоверность показателей бухгалтерских отчетов должна быть подтверждена результатами инвентаризации, которая в обязательном порядке проводится перед составлением годовой отчетности.

Основной бухгалтерской формой является баланс (ф. 0503730). Он состоит из четырех разделов, сгруппированных по экономическому содержанию:

I «Нефинансовые активы» (синтетический код счета 100 00 000);

II «Финансовые активы» (синтетический код счета 200 00 000);

III «Обязательства» (синтетический код счета 300 00 000);

IV «Финансовый результат» (синтетический код счета 400 00 000).

В балансе отражаются основные показатели деятельности учреждения. Другие формы позволяют раскрыть эти показатели. Большинство таких форм имеет взаимосвязанные с балансом показатели.

В настоящее время Федеральным казначейством разработаны Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее – Контрольные соотношения), которые используются для контроля:

взаимосвязанных показателей в рамках одной формы (внутридокументный контроль);

взаимосвязанных показателей различных форм (междокументный контроль);

соответствия показателей бюджетной отчетности и показателей сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.

Контрольные соотношения к формам бухгалтерской отчетности периодически обновляются и размещаются на сайтах www.minfin.ru, www.roskazna.ru.

Показатели финансового результата

Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется путем заключения показателей по счетам финансового результата текущего финансового года (401 10 «Доходы текущего финансового года», 401 20 «Расходы текущего финансового года) и счетов 304 04 «Внутриведомственные расчеты», 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами» по итогам деятельности учреждения за финансовый год, а также данных по увеличению (уменьшению) финансового результата прошлых отчетных периодов на суммы уценки (дооценки) стоимости объектов нефинансовых активов, начисленной по ним амортизации, полученных в результате переоценки, проведенной в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Финансовый результат отчетного периода (года) равен чистому операционному результату за этот же период, который рассчитывается следующим образом: доходы - расходы - налог на прибыль + резервы предстоящих расходов.

Показатель финансового результата за отчетный финансовый год определяется:

1) в отчете (ф. 0503721) по строке 300 по соответствующим видам деятельности (соответственно по графам 4, 5, 6,) или по всем видам деятельности (графа 7).

2) в балансе (ф. 0503730) – разница граф (по строке 620 за вычетом строки 623.1) по соответствующим видам деятельности (соответственно разница граф 7 и 3, 8 и 4, 9 и 6) или по всем видам деятельности (разница граф 10 и 6).

Следует отметить, что согласно п. 54.1 Инструкции № 33н финансовый результат, отраженный в графах 4 (5 и 6) по строке 300 отчета (ф. 0503721), должен соотноситься с отраженным в балансе (ф. 0503730) финансовым результатом (сумма разниц показателей граф 7 и 3 (8 и 4, 9 и 5) по строкам 623, 624, 625, 626 соответственно), уменьшенным на сумму сформированного за отчетный период сальдо по счету 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» в справке (ф. 0503725) (по консолидируемым расчетам (при их наличии)).

Для наглядности приведем итоговые контрольные соотношения данных форм отчетности:

Баланс (ф. 0503730) Соотношение Отчет (ф. 0503721) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Стр. 620 (гр. 7 - гр. 3) - стр. 623.1 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 300 гр. 4 + показатели по счету 0 304 06 000 из справки (ф. 0503725)* Стр. 620 (гр. 8 - гр. 4) - стр. 623.1 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 300 гр. 5 + показатели по счету 0 304 06 000 из справки (ф. 0503725)* Стр. 620 (гр. 9 - гр. 5) - стр. 623.1 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 300 гр. 6 + показатели по счету 0 304 06 000 из справки (ф. 0503725)* Стр. 620 (гр. 10 - гр. 6) - стр. 623.1 (гр. 10 - гр. 6) = Стр. 300 гр. 7 + показатели по счету 0 304 06 000 из справки (ф. 0503725)*

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При осуществлении консолидируемых расчетов (при изменении типа учреждения).

Показатели наличия и движения нефинансовых активов

Анализ показателей наличия имущества на отчетную дату и движения имущества за отчетный период производится на основании следующих форм:

– баланс (ф. 0503730) (разд. I);

– отчет (ф. 0503721) (строки 310 – 372);

– сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (входит в состав пояснительной записки к балансу).

Приведем основные контрольные соотношения взаимосвязанных показателей в формах отчетности по увеличению нефинансовых активов за отчетный период.

Наименование показателя Баланс (ф. 0503730) Соотно-шение Отчет (ф. 0503721) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Поступление (увеличение нефинансовых активов): – по деятельности с целевыми средствами Стр. 150 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 310 гр. 4 – в рамках государственного задания Стр. 150 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 310 гр. 5 – по приносящей доход деятельности Стр. 150 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 310 гр. 6

Согласно п. 68 Инструкции № 33н при составлении сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) должны соблюдаться следующие соотношения с показателями баланса (ф.0503730):

Наименование показателя Баланс (ф. 0503730) Соотно- шение Сведения (ф. 0503768) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Наличие нефинансовых активов, приобретенных в рамках целевых средств Строки 010, 011, 012, 020, 021, 022, 091, 092, 101, 102, 040, 041, 050, 051, 070, 080, 081 граф 3, 7 = Строки 010, 311, 312, 050, 321, 322, (331 + 390), (332 + 372 + 422), 341, (342 + 432), 110, 352, 120, 362, 150, 190, 412 граф 4 и 11 (по КВФО 5, 6) Наличие нефинансовых активов, приобретенных в рамках госзадания Строки 010, 011, 012, 020, 021, 022, 091, 092, 101, 102, 040, 041, 050, 051, 070, 080, 081 граф 4, 8 = Строки 010, 311, 312, 050, 321, 322, (331 + 390), (332 + 372 + 422), 341, (342 + 432), 110, 352, 120, 362, 150, 190, 412 граф 4 и 11 (по КВФО 4) Наличие нефинансовых активов, приобретенных в рамках приносящей доход деятельности Строки 010, 011, 012, 020, 021, 022, 091, 092, 101, 102, 040, 041, 050, 051, 070, 080, 081 граф 5, 9 = Строки 010, 311, 312, 050, 321, 322, (331 + 390), (332 + 372 + 422), 341, (342 + 432), 110, 352, 120, 362, 150, 190, 412 граф 4 и 11 (по КВФО 2, 7) Наличие материальных ценностей на забалансовых счетах в рамках целевых средств Строки 010, 011, 012, 015, 020, 030, 050, 051, 052, 054, 070, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 224, 225, 230, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 граф 4 и 8 справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к балансу (ф. 0503730) = Раздел 3, строки 450, 451, 452, 453, 460, 470, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 510, 511, 512, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 граф 4 и 7 (по КВФО 5, 6) Наличие материальных ценностей на забалансовых счетах в рамках госзадания Строки 010, 011, 012, 015, 020, 030, 050, 051, 052, 054, 070, 210, 212, 220, 221, 222, 224, 225, 230, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 граф 5 и 9 справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к балансу (ф. 0503730) = Раздел 3, строки 450, 451, 452, 453, 460, 470, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 510, 511, 512, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 граф 4 и 7 (по КВФО 4) Наличие материальных ценностей на забалансовых счетах в рамках приносящей доход деятельности Строки 010, 011, 012, 015, 020, 030, 050, 051, 052, 054, 070, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 224, 225, 230, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 граф 6 и 10 справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к балансу (ф. 0503730) = Раздел 3, строки 450, 451, 452, 453, 460, 470, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 510, 511, 512, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 граф 4 и 7 (по КВФО 2, 7)

Более детальный контроль взаимосвязанных показателей (в разрезе объектов нефинансовых активов, видов деятельности) осуществляется на основании Контрольных соотношений в виде сравнения показателей сведений (ф. 0503768) с данными из других форм.

Например, чтобы проверить информацию о чистом поступлении основных средств за отчетный год по деятельности в рамках госзадания, используется следующее соотношение показателей форм отчетности:

Наименование показателя Форма, показатель (строка, графа) Соотно- шение Форма, показатель (строка, графа) Чистое поступление основных средств за отчетный год Отчет (ф. 0503721), строка 320 графы 5 = Сведения (ф. 0503768) по КВФО 4: стр. 10 (гр. 5 - гр. 8) - стр. 50 гр. 8 + стр. 70 (гр. 5 - гр. 8) + стр. 80 (гр. 5 - гр. 8)

Информацию о затратах на изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг) (о незавершенном производстве) можно проверить с помощью следующих контрольных соотношений:

Наименование показателя Баланс (ф. 0503730) Соотно- шение Отчет (ф. 0503721) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) (по КВФО 5, 6) Стр. 140 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 370 гр. 4 Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) (по КВФО 4) Стр. 140 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 370 гр. 5 Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) (по КВФО 2, 7) Стр. 140 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 370 гр. 6

Информация о финансовых активах и обязательствах

Анализ информации о финансовых активах и обязательствах, а также проверка контрольных соотношений по этим показателям осуществляются на основании:

– баланса (ф. 0503730);

– отчета (ф. 0503723);

– отчета (ф. 0503737);

– отчета (ф. 0503721);

– сведений об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) (входит в состав пояснительной записки к балансу);

– сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (входит в состав пояснительной записки к балансу);

– сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) (входит в состав пояснительной записки к балансу);

– сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) (входит в состав пояснительной записки к балансу);

– сведений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Показатели об остатках денежных средств учреждения на счетах, лицевых счетах, в кассе учреждения проверяются с помощью следующих контрольных соотношений:

Баланс (ф. 0503730) Соотно- шение Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) Строка Графа Раздел, номер счета Графа 173 + 179 + 175 + 176 3 = Раздел 1 (сумма по счетам 5 201 20 000, 6 201 20 000) 3 174 3 = Раздел 1 (сумма по счетам 5 201 23 000, 6 201 23 000) 4 173 + 179 + 175 + 176 4 = Раздел 1 (сумма по счету 4 201 20 000) 3 174 4 = Раздел 1 (сумма по счету 4 201 23 000) 4 173 + 179 + 175 + 176 5 = Раздел 1 (сумма по счетам 3 201 20 000, 2 201 20 000, 7 201 20 000) 3 174 5 = Раздел 1 (сумма по счетам 3 201 23 000, 2 201 23 000, 7 201 23 000) 4 173 + 179 + 175 + 176 7 = Раздел 1 (сумма по счетам 5 201 20 000, 6 201 20 000) 5 174 7 = Раздел 1 (сумма по счетам 5 201 23 000, 6 201 23 000) 6 173 + 179 + 175 + 176 8 = Раздел 1 (сумма по счету 4 201 20 000) 5 174 8 = Раздел 1 (сумма по счету 4 201 23 000) 6 173 + 179 + 175 + 176 9 = Раздел 1 (итог по счетам 3 201 20 000, 2 201 20 000, 7 201 20 000) 5 174 9 = Раздел 1 (итог по счетам 3 201 23 000, 2 201 23 000, 7 201 23 000) 6 171 3 = Раздел 2 (итог по счетам 5 201 11 000, 6 201 11 000) 3 172 3 = Раздел 2 (итог по счетам 5 201 13 000, 6 201 13 000) 4 171 4 = Раздел 2 (итог по счету 4 201 11 000) 3 172 4 = Раздел 2 (итог по счету 4 201 13 000) 4 171 5 = Раздел 2 (итог по счетам 3 201 11 000, 2 201 11 000, 7 201 11 000) 3 172 5 = Раздел 2 (итог по счетам 3 201 13 000, 2 201 13 000, 7 201 13 000) 4 171 7 = Раздел 2 (итог по счетам 5 201 11 000, 6 201 11 000) 5 172 7 = Раздел 2 (итог по счетам 5 201 13 000, 6 201 13 000) 6 171 8 = Раздел 2 (итог по счету 4 201 11 000) 5 172 8 = Раздел 2 (итог по счету 4 201 13 000) 6 171 9 = Раздел 2 (итог по счетам 3 201 11 000, 2 201 11 000, 7 201 11 000) 5 172 9 = Раздел 2 (итог по счетам 3 201 13 000, 2 201 13 000, 7 201 13 000) 6 177 3 = Раздел 3 (сумма по счетам 5 201 34 000, 6 201 34 000) 3 177 4 = Раздел 3 (сумма по счету 4 201 34 000) 3 177 5 = Раздел 3 (сумма по счетам 3 201 34 000, 2 201 34 000, 7 201 34 000) 3 177 7 = Раздел 3 (сумма по счетам 5 201 34 000, 6 201 34 000) 5 177 8 = Раздел 3 (сумма по счету 4 201 34 000) 5 177 9 = Раздел 3 (сумма по счетам 3 201 34 000, 2 201 34 000, 7 201 34 000) 5

Для проверки информации об иных финансовых вложениях используют следующие контрольные соотношения:

Наименование показателя Баланс (ф. 0503730) Соотно- шение Отчет (ф. 0503721) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций (по КВФО 5, 6) Стр. 211 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 371 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 420 гр. 4 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций (по КВФО 4) Стр. 211 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 371 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 420 гр. 5 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций (по КВФО 2, 7) Стр. 211 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 371 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 420 гр. 6 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале (по КВФО 5, 6) Стр. 212 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 372 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 440 гр. 4 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале (по КВФО 4) Стр. 212 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 372 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 440 гр. 5 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале (по КВФО 2, 7) Стр. 212 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 372 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 440 гр. 6 Чистое предоставление займов (ссуд) (по КВФО 5, 6) Стр. 290 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 460 гр. 4 Чистое предоставление займов (ссуд) (по КВФО 4) Стр. 290 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 460 гр. 5 Чистое предоставление займов (ссуд) (по КВФО 2, 7) Стр. 290 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 460 гр. 6 Чистое поступление иных финансовых активов (по КВФО 5, 6) Стр. 213 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 373 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 470 гр. 4 Чистое поступление иных финансовых активов (по КВФО 4) Стр. 213 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 373 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 470 гр. 5 Чистое поступление иных финансовых активов (по КВФО 2, 7) Стр. 213 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 373 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 470 гр. 6

Основные показатели по дебиторской и кредиторской задолженности проверяются так:

Наименование показателя Баланс (ф. 0503730) Соотно- шение Отчет (ф. 0503721) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Чистое увеличение дебиторской задолженности (по КВФО 5, 6) Стр. 230 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 260 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 310 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 320 (гр. 7 - гр. 3) + стр. 330 (гр. 7 - гр. 3) - стр. 337 (гр. 7 - гр. 3) - стр. 570 (гр. 7 - гр. 3) - стр. 580 (гр. 7 - гр. 3) - стр. 590 (гр. 7 - гр. 3) = Стр. 480 гр. 4 Чистое увеличение дебиторской задолженности (по КВФО 4) Стр. 230 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 260 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 310 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 320 (гр. 8 - гр. 4) + стр. 330 (гр. 8 - гр. 4) - стр. 337 (гр. 8 - гр. 4) - стр. 570 (гр. 8 - гр. 4) - стр. 580 (гр. 8 - гр. 4) - стр. 590 (гр. 8 - гр. 4) = Стр. 480 гр. 5 Чистое увеличение дебиторской задолженности (по КВФО 2, 7) Стр. 230 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 260 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 310 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 320 (гр. 9 - гр. 5) + стр. 330 (гр. 9 - гр. 5) - стр. 337 (гр. 9 - гр. 5) - стр. 570 (гр. 9 - гр. 5) - стр. 580 (гр. 9 - гр. 5) - стр. 590 (гр. 9 - гр. 5) = Стр. 480 гр. 6 Чистое увеличение задолженности по привлечениям (по КВФО 5, 6) Стр. 470 (гр. 7 - гр. 3) = Гр. 4 (стр. 520 + стр. 530) Чистое увеличение задолженности по привлечениям (по КВФО 4) Стр. 470 (гр. 8 - гр. 4) = Гр. 5 (стр. 520 + стр. 530) Чистое увеличение задолженности по привлечениям (по КВФО 2, 7) Стр. 470 (гр. 9 - гр. 5) = Гр. 6 (стр. 520 + стр. 530) Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности Стр. 490 (гр. 10 - гр. 6) + стр. 510 (гр. 10 - гр. 6) + стр. 530 (гр. 10 - гр. 6) - стр. 380 (гр. 10 - гр. 6) = Стр. 540 гр. 7 + показатели по счету 0 304 06 000 из справки (ф. 0503725)

Для проверки общего итогового показателя по операциям с финансовыми активами и обязательствами применяется следующее контрольное соотношение:

Баланс (ф. 0503730) Соотно- шение Отчет (ф. 0503721) Показатель (строка, графа) Показатель (строка, графа) Стр. 400 (гр. 10 - гр. 6) - стр. 337 (гр. 10 - гр. 6) - стр. 600 (гр. 10 - гр. 6) = Стр. 380 гр. 7 + показатели по счету 0 304 06 000 из справки (ф. 0503725)

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В заключение еще раз отметим, что в статье приведены соотношения основных показателей взаимосвязанных форм бухгалтерской отчетности автономных учреждений. Более подробная информация о Контрольных соотношениях размещена на сайтах www.minfin.ru, www.roskazna.ru и она периодически обновляется.

[1] Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н.

Источник: Журнал "Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение"