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Фото Бориса Мальцева

Налоговые риски по сделкам между взаимозависимыми лицами

17.01.17 13:03
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Согласно позиции Минфина России в случаях совершения между взаимозависимыми лицами сделок, не отвечающих признакам контролируемых, в которых исчисление налоговой базы осуществляется исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, со стороны налоговых органов возможно применение методов, предусмотренных главой 14.3 НК РФ.

Так, в абзаце 12 письма Минфина России от 18.10.12 г. № 03-01-18/8–145 «О применении положений ст. 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации» указано, что в случаях установления фактов уклонения от налогообложения в результате манипулирования налогоплательщиком ценами в сделках необходимо доказывание получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в рамках выездных и камеральных проверок, в том числе с применением методов, установленных главой 14.3 НК РФ.

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным и используется для определения соответствия цены, примененной в сделке, рыночной цене по правилам, установленным ст. 105.5–105.7, 105.9 НК РФ. Применяя данный метод, налоговый орган вправе использовать информацию, как по сделкам налогоплательщика с лицами, не являющимися взаимозависимыми, так и полученную из сторонних источников.

В рассматриваемой ситуации также может быть применен метод цены последующей реализации (ст. 105.10 НК РФ), т. е. налоговый орган может запросить цену последующей реализации своим покупателям непродовольственных товаров от двух взаимозависимых обществ. Указанный метод является методом определения соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления валовой рентабельности, полученной лицом, совершившим анализируемую сделку.

Применение метода цены последующей реализации после метода сопоставимых рыночных цен является вторым по значимости по сравнению с другими методами для определения соответствия рыночным ценам цен, по которым товар приобретается в рамках анализируемой сделки и перепродается без переработки в рамках сделки, сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми.

Таким образом, сделки со взаимозависимыми организациями, несмотря на получение отчета оценщика, подвержены риску, что налоговый орган может доначислить цену реализации исходя из цены товара, полученную из других независимых источников либо исходя из цены реализации с невзаимозависимой организацией. Во избежание данного риска кроме отчета оценщика необходимо доказать экономическую обоснованность данной сделки. Например, в качестве аргументов обществом могут быть представлены следующие доводы: не было дальнейшей возможности хранить товар без ущерба для своей финансово-экономической деятельности; не было других покупателей для своей продукции и т. п.

Если спор с налоговой инспекцией неизбежен, то для отстаивания своей позиции можно использовать следующие аргументы:

  • невозможность установления методов определения рыночных цен, используемых налоговым органом при проверке соответствия цен, примененных налогоплательщиком, рыночным (например, постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.15 г. № 16АП-4879/2015 по делу № А63-5056/2015, Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.15 г. № 10АП-9158/2015 по делу № А41-16275/15);
  • необеспеченность должным образом сопоставимости анализируемых сделок — сопоставляемой и спорной (например, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.15 г. № 13АП-5882/2015 по делу № А26-7861/2014);
  • взаимозависимость сама по себе не служит доказательством получения необоснованной налоговой выгоды (п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.06 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»).

Сделки с невзаимозависимыми лицами

В изложенной ситуации по оценке сделок с невзаимозависимой компанией, на наш взгляд, рисков не существует, поскольку:

  • исходя из отчета оценщика товар продан по цене, выше рыночной;
  • компании не являются взаимозависимыми, а это значит, что контролировать цену сделки по ним налоговый орган не вправе, исключения составляют сделки, когда стороны, участвующие в сделке, могут оказывать влияние на финансово-экономическую деятельность одной из сторон сделки, т. е. по сути являются взаимозависимыми.
Андрей Илларионов

налоговый консультант ГК «РЕЗУЛЬТАТ»

Источник: «Финансовая газета»

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