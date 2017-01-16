О взаимодействии налоговиков с физлицами при перерасчете имущественных налогов

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Перерасчет налогов может быть обусловлен, в частности:

обращением налогоплательщика о неактуальных сведениях в налоговом уведомлении, требующем взаимодействия инспекции с регистрирующими органами; предоставлением налогоплательщиком документов, подтверждающих право на налоговую льготу, вычет, освобождение от уплаты налога за налоговый период, указанный в уведомлении; изданием нормативных правовых актов, изменяющих элементы налогообложения (размеры налоговых ставок, льгот, вычетов и т.п.), распространяющихся с обратной датой на налоговый период, за который было направлено налоговое уведомление; определением кадастровой стоимости недвижимости (налоговой базы) по результатам исправления ошибок либо вследствие оспаривания ее значения после направления налоговых уведомлений за период, на который распространяется действие вновь определенной кадастровой стоимости; получением ИФНС ранее не предоставленных регистрирующими органами сведений о прекращении (возникновении, регистрации) прав на объект налогообложения, об изменении адреса места жительства физлица и иных сведений, влияющих на формирование налогового уведомления; иными ошибками (некорректная настройка справочников НСИ, ошибки в идентификации сведений и т.п.).

По общему правилу, в вышеперечисленных случаях налоговики должны проверить наличие/отсутствие оснований для перерасчета, обработать полученные сведения и внести изменения в информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.). При этом предельный срок для перерасчета, влекущего (при наличии оснований) формирование налогового уведомления, НК РФ не установлен. Приказами ФНС РФ от 25.12.2014 № ММВ-7-11/673@ и от 26.05.2016 № ММВ-7-12/338@ не исключено направление уведомлений с перерасчетом как в рамках ежегодного графика массовой печати и отправки налоговых документов, так и в режиме единичного формирования налогового уведомления.

Таким образом, инспекция в срок, установленный законодательством для рассмотрения соответствующего обращения налогоплательщика, принимает исчерпывающие меры для уточнения сведений либо для сторнирования налоговых обязательств (при наличии оснований). Если до истечения этого срока не получена информация, позволяющая определить наличие/отсутствие оснований для перерасчета, налогоплательщика информируют о принятых мерах и о том, что новое налоговое уведомление будет сформировано и направлено (вручено) либо будет выполнено сторнирование налоговых обязательств при наличии оснований, предусмотренных кодексом.

В каждом случае при возникновении (документированном подтверждении) оснований для формирования нового уведомления работник инспекции не позднее 30 дней:

актуализирует налоговые обязательства со сторнированием ранее начисленной суммы налога и пеней (с информированием налогоплательщика);

определяет новый срок уплаты налога в налоговом уведомлении, при этом уведомление должно быть направлено не позднее 30 дней до наступления этого срока;

информирует налогоплательщика о том, что актуальная информация о налоговых обязательствах и налоговые уведомления размещаются в его Личном кабинете на сайте ФНС РФ;

информирует налогоплательщика о возможности получения уведомления при личном обращении в инспекцию (за исключением пользователей Личного кабинета), а в случае неполучения уведомления при личном обращении — принимает меры по его направлению.

В приложении приводится типовой лист информирования.

ПИСЬМО ФНС РФ от 01.12.2016 № БС-4-21/22888@ «О перерасчетах налогов на имущество физических лиц»