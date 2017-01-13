Субсидиарная ответственность и оспаривание сделок. Об изменениях в законодательстве о банкротстве

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В 2016 г. в законодательство о банкротстве были внесены изменения. Рассмотрим сначала наиболее значимые из них, связанные с такими важными аспектами банкротства, как субсидиарная ответственность и оспаривание сделок.

Изменения коснулись определения лица, которое фактически контролировало деятельность должника. Теперь таким признается лицо, имеющее возможность благодаря нахождению с должником в отношениях родства или свойства, должностного положения определять действия должника. Лицо для признания его контролирующим может оцениваться по действиям, которые были совершены в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

Статья 10 Федерального закона от 26.10.02 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), регламентирующая порядок привлечения лиц, которые контролируют должника, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, была дополнена новой нормой. Так, если требования кредиторов третьей очереди превышают более чем на 50% общий размер требований кредиторов третьей очереди, и указанные требования возникли вследствие совершения правонарушения, за которое должник либо его должностные лица были привлечены к административной, уголовной ответственности, единоличный исполнительный орган должника, занимающий данную должность в период совершения правонарушения, может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

По сути, данная норма является «презумпцией виновности», так как предполагает наличие вины в действиях контролирующих должника лиц, если не доказано иное. В дальнейшем суд будет обязан решить вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности даже в случае, если отсутствует имущество для возмещения расходов на проведение процедуры банкротства, и, вероятнее всего, это будет происходить в порядке искового производства (на данный момент такой возможности нет). Применение нового положения позволяет привлечь контролирующие лица к субсидиарной ответственности в течение трех лет с момента завершения процедуры конкурсного производства (например, если в ходе процедуры не были выяснены основания для привлечения к такой ответственности).

В сущности, принятие новых правовых норм направлено на минимизацию рисков кредиторов при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами и решение вопроса о том, что делать с организациями, «набравшими» долгов и обанкротившимися.

Следует отметить, что в ст. 142 Закона о банкротстве впервые появилось положение об исключении для кредиторов, пропустивших срок включения в реестр требований. Согласно этому положению при наличии требований, заявленных до истечения 6 месяцев со дня закрытия реестра требований кредиторов, если на день закрытия указанного реестра не вынесен либо не вступил в силу судебный акт или акт иного уполномоченного государственного органа, наличие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным для выявления задолженности, в отношении которой предъявлены соответствующие требования, данные требования считаются заявленными в установленный срок (абзац 3 п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве.)

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 23.06.16 г. № 222-ФЗ), пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве; требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают на дату закрытия реестра требований кредиторов 50% общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов.

Положения названного пункта применяются в отношении:

лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника (абзац 4);

лица, являвшегося единоличным исполнительным органом должника, в период совершения последним или его единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения (абзац 5).

Изменения, внесенные в Закон о банкротстве, коснулись и главы об оспаривании сделок. Ранее понятие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов было довольно «размытым», для доказывания наличия самой цели было необходимо аргументировать совокупность факторов. В настоящее время при оспаривании сделки по основаниям подозрительности понятие такой цели выражено более конкретно.

В соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества, и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника.

Изменения затронули также положения об основаниях для оспаривания сделок (ст. 61.3 Закона о банкротстве), касающихся выплат по обязательным платежам. Согласно п. 4 ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, которые связаны с исполнением денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора или обязанности по уплате обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании ст. 61.3 указанного Закона, если должник не имел к моменту исполнения, вытекающего из кредитного договора или законодательства Российской Федерации, известных соответствующему конкурсному кредитору (уполномоченному органу) денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей перед иными конкурсными кредиторами (уполномоченными органами), срок исполнения которых наступил, и исполнение денежного обязательства, вытекающего из кредитного договора или обязанности по уплате обязательных платежей, не отличалось по срокам и размеру уплаченных или взысканных платежей от определенных в кредитном договоре или законодательстве Российской Федерации обязательства или обязанности.

Таким образом, законодатель установил дополнительную защиту налоговых платежей от оспаривания в качестве предпочтительных сделок. Данная норма применяется к заявлениям, поданным после 1 августа 2016 г.

В соответствии с принятыми изменениями установлен срок для проведения инвентаризации конкурсным управляющим: с 21 декабря 2016 г. его обязанностью стало проведение инвентаризации имущества должника в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника (абзац 2 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве).

Детально определен порядок действий в отношении имущества должника, не проданного в ходе конкурсного производства или оставшегося после завершения расчетов с кредиторами (ст. 148 Закона о банкротстве).

Были внесены изменения в ст. 110 Закона о банкротстве, которая регламентирует порядок продажи имущества должника. Наиболее значимые новшества коснулись положения о привлечении специализированной организации в качестве организатора торгов — теперь такая организация может привлекаться только с согласия собрания кредитора или комитета кредиторов.

Обязанности организатора торгов дополнены следующими:

осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника;

обеспечивать возможность ознакомления с подлежащим продаже на торгах имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования названных документов.

Однако относительно рассматриваемых положений логика законодателя не совсем понятна, они в законе дублируются, неисполнение указанных обязанностей трактуется как недобросовестное исполнение обязанностей организатора торгов (пп. 7.1, 8, 9 ст. 110 Закона о банкротстве). Учитывая складывающуюся практику отказа от привлечения специализированной организации в качестве организатора торгов на основании решения собрания кредиторов (следовательно, возникает обязанность по проведению торгов у арбитражного управляющего), можно предположить, что данная норма введена для увеличения количества оснований для привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности.

Помимо того теперь договоры о задатке будут заключаться не с организатором торгов, а с оператором электронной площадки, на которой проводятся торги.

Названные изменения коснулись пп. 8, 20 ст. 25.1 Закона о банкротстве.

Утратили силу положения об отступном в части:

запрета о предоставлении в качестве отступного имущества, являющегося предметом залога;

согласования соглашения об отступном с собранием кредиторов (комитетом кредиторов).

Пункт 2 ст. 18.1 «Особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника» Закона о банкротстве дополнен новыми частными случаями, согласно которым кредитор, имеющий право залога, может обратить взыскание на предмет залога в ходе финансового оздоровления и внешнего управления. Теперь в упомянутой статье указана обязанность должника по доказыванию невозможности восстановления платежеспособности при обращении взыскания на предмет залога, в противном случае залоговое имущество перейдет кредитору. По обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, конкурсный кредитор в ходе финансового оздоровления и внешнего управления вправе обратить взыскание на заложенное имущество должника в следующих случаях:

обращение взыскания на заложенное имущество должника не приведет к невозможности восстановления его платежеспособности;

существует риск повреждения заложенного имущества должника, вследствие которого произойдет существенное снижение его стоимости, а также риск гибели или утраты такого имущества.

Вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество должника решается арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению конкурсного кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества.

Обязанность доказывания невозможности восстановления платежеспособности должника в случае обращения взыскания на заложенное имущество возлагается на должника.

Изменены требования, связанные с приобретением статуса арбитражного управляющего, и условия членства в СРО. Согласно п. 2 ст. 20 «Арбитражные управляющие» Закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает следующие обязательные условия членства в этой организации:

высшее образование; стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденными саморегулируемой организацией (ранее при условии опыта работы руководителем необходимо было проходить 6-месячную стажировку).

Законодателем принято решение повысить размер фиксированного вознаграждения финансового управляющего с 10 000 до 25 000 руб. единовременно. Эти величины абсолютно не соответствуют рыночным ценам за проведение процедуры банкротства физического лица, учитывая высокую административную ответственность арбитражного управляющего. В настоящее время основными кредиторами физических лиц являются банки, которые стремятся «наработать» практику привлечения арбитражных управляющих к ответственности путем подачи как можно большего количества жалоб по разным основаниям. По мнению банков, значительное число удовлетворенных жалоб приведет к снижению массовости так называемых самоходов (физических лиц, возбуждающих дела о банкротстве в отношении самих себя).

Кроме того, в соответствии с изменениями ст. 20.6 Закона о банкротстве увеличился размер процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества гражданина. Теперь он составляет 7% величины выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности и применения последствий недействительности сделок.

Повышены требования к размеру компенсационного фонда саморегулируемой организации, который в настоящее время составляет 200 000 руб. на каждого ее члена (ст.25.1 Закона о банкротстве).

Указанная норма, по всей видимости, направлена на уменьшение общего числа практикующих арбитражных управляющих, что вместе с повышением штрафных санкций по формальным признакам и неизменной величиной ежемесячного вознаграждения делают профессию арбитражного управляющего довольно затратным занятием. Данные обстоятельства, скорее всего, в недалеком будущем приведут к увеличению стоимости проведения процедуры банкротства.

Таким образом, с учетом изложенного можно сделать вывод о том, что законодательство о банкротстве год от года ужесточается в отношении привлечения ответственных лиц к субсидиарной ответственности, повышения прозрачности действий при продаже имущества должника и проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Вместе с тем приходит понимание того, что конкретный порядок действий по реализации новых правовых норм в настоящее время не проработан, а это в свою очередь приведет к увеличению сроков рассмотрения дел о банкротстве и общему усложнению соответствующих процедур.