Новогодние поправки: Обновились КБК для перечисления страховых взносов в ИФНС
С начала 2017 года платежи по взносам направляются в налоговые органы, поэтому оформляются с указанием их реквизитов (Письмо ФНС РФ от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@):
- «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака «182».
Платежки по ним в наступившем году заполняются по тем же правилам, что и для уплаты налогов: в поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (МС.01.2017).
КБК изменились, они разнятся в зависимости от того, за какие периоды платятся взносы.
ТАБЛИЦА: «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов с 2017 года»
|Платеж
|КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2017 года
|За периоды, истекшие до 01.01.2017
|За периоды, начиная с 01.01.2017
|Пенсионные
|Взносы
|182 1 02 02010 06 1000 160
|182 1 02 02010 06 1010 160
|Пени
|182 1 02 02010 06 2100 160
|182 1 02 02010 06 2110 160
|Штрафы
|182 1 02 02010 06 3000 160
|182 1 02 02010 06 3010 160
|Социальное страхование (ВНиМ)
|Взносы
|182 1 02 02090 07 1000 160
|182 1 02 02090 07 1010 160
|Пени
|182 1 02 02090 07 2100 160
|182 1 02 02090 07 2110 160
|Штрафы
|182 1 02 02090 07 3000 160
|182 1 02 02090 07 3010 160
|Медицинские
|Взносы
|182 1 02 02101 08 1011 160
|182 1 02 02101 08 1013 160
|Пени
|182 1 02 02101 08 2011 160
|182 1 02 02101 08 2013 160
|Штрафы
|182 1 02 02101 08 3011 160
|182 1 02 02101 08 3013 160
ПРИКАЗ Минфина РФ от 07.12.2016 N 230н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»
Примечание редакции:
Для уплаты взносов на травматизм за декабрь 2016 года и за периоды, начиная с 1 января 2017 года, надо будет использовать один КБК — 393 1 02 02050 07 1000 160. Это связано с тем, что в 2017 году, как и прежде уплату этих взносов контролирует ФСС.
Также ФНС подготовлена сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (Информация ФНС РФ от 23.12.2016).
Внимание! Для клиентов УФК по г. Москве с 6 февраля 2017 года в налоговых платежках изменятся реквизиты.
Это следует из официальной информации, размещенной на сайте УФК по г. Москве о переводе расчетно-кассового обслуживания из Отделения 1 Москва в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.
В связи с этим сообщаются новые реквизиты обслуживающего подразделения Банка России:
— БИК 044525000;
— наименование банка: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва,
сокращенное наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО;
— счет: 40101810045250010041 (информация о преемственности банковских счетов: http://moscow.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1185432/).
УФК по Московской области также оповещает своих клиентов о том, что с 06.02.2017 изменится счет 40101.
Письмом ФНС РФ от 07.11.2016 № ЗН-4-1/21026 (вместе с письмом УФК по Московской области от 21.10.2016 № 48-13-12/05-7935 «О смене счета 40101») направлены новые реквизиты счета для перечисления налоговых платежей:
— наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО;
— БИК: 044525000;
— счет № 40101810845250010102.
Таким образом, с 06.02.2017 клиенты УФК по г. Москве и УФК по Московской области налоговые платежки станут заполнять иначе.