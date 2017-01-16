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Новогодние поправки: Обновились КБК для перечисления страховых взносов в ИФНС

16.01.17 13:40
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С начала 2017 года платежи по взносам направляются в налоговые органы, поэтому оформляются с указанием их реквизитов (Письмо ФНС РФ от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@):

  •  «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
  •  «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
  •  код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака «182».

Платежки по ним в наступившем году заполняются по тем же правилам, что и для уплаты налогов: в поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (МС.01.2017).

КБК изменились, они разнятся в зависимости от того, за какие периоды платятся взносы.

ТАБЛИЦА: «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов с 2017 года»

Платеж КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2017 года 
За периоды, истекшие до 01.01.2017 За периоды, начиная с 01.01.2017
Пенсионные
Взносы 182 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1010 160
Пени 182 1 02 02010 06 2100 160 182 1 02 02010 06 2110 160
Штрафы 182 1 02 02010 06 3000 160 182 1 02 02010 06 3010 160
Социальное страхование (ВНиМ)
Взносы 182 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1010 160
Пени 182 1 02 02090 07 2100 160 182 1 02 02090 07 2110 160
Штрафы 182 1 02 02090 07 3000 160 182 1 02 02090 07 3010 160
Медицинские
Взносы 182 1 02 02101 08 1011 160 182 1 02 02101 08 1013 160
Пени 182 1 02 02101 08 2011 160 182 1 02 02101 08 2013 160
Штрафы 182 1 02 02101 08 3011 160 182 1 02 02101 08 3013 160

ПРИКАЗ Минфина РФ от 07.12.2016 N 230н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

Примечание редакции:

Для уплаты взносов на травматизм за декабрь 2016 года и за периоды, начиная с 1 января 2017 года, надо будет использовать один КБК — 393 1 02 02050 07 1000 160. Это связано с тем, что в 2017 году, как и прежде уплату этих взносов контролирует ФСС.

Также ФНС подготовлена сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (Информация ФНС РФ от 23.12.2016).

Внимание! Для клиентов УФК по г. Москве с 6 февраля 2017 года в налоговых платежках изменятся реквизиты.

Это следует из официальной информации, размещенной на сайте УФК по г. Москве о переводе расчетно-кассового обслуживания из Отделения 1 Москва в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

В связи с этим сообщаются новые реквизиты обслуживающего подразделения Банка России:

— БИК 044525000;

— наименование банка: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва,

сокращенное наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО;

— счет: 40101810045250010041 (информация о преемственности банковских счетов: http://moscow.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1185432/).

УФК по Московской области также оповещает своих клиентов о том, что с 06.02.2017 изменится счет 40101.

Письмом ФНС РФ от 07.11.2016 № ЗН-4-1/21026 (вместе с письмом УФК по Московской области от 21.10.2016 № 48-13-12/05-7935 «О смене счета 40101») направлены новые реквизиты счета для перечисления налоговых платежей:

— наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО;

— БИК: 044525000;

— счет № 40101810845250010102.

Таким образом, с 06.02.2017 клиенты УФК по г. Москве и УФК по Московской области налоговые платежки  станут заполнять иначе. 

Платежка2016

 

 

Источник: "Время бухгалтера"

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