Типичные ошибки налогоплательщика при проведении выездной налоговой проверки и обжаловании ее результатов

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Налоговые органы при проведении выездной налоговой проверки не только обладают широкими полномочиями, но и должны соблюдать определенные нормы в рамках достаточно формализованных процедур налогового контроля. Что необходимо знать налогоплательщику? Как налогоплательщику максимально реализовать свои права и не допустить их нарушения?

Итак, поговорим об ошибках, которые чаще всего допускают налогоплательщики и избежать которых удается в случае привлечения квалифицированных налоговых консультантов.

Предоставление по требованию налогового органа документов в рамках проверки, не связанных с исчислением и уплатой налогов.

Подпунктом 1 п. 1 ст. 31 НК РФ установлено, что налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщика исключительно документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность их исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления).

Предоставление по требованию налогового органа вне рамок проверки информации о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте (контрагенте налогоплательщика).

Вне рамок проведения налоговой проверки информация может быть запрошена только в отношении конкретной сделки, которую возможно идентифицировать на основании направленного требования (п.2 ст. 93.1 НК РФ).

Неиспользование налогоплательщиком права на отсрочку предоставления документов, запрошенных по требованию налоговым органом.

На основании п. 3 ст. 93 НК РФ налогоплательщик может подать заявление с просьбой об отсрочке предоставления документов в течение одного дня с момента получения требования на имя руководителя налогового органа с указанием соответствующей причины (большой объем документов, болезнь, отпуск должностных лиц и т.п.)

Неформализованное предоставление налогоплательщиком документов и пояснений представителю налогового органа.

Налоговое законодательство достаточно четко регламентирует процедуру направления и исполнения требования о предоставлении документов (ст. 93, 93.1 НК РФ), а также порядок проведения допроса (ст. 90 НК РФ). При этом предоставляемые в адрес налогового органа документы должны передаваться по реестру с проставлением отметки о принятии. Соответственно, недопустимо со стороны налогоплательщика предоставление информации в устной форме (например, по телефону), направление в адрес налогового органа документов без получения подтверждения принятия указанных документов налоговым органом.

Исполнение требований налогового органа, направленных вне сроков проведения выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля.

Полученные таким образом доказательства (документы, информация) не могут быть использованы налоговым органом при рассмотрении материалов проверки (п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57)

Недооценка важности сбора доказательств и формирования налогоплательщиком позиции на досудебной стадии защиты интересов.

По общему правилу сбор и раскрытие доказательств осуществляются как налоговым органом, так и налогоплательщиком, на стадии проведения мероприятий налогового контроля и в ходе досудебного разрешения спора (п. 78 Постановления Пленума от 30.07.2013 N 57). Таким образом, формирование полноценной правовой позиции должно осуществляться налогоплательщиком на досудебной стадии налогового спора.

Недооценка важности ознакомления с материалами дополнительных мероприятий налогового контроля и подготовки по ним возражений налогоплательщиком.

Право налогового органа провести в течение одного месяца дополнительные мероприятия налогового контроля (допросы, экспертизы, истребование документов) установлено п.6 ст. 101 НК РФ.

В свою очередь, налогоплательщик в десятидневный срок вправе подготовить и направить свои возражения в отношении их результатов.

Источник: kskgroup.ru