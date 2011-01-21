Порядок перехода на новый ОКОФ и обновленная Классификация ОС

Просмотров:

01.01.2017 вступит в силу ОК 013–2014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных фондов», принятый Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (далее — новый ОКОФ). Также с указанной даты будет применяться в новой редакции Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (далее — Классификация ОС). О новых классификаторах и порядке перехода на них расскажем в данной статье.

Новый ОКОФ

Новый классификатор вводится взамен действующего ОКОФ (ОК 013–94), утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, который применяется в течение последних 20 лет. Очевидно, что многие термины и понятия, содержащиеся в нынешнем ОКОФ, уже не соответствуют сегодняшним реалиям.

Кроме того, необходимость совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов предусмотрена также Планом мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, утвержденным Заместителем Председателя Правительства РФ 31.07.2014 № 4970п-П10 . В целях реализации такого плана разработан новый ОКОФ.

Стоит отметить, что данный классификатор является нормативным документом в области стандартизации. Его разработка осуществлялась в соответствии с Системой национальных счетов (СНС 2008) Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, а также с ОК 034–2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)».

ОКОФ предназначен для обеспечения информационной поддержки в решении таких задач, как:

переход на классификацию основных фондов, принятую в международной практике на основе СНС 2008;

проведение работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов;

реализация комплекса учетных функций по основным фондам;

осуществление международных сопоставлений по составу основных фондов;

расчет экономических показателей, включая фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и другие;

расчет рекомендательных нормативов проведения капитальных ремонтов основных фондов.

Закреплено, что ОКОФ применяется для целей бюджетного (бухгалтерского) учета организациями государственного сектора в случаях, предусмотренных федеральными стандартами, если иное не установлено уполномоченными органами государственного регулирования бухгалтерского учета. Отметим, на сегодняшний день ни один из проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора не принят. Вместе с тем необходимость применения ОКОФ для целей бюджетного (бухгалтерского) учета в организациях государственного сектора в настоящее время предусмотрена Инструкцией № 157н[1], которая регламентирует общие правила организации и ведения бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений. Так, согласно п. 45, 53, 67 Инструкции № 157н указанные субъекты осуществляют группировку основных средств и нематериальных активов в целях бухгалтерского (бюджетного) учета по видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ.

Объектами классификации в новом ОКОФ по-прежнему являются основные фонды.

К сведению Основными фондами признаются произведенные активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одного года для производства товаров и оказания услуг.

Структура кода ОКОФ с 2017 года также поменяется. Вместо 9 знаков код ОКОФ будет включать 12 знаков. Для сравнения представим в таблице действующую и новую структуру кода ОКОФ.

Структура кода ОКОФ Девятизначный код ОКОФ

(до 2017 года) Двенадцатизначный код ОКОФ

(с 2017 года) xx xxxxxxx xxx.xx.xx.xx.xxx Первые два знака соответствуют разделу и подразделу, к которым относится основное средство согласно ОКОФ. При этом раздел представляет собой высший уровень деления объектов классификации, а подраздел – уровень деления, учитывающий значимость объектов для экономики в целом и сложившиеся традиции. Последующие знаки соответствуют классу (знаки 3 – 6), подклассу (знаки 7 – 9) основных фондов согласно ОКОФ. Классы основных фондов образованы на базе соответствующих классов продукции по ОКПД*. Необходимую детализацию по выделенным классам раскрывает подкласс Первые три знака соответствуют коду вида основных фондов по новому ОКОФ, принятому на основе СНС 2008. Последующие знаки соответствуют кодам из ОКПД2 и могут иметь длину кода от двух до девяти знаков в зависимости от длины кода в ОКПД2. В случае, если объекты основных фондов не имеют соответствующих группировок в ОКПД2 или ОКОФ, требуется иная их классификация, четвертый и пятый знаки кода ОКОФ имеют значение 0 Пример кода ОКОФ (автомобиль легковой) 15 3410010 310.29.10.20.000

* ОК 004–93 «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 № 17. Данный классификатор с 2017 года утрачивает силу в связи с введением ОКПД2.

Группировка основных фондов. Приведем в таблице группировку основных фондов согласно новому ОКОФ и выясним, насколько она совпадает с группировкой фондов в действующем ОКОФ.

Группировки основных фондов согласно новому ОКОФ Совпадения с группировками основных фондов согласно действующему ОКОФ 100 «Жилые здания и помещения». К жилым зданиям и помещениям относятся жилые помещения и здания или определенные части зданий, которые используются полностью или главным образом как места проживания, а также любые взаимосвязанные пристройки и постройки и вся стационарная арматура и оборудование, устанавливаемые в жилых зданиях Совпадает с подразделом 13 0000000 «Жилища» 200 «Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель» 210 «Здания (кроме жилых)». В данную группировку включаются нежилые здания целиком или их части, не предназначенные для использования в качестве жилья и представляющие собой архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей и т. п. Совпадает с подразделом 11 0000000 «Здания (кроме жилых)» 220 «Сооружения». Под сооружением понимается результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов Совпадает с подразделом 12 0000000 «Сооружения» 230 «Расходы на улучшение земель». К данной группировке относится результат действий, который приводит к существенному увеличению количества, улучшению качества или продуктивности земли или предотвращает ее ухудшение (например, затраты на мелиоративные работы, расчистку земли, рекультивацию земли, изменение рельефа (планировку территории)). Эти улучшения физически не могут быть отделены от самой земли и не приводят к созданию материальных активов (зданий, сооружений), которые можно было бы показать в балансах отдельно от самой земли Включает основные фонды, отражаемые по коду 19 0009010 «Капитальные затраты на улучшение земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы)» 300 «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» 310 «Транспортные средства». К транспортным средствам относятся средства передвижения, предназначенные для перемещения людей и грузов Совпадает с подразделом 15 0000000 «Средства транспортные» 320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование». К данному оборудованию относится информационное оборудование, комплектные машины и оборудование, предназначенные для преобразования и хранения информации, в состав которых могут входить устройства электронного управления, электронные и прочие компоненты, являющиеся частями этих машин и оборудования. Кроме того, к такому оборудованию также относятся и различного типа вычислительные машины, включая вычислительные сети, самостоятельные устройства ввода-вывода данных, а также оборудование систем связи – передающая и приемная аппаратура для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратура электросвязи Частично включает в себя основные фонды из подраздела 14 0000000 «Машины и оборудование» 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты». В данной группировке классифицируются машины, оборудование и устройства, не относящиеся к транспортным средствам и к ИКТ-оборудованию, а также хозяйственный инвентарь (то есть предметы, непосредственно не используемые в производственном процессе) и предметы технического назначения, которые участвуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям Включает основные фонды из подразделов 14 0000000 «Машины и оборудование», 16 0000000 «Инвентарь производственный и хозяйственный», 18 0000000 «Материальные основные фонды, не включенные в другие группировки» 400 «Системы вооружений». К таким системам относятся объекты основных фондов, приобретаемые для военных целей (вооружение, средства управления войсками и оружием, ракетно-космические системы, летательные аппараты военного назначения, оборудование обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных аппаратов, боевые гусеничные и колесные машины и прочие) Частично включает в себя основные фонды из подразделов 14 0000000 «Машины и оборудование», 15 0000000 «Средства транспортные» 500 «Культивируемые биологические ресурсы» 510 «Культивируемые ресурсы животного происхождения, неоднократно дающие продукцию». В качестве таких ресурсов признаются животные, чей естественный рост и восстановление находятся под прямым контролем, ответственностью и управлением конкретных юридических лиц. Животные, выращенные на убой, включая домашнюю птицу, не относятся к основным фондам, а рассматриваются как запасы материальных оборотных средств В основном совпадает с подразделом 17 0000000 «Скот рабочий, продуктивный, племенной» 520 «Культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию». К таким ресурсам относятся все виды культивируемых многолетних насаждений, неоднократно дающие продукцию, включая редкие растения, чей естественный рост и восстановление находятся под прямым контролем, ответственностью и управлением конкретных юридических лиц, независимо от возраста данных насаждений В основном совпадает с подразделом 18 0000000 «Многолетние насаждения» 600 «Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы». К данной группировке относятся расходы, связанные с передачей прав собственности на непроизведенные активы, стоимость которых относится к произведенным активам, но не может быть включена в состав стоимости других произведенных активов. Поэтому упомянутые расходы следует учитывать как отдельную категорию основных фондов. Расходы, связанные с передачей прав собственности на земельные участки, в данную группировку не включаются. Такие расходы принято рассматривать как расходы на улучшение земель 700 «Объекты интеллектуальной собственности». К названным объектам относятся: произведения науки и других видов творческой деятельности в сфере производства (научные исследования, разработки и их результаты – открытия, изобретения, промышленные образцы, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, а также информация, получаемая в результате разведки недр и оценки запасов полезных ископаемых, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ); оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства; другие объекты интеллектуальной собственности Совпадает с разделом 20 «Нематериальные основные фонды»

По большей части название и описание группировок основных фондов в ОКОФ остались прежними. Исключением является группировка 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» нового ОКОФ, которая объединила в себе сразу три подраздела, содержащиеся в действующем классификаторе: 14 0000000 «Машины и оборудование», 16 0000000 «Инвентарь производственный и хозяйственный», 19 0000000 «Прочие материальные основные фонды». Также стоит отметить выделение новых группировок: 400 «Системы вооружений» и 600 «Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы».

В настоящее время существует взаимосвязь между группировкой основных фондов в ОКОФ и группировкой основных средств в бухгалтерском (бюджетном) учете. Например, учет объектов (согласно действующему ОКОФ):

из подраздела 15 0000000 «Средства транспортные» осуществляется на счете 0 101 05 000 «Транспортные средства»;

«Транспортные средства»; из подраздела 14 0000000 «Машины и оборудование» — на счете 0 101 04 000 «Машины и оборудование»;

«Машины и оборудование»; из подраздела 16 0000000 «Инвентарь производственный и хозяйственный» — на счете 0 101 06 000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» и т. д.

Как видно, группировки имеют не только схожие названия, но и одинаковые знаки, содержащиеся в коде ОКОФ и номере бухгалтерского счета.

С 2017 года такая взаимосвязь будет утрачена. Поэтому бухгалтерам будет намного сложнее осуществлять группировку основных средств в целях бухгалтерского (бюджетного) учета, опираясь на новый ОКОФ.

Переходные ключи

Установить соответствие нового ОКОФ с действующим ОКОФ по каждой конкретной позиции можно с помощью переходных ключей, утвержденных Приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458. В данном документе в виде таблиц представлены:

прямой переходный ключ от действующего к новому ОКОФ;

обратный переходный ключ от нового к действующему ОКОФ.

С учетом утвержденных ключей важно отметить, что отдельные объекты, которые сейчас поименованы в действующем ОКОФ, согласно новому ОКОФ основными фондами не являются. Например, это касается многих объектов спортивного инвентаря (в том числе для учебных заведений) и учебного инвентаря (включая доски классные, приборы и аппаратуру учебные, механизмы учебные).

В то же время необходимо помнить, что разработанные переходные ключи являются справочными. За более точной информацией по вопросам перехода на новый ОКОФ можно обратиться по телефонам горячей линии, указанным на сайте www.gost.ru.

Обновленная Классификация ОС

С 2017 года Классификация ОС, включаемых в амортизационные группы, будет представлена в новой редакции. Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Напомним, что указанная классификация применяется для установления в отношении основных средств сроков полезного использования, исходя из которых начисляется амортизация в целях налогового и бухгалтерского учета.

Внесение изменений в данную классификацию обусловлено введением нового ОКОФ. В обновленной Классификации ОС группировка основных средств по амортизационным группам осуществляется в соответствии с новыми кодами ОКОФ.

Что касается самих амортизационных групп, их количество и установленные по ним сроки полезного использования не изменились. При этом отметим, что некоторые основные средства, числящиеся в старой классификации в одной амортизационной группе, согласно новой классификации могут быть включены в другую. Возникает вопрос: нужно ли изменять срок полезного использования по указанным объектам?

Разъяснения по данному вопросу были представлены в Письме Минфина РФ от 08.11.2016 № 03-03-РЗ /65124. Сообщается, что обновленную Классификацию ОС следует применять в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2017 . По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2017 , применяется срок полезного использования, определенный налогоплательщиком при вводе их в эксплуатацию.

Таким образом, учреждениям не нужно изменять срок полезного использования, если по новой классификации основное средство оказалось в другой амортизационной группе. Для объектов, введенных в эксплуатацию до 01.01.2017 , сроки остаются прежними. Аналогичные выводы специалистов налоговых органов ранее были размещены на официальном сайте ФНС.

* * *

С 2017 года вводится новый ОКОФ. По сравнению с действующим классификатором кардинально изменится структура кода ОКОФ (вместо 9 знаков код будет состоять из 12 знаков), а также поменяются и группировки основных фондов.

В новом ОКОФ основные фонды группируются по видам, установленным СНС 2008, а также с учетом ОКПД2. В целях оказания практической помощи при переходе на новый ОКОФ разработаны переходные ключи, устанавливающие по каждой позиции действующего ОКОФ соответствие одной или нескольким позициям нового ОКОФ. С помощью переходных ключей соответствие можно установить как в прямом (от действующего ОКОФ к новому), так и в обратном (от нового ОКОФ к действующему) порядке.

С введением нового ОКОФ также будет обновлена Классификация ОС. При этом стоит отметить, что устанавливать срок полезного использования в соответствии с новой редакцией Классификации ОС необходимо в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после 01.01.2017 . По старым объектам срок не меняется, даже если согласно обновленной классификации такой объект будет включаться в другую амортизационную группу.