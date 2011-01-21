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Налоговый учет процентов по займам: общие правила

17.01.17 11:43
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Порядок учета процентов по займам и кредитам – это вопрос, который волнует практически каждую организацию. Рассмотрим действующий порядок учета, в том числе, затронем особенности учета процентов по контролируемым сделкам. 

На основании подп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270, подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ операции по получению и возврату займов не учитываются в составе доходов и расходов.

Организация вправе при расчете налоговой базы по налогу на прибыль учесть расходы в виде процентов по займу.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 265, п. 8 ст. 272 НК РФ вне зависимости от даты уплаты проценты признаются в составе внереализационных расходов:

  • на дату возврата кредита (займа);
  • на последнее число каждого месяца в течение всего срока пользования займом.

При применении упрощенной системы налогообложения (УСН)  проценты признаются в расходах на дату их уплаты (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Особенности учета процентов по долговым обязательства установлены  положениями статьи 269 НК РФ.

Под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от способа их оформления.

По общему правилу, по долговым обязательствам любого вида расходом признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки - для целей налогообложения проценты нормированию не подлежат[1].

При этом указанные положения статьи 269 НК РФ применяются в отношении процентов, начисляемых с 1 января 2015 г. по договорам, заключенным как до 1 января 2015 г., так и после этой даты (см., например, письмо Минфина России от 15.07.2015 N 03-01-18/40737).

Иначе обстоит дело с контролируемыми сделками – в качестве расходов по ним признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 НК РФ.

По контролируемым сделкам организация признает в качестве расхода процент по займу, исчисленный исходя из фактической ставки, если эта ставка менее максимального значения интервала предельных значений (пункты 1.1, 1.2 ст. 269 НК РФ).

Данные значения, в частности, составляют:

  • по рублевым займам – не более 125 % процентов от ключевой ставки ЦБ РФ (устанавливается диапазон для учета доходов/расходов от 75% до 125 %).         

Ключевая ставка на настоящий момент составляет 10 % (Информация Банка России от 16.09.2016 "Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых").

Таким образом, процентная ставка по контролируемой сделке должна быть не более 12,5 %.

  • по займам в ЕВРО – от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4 процентных пункта до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пункта;
  • по займам в долларах США -  от ставки ЛИБОР в долларах  США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пункта.

Особые нормы (так называемые привила «тонкой капитализации»)  установлены в части учета процентов по контролируемой задолженности (см. подробнее п.2. ст. 269 НК РФ), которые являются предметом отдельного рассмотрения.

[1] Напомним, до 01 января 2015 предельная величина процентов, учитываемых в расходах, при оформлении долгового обязательства в рублях принималась равной ставке процентов, установленной договором, но не более ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,8 раза. По долговым обязательствам в иностранной валюте величина составляла 0,8 ставки рефинансирования Банка России.

Источник: kskgroup.ru

Е. С. Шатилова

ведущий юрисконсульт Департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК групп

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