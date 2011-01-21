Должная осмотрительность не имеет значения?

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Все твердят про должную осмотрительность, о ее важности и необходимости. Налоговики настоятельно рекомендуют и даже обязывают ее проявлять при выборе контрагента. В «моду» даже вошло так называемое сэлфи с будущими контрагентами. Но, как показывает судебная практика, должная осмотрительность не является залогом безопасности.

Наткнувшись на одно из судебных решений, я задалась вопросом: что же делать бизнесу? Когда всё досье на контрагента собрано, и вроде бы он добросовестный налогоплательщик и не обладает признаками «фирмы-однодневки»… Как быть, если налоговая так не считает, и целой кучи доказательств и правильно оформленных документов недостаточно? Когда возникает ситуация «нереальной реальной сделки»…

Доказательства должной осмотрительности

Компания предъявила НДС к возмещению, на что получила отказ налоговых органов. Начались долгие судебные разбирательства, и дело дошло до Верховного суда… С документацией было все в порядке, ни единого «ляпа» ни суд, ни налоговики не нашли: счета-фактуры отражены в книге покупок, операции оприходованы на счетах бухгалтерского учета, к счетам-фактурам представлены товарные накладные, транспортные накладные, акты об оказанных услугах. Плюс ко всему, компания проявила должную осмотрительность.

Доказательства компании в проявлении должной осмотрительности:

Контрагент был создан и зарегистрирован в 2007 году, т.е. задолго до заключения договора с заявителем; До заключения договора и в период работы контрагент представлял компании:

• Договоры аренды и субаренды нежилых помещений;

• Копии паспортов генеральных директоров;

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность;

• Приказ о вступлении в должность генерального директора;

• Протокол учредительного собрания о создании Общества и о назначении генерального директора;

• Свидетельство о постановке на налоговый учет;

• Устав;

• Выписки из ЕГРЮЛ; Фотографии офиса; Деловая переписка с контрагентом, в которой отображены обстоятельства знакомства и начало работы, закупки, погрузки и выгрузки товаров, т.е. реальность хозяйственных операций.

Выбор контрагента был обусловлен также тем, что сотрудничество с ним было выгодно, в первую очередь, возможностью отсрочки платежа. Другие же потенциальные поставщики требовали предоплату в размере 30-50%.

Контрагент – «фирма-однодневка»? Так я же проверял…

Однако налоговый орган увидел в контрагенте признаки «обнальной» конторы:

Контрагент отсутствует по месту регистрации и по адресу, указанному в транспортных накладных;

Не имеет склада;

Не имеет штата кладовщиков, менеджеров, грузчиков, позволяющего осуществлять деятельность по оптовой торговле.

Но факты перевесили документальные доказательства по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности этой «фирмы-однодневки»… А это и пояснительная записка, договор, счета-фактуры, товарные накладные, книги покупок и продаж, карточки бухгалтерских счетов, платежные поручения, транспортные накладные, доверенности на водителей, осуществляющих перевозки, налоговая декларация за спорный период, содержащая сведения о реализации товара.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что компания проявила должную осмотрительность при выборе контрагента, а сделка имеет разумную экономическую цель. А доводы налоговиков были отклонены. Налоговиков такой поворот событий не устроил, и начались разбирательства, дошедшие до Верховного суда.

Кому же нужна «должная осмотрительность»?

Верховный суд поддержал налоговиков. Это Определение ВС РФ №305-КГ16-4155 от 20.07.2016. И решил, что целью взаимодействия компании с контрагентом было получение необоснованной налоговой выгоды. Был создан фиктивный документооборот с использованием номинальных поставщиков товаров и услуг, не принимавших реального участия в сделках, а использовавшихся для увеличения стоимости и, соответственно, увеличения размера налоговой выгоды. Чем руководствовался ВС:

На основании п. 3, 4, 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 суд определил, что «имело место составление комплекта документов, не соответствующего реальным хозяйственным операциям»; компания «на момент составления документов обладала всей информацией в отношении товара, которую получала из иных, не связанных со спорными контрагентами, источников; документы являются преднамеренно составленными, не соответствуют реальным операциям и направлены на получение необоснованной налоговой выгоды»;

суд определил, что «имело место составление комплекта документов, не соответствующего реальным хозяйственным операциям»; компания «на момент составления документов обладала всей информацией в отношении товара, которую получала из иных, не связанных со спорными контрагентами, источников; документы являются преднамеренно составленными, не соответствуют реальным операциям и направлены на получение необоснованной налоговой выгоды»; Контрагент не имел сотрудников, складов, транспортных средств, необходимых для реального выполнения операции;

Контрагент не нес расходов, характерных для реальной хозяйственной деятельности (оплата ГСМ, аренда гаражей, заработная плата водителям, грузчикам). В транспортных накладных указан адрес склада, который фактически отсутствует.

Получается, что проявление должной осмотрительности не имеет абсолютно никакого значения? Или нужно еще более тщательно исследовать своего контрагента на предмет выявления признака обнальной конторы… В НК РФ не прописано понятие «должной осмотрительности». Помимо Постановления Пленума ВАС РФ №53, есть еще ряд писем и приказов ФНС и Минфина, касающихся этой темы, в которых прописаны рекомендации по выявлению обнальных контор и проявлению должной осмотрительности. Только ведь бизнесмены не налоговики – у них нет ни той сноровки, которая свойственна сотрудникам фискальной службы в методах обнаружения обнальщиков, ни технологий…

Письма Минфина и ФНС, касающиеся проявления должной осмотрительности и выявления недобросовестных контрагентов:

Письмо Минфина России от 17.12.14 №03-02-07/1/65228. «…наличие «массового» учредителя (участника), «массового» руководителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие персонала, отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями, наличие численности организации в составе 1 человека, отсутствие собственных либо арендованных основных средств, транспортных средств свидетельствует о наличии «фирмы-однодневки»; Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ (в редакции приказов ФНС России от 14.10.2008 №ММ-3-2/467, от 22.09.2010 №ММВ-7-2/461@, от 08.04.2011 №ММВ-7-2/258@, от 10.05.2012 №ММВ-7-2/297@). Утверждены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок; Письмо ФНС России от 11.02.2010 №3-7-07/84. О проявлении должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов. Так контрагента можно проверить через: сведения, содержащиеся в учредительных документах юридического лица, и документах, подтверждающих внесение записи в госреестры;

сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

сведения о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений и т.д. Письмо ФНС Росси от 17.10.12 №АС-4-2/17710. ФНС рекомендует проверять: Документы, подтверждающих полномочия руководителя компании-контрагента (его представителя), копии документа, удостоверяющего его личность;

Информацию о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей и т.д.; Письмо ФНС России от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124. «Наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении какого-либо контрагента подтверждает только факт его государственной регистрации в установленном порядке и не может автоматически являться достаточным или единственным подтверждением должной осмотрительности и осторожности налогоплательщика при выборе контрагента». И далее «…даже в случае представления налоговой отчетности контрагентами ее достоверность, а также реальность осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности можно подтвердить только после проведения выездной налоговой проверки».

Что говорят юристы?

Я обратилась к налоговым специалистам компании «Туров и Партнеры» с вопросом: «Как же все-таки быть компаниям? Как доказывать, например, реальность услуг, которые были предоставлены год назад и имели разовый характер? Как еще проявлять эту «должную осмотрительность»?…



Мария Морозова

Юрист и налоговый консультант «Туров и Партнеры»:

В законе не прописано понятие «должной осмотрительности». Непонятно, что подразумевает это понятие, и налоговики этим пользуются, подгребая туда все подряд. Если вы вообще не проявляете должную осмотрительность, то маловероятно доказать реальность сделки. Если же вы все-таки ее проявляете, то вы можете выиграть суд. Но, опять же, не факт – все зависит от квалификации юриста… Чем больше документов вы предъявите в пользу реальности сделки, тем выше у вас вероятность выиграть суд. Чтобы доказать реальность сделки, нужно по максимуму собирать доказательства: хранить аудиозаписи, переписку, видеозаписи, фотографии, свидетельские показания (как вашей компании, так и контрагента).



Наталья Брылева

Юрист и налоговый консультант «Туров и Партнеры»: