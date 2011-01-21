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Расходы на страхование у «упрощенцев»

19.01.17 12:38
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Бухгалтерский учет

В соответствии с пп. 5 и 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 6.05.99 г. № 33н, расходы организации на оплату страховой премии по договору ДМС своих работников являются расходами по обычным видам деятельности. При этом расходы по договору ДМС признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов (п. 18 ПБУ 10/99).

Как следует из толкования Р112 «Участие организаций в договорах страхования в качестве страхователей», утвержденного комитетом по толкованиям 30 июня 2011 г., перечисление страховых взносов можно рассматривать в качестве предоплаты будущих страховых услуг. Данное мнение основано на том обстоятельстве, что в случае досрочного прекращения договора страхования страховщик должен возвратить страхователю часть страховой премии.

При следовании данному подходу страховые взносы, уплаченные страховой организации, учитываются в составе дебиторской задолженности и отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76–1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» и кредиту счета 51 «Расчетные счета» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н).

Налоговый учет

В соответствии с п.п. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН, при определении налоговой базы по налогу могут учитывать расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ.

Пунктом 16 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда отнесены в том числе суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу работников со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на ведение соответствующих видов деятельности в РФ.

Так, в частности, указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников.

При этом взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда.

Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 30.01.12 г. № 03-11-06 /2/14.

На основании п. 3 ст. 213 НК РФ страховая премия по договорам ДМС работников не облагается НДФЛ.

Страховые взносы

Страховая премия по договорам ДМС работников, заключенных на срок не менее одного года, не подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 5 части 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.09 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», п.п. 5 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Лидия Горшкова

руководитель Центра методологии бухгалтерского учета и налогообложения

Источник: «Финансовая газета»

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