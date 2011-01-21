Декларацию по НДС привели в соответствие с изменениями в НК РФ

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Приказом внесены множественные поправки в приложения и разделы действующей формы НДС-отчетности, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Так, в частности обновлена редакция:

раздела 3, предназначенного для расчета налога по ставкам, предусмотренным п. п. 2-4 ст. 164 НК РФ (добавилась строка 125 для отражения вычетов при капстроительстве), а также приложения № 1 к этому разделу;

разделов 4 и 6, в котором отражаются суммы налога по операциям, обоснованность применения налоговой нулевой ставки по которым документально подтверждена/не подтверждена (исключены отдельные коды операций);

разделов 8 и 9 и приложений 1 к ним, служащих для отражения сведений из книг покупок и продаж, а также доплистов к ним (изменены страницы с отдельными штрих-кодами: в листе 8 снято ограничения для указания количества номеров ТД, в листе 9 появились строки для отражения ТД);

раздела 10, необходимых для отражения данных из журнала выставленных счетов-фактур в отношении агентских операций;

раздела 11, предназначенного для сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении агентских операций (изменена страница с отдельным штрих-кодом).

Также поменялись штрих-коды, в новой редакции изложено приложение с кодами операций.

Скорректировали порядок заполнения отчетности и электронные ее форматы.

Обновленная декларация станет применяться начиная с отчета за налоговый период – 1 квартал 2017 года.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@»

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