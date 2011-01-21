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Декларацию по НДС привели в соответствие с изменениями в НК РФ

17.01.17 20:02
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Приказом внесены множественные поправки в приложения и разделы действующей формы НДС-отчетности, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Так, в частности обновлена редакция:

  •  раздела 3, предназначенного для расчета налога по ставкам, предусмотренным п. п. 2-4 ст. 164 НК РФ (добавилась строка 125 для отражения вычетов при капстроительстве), а также приложения № 1 к этому разделу;
  •  разделов 4 и 6, в котором отражаются суммы налога по операциям, обоснованность применения налоговой нулевой ставки по которым документально подтверждена/не подтверждена (исключены отдельные коды операций);
  •  разделов 8 и 9 и приложений 1 к ним, служащих для отражения сведений из книг покупок и продаж, а также доплистов к ним (изменены страницы с отдельными штрих-кодами: в листе 8 снято ограничения для указания количества номеров ТД, в листе 9 появились строки для отражения ТД);
  •  раздела 10, необходимых для отражения данных из журнала выставленных счетов-фактур в отношении агентских операций;
  •  раздела 11, предназначенного для сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении агентских операций (изменена страница с отдельным штрих-кодом).

Также поменялись штрих-коды, в новой редакции изложено приложение с кодами операций.

Скорректировали порядок заполнения отчетности и электронные ее форматы.

Обновленная декларация станет применяться начиная с отчета за налоговый период – 1 квартал 2017 года.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.01.2017 № 45170

Примечание редакции:

необходимость корректировки декларации вызвана масштабными изменениями в гл. 21 НК, связанными с:

  •  восстановлением НДС, принятым к вычету по ОС (при строительстве недвижимости, выполнении СМР и пр.);
  •  исключением из объектов по НДС реализации имущества банкротов;
  •  переносом сроков уплаты НДС и сроков сдачи деклараций по НДС на 25 число;
  •  расширением прав покупателей (принятие вычета в пределах трех лет после учета покупки);
  •  установлением льготным ставок по НДС для ряда

Напомним, в рамках камеральной проверки при обнаружении противоречий налоговики вправе запросить пояснения. Если у компании существует обязанность сдавать НДС-декларацию в электронной форме, то и пояснения к ней представляются в той же форме.

Источник: "Время бухгалтера"

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