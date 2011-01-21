Убытки на будущее: нюансы переноса в налоговом учете

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Если по итогам налогового периода по правилам главы 25 НК РФ организацией получен убыток, то в налоговом учете его можно перенести на будущие периоды.

Понятие убытка в налоговом учете

Понятие убытка приведено в ст. 274 НК РФ.

Убыток — это отрицательная разница между доходами, определяемыми в соответствии с главой 25 НК РФ, и расходами, учитываемыми в целях налогообложения в порядке, предусмотренном этой главой, в данном отчетном (налоговом) периоде.

В случае если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток, то налоговая база в этом периоде признается равной нулю.

Убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, принимаются в целях налогообложения в порядке и на условиях, установленных ст. 283 НК РФ.

Перенос убытков на будущее с 2017 года

С 1 января 2017 года действуют новые правила для переноса убытков прошлых лет, согласно новому Федеральному закону от 30.11.2016 № 401-ФЗ .

Согласно изменениям в законодательстве переносить на будущее можно будет убыток в сумме, не превышающей 50% от налоговой базы текущего периода.

Кроме того, новый закон отменил ранее действовавший десятилетний ограничительный срок переноса убытков.

При этом стоит добавить, что ограничение сумм переносимых убытков на текущий момент установлено законодателями пока что на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

Перенос налогового убытка на будущее в бухгалтерском учете

При осуществлении отражения операций по переносу убытка на будущее в бухгалтерском учете следует применять нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 .

Применение ПБУ 18/02

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль (п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 , утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н).

Условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Сумма полученного по данным налогового учета убытка, подлежащая переносу на будущее, в соответствии с п. п. 8 — 11, 14 ПБУ 18/02 образует вычитаемую временную разницу, приводящую к образованию отложенного налога на прибыль (отложенного налогового актива), который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Отложенный налоговый актив равняется величине, определяемой как произведение вычитаемой временной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом счета 68 (п. 17 ПБУ 18/02 ; Инструкция по применению Плана счетов).

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемой временной разницы (по мере переноса полученного убытка на будущее) будет уменьшаться или полностью погашаться отложенный налоговый актив.

При этом производится запись по дебету счета 68 и кредиту счета 09.

Пример Организация в 2017 г. по данным бухгалтерского и налогового учета получила убыток от основной деятельности в размере 50 000 руб. По результатам 2018 г. по данным бухгалтерского и налогового учета получена прибыль от основной деятельности в размере 100 000 руб. Организация решила перенести убыток на будущее в размере 50% от налоговой базы текущего периода. В учете перенос убытка на будущее следует отразить следующим образом: Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Бухгалтерские записи 2017 г. Отражен убыток от основной деятельности 99-1 90-9 50 000 Бухгалтерская справка-расчет Отражен условный доход по налогу на прибыль 68 99-2 10 000 Бухгалтерская справка-расчет Признан отложенный налоговый актив 09 68 10 000 Бухгалтерская справка-расчет Бухгалтерские записи 2018 г. Отражена прибыль от основной деятельности 90-9 99-1 100 000 Бухгалтерская справка-расчет Отражен условный расход по налогу на прибыль 99-2 68 20 000 Бухгалтерская справка-расчет Погашен отложенный налоговый актив 68 09 10 000 Бухгалтерская справка-расчет

Очередность переноса убытка на будущее

В порядке переноса убытка на будущее соблюдается «очередность».

Согласно положениям п. 3 ст. 283 НК РФ в случае, когда убытки были получены не в одном, а нескольких налоговых периодах, при их переносе должна соблюдаться очередность: сначала нужно переносить убыток, полученный в самый ранний год, а за ним в порядке возрастания года убытки, полученные в более поздние периоды.

Пример По итогам 2012 г. организация получила убыток в размере 300 000 руб., по итогам 2013-го — убыток в сумме 400 000 руб. Все последующие годы организация работала с прибылью, однако не уменьшала налоговую базу 2014 — 2016 гг. на убытки прошлых лет. В 2017 г. она получила прибыль в размере 800 000 руб. и решила перенести на этот год убытки прошлых лет. При расчете налога на прибыль за 2017 г. она вправе учесть убыток в размере 50% от прибыли за 2017 год — 400 000 руб. (800 000 руб. х 50%). Поэтому, организация вправе учесть полученный в 2012 г., убыток в сумме 300 000 руб., а также часть убытка за 2013 г. в размере 100 000 руб. (400 000 — 300 000). Таким образом, налоговая база организации за 2017 г. будет равна 400 000 руб. Остаток неперенесенного убытка за 2013 г. в сумме 300 000 руб. (400 000 — 100 000) компания сможет учесть в последующие годы без ограничительного десятилетнего срока переноса убытков.

Вид и сроки хранения документов о подтверждении убытка прошлых лет

Организация, признающая убытки прошлых лет, обязана хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда она уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на сумму ранее полученных убытков (п. 4 ст. 283 НК РФ).

Налоговый кодекс не конкретизирует состав таких документов.

Тем не менее налоговики настаивают на том, что у компании должны сохраняться все первичные документы за календарный год, по итогам которого она получила убыток (накладные, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, счета, ведомости, акты приема-передачи , кассовые и товарные чеки и др.).

Такого же мнения придерживается Минфин России (Письма от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278 и от 23.04.2009 № 03-03-06/1/276 ).

При этом стоит уточнить, что это не карточки учета, оборотно-сальдовые ведомости или налоговые регистры, а именно первичные документы подтверждающие сумму убытка.

Хранение документации о подтверждении убытков прошлых лет должно быть постоянным, пока списывается убыток в уменьшение налоговой базы и до полного его списания.

В противном случае не исключены спорные моменты с налоговыми органами.

Срок, в течение которого налогоплательщики обязаны хранить документы, установлен п. 1 ст. 23 НК РФ и составляет четыре года. То есть в течение четырех лет налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета, а также других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих доходы, расходы, уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено НК РФ.

Поэтому, и после полного погашения суммы убытка, документы, подтверждающие этот факт, должны храниться еще четыре года.

Такие требования прописаны в письме Минфина России от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278 .

Таким образом, первичные документы, подтверждающие сумму убытка, надо хранить в течение всего срока переноса убытка плюс еще четыре года после окончания года, в котором убыток был полностью списан (пп. 8 п. 1 ст. 23, п. 4 ст. 283 НК РФ).

Это надо делать и тогда, когда правильность расчета суммы убытка была подтверждена выездной налоговой проверкой (Письмо Минфина от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278 ).

Поскольку возможность учесть суммы убытка носит заявительный характер и на налогоплательщика возложена обязанность доказать их правомерность и обоснованность, при отсутствии документального подтверждения убытка соответствующими документами, включая первичные учетные документы, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу на суммы ранее полученного убытка, налогоплательщик несет риск неблагоприятных налоговых последствий.

Отсутствие документов, подтверждающих объем понесенного убытка, предполагает утрату налогоплательщиком права переносить убытки прошлых лет как не подтвержденные документально в расчет налоговой базы по налогу на прибыль за текущий налоговый период.

Такое решение изложено в Постановлении ФАС Поволжского округа от 29 марта 2011 г. по делу № А49-4451/2010 , в котором также сказано, что, если при проведении выездной налоговой проверки налоговики не истребовали документы первичного учета в подтверждение убытков прошлых лет, на которые уменьшена налоговая база по налогу на прибыль, налогоплательщик в ходе такой проверки должен был самостоятельно представить документы, подтверждающие размер убытков прошлых лет.

Таким образом, перед тем как уменьшить налоговую базу текущего года на сумму убытков прошлых лет, компании целесообразно удостовериться в наличии документов, подтверждающих величину и период возникновения убытков, которые она планирует переносить на будущие периоды.