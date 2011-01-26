Порядок заполнения отчета о финансовых результатов за 2016 год по общей форме
Общая форма отчета о финансовых результатах приведена в Приложении № 1 к Приказу № 66н.
В отчете о финансовых результатах приводят данные за текущий и предшествующий годы.
В графе 1 «Пояснения» указывают номер пояснения к соответствующей строке отчета о финансовых результатах.
Графу 3 нужно добавить самостоятельно, чтобы указывать в ней код строки.
Рассмотрим, что следует отражать по тем или иным показателям, приведенным в отчете о финансовых результатах.
В строке 2110 отражают доходы от обычных видов деятельности — выручку за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Обратите внимание: доходы нужно указывать без учета НДС и акцизов.
Себестоимости проданных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует показатель по строке 2120. при подсчете итога его учитывают со знаком минус, поэтому заключают в скобки.
В строке 2100 указывают сумму валовой прибыли (разность показателей строк 2110 и 2120), в строке 2210 — коммерческие расходы, в строке 2220 — управленческие расходы.
Финансовый результат от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (сумма строк 2100, 2210 и 2220) записывают в строку 2200. Если он отрицательный, значит, организация работала в убыток.
Доход, обусловленный участием в уставных капиталах других организаций (дивиденды по акциям) и совместной деятельностью, указывают в строке 2310, но только если такой доход не является основным. В противном случае его величина должна стоять в строке 2110.
В строке 2320 объединены суммы по процентам, которые организация получила в отчетном периоде по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам, средствам, хранящимся на расчетном счете, выданным кредитам и займам. А суммы, которые начислены к выплате уже по своим облигациям и векселям, а также по взятым кредитам и займам, вносят в строку 2330. Это расходы, поэтому запишите сумму в скобках.
В строках 2340 и 2350 приводят прочие доходы и расходы, которые не вошли в показатели предыдущих строк.
В строке 2300 рассчитывают прибыль до налогообложения, просуммировав строки 2200 — 2350 и при этом учитывая, что расходы указываются со знаком минус.
Строки 2410 — 2450 предназначены для плательщиков налога на прибыль, поэтому «упрощенцы» ставят в них прочерки и переходят к следующей строке — 2460. По ней, в частности, отражают налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (в скобках), а также пени и штрафы, начисленные за нарушения налогового законодательства.
В строке 2400 рассчитывают чистую прибыль (или убыток) за отчетный год. Для «упрощенцев» это будет прибыль за вычетом начисленного единого налога при упрощенной системе. Кстати, показатель по строке 2400 отчета о финансовых результатах должен совпадать с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) из разд. III пассива бухгалтерского баланса за этот год (за минусом этого же показателя за прошлый год).
Далее идет справочная информация. По строке 2510 показывают результат от проведенной в отчетном периоде переоценки внеоборотных активов организации. Отметим, в данной строке указывают только изменение добавочного капитала, возникшее
По строке 2520 показывают результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.
В строке 2500 указывают совокупный финансовый результат периода. Показатель определяют так: строка 2400 + строка 2510 + строка 2520.
Показатель строки 2900 представляет собой прибыль, причитающуюся за отчетный период владельцам обыкновенных акций. Показатель рассчитывают по формуле:
на акцию
(убыток)
Средневзвешенное число — это частное от деления общего числа акций, находящихся в обращении на
Другой показатель, относящийся к фондовому рынку, — разводненная прибыль (убыток) на акцию отражают в строке 2910. Его рассчитывают так:
на акцию
Показатели приводятся акционерами, имеющими конвертируемые ценные бумаги.
Теперь предлагаем схему, помогающую определить показатели отчета (Дт и Кт означают дебетовый и кредитовый обороты за отчетный период по счетам бухучета).
Строка 2110 «Выручка» (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) = Кт 90, субсчет «Выручка», — Дт 90 субсчета «НДС», «Акцизы», «Экспортные пошлины».
Строка 2120 «Себестоимость продаж» = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетами 20, 41, 43 и 45. Заключите показатель в скобки.
Строка 2100 «Валовая прибыль» = строка 2110 + строка 2120.
Строка 2210 «Коммерческие расходы» = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетом 44. Заключите показатель в скобки.
Строка 2220 «Управленческие расходы» = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетом 26. Заключите показатель в скобки. Заметьте, что удобнее на счете 90 организовать отдельный одноименный субсчет.
Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» = сумма строк 2100 — 2220.
Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» = Кт 91, субсчет «Прочие доходы», в сумме доходов от долевого участия.
Строка 2320 «Проценты к получению» = Кт 91, субсчет «Прочие доходы», в сумме по процентам к получению.
Строка 2330 «Проценты к уплате» = Дт 91, субсчет «Прочие расходы», в сумме по процентам к уплате. Заключите показатель в скобки.
Строка 2340 «Прочие доходы» = Кт 91, субсчет «Прочие доходы», за минусом процентов к получению.
Строка 2350 «Прочие расходы» = Дт 91, субсчет «Прочие расходы», за минусом процентов к уплате. Заключите показатель в скобки.
Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» = сумма строк 2200 — 2350. Если за отчетный период получился убыток, значение указывается в скобках.
Строка 2460 «Прочее» = Дт 99 в части налога, уплачиваемого при УСН. Заключите показатель в скобки.
Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» = сумма строк 2300 — 2460. Полученный убыток укажите в скобках.
Пример. Заполнение отчета о финансовых результатах
ООО, зарегистрированное в 2016 г., применяет УСН.
Данные бухгалтерского учета за 2016 г. приведены в таблице.
Данные бухгалтерского учета ООО на 31 декабря 2016 года
|Обороты по счетам
|Сумма, руб.
|Дт 62 Кт 90, субсчет «Выручка»
|427 410
|Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 43
|186 000
|Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 44
|43 000
|Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 26
|22 000
|Дт 99 Кт 68 (начислен единый налог по УСН)
|25 800
Отчет о финансовых результатах за 2016 г. по общей форме будет заполнен следующим образом:
|Пояснения
|Наименование показателя
|Код
|За 2016 год
|За 2015 год
|-
|Выручка
|2110
|427
|-
|-
|Себестоимость продаж
|2120
|(186)
|(-)
|-
|Валовая прибыль (убыток)
|2100
|241
|-
|-
|Коммерческие расходы
|2210
|(43)
|(-)
|-
|Управленческие расходы
|2220
|(22)
|(-)
|-
|Прибыль (убыток) от продаж
|2200
|176
|-
|-
|Доходы от участия в других организациях
|2310
|-
|-
|-
|Проценты к получению
|2320
|-
|-
|-
|Проценты к уплате
|2330
|(-)
|(-)
|-
|Прочие доходы
|2340
|-
|-
|-
|Прочие расходы
|2350
|(-)
|(-)
|-
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2300
|176
|-
|-
|Текущий налог на прибыль
|2410
|(-)
|(-)
|-
|в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|2421
|-
|-
|-
|Изменение отложенных налоговых обязательств
|2430
|-
|-
|-
|Изменение отложенных налоговых активов
|2450
|-
|-
|-
|Прочее
|2460
|(26)
|-
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|2400
|150
|-
|Пояснения
|Наименование показателя
|Код
|За 2016 год
|За 2015 год
|СПРАВОЧНО
|-
|Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2510
|-
|-
|-
|Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2520
|-
|-
|-
|Совокупный финансовый результат периода
|2500
|150
|-
|-
|Базовая прибыль (убыток) на акцию
|2900
|-
|-
|-
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|2910
|-
|-
Строки графы 1 бухгалтер прочеркнул. Это возможно, так как компания не оформляет пояснения к бухгалтерской отчетности, номера которых указывают в этой графе.
Графа 4 — единственная, которая требует заполнения вновь созданной организацией. Бухгалтер внес в эту графу показатели на основании данных, приведенных в таблице. Также добавлена графа 3 — для указания кодов строк.
Так, в строке 2110 бухгалтер показал выручку. Значение — 427.
В строке 2120 — себестоимость продаж — 186. Этот показатель в скобках, то есть отрицательный.
Далее из строки 2110 вычитается показатель строки 2120, получаем 241. Это значение занесено в строку 2100 «Валовая прибыль (убыток)».
В строке 2210 отражены коммерческие расходы — 43.
В строке 2220 — управленческие — 22.
Показатель строки 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» равен 176 (241 — 43 — 22).
В строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» дублируется показатель из строки 2200 — 176.
В строку 2460 бухгалтер вписал сумму начисленного «упрощенного» налога — 26. Показатель заключен в скобки.
В строке 2400 рассчитана чистая прибыль фирмы. Она равна 150 (176 (строка 2300) — 26 (строка 2460)).
В справочной части отчета по строке 2500 указан совокупный финансовый результат отчетного периода — 150.
Во всех незаполненных строках графы 4 поставлены прочерки.