Порядок заполнения отчета о финансовых результатов за 2016 год по общей форме

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Общая форма отчета о финансовых результатах приведена в Приложении № 1 к Приказу № 66н.

В отчете о финансовых результатах приводят данные за текущий и предшествующий годы.

В графе 1 «Пояснения» указывают номер пояснения к соответствующей строке отчета о финансовых результатах.

Графу 3 нужно добавить самостоятельно, чтобы указывать в ней код строки.

Рассмотрим, что следует отражать по тем или иным показателям, приведенным в отчете о финансовых результатах.

В строке 2110 отражают доходы от обычных видов деятельности — выручку за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Обратите внимание: доходы нужно указывать без учета НДС и акцизов.

Себестоимости проданных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует показатель по строке 2120. при подсчете итога его учитывают со знаком минус, поэтому заключают в скобки.

В строке 2100 указывают сумму валовой прибыли (разность показателей строк 2110 и 2120), в строке 2210 — коммерческие расходы, в строке 2220 — управленческие расходы.

Финансовый результат от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (сумма строк 2100, 2210 и 2220) записывают в строку 2200. Если он отрицательный, значит, организация работала в убыток.

Доход, обусловленный участием в уставных капиталах других организаций (дивиденды по акциям) и совместной деятельностью, указывают в строке 2310, но только если такой доход не является основным. В противном случае его величина должна стоять в строке 2110.

В строке 2320 объединены суммы по процентам, которые организация получила в отчетном периоде по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам, средствам, хранящимся на расчетном счете, выданным кредитам и займам. А суммы, которые начислены к выплате уже по своим облигациям и векселям, а также по взятым кредитам и займам, вносят в строку 2330. Это расходы, поэтому запишите сумму в скобках.

В строках 2340 и 2350 приводят прочие доходы и расходы, которые не вошли в показатели предыдущих строк.

В строке 2300 рассчитывают прибыль до налогообложения, просуммировав строки 2200 — 2350 и при этом учитывая, что расходы указываются со знаком минус.

Строки 2410 — 2450 предназначены для плательщиков налога на прибыль, поэтому «упрощенцы» ставят в них прочерки и переходят к следующей строке — 2460. По ней, в частности, отражают налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (в скобках), а также пени и штрафы, начисленные за нарушения налогового законодательства.

В строке 2400 рассчитывают чистую прибыль (или убыток) за отчетный год. Для «упрощенцев» это будет прибыль за вычетом начисленного единого налога при упрощенной системе. Кстати, показатель по строке 2400 отчета о финансовых результатах должен совпадать с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) из разд. III пассива бухгалтерского баланса за этот год (за минусом этого же показателя за прошлый год).

Далее идет справочная информация. По строке 2510 показывают результат от проведенной в отчетном периоде переоценки внеоборотных активов организации. Отметим, в данной строке указывают только изменение добавочного капитала, возникшее из-за переоценки внеоборотных активов, проведенной в отчетном периоде. Суммы дооценки (уценки) основных средств и нематериальных активов, отнесенные на финансовый результат в качестве прочих доходов (прочих расходов), показывают по строке 2340 «Прочие доходы» или 2350 «Прочие расходы».

По строке 2520 показывают результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.

В строке 2500 указывают совокупный финансовый результат периода. Показатель определяют так: строка 2400 + строка 2510 + строка 2520.

Показатель строки 2900 представляет собой прибыль, причитающуюся за отчетный период владельцам обыкновенных акций. Показатель рассчитывают по формуле:

Базовая прибыль (убыток)

на акцию

=

Базовая прибыль

(убыток)

:

Средневзвешенное число акций

Средневзвешенное число — это частное от деления общего числа акций, находящихся в обращении на 1-е число каждого месяца отчетного года, на число месяцев в нем.

Другой показатель, относящийся к фондовому рынку, — разводненная прибыль (убыток) на акцию отражают в строке 2910. Его рассчитывают так:

Разводненная прибыль (убыток)

на акцию

=

Чистая прибыль - Дивиденды по привилегированным акциям

:

Средневзвешенное число обыкновенных акций

Показатели приводятся акционерами, имеющими конвертируемые ценные бумаги.

Теперь предлагаем схему, помогающую определить показатели отчета (Дт и Кт означают дебетовый и кредитовый обороты за отчетный период по счетам бухучета).

Строка 2110 «Выручка» (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) = Кт 90, субсчет «Выручка», — Дт 90 субсчета «НДС», «Акцизы», «Экспортные пошлины».

Строка 2120 «Себестоимость продаж» = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетами 20, 41, 43 и 45. Заключите показатель в скобки.

Строка 2100 «Валовая прибыль» = строка 2110 + строка 2120.

Строка 2210 «Коммерческие расходы» = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетом 44. Заключите показатель в скобки.

Строка 2220 «Управленческие расходы» = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетом 26. Заключите показатель в скобки. Заметьте, что удобнее на счете 90 организовать отдельный одноименный субсчет.

Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» = сумма строк 2100 — 2220.

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» = Кт 91, субсчет «Прочие доходы», в сумме доходов от долевого участия.

Строка 2320 «Проценты к получению» = Кт 91, субсчет «Прочие доходы», в сумме по процентам к получению.

Строка 2330 «Проценты к уплате» = Дт 91, субсчет «Прочие расходы», в сумме по процентам к уплате. Заключите показатель в скобки.

Строка 2340 «Прочие доходы» = Кт 91, субсчет «Прочие доходы», за минусом процентов к получению.

Строка 2350 «Прочие расходы» = Дт 91, субсчет «Прочие расходы», за минусом процентов к уплате. Заключите показатель в скобки.

Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» = сумма строк 2200 — 2350. Если за отчетный период получился убыток, значение указывается в скобках.

Строка 2460 «Прочее» = Дт 99 в части налога, уплачиваемого при УСН. Заключите показатель в скобки.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» = сумма строк 2300 — 2460. Полученный убыток укажите в скобках.