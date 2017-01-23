Налоговики требуют через суд представить документы. Как себя вести?

Просмотров:

Предприятие представило в налоговую инспекцию декларацию по НДС. В ходе камеральной проверки данной декларации контролеры посчитали, что отраженные в ней операции по реализации товара в адрес иностранной компании на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не признаются объектом обложения НДС. Таким образом, по мнению проверяющих, налицо нарушение, выразившееся в неправомерном применении налоговых вычетов вследствие отсутствия объекта обложения НДС. ИФНС направила в адрес компании требование о представлении подтверждающих документов сделки и пояснений относительно указанных операций. Получив отказ налогоплательщика, инспекция сразу обратилась в арбитражный суд с заявлением об обязании предприятия представить оригинал протокола поставки товара в адрес налогового органа в течение пяти дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Чего ждать налогоплательщику от подобных действий проверяющих? Законны ли они?

Аналогичная ситуация стала предметом судебного разбирательства в АС СЗО (Постановление от 13.10.2016 № Ф07-9642/2016 по делу № А05-4835/2016). На ее примере предлагаем читателям выяснить, чем вызваны подобные действия налоговиков, насколько они правомерны и как их оценивают судебные органы.

Обстоятельства спора

В декларации по НДС за III квартал 2015 года компания заявила право на возмещение из бюджета налога в сумме 3 991 тыс. руб. в связи с применением ставки 0 % при реализации товара (стального корпуса внутреннего водного плавания) за пределы таможенной территории РФ. Одновременно с декларацией в соответствии со ст. 165 НК РФ организация представила пакет документов, подтверждающих реализацию товара на экспорт и правомерность применения налоговых вычетов, в том числе протокол поставки от 23.03.2015.

В ходе камеральной проверки указанной декларации инспекция выявила нарушение, выразившееся в неправомерном применении вычетов по НДС вследствие отсутствия объекта налогообложения (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ), что послужило основанием для направления в адрес компании требования о представлении документов.

К сведению В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не признаются объектом обложения НДС операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами). При реализации указанного имущества суммы налога, принятые по нему к вычету, подлежат восстановлению.

Разъяснения по данному вопросу представлены в письмах Минфина России от 09.11.2016 № 03‑07‑14/65361, от 31.10.2016 № 03‑07‑14/63453.

Действия проверяемой компании

Налогоплательщик, в свою очередь, доказывая, что реализация произошла до признания предприятия банкротом, представил проверяющим копию протокола поставки, датированного 03.04.2015 (а не 23.03.2015). Причем указанный документ ранее не представлялся ни с документами, подтверждающими правомерность применения нулевой ставки, ни в уполномоченный банк для оформления паспорта сделки, ни в таможенные органы для оформления грузовой таможенной декларации на товар.

Впоследствии при рассмотрении материалов камеральной проверки компания представила для обозрения (отказавшись при этом выдать налоговому органу данный документ по требованию) оригинал протокола поставки от 03.04.2015. По мнению налоговиков, расположение подписей и печатей на оригинале визуально отличается от ранее представленной в их адрес копии.

Действия налогового органа

Названные обстоятельства позволили контролерам сделать вывод о фальсифицированном характере представленного к проверке протокола поставки товара. Непредставление протокола, датированного 03.04.2015 вместе с комплектом документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, а также различное расположение печатей и подписей на копии протокола дали инспекции основания полагать, что документ оформлен не в момент фактического совершения спорных финансово-хозяйственных операций, а составлен впоследствии с целью применения ставки 0 % и получения необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС.

Для подтверждения своей позиции инспекция в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля вынесла постановление о назначении технической экспертизы спорного документа.

Однако именно отказ компании выдать налоговому органу оригинал протокола поставки от 03.04.2015 (требование о представлении документов проверяемым лицом исполнено не было) послужил основанием для обращения контролеров в арбитражный суд с заявлением об обязании общества представить его налоговому органу в пятидневный срок с даты вступления в силу решения суда.

Нормы Налогового кодекса о правах налоговиков

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным кодексом. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

При этом, как установлено п. 3 ст. 30 НК РФ, налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ.

Перечень исков, с которыми инспекция вправе обращаться в суды, перечислен в пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ. В соответствии с названной нормой контролеры вправе предъявлять в суды общей юрисдикции, Верховный суд или арбитражные суды иски (заявления):

о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом;

о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному образованию вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после получения решения налогового органа о приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогоплательщика;

о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите;

в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Как можно заметить, данный перечень не является исчерпывающим, однако иные случаи, в которых налоговики вправе обращаться в суд с соответствующим иском, должны быть прямо предусмотрены НК РФ.

Однако нормами Налогового кодекса в качестве «иного случая» не предусмотрено право инспекторов обращаться в арбитражный суд с заявлением о возложении на налогоплательщика обязанности представить оригинал того или иного документа в подтверждение правомерности вычетов по НДС.

Иные случаи обращения налоговых органов с соответствующими исками в судебные инстанции установлены только в п. 11 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943‑1 «О налоговых органах Российской Федерации» (далее – Закон № 943‑1), согласно которому им предоставляется право предъявлять в суд и арбитражный суд иски:

о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным законодательством РФ;

о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам;

о взыскании сумм задолженности по процентам, начисленным на реструктурированную задолженность по федеральным, региональным и местным налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы РФ.

Названный перечень исков является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Выводы арбитров

Арбитры АС СЗО в Постановлении от 13.10.2016 № Ф07-9642/2016 по делу № А05-4835/2016 указали: ни нормами Налогового кодекса, ни положениями Закона № 943‑1 и иных федеральных законов не предусмотрена возможность обращения налогового органа в арбитражный суд с заявлением об обязании налогоплательщика представить подлинник документа.

Альтернативный подход для контролеров к решению проблемы

Абзацем 2 п. 1 ст. 82 НК РФ установлено, что налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством:

налоговых проверок;

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора;

проверки данных учета и отчетности;

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли);

а также в других формах, предусмотренных налоговым законодательством.

Кроме этого, права налоговиков установлены п. 1 ст. 31 НК РФ, среди которых в том числе названы:

привлечение для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и переводчиков;

вызов в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие‑либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля.

Статья 93 НК РФ предоставляет должностному лицу налогового органа, проводящему налоговую проверку, право истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы. Также налоговый орган вправе ознакомиться с их подлинниками (абз. 7 п. 2 названной статьи).

Обратите внимание Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ утверждены формы документов, предусмотренных Налоговым кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в том числе и форма требования о представлении документов (информации) (приложение 15 к данному приказу).

В соответствии с п. 4 ст. 31 НК РФ требование о представлении документов может быть передано налоговым органом лицу, которому оно адресовано (его представителю) непосредственно под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по ТКС через оператора электронного документо­оборота либо через личный кабинет налогоплательщика, если порядок их передачи прямо не предусмотрен НК РФ.

К сведению Порядок направления требования о представлении документов (информации) и порядок их представления по требованию налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утвержден Приказом ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@.

Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговыми правонарушениями и влекут ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ.

В случае такого отказа или непредставления документов в установленные сроки должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, производит выемку[1] необходимых документов в порядке, установленном ст. 94 НК РФ (пп. 3 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Иных способов получения налоговиками подлинников документов при осуществлении мероприятий налогового контроля закон не предусматривает.

Вывод

В Налоговом кодексе отсутствуют положения, предусматривающие право налогового органа требовать от налогоплательщика в судебном порядке представления оригиналов документов.

[1] О порядке проведения выемки документов читайте в статье «Как грамотно взаимодействовать с налоговиками при выемке документов» на стр. .