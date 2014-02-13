Налогообложение зарубежного имущества. Как не платить дважды?

Просмотров:

Нередко у российских организаций, владеющих имуществом за рубежом, возникает вопрос, в какой стране и по каким правилам необходимо уплачивать налог на имущество.

Статьей 7 НК РФ определено, что если международным договором Российской Федерации, содержащим положения о налогообложении и сборах, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.

Основные положения

Налог на имущество организаций (далее — налог на имущество) устанавливается НК РФ и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов Российской Федерации, а с момента его введения обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, о чем указано в п. 1 ст. 372 НК РФ.

Плательщиками данного налога в соответствии с п. 1 ст. 373 НК РФ признаются, в частности, российские организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ. При этом объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, включая имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. Исключение составляет имущество:

переданное в доверительное управление, приобретенное в рамках договора доверительного управления. Такое имущество подлежит налогообложению (за исключением имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд) у учредителя доверительного управления (п. 1 ст. 378 НК РФ); составляющее паевой инвестиционный фонд. Данное имущество подлежит налогообложению у управляющей компании, при этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд; переданное концессионеру и (или) созданное им в соответствии с концессионным соглашением. Указанное имущество подлежит налогообложению у концессионера (ст. 378.1 НК РФ).

Следовательно, если российской организацией учтено на балансе в качестве объектов основных средств имущество (как движимое, так и недвижимое), расположенное за рубежом, то оно является объектом налогообложения.

Уплата налога на зарубежное имущество

Однако данное имущество может облагаться налогом на имущество и на территории другой страны в соответствии с ее законодательством, и в этом случае у организации-налогоплательщика может возникнуть ситуация, когда одно и то же имущество облагается налогом дважды. Чтобы такая ситуация не возникала, между Российской Федерации и некоторыми странами заключены двусторонние соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения. Отметим, что Список действующих международных договоров об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами размещен на официальном сайте финансового ведомства https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/mpa/dn/.

Помимо межгосударственных соглашений (конвенций) правила устранения двойного налогообложения имущества закреплены в ст. 386.1 НК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 386.1 фактически уплаченные российской организацией за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством другого государства суммы налога на имущество в отношении имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории этого государства, засчитываются при уплате налога в Российской Федерации в отношении указанного имущества. При этом размер засчитываемых сумм налога, выплаченных за пределами территории Российской Федерации, не может превышать размер суммы налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации в отношении этого имущества.

Таким образом, налогоплательщик может произвести зачет суммы налога в отношении имущества, принадлежащего ему и расположенного за рубежом, но только в пределах суммы, исчисленной в Российской Федерации по тому же имуществу за налоговый период (календарный год). Если уплаченный за рубежом налог превышает налог на это имущество, рассчитанный по нормам российского законодательства, то сумму превышения зачесть нельзя.

Если налог на недвижимость в другом государстве не уплачивался, то налог на имущество организаций в отношении имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории другого государства, уплачивается в сумме, исчисленной исходя из налоговой базы, определенной в соответствии с п. 3 ст. 375 НК РФ, и ставки налога, установленной законом субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 380 НК РФ по месту нахождения организации в Российской Федерации (письмо Минфина России от 25.05.16 г. № 03-05-05-01/29886).

Напомним, что порядок исчисления суммы налога на имущество для российских организаций установлен ст. 382 НК РФ, согласно п. 1 которой сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период. При этом налоговая ставка на основании ст. 380 устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может превышать 2,2%, если иное не предусмотрено названной статьей НК РФ. Начиная с 2016 г. в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, не может превышать 2%.

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено ст. 375 НК РФ. При этом налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на число месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу (п. 4 ст. 376 НК РФ). При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации, что следует из п. 3 ст. 375 НК РФ.

Сдача отчетности в налоговую инспекцию

Чтобы зачесть уплаченный за рубежом налог, российская организация должна представить в налоговые органы следующие документы (п. 2 ст. 386.1 НК РФ):

заявление на зачет налога;

документ об уплате налога за пределами территории Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.

Отметим, что указанные документы подаются российской организацией в налоговый орган по месту нахождения российской организации вместе с налоговой декларацией за налоговый период, в котором был уплачен налог за пределами территории Российской Федерации, о чем еще раз напомнили финансисты в письме Минфина России от 25.10.11 г. № 03-05-05-01/85.

Обратите внимание! Заявление о зачете составляется в произвольной форме, поскольку никаких особых требований для него не утверждено.

В отношении документа, подтверждающего уплату налога за рубежом, необходимо сказать, что он оформляется в соответствии с правилами соответствующего иностранного государства, так как особой формы российским законодательством для него также не установлено. Поскольку данный документ, вероятнее всего, будет составлен на иностранном языке, перед направлением в налоговые органы его необходимо перевести на русский язык. При этом следует помнить, что официальные документы, исходящие от иностранных государств, должны быть легализованы (т. е. на данных документах должны быть засвидетельствованы подписи в качестве подлинных). Однако если соответствующее иностранное государство является членом Гаагской конвенции от 5.10.1961 г., то на данных документах достаточно проставление апостиля.

Налоговая декларация представляется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 24.11.11 г. № ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения» (далее — Приказ № ММВ-7-11/895).

Отметим, что декларация представляется российскими и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и содержит:

Титульный лист; Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»; Раздел 2 «Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства».

При заполнении налоговой декларации следует руководствоваться Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденным Приказом № ММВ-7-11/895 (далее — Порядок № ММВ-7-11/895). Согласно п. 5.2 Порядку № ММВ-7-11/895 Раздел 2 декларации заполняется отдельно, в частности, в отношении имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории другого государства, в отношении которого суммы налога фактически уплачены за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством другого государства.

В строке с кодом 260 «Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации» указывается уплаченная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством другого государства сумма налога на имущество в отношении имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории этого государства, в соответствии с прилагаемым к декларации документом об уплате налога за пределами территории Российской Федерации, подтвержденным налоговым органом соответствующего иностранного государства (п.п. 14 п. 5.3 Порядка № ММВ-7-11/895).

Обратите внимание! Строка с кодом 260 заполняется только в представляемом по месту нахождения организации Разделе 2 декларации с отметкой 4 по строке «код вида имущества» в случае использования организацией в соответствии со ст. 386.1 НК РФ права на зачет сумм налога, фактически уплаченных за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством другого государства в отношении имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории этого государства.

Для справки. Код 4 «Имущество, принадлежащее российской организации и расположенное на территории другого государства, суммы налога по которому уплачены в соответствии с законодательством другого государства» приведен в приложении № 5 к Порядку № ММВ-7-11/895.

Согласно п. 4 ст. 80 НК РФ налоговая декларация может быть представлена плательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Налоговая декларация должна быть представлена налогоплательщиком не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 386 НК РФ).

Следовательно, не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, налогоплательщик обязан представить вместе с декларацией заявление на зачет налога, а также документ об уплате налога за пределами территории Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.