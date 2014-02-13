Плата в системе «ПЛАТОН». Бухгалтерский учет и налогообложение

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Торговые организации, в собственности которых есть грузовики, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, с 15 ноября 2015 г. обязаны вносить плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам такими транспортными средствами.

Размер платы

Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения большегрузами, а также Правила ее взимания установлены Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (действуют в редакции Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191).

Принцип действия системы «Платон»

Согласно п. 3 Правил взимание платы осуществляется с использованием системы взимания платы (СВП), под которой понимается совокупность технически и технологически связанных объектов, обеспечивающих для целей взимания платы сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (далее — по автомобильным дорогам).

Система взимания платы обрела название — «Платон». По задумке ее разработчиков это производная от фразы «плата за тонну».

Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет операций, связанных с платежами в систему «Платон».

Учет платежей в системе «Платон» при расчете транспортного налога

исчислить налог за год за грузовик в обычном порядке; рассчитать налог, подлежащий уплате, по формуле (п. 2 ст. 362 НК РФ, Письма ФНС от 12.08.2016 № ГД-4-11/14885@ , Минфина от 25.08.2016 № 03-05-06-04/49670 , от 11.08.2016 № 03-05-05-04/47021 ):

Сумма транспортного налога за грузовик к уплате за год

=

Сумма транспортного налога за грузовик, исчисленного за год

-

Плата в систему «Платон», уплаченная за этот грузовик, но не более начисленных сумм

Чтобы исчислить транспортный налог за грузовик, по которому вносятся платежи в систему «Платон» (в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам грузовиками с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн), надо действовать в следующем порядке:

Если результат равен нулю или отрицательный, сумма налога принимается равной нулю.

При этом лизингодатель не может уменьшить транспортный налог за зарегистрированный на него грузовик на плату «Платону», уплаченную за этот грузовик лизингополучателем (Письмо Минфина от 18.07.2016 № 03-05-04-04 /41940).

Плата «Платону» уменьшает транспортный налог к уплате только по конкретному грузовику и на сумму налога за другие автомобили не влияет (Письмо Минфина от 11.08.2016 № 03-05-05-04 /47021).

Если законом субъекта РФ, в котором зарегистрирован грузовик, установлены отчетные периоды по транспортному налогу, то авансовые платежи по грузовику вы исчисляете в обычном порядке (без уменьшения на плату «Платону»), но в бюджет не уплачиваете (п. 2 ст. 363 НК РФ, Письмо ФНС от 12.08.2016 № ГД-4-11/14885@ ).

Бухгалтерский учет

Проводки по учету платежей в систему «Платон» будут такие:

Проводка Операция На дату перечисления денег в систему «Платон» Д 76 — К 51 Перечислены деньги в систему «Платон» На последнее число месяца Д 20 (23, 25, 26, 29, 44) — К 76 В расходах отражена плата, начисленная по грузовикам в системе «Платон»

Авансовые платежи по транспортному налогу за грузовики, за которые вносится плата в систему «Платон», в бухучете не отражаются, так как организация их платить не должна.

Проводка по начислению транспортного налога по итогам года делается только на сумму налога к уплате:

Проводка Операция Д 20 (23, 25, 26, 29, 44) — К 68 Начислен транспортный налог за грузовик (в части, превышающей сумму платежей, начисленных в системе «Платон» за этот грузовик за год)

Учет платы в системе «Платон» для налога на прибыль и при УСН

С 2016 г. плату в систему «Платон», уплаченную за конкретный грузовик за год, можно учесть в расходах в сумме, рассчитываемой по формуле (пп. 49 п. 1 ст. 264, п. 48.21 ст. 270, пп. 37 п. 1 ст. 346.16 НК РФ):



Сумма платы «Платону», учитываемая в расходах по итогам года

=

Плата в систему «Платон», уплаченная за грузовик за год, но не более начисленных сумм

-

Сумма транспортного налога за грузовик, исчисленного за год

Если результат вычисления равен нулю, то в расходах вы ничего не учитывается.

Если результат — отрицательное число, то в расходах следует учитывать сумму транспортного налога к уплате за грузовик, а плата «Платону» в расходы не включается.

При УСН транспортный налог включается в расходы на дату уплаты (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина от 06.09.2016 № 03-05-05-04/52171 ).

исчисленные авансовые платежи по транспортному налогу в расходах вообще не учитываются;

на последнее число I, II и III квартала плату, уплаченную «Платону» за грузовик за этот квартал (не более начисленных сумм), можно учесть в расходах в части, превышающей авансовый платеж по транспортному налогу, исчисленный за этот же грузовик и за этот же квартал.

Законом субъекта РФ, в котором зарегистрирован грузовик, могут быть установлены отчетные периоды по транспортному налогу. В этом случае:

Например, чтобы посчитать сумму платы «Платону», учитываемую в расходах по итогам 9 месяцев, надо вычесть из суммы платежей, внесенной «Платону» за грузовик за январь — сентябрь, сумму авансовых платежей по транспортному налогу, исчисленных за этот же грузовик за I, II и III кварталы.

Если результат вычисления равен нулю или отрицательный, то в расходах ничего не учитывается.

Пример. Учет платы в систему «Платон» при расчете транспортного налога и налога на прибыль В субъекте, где находится организация, установлены отчетные периоды по транспортному налогу, а ставка налога составляет 70 руб/л.с. Организация приобрела и зарегистрировала грузовики 01.07.2016 . Данные Грузовик Первый Второй Третий Максимальная разрешенная масса Свыше 12 т Свыше 12 т Меньше 12 т Мощность двигателя (л.с.) 400 300 250 Плата «Платону», уплаченная за III квартал (руб.) 9000 4000 - Авансовый платеж по транспортному налогу за III квартал (руб.) 7000 5250 4375 Плата «Платону», уплаченная за IV квартал (руб.) 4000 21 000 - Транспортный налог, исчисленный за год (руб.) 14 000 10 500 8750 За III квартал: по первому грузовику — плата в систему «Платон» больше исчисленного авансового платежа по транспортному налогу (9000 руб. > 7000 руб.). Поэтому в прочих расходах по итогам 9 месяцев будет учтена плата в систему «Платон» в сумме 2000 руб. (9000 руб. — 7000 руб.);

по второму грузовику — плата в систему «Платон» меньше исчисленного авансового платежа по транспортному налогу (4000 руб. < 5250 руб.). Поэтому она в расходах не учитывается. Авансовый платеж по транспортному налогу в расходах учесть нельзя;

по третьему грузовику — исчисленный авансовый платеж по транспортному налогу в сумме 4375 руб. будет учтен в прочих расходах. Сумма транспортного налога к уплате за 2016 г. составит: за первый грузовик — 1000 руб. (14 000 руб. — 9000 руб. — 4000 руб.);

за второй грузовик — 0 руб. (10 500 руб. < (4000 руб. + 21 000 руб.));

за третий грузовик — 4375 руб. (8750 руб. — 4375 руб.). По итогам 2016 г. организация признает в прочих расходах: по первому грузовику — транспортный налог в сумме 1000 руб. Поэтому плата «Платону» за этот грузовик, включенная в расходы по итогам 9 месяцев 2016 г., в годовой декларации по налогу на прибыль не отражается;

по второму грузовику — плату в систему «Платон» в сумме 14 500 руб. (21 000 руб. + 4000 руб. — 10 500 руб.);

по третьему грузовику — транспортный налог в сумме 8750 руб.