Как правильно рассчитать ЕСХН за 2016 год

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Объект налогообложения и ставка налога

Объектом обложения единым сельскохозяйственным налогом признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Порядок определения и признания доходов и расходов определен ст. 346.5 Налогового кодекса РФ.

Из понятия объекта налогообложения вытекает налоговая база. Под ней понимается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.

Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Согласно ст. 346.8 Налогового кодекса РФ налоговая ставка установлена в размере 6%.

НДС;

налог на прибыль;

налог на имущество (как с балансовой стоимости ОС, так и с кадастровой стоимости недвижимости).

Совмещение разных систем налогообложения

При применении ЕСХН не нужно уплачивать (п. 3 ст. 346.1 НК РФ):

Возможности совмещения разных систем налогообложения представлены в таблице.

Применяемый налоговый режим Другие налоговые режимы Можно совмещать Нельзя совмещать ЕСХН с ЕНВД ни с ОСН, ни с УСН

Порядок определения и признания доходов и расходов

Классификация доходов и расходов, а также порядок их признания устанавливаются гл. 26.1 Налогового кодекса РФ.

В целях налогообложения ЕСХН и в соответствии с п. 6 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ единственным методом признания доходов и расходов признается кассовый метод.

Доходы

доходы от реализации товаров, работ и услуг, а также имущества и имущественных прав в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ;

внереализационные доходы, определяемые в порядке, предусмотренном ст. 250 Налогового кодекса РФ.

Статья 346.5 Налогового кодекса РФ обязывает организации учитывать:

Доходы, полученные в натуральной форме, должны быть учтены по сложившимся рыночным ценам.

Доходы, полученные налогоплательщиком в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России, установленному на дату получения дохода. В полученной сумме принимаются к учету.

В соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

К выручке от реализации относятся все поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

от долевого участия в других организациях;

в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;

от сдачи имущества в аренду (субаренду);

в виде %, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам, и другие доходы. Полностью они перечислены в ст. 250 Налогового кодекса РФ. Но при этом перечень таких доходов не является исчерпывающим.

в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований;

в виде стоимости полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначения (включая внутрихозяйственные водопроводы, газовые и электрические сети), построенных за счет средств бюджетов всех уровней;

в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика перед бюджетами разных уровней, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Правительства РФ.

Доходы, не относящиеся к категории доходов от реализации товаров (работ, услуг), являются внереализационными доходами. Сюда можно отнести, например, доходы:Отдельные доходы могут не учитываться для целей налогообложения единым сельскохозяйственным налогом. В частности, это доходы:

Статьей 251 Налогового кодекса РФ установлен полный перечень таких доходов.

Расходы

Перечень расходов в отличие от доходов устанавливается в самой гл. 26.1 Налогового кодекса РФ.

Однако не все расходы, указанные в данном перечне, могут учитываться налогоплательщиком при исчислении ЕСХН.

В данном случае применяется порядок признания расходов, аналогичный порядку, установленному гл. 25 Налогового кодекса РФ для организаций — плательщиков налога на прибыль. То есть расходами признаются только экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты (а также убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Документально подтвержденными расходами являются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важным моментом является то, что расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, либо обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

В соответствии с п. 7 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ возможность признания затрат налогоплательщиков в качестве расходов для целей налогообложения ЕСХН наступает только после их фактической оплаты.

Большинство расходов налогоплательщика принимаются применительно к порядку, используемому для исчисления налога на прибыль организаций.

Статьи гл. 25 Налогового кодекса РФ дают подробные перечни расходов. В частности, в ст. 254 Налогового кодекса РФ предусмотрены особенности определения материальных расходов, вопросы расходов на оплату труда рассмотрены в ст. 255 Налогового кодекса РФ. Особенности определения расходов на обязательное и добровольное страхование имущества установлены ст. 263 Налогового кодекса РФ и т. д.

расходы на приобретение материалов, включая семена, рассаду, саженцы, удобрения, корма, ветеринарные препараты (пп. 5 п. 2 ст. 346.5 НК РФ). Причем факт передачи в производство для признания затрат значения не имеет — учесть их можно сразу после фактической оплаты. Подтверждением сумм расходов являются первичные учетные документы об оплате сырья и материалов, а также об их поступлении (Письмо Минфина России от 12.11.2010 № 03-11-06 /1/25 и др.);

№ /1/25 и др.); расходы на приобретение основных средств. При покупке основного средства всю его стоимость сразу включают в расходы, как только актив вводят в эксплуатацию. При этом расходы учитывают только по тем основным средствам, которые используются в предпринимательской деятельности (пп. 1 п. 2, пп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК РФ);

расходы на приобретение нематериальных активов;

расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);

арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;

суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам, услугам);

расходы на питание работников, занятых на сельскохозяйственных работах;

суммы налогов и сборов, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в пп. 8 п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ, т. е. на суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам);

на суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам); расходы на информационно-консультативные услуги;

услуги; расходы на повышение квалификации кадров;

судебные расходы и арбитражные сборы;

расходы на обязательное и добровольное страхование (пп. 7 п. 2 ст. 346.5 НК РФ);

расходы на оплату труда (пп. 6 п. 2 ст. 346.5 НК РФ), включая стимулирующие начисления и надбавки, компенсации, связанные с режимом работы или условиями труда, и т. п. (ст. 255 НК РФ). Расходы на оплату труда включают в себя и все удержания из зарплаты. В частности, НДФЛ, суммы алиментов, штрафов и иных удержаний. Такие суммы учитывают в составе начисленных сумм оплаты труда;

(ст. 255 НК РФ). Расходы на оплату труда включают в себя и все удержания из зарплаты. В частности, НДФЛ, суммы алиментов, штрафов и иных удержаний. Такие суммы учитывают в составе начисленных сумм оплаты труда; выплату социальных пособий (больничных, ежемесячной компенсационной выплаты при уходе за ребенком до трех лет);

обучение сотрудников (пп. 29 п. 2 ст. 346.5 НК РФ). При этом, если договором на обучение предусмотрено, что работник должен возместить стоимость обучения агропредприятию, и такая сумма от него поступит, ее надо учесть как внереализационный доход (Письма Минфина России от 25.03.2011 № 03-03-06 /1/177, ФНС России от 11.04.2011 № КЕ-4-3 /5722@);

№ /1/177, ФНС России от № /5722@); расходы в виде уплаченных сумм пеней и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также в виде сумм, уплаченных в возмещение причиненного ущерба.

Исключения составляют виды расходов, для принятия которых не требуется специального порядка, установленного гл. 25 Налогового кодекса РФ. К ним относятся:

В составе расходов плательщика ЕСХН может быть также учтена сумма процентов и иных выплат по кредитному договору (пп. 9 п. 2 ст. 346.5 НК РФ). На какие цели выдан кредит — на покупку сырья и материалов, основных средств или пополнение оборотных средств — для налогового учета расходов значения не имеет. Если сельхозорганизация взяла кредит на покупку основных средств, проценты в состав расходов на приобретение имущества не входят, а учитываются отдельно.

Декларация по ЕСХН

Приказом ФНС России от 01.02.2016 № ММВ-7-3 /51@ внесены изменения в декларацию по ЕСХН и в Порядок ее заполнения. В частности, в новой редакции был изложен разд. 1 «Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика» декларации, а также разд. 2 «Расчет единого сельскохозяйственного налога». Приказ вступил в силу 12 марта 2016 г.

Порядок исчисления и срок уплаты ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог исчисляется налогоплательщиками самостоятельно как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы и уплачивается по итогам налогового периода до 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В качестве отчетного периода выступает полугодие, по итогам которого уплачиваются соответственно единый сельскохозяйственный налог и авансовый платеж по нему.

Сумма авансового платежа по налогу уплачивается в бюджет не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода, то есть не позднее 25 июля, в соответствии с п. 2 ст. 346.9 Налогового кодекса РФ. Просрочка уплаты авансового платежа влечет за собой начисление налоговыми органами пеней.

Сумма налога, подлежащая уплате по итогам года, рассчитывается налогоплательщиком как разница между начисленным налогом и величиной авансового платежа по налогу.

Эта разница и является единым сельскохозяйственным налогом, подлежащим уплате по истечении налогового периода.

Он уплачивается налогоплательщиками не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период на основании п. 2 ст. 346.10 Налогового кодекса РФ, то есть не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Следует иметь в виду, что в случае если сумма единого налога (авансового платежа по налогу), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода, меньше суммы платежа по налогу, исчисленного по итогам предыдущего отчетного периода, у налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате налога.

Организации уплачивают ЕСХН по своему местонахождению, то есть там, где они проходили государственную регистрацию. А индивидуальные предприниматели — по месту своего жительства, где они постоянно или преимущественно проживают, как того требует п. 4 ст. 346.9 Налогового кодекса РФ.

Пример У индивидуального предпринимателя по итогам первого полугодия налоговая база по ЕСХН составила 200 000 руб. Налоговая база по ЕСХН за год составила 300 000 руб. ЕСХН по итогам отчетного периода составил к уплате 12 000 руб. (200 000 руб. x 6%). ЕСХН за год составил 18 000 руб. (300 000 руб. x 6%). Итого сумма ЕСХН, подлежащая к уплате в бюджет по итогам налогового периода, составила 6000 руб. (18 000 руб. — 12 000 руб.).

Перенос убытка

Налогоплательщик может уменьшить налоговую базу на сумму убытка, который получен по итогам предыдущих налоговых периодов, в соответствии с п. 5 ст. 346.6 Налогового кодекса РФ. Под убытком понимается превышение расходов над доходами.

При этом необходимо обратить внимание на следующее:

Налогоплательщик, получивший убыток при применении ЕСХН, имеет право уменьшить налогооблагаемую базу по ЕСХН в следующем налоговом периоде.

Если же сумма убытка значительна, то она может быть перенесена на следующие налоговые периоды в пределах 10 лет.

Если налогоплательщики получили убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.

При этом следует иметь в виду, что перенос убытка возможен только в случае, если организация или индивидуальный предприниматель продолжают применять систему налогообложения в виде ЕСХН.

Важнейшим аспектом в данном случае является то, что налогоплательщики обязаны документально подтвердить размер полученного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база, и сохранять такие документы в течение всего времени подобного уменьшения налоговой базы.

Пример Организация, применяющая систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, получила по итогам 2013 г. доходы в сумме 680 000 руб. и осуществил расходы в сумме 910 000 руб. Таким образом, по итогам налогового периода за 2013 г. получен убыток в сумме 230 000 руб. (680 000 руб. — 910 000 руб.). По итогам налогового периода 2014 г. Организация получила доходы в сумме 1 100 000 руб., расходы составили 920 000 руб. Налоговая база по ЕСХН за 2014 г. составила 180 000 руб. (1 100 000 руб. — 920 000 руб.). Сумма убытка, на которую Организация имеет право уменьшить налоговую базу за 2014 г., составляет 180 000 руб., что меньше, чем 230 000 руб. (сумма убытка за 2013 г.). Таким образом, сумма ЕСХН, подлежащая уплате за 2014 г., составит 0 руб. Оставшаяся часть убытка составляет 50 000 руб. (230 000 руб. — 180 000 руб.). Организация может учитывать эту сумму при исчислении налоговой базы за следующие налоговые периоды. Предположим, что по итогам 2015 г. Организация получила доходы в сумме 1 630 000 руб. и осуществил расходы в сумме 1 230 000 руб. Налоговая база по ЕСХН за 2015 г. составляет 400 000 руб. (1 630 000 руб. — 1 230 000 руб.). Таким образом, в 2015 г. Организация сможет полностью учесть сумму убытка, образовавшегося в 2013 г. Сумма налога составит:

(400 000 руб. — 50 000 руб.) x 6% = 21 000 руб.

Арбитражная практика и актуальные вопросы

Рассмотрим случаи из арбитражной практики по вопросам, связанным с исчислением ЕСХН и актуальные вопросы.

Арендная плата за земельные участки в случае, если оплата производится в натуральной форме

По общему правилу расходами плательщика ЕСХН признаются затраты после их фактической оплаты (пп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК РФ). В этой же норме сказано, что в целях расчета ЕСХН оплатой услуг считается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя указанных услуг перед продавцом, которое непосредственно связано с оказанием услуг. При этом расходы на оплату услуг третьих лиц учитываются в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности — в момент такого погашения.

Следовательно, расходы на аренду земельных участков, произведенные в форме натуральной оплаты, могут быть учтены при определении налоговой базы по ЕСХН. При этом натуроплата должна быть переведена в рубли с учетом рыночных цен на продукцию, передаваемую в порядке натуроплаты.

Командировочные расходы

Компания на ЕСХН собирается направить одного из работников в другой регион. Можно ли признать командировочные расходы на дату выдачи денег под отчет?

Нет, нельзя. Расходы необходимо подтвердить документально (п. 3 ст. 346.5, п. 1 ст. 252 НК РФ). А сделать это можно только с помощью авансового отчета работника, утвержденного руководителем компании.

Получается, командировочные расходы следует списывать только на дату утверждения авансового отчета. И не ранее.

Расходы на строительство объекта основных средств

Может ли плательщик ЕСХН, строящий ангар для хранения зерна и оборудования как собственными силами, так и с привлечением подрядчиков, учесть расходы на строительство до его завершения?

Нет, до тех пор пока объект основных средств не будет построен, расходы на его строительство при определении налоговой базы по ЕСХН не учитываются. После ввода объекта ОС в эксплуатацию расходы на его строительство учитываются при определении налоговой базы по ЕСХН в порядке, установленном п. 4 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ.

Расходы на приобретение дорогостоящего легкового автомобиля

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства купил дорогостоящий легковой автомобиль. Можно ли расходы на приобретение такого транспортного средства учесть при расчете ЕСХН?

В п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ установлено, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Таким образом, учесть затраты на дорогой автомобиль при расчете ЕСХН можно. Но только при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт приобретенного для вылова краба судна, которое не вышло в море по независящим от налогоплательщика обстоятельствам, могут быть учтены для целей ЕСХН

Рыболовецкая компания — плательщик единого сельскохозяйственного налога приобрела бывшее в эксплуатации судно для вылова краба. После получения в администрации морского порта свидетельства на право собственности судно было поставлено на учет как основное средство. Однако в море оно так и не вышло. Причиной тому стал мораторий на вылов краба камчатского в прибрежной зоне, введенный Правительством РФ в 2010 г. и действующий по настоящее время.

Тем не менее компания несла расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт судна, которые учитывала для целей ЕСХН. Это обстоятельство вызвало претензии со стороны налогового органа. Инспекторы посчитали соответствующие расходы необоснованными.

Судьи трех инстанций приняли сторону компании, отменив фискальное решение на следующих основаниях (см. Постановление АС Северо-Западного округа от 06.03.2015 по делу № А42-7806 /2013).

В соответствии со ст. 346.4 НК РФ объектом налогообложения по ЕСХН признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Порядок определения и признания доходов и расходов установлен ст. 346.5 НК РФ.

Для целей ЕСХН учитываются перечисленные в п. 2 ст. 346.5 НК РФ расходы, включая расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, на ремонт основных средств (в том числе арендованных) и др. Обязательное условие — такие расходы должны быть экономически оправданны и документально подтверждены (п. 3 ст. 346.5, п. 1 ст. 252 НК РФ).

Арбитры пришли к выводу, что спорные расходы соответствуют вышеупомянутым критериям. Судно было приобретено с целью использования его в производственной деятельности, для осуществления вылова и переработки краба на основании заключения между Федеральным агентством по рыболовству и налогоплательщиком договоров на закрепление доли в общем объеме промышленных квот на вылов. Эксплуатировать судно не представлялось возможным ввиду моратория на вылов краба.

Кроме того, в силу конституционного принципа свободы экономической деятельности налоговые органы не вправе вмешиваться в деятельность налогоплательщика и оценивать произведенные им расходы с точки зрения эффективности и целесообразности. Такова позиция КС РФ, выраженная в Определениях от 04.06.2007 № № 320-О-П , 366-О-П .

Судебный контроль также не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов (Постановление КС РФ от 24.02.2004 № 3-П ).

Таким образом, компания правомерно включила затраты, понесенные на содержание, эксплуатацию и ремонт приобретенного судна, в состав расходов для определения налоговой базы по сельхозналогу. У инспекции отсутствовали правовые основания для исключения спорных расходов.

Суммы авансового платежа по сельхозналогу не учитываются в расходах при формировании налоговой базы по ЕСХН

Фискалы в ходе выездной проверки организации — плательщика ЕСХН пришли к выводу о неправомерном учете налогоплательщиком в составе расходов суммы авансового платежа по сельхозналогу. Организация не согласилась с выводами проверяющих и обратилась в вышестоящий налоговый орган с апелляционной жалобой. Областное УФНС решение инспекции оставило без изменения. Дело дошло до суда.

Арбитры трех инстанций приняли сторону налоговиков, и вот почему (см. (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.01.2015 № Ф03-6049 /2014).

Объектом налогообложения по ЕСХН признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, которые в силу п. 3 ст. 346.5 НК РФ принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (ст. 346.4 НК РФ).

Перечень расходов, не учитываемых в целях налогообложения, содержится в ст. 270 НК РФ. Пунктом 4 данной нормы предусмотрено, что расходы в виде суммы налога не учитываются в целях налогообложения, то есть не уменьшают налогооблагаемую базу.

На основании изложенного судьи указали на отсутствие у организации правовых оснований для учета в расходах при формировании налогооблагаемой базы по ЕСХН суммы авансового платежа по данному налогу, уплачиваемому по итогам отчетного периода.

Уплаченные авансовые платежи по ЕСХН засчитываются в счет уплаты ЕСХН по итогам налогового периода (п. 3 ст. 346.9 НК РФ).

Организация не учла, что гл. 26.1, а также ст. 252 НК РФ не содержат норм, устанавливающих возможность учета при формировании налогооблагаемой базы по конкретному налогу за конкретный налоговый период суммы налога, исчисленной за этот же период (в том числе и авансовых платежей).

Выручка от разовой сделки по продаже имущества, а также от сдачи имущества в аренду не учитывается в общем доходе от реализации для целей ЕСХН

Компания осуществляла деятельность по выращиванию зерновых и прочих сельскохозяйственных культур. Полагая, что соблюдает условия, предусмотренные п. 2 ст. 346.2 НК РФ, она применяла ЕСХН.

Фискалы в ходе налоговой проверки пришли к выводу, что доля выручки от реализации сельхозпродукции в общем доходе налогоплательщика от реализации за налоговый период составила менее 70%.

По мнению контролеров, сельхозпроизводитель необоснованно не учел для определения указанного соотношения выручку от продажи стеновых панелей, сеялки и жатки, а также доход от сдачи имущества в аренду.

Данные обстоятельства послужили основанием для доначисления налогов по общей системе.

Не согласившись с решением инспекции, компания оспорила его в арбитражном порядке и выиграла спор в трех инстанциях на следующих основаниях (см. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.11.2014 № Ф09-7705 /14).

ЕСХН вправе применять сельскохозяйственные товаропроизводители — организации и предприниматели, производящие сельхозпродукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации доля дохода от реализации такой сельхозпродукции составляет не менее 70% (п. 2 ст. 346.2 НК РФ).

В случае если по итогам налогового периода налогоплательщик не соответствует условиям, установленным п. п. 2, 2.1, 5 и 6 ст. 346.2 НК РФ, он считается утратившим право на применение ЕСХН с начала налогового периода, в котором допущено нарушение (п. 4 ст. 346.3 НК РФ).

Суды пришли к выводу, что в рассматриваемом случае компания не осуществляла продажу имущества на систематической основе, реализация носила разовый характер, в связи с чем полученные налогоплательщиком денежные средства от реализации стеновых панелей, сеялки и жатки не должны были учитываться в общем доходе при определении доли дохода от реализации сельхозпродукции.

Таким образом, реализация спорного имущества не могла рассматриваться как самостоятельный вид деятельности, и поэтому доходы от продажи указанных объектов не могли учитываться в составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) при определении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Кроме того, арбитры установили, что представленная компанией книга учета доходов и расходов свидетельствовала о том, что кроме единичной реализации спорного имущества налогоплательщик осуществлял в основном реализацию выращенной им сельхозпродукции.

Также суды признали правомерность отражения суммы выручки от сдачи имущества в аренду в составе внереализационных доходов, поскольку в силу п. 4 ст. 250 НК РФ таковыми признаются, в частности, доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном ст. 249 НК РФ.

Арбитры установили, что сдача имущества в аренду не являлась основным видом деятельности компании. Данных о том, что налогоплательщик такие доходы учитывал в порядке, установленном ст. 249 НК РФ, налоговый орган не представил.

При таких обстоятельствах, исходя из положений п. 1 ст. 346.5, п. 1 ст. 39, п. п. 3 — 5 ст. 38 НК РФ, сумма дохода от сдачи имущества в аренду не должна участвовать в расчете доли, указанной в п. 4 ст. 346.3 НК РФ, поскольку учету подлежит сумма дохода от реализации произведенной сельхозпродукции в общем доходе от реализации.

Соответственно, суммы доходов от сдачи имущества в аренду не должны включаться в доход от реализации товаров, работ, услуг, не отнесенных к сельхозпродукции при определении доли дохода от реализации сельхозпродукции.

Поскольку доля доходов от реализации сельхозпродукции в общем доходе от реализации, в который не мог быть включен доход от продажи стеновых панелей, сеялки и жатки, а также доход от сдачи имущества в аренду, составила более 70%, компания правомерно считала себя плательщиком ЕСХН и применяла указанный спецрежим.

Сельхозпродукция, произведенная на давальческих началах третьими лицами, не признается сельхозпродукцией собственного производства для целей ЕСХН

Фискалы провели выездную проверку рыболовецкой организации — плательщика ЕСХН, пришли к выводу о ее несоответствии понятию «сельскохозяйственный товаропроизводитель» и доначислили налоги по общей системе налогообложения. Причиной тому послужили следующие обстоятельства.

Рыбу, выловленную на основании разрешений на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, организация отдавала на переработку на рыбоперерабатывающие суда сторонних компаний. Переработка рыбы-сырца осуществлялась указанными переработчиками, а оплата за услуги переработки производилась готовой продукцией (50% готовой продукции передавались переработчику). Свою долю готовой продукции организация реализовывала самостоятельно либо через комиссионера.

Инспекторы указали, что доход, полученный от реализации сельхозпродукции, произведенной на давальческих началах третьими лицами, не мог быть учтен для целей гл. 26.1 НК РФ, поскольку он не являлся доходом от реализации продукции, произведенной собственными силами. Дело дошло до суда.

Арбитры первой инстанции приняли сторону налогового органа, указав, что под производством продукции собственными силами понимается производство продукции тем же лицом, которое осуществляло улов водных биологических ресурсов.

Апелляция, однако, с коллегами не согласилась. Судьи аргументировали свое решение тем, что в рамках исполнения спорных договоров организация производила переработку собственных уловов, что позволяло готовую продукцию считать продукцией, произведенной собственными силами.

Точку в споре поставили арбитры ФАС (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.08.2013 по делу № А38-4480 /2012). Окончательный вердикт, к сожалению, был не в пользу налогоплательщика. Приведем логику кассационной инстанции.

средняя численность работников не превышает за налоговый период 300 человек;

в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной собственными силами из них рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов составляет за налоговый период не менее 70%;

рыболовство осуществляется на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих таким организациям или индивидуальным предпринимателям на праве собственности или используемых на основании договоров фрахтования ( бербоут-чартера и тайм-чартера ).

Плательщиками ЕСХН признаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН в порядке, предусмотренном гл. 26.1 НК РФ (п. 1 ст. 346.2 НК РФ), а также рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели (пп. 2 п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ). Для этого последними должны быть соблюдены определенные условия, а именно:

Таким образом, учету подлежит доход от реализации собственного улова и (или) произведенной из этих уловов именно собственными силами рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. Сельхозпродукцию, произведенную на давальческих началах третьими лицами, нельзя считать продукцией, произведенной собственными силами.

Поскольку в рассматриваемой ситуации доход от реализации сельхозпродукции за вычетом спорных сумм составил менее 70% в общем объеме доходов, налогоплательщик не имел права применять ЕСХН.