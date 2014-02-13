Обзор писем Минфина об условиях включения затрат в «прибыльную» базу

Исключения установлены для случаев, при которых указанные расходы:

Пункт 26 ст. 270 НК РФ не разрешает учитывать расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования (спецтранспортом).

Расходы по договору с транспортной организацией, осуществляющей перевозку работников до места работы и обратно по согласованному маршруту, могут быть включены в «прибыльную» базу в случае, если возможность доставки персонала до места работы общественным транспортом отсутствует, а также при условии соответствия таких расходов критериям ст. 252 НК РФ.

В таком случае у работников не возникает НДФЛ облагаемого дохода (Письмо от 24.11.2011 № 03-03-06/1/778)