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Обзор писем Минфина об условиях включения затрат в «прибыльную» базу

01.02.17 14:31
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Ведомство в начале года выпустило письма-напоминая с разъяснениями по часто задаваемым вопросам: как учесть те или иные затраты компаний. Ответы для удобства сведены в таблицу.

ТАБЛИЦА: «Особенности учета отдельных расходов в налоговом учете»

Вид расходов: Требования НК РФ, предъявляемые к налоговым расходам Комментарий Минфина

-перевозка работников до места работы и обратно

(Письмо от 10.01.2017

№   03-03-06/1/80079);

Пункт 26 ст. 270 НК РФ не разрешает учитывать расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования (спецтранспортом).

Исключения установлены для случаев, при которых указанные расходы:

— обусловлены технологическими особенностями производства;

— предусмотрены трудовыми договорами (коллективными договорами)

Расходы по договору с транспортной организацией, осуществляющей перевозку работников до места работы и обратно по согласованному маршруту, могут быть включены в «прибыльную» базу в случае, если возможность доставки персонала до места работы общественным транспортом отсутствует, а также при условии соответствия таких расходов критериям ст. 252 НК РФ.

В таком случае у работников не возникает НДФЛ облагаемого дохода (Письмо от 24.11.2011 № 03-03-06/1/778)

-предоставление бесплатного питания   персоналу

(Письмо от 09.01.2017

№   03-03-06/1/80065);

Статья 255 НК РФ позволяет учитывать в составе расходов на оплату труда любые начисления работникам в денежной и натуральной формах, например: стоимость бесплатно предоставляемых им в соответствии с законодательством РФ питания и продуктов.

При этом п. 25 ст. 270 НК РФ установлено: не учитываются расходы по предоставлению льготных или бесплатных продуктов (за исключением спецпитания, предусмотренного законодательством РФ для отдельных категорий работников, а также когда оно предусмотрено трудовыми или коллективными договорами)

Расходы на питание, предусмотренные трудовыми (коллективными) договорами, включатся в расходы, если они являются частью системы оплаты труда и есть возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением НДФЛ).

Иной налоговый учет таких выплат, являющихся по сути соцвыплатами, не предусмотрен НК РФ

-обеспечение работников спецодеждой и другими СИЗ

(Письмо от 09.01.2017

№   03-03-06/1/80062);

 Статья 254 НК РФ разрешает в составе материальных расходов учесть затраты на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ), предусмотренных законодательством РФ

При этом порядок обеспечения работников СИЗ утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н.

Ранее Минфин разъяснял: траты на СИЗ включаются в материальные расходы в пределах норм, предусмотренных законодательством, или по повышенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами работодателя на основании результатов специальной оценки условий труда (Письмо от 19.08.2016 № 03-03-06/1/48743).

Если спецодежду работники не возвращают, то право собственности на нее переходит к ним. Поэтому операция по такой передаче СИЗ признается реализацией товаров, облагаемой НДС (Письмо от 25.08.2016 № 03-07-11/49604)

-приобретение

электронных авиабилетов

(Письмо от 09.01.2017

№   03-03-06/1/80056)

Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ о ККТ разрешает при наличных расчетах выдавать БСО, не применяя кассу при оказании услуг населению.

Согласно Приказам Минтранса РФ от 08.11.2006 № 134 и от 28.06.2007 № 82 при авиаперевозках такими БСО являются:

— маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок);

— посадочный талон, в котором указываются инициалы пассажира, номер рейса, дата отправления, номер посадочного места и др. реквизиты

Если приобретен электронный авиабилет, то документальным подтверждением факта потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки являются маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) и посадочный талон.

Если посадочный талон утерян, факт перелета можно косвенно подтвердить приказом о направлении работника в командировку, счетами гостиницы, отметками таможенного органа о пересечении границы РФ (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 20.06.2011 № 16-15/059203@)

 

 

 

Л. В. Земская

редактор-аналитик журнала «Время бухгалтера»

Источник: "Время бухгалтера"

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