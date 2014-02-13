Обзор писем Минфина об условиях включения затрат в «прибыльную» базу
Ведомство в начале года выпустило письма-напоминая с разъяснениями по часто задаваемым вопросам: как учесть те или иные затраты компаний. Ответы для удобства сведены в таблицу.
ТАБЛИЦА: «Особенности учета отдельных расходов в налоговом учете»
|Вид расходов:
|Требования НК РФ, предъявляемые к налоговым расходам
|Комментарий Минфина
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-перевозка работников до места работы и обратно
(Письмо от 10.01.2017
№ 03-03-06/1/80079);
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Пункт 26 ст. 270 НК РФ не разрешает учитывать расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования (спецтранспортом).
Исключения установлены для случаев, при которых указанные расходы:
— обусловлены технологическими особенностями производства;
— предусмотрены трудовыми договорами (коллективными договорами)
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Расходы по договору с транспортной организацией, осуществляющей перевозку работников до места работы и обратно по согласованному маршруту, могут быть включены в «прибыльную» базу в случае, если возможность доставки персонала до места работы общественным транспортом отсутствует, а также при условии соответствия таких расходов критериям ст. 252 НК РФ.
В таком случае у работников не возникает НДФЛ облагаемого дохода (Письмо от 24.11.2011 № 03-03-06/1/778)
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-предоставление бесплатного питания персоналу
(Письмо от 09.01.2017
№ 03-03-06/1/80065);
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Статья 255 НК РФ позволяет учитывать в составе расходов на оплату труда любые начисления работникам в денежной и натуральной формах, например: стоимость бесплатно предоставляемых им в соответствии с законодательством РФ питания и продуктов.
При этом п. 25 ст. 270 НК РФ установлено: не учитываются расходы по предоставлению льготных или бесплатных продуктов (за исключением спецпитания, предусмотренного законодательством РФ для отдельных категорий работников, а также когда оно предусмотрено трудовыми или коллективными договорами)
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Расходы на питание, предусмотренные трудовыми (коллективными) договорами, включатся в расходы, если они являются частью системы оплаты труда и есть возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением НДФЛ).
Иной налоговый учет таких выплат, являющихся по сути соцвыплатами, не предусмотрен НК РФ
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-обеспечение работников спецодеждой и другими СИЗ
(Письмо от 09.01.2017
№ 03-03-06/1/80062);
|Статья 254 НК РФ разрешает в составе материальных расходов учесть затраты на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ), предусмотренных законодательством РФ
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При этом порядок обеспечения работников СИЗ утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н.
Ранее Минфин разъяснял: траты на СИЗ включаются в материальные расходы в пределах норм, предусмотренных законодательством, или по повышенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами работодателя на основании результатов специальной оценки условий труда (Письмо от 19.08.2016 № 03-03-06/1/48743).
Если спецодежду работники не возвращают, то право собственности на нее переходит к ним. Поэтому операция по такой передаче СИЗ признается реализацией товаров, облагаемой НДС (Письмо от 25.08.2016 № 03-07-11/49604)
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-приобретение
электронных авиабилетов
(Письмо от 09.01.2017
№ 03-03-06/1/80056)
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Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ о ККТ разрешает при наличных расчетах выдавать БСО, не применяя кассу при оказании услуг населению.
Согласно Приказам Минтранса РФ от 08.11.2006 № 134 и от 28.06.2007 № 82 при авиаперевозках такими БСО являются:
— маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок);
— посадочный талон, в котором указываются инициалы пассажира, номер рейса, дата отправления, номер посадочного места и др. реквизиты
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Если приобретен электронный авиабилет, то документальным подтверждением факта потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки являются маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) и посадочный талон.
Если посадочный талон утерян, факт перелета можно косвенно подтвердить приказом о направлении работника в командировку, счетами гостиницы, отметками таможенного органа о пересечении границы РФ (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 20.06.2011 № 16-15/059203@)