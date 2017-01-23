Когда сдавать декларацию по транспортному налогу за 2016 год? Порядок заполнения, сроки, примеры
Транспортный налог относится к региональным налогам, уплачиваемым в соответствии с гл. 28 НК РФ и законами субъектов РФ (п. 3 ст. 12, п. 3 ст. 14, ст. 356 НК РФ).
При введении транспортного налога законами субъектов РФ определяются ставка налога в пределах, установленных гл. 28 НК РФ, порядок и сроки его уплаты, включая право не устанавливать отчетные периоды для
Кто платит транспортный налог
Независимо от системы налогообложения (ОСН, УСН или ЕНВД) транспортный налог платит та организация, на которую зарегистрирован автомобиль.
Эта обязанность сохраняется до снятия автомобиля с учета в ГИБДД, даже если он не используется в деятельности организации (например, уничтожен в ДТП, списан с баланса) (ст. 357, п. 1 ст. 358 НК РФ, Письма Минфина от
Если автомобиль угнан, то при предоставлении в ИФНС подлинник справки из полиции об угоне (Письма Минфина от
По автомобилю, зарегистрированному на обособленное подразделение, транспортный налог уплачивается по месту нахождения обособленного подразделения (п. 1 ст. 363 НК РФ, Письмо Минфина от
При лизинге транспортный налог платит лизингополучатель либо лизингодатель — в зависимости от того, на кого из них зарегистрирован автомобиль (п. 48.1 Правил регистрации автомототранспортных средств, Письмо Минфина от
Порядок уплаты транспортного налога (авансовых платежей) и сдачи декларации по транспортному налогу
Сроки уплаты транспортного налога устанавливаются законом субъекта РФ, в котором автомобиль зарегистрирован в ГИБДД.
Авансовые платежи уплачиваются в течение года за отчетные периоды — I, II и III кварталы, если это предусмотрено законом субъекта РФ (п. п. 1, 2 ст. 363 НК РФ).
Декларация по транспортному налогу представляется только по итогам года — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным (п. 3 ст. 363.1 НК РФ).
По итогам отчетных периодов ничего сдавать не надо.Транспортный налог уплачивается и декларация по нему представляется в ИФНС по месту нахождения (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 363.1 НК РФ, п. 24.3 Правил регистрации автомототранспортных средств):
- организации — по автомобилям, зарегистрированным на нее;
- обособленного подразделения организации — по автомобилям, зарегистрированным на обособленное подразделение.
Бухгалтерский учет начисления и уплаты транспортного налога
В бухгалтерском учете транспортный налог и авансовые платежи по нему начисляются проводками:
|Проводка
|Операция
|31 марта, 30 июня, 30 сентября
|Д 20 (26, 44) — К 68
|Начислен квартальный авансовый платеж по транспортному налогу (если региональным законом предусмотрена уплата авансовых платежей)
|31 декабря
|Д 20 (26, 44) — К 68
|Начислен транспортный налог за год
При перечислении транспортного налога проводка будет такой:
|Проводка
|Операция
|Д 68 — К 51
|Уплачен транспортный налог
Транспортный налог и налог на прибыль
Для целей налога на прибыль транспортный налог и авансовые платежи по нему включаются в прочие расходы на дату начисления независимо от даты уплаты в бюджет (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письма Минфина от
При УСН с объектом «доходы минус расходы» транспортный налог и авансовые платежи по нему учитываются в расходах на дату уплаты (пп. 22 п. 1 ст. 346.16, пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Порядок отражения транспортного налога в декларации по налогу на прибыль
В декларации по налогу на прибыль транспортный налог и авансовые платежи по нему отражаются по строке 041 Приложения № 2 к Листу 02 нарастающим итогом в общей сумме начисленных в отчетном (налоговом) периоде налогов и сборов (п. 7.1 Порядка заполнения декларации).В разд. 2.2 декларации по налогу при УСН в общей сумме произведенных расходов отражаются нарастающим итогом суммы транспортного налога и авансовых платежей по нему, уплаченные в течение (п. 8.3 Порядка заполнения декларации):
- I квартала — по строке 220;
- полугодия — по строке 221;
- 9 месяцев — по строке 222;
- года — по строке 223.
Порядок расчета транспортного налога
Налог рассчитывается по каждому зарегистрированному на вашу организацию автомобилю.
Налоговой базой является мощность двигателя в лошадиных силах (л.с.). Она указана в паспорте транспортного средства (ПТС) (пп. 1 п. 1 ст. 359 НК РФ).
Если мощность двигателя указана в ПТС только в киловаттах (кВт), то ее нужно перевести в лошадиные силы, умножив на коэффициент 1,35962. Получившийся результат округляется с точностью до второго знака после запятой (п. 19 Методических рекомендаций по применению гл. 28 НК РФ).
Ставки и льготы устанавливаются законом субъекта РФ, в котором автомобиль зарегистрирован в ГИБДД (п. 1 ст. 361 НК РФ, Письмо Минфина от
Коэффициент Кв применяется при регистрации или снятии автомобиля с учета в течение года. Он учитывает количество полных месяцев квартала (года), в течение которых организация владела автомобилем.Полным считается месяц, в котором автомобиль (п. 3 ст. 362 НК РФ, Письма Минфина от
- поставлен на учет в ГИБДД, если это произошло до
15-гочисла включительно. Если же автомобиль поставлен на учет после 15-гочисла, месяц его постановки на учет при расчете коэффициента Кв не учитывается;
- снят с учета в ГИБДД, если это произошло после
15-гочисла. Если же автомобиль снят с учета до 15-гочисла включительно, месяц его снятия с учета при расчете коэффициента Кв не учитывается.
Значение коэффициента определяется с точностью до десятитысячной доли по формуле (п. 5.12 Порядка заполнения декларации по транспортному налогу):
Коэффициент Кв при расчете авансовых платежей определяется по формуле
Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в квартале (году) (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 3 (при расчете авансовых платежей).
Коэффициент Кв при расчете налога за год определяется по формуле:
Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в году (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 12 (при расчете налога за год).
Коэффициент Кп (повышающий) применяется для дорогостоящих автомобилей,
Этот коэффициент зависит от средней стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска (Письмо ФНС от
|Средняя стоимость автомобиля, млн руб
|Количество лет, прошедших с года выпуска (включая год выпуска)
|Коэффициент Кп (строка 150 разд. 2 декларации)
|От 3 до 5
|Не более 1
|1,5
|включительно
|От 1 до 2
|1,3
|От 2 до 3
|1,1
|Свыше 5 до 10 включительно
|Не более 5
|2
|Свыше 10 до 15 включительно
|Не более 10
|3
|Свыше 15
|Не более 20
Авансовые платежи по каждому автомобилю рассчитываются по формуле (п. п. 2.1, 3 ст. 362 НК РФ):
Сумма квартального авансового платежа = ¼ Х Налоговая база Х Налоговая ставка Х Коэффициент Кв Х Коэффициент Кп.
Складывая получившиеся суммы по всем автомобилям, получается сумма авансового платежа, подлежащая перечислению в бюджет.
При этом по грузовикам, по которым вносится плата в систему «Платон», авансовые платежи исчисляются, но не уплачиваются (п. 2 ст. 363 НК РФ, Письмо ФНС от
- Исчисляется сумма налога по каждому автомобилю по формуле (п. п. 2, 3 ст. 362 НК РФ):
Сумма налога за год = Налоговая база Х Налоговая ставка Х Коэффициент Кв Х Коэффициент Кп.
- Складываются получившиеся суммы по всем автомобилям.
- Рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате или уменьшению за год, по формуле:
Сумма транспортного налога за год (строка 030 раздела 1 декларации по транспортному налогу) = Исчисленная сумма налога (строка 021 раздела 1 декларации по транспортному налогу) — Общая сумма авансовых платежей, исчисленных к уплате по итогам 1–3 кварталов (строки 023, 025, 027 раздела 1 декларации по транспортному налогу).
При этом по грузовикам, по которым вносится плата в систему «Платон», транспортный налог исчисляется в особом порядке (п. 2 ст. 362 НК РФ).
Пример
На организацию зарегистрировано два автомобиля со следующими данными:
|Показатель
|грузовой автомобиль (разрешенная масса меньше 12 тонн)
|легковой автомобиль средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.
|Мощность двигателя, л.с.
|260
|230
|Налоговая ставка, руб/л.с.
|70
|75
|Год выпуска
|предыдущий год
|предыдущий год
|Зарегистрирован в ГИБДД
|15 марта текущего года
|предыдущий год
- Расчет транспортного налога по грузовому автомобилю.
Коэффициент Кв по нему:
- в I квартале — 0,3333 (1 мес. / 3 мес.);
- по итогам года — 0,8333 (10 мес. / 12 мес.).
- за I квартал — 1517 руб. (¼×260 л.с. x 70 руб/л.с. x 0,3333);
- за II квартал — 4550 руб. (¼×260 л.с. x 70 руб/л.с.);
- за III квартал — 4550 руб. (¼×260 л.с. x 70 руб/л.с.).
- Расчет транспортного налога по легковому автомобилю.
Коэффициент Кп — 1,3 (количество лет, прошедших с года выпуска, — от 1 до 2).
Авансовые платежи составят:
- за I квартал — 5606 руб. (¼×230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3);
- за II квартал — 5606 руб. (¼×230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3);
- за III квартал — 5606 руб. (¼×230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3).
- Расчет общей суммы к уплате в бюджет.
Авансовые платежи, подлежащие уплате, составят:
- за I квартал (строка 023 разд. 1 декларации по транспортному налогу) — 7123 руб. (1517 руб. + 5606 руб.);
- за II квартал (строка 025 разд. 1 декларации по транспортному налогу) — 10 156 руб. (4550 руб. + 5606 руб.);
- за III квартал (строка 027 разд. 1 декларации по транспортному налогу) — 10 156 руб. (4550 руб. + 5606 руб.).
Порядок заполнения декларации по транспортному налогуЛюбая декларация по транспортному налогу включает в себя (п. 1.2 Порядка заполнения декларации):
- титульный лист;
- разд. 1, предназначенный для отражения суммы налога, которая подлежит уплате в бюджет;
- разд. 2, предназначенный для расчета налога по каждому автомобилю.
Заполнять декларацию следует в следующем порядке:
Сначала заполняется титульный лист, в котором указываются данные об организации и подаваемой декларации.
Потом заполняется необходимое количество разделов 2, а уже в конце — разд. 1 декларации.
Раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому автомобилю.В нем указываются:
- в строке 020 — код ОКТМО, по которому уплачивается налог (и на территории которого зарегистрирован автомобиль);
- в строке 030 — код вида транспортного средства из Приложения № 5 к Порядку заполнения декларации. Например, 510 04 — по легковому автомобилю, 520 01 — по грузовому, 540 03 — по автобусу, а если автобус городского и междугороднего транспорта — 540 02;
- в строках 040 — 070 — соответственно VIN, марка, госномер и налоговая база (мощность двигателя автомобиля в лошадиных силах) из свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства (ПТС);
- в строке 080 — код 251;
- в строке 090 — экологический класс, если он указан в свидетельстве или ПТС;
- в строке 100 — указывается возраст автомобиля (с года, следующего за годом выпуска машины, по отчетный год), если в регионе установлены дифференцированные ставки в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска авто. Если в регионе ставки не дифференцируются, то ставятся прочерки;
- в строке 110 — количество полных месяцев владения автомобилем в году. Если срок владения машиной составляет год — указывается «12». Месяц покупки автомобиля принимается за полный, если машина поставлена на учет в ГИБДД до
15-гочисла месяца включительно. Месяц продажи принимается за полный, если автомобиль снят с учета в ГИБДД после 15-гочисла месяца (п. 3 ст. 362 НК РФ, Письмо Минфина от 15.04.2016№ 03-05-06-04/21897). Например, если машина поставлена на учет 14 января и снята с учета 3 ноября, то количество полных месяцев владения — 10;
- в строке 120 — 1/1 (п. 5.11.1 Порядка заполнения декларации);
- в строке 130 — коэффициент Кв. Если срок владения автомобилем составляет весь календарный год — указывается «1». При владении автомобилем не целый год коэффициент Кв надо вычислить по формуле (с точностью до десятитысячной доли) (п. 5.12 Порядка заполнения декларации):
Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в году (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 12;
- в строке 140 — налоговая ставка, установленная законом субъекта;
- в строке 150 — коэффициент Кп, если заполняется разд. 2 декларации по дорогому автомобилю, включенному в перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. При заполнении разд. 2 декларации по автомобилю, не включенному в этот перечень, — ставится прочерк;
- в строке 160 — сумма исчисленного налога, которая рассчитывается по формуле:
Сумма налога за год (строка 160 раздела 2 декларации) = Мощность двигателя в лошадиных силах (строка 070 раздела 2 декларации) Х Налоговая ставка (строка 140 раздела 2 декларации) Х Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации) Х Коэффициент Кп (строка 150 раздела 2 декларации);
Если льгот нет, то в строку 250 переносится показатель строки 160.
Если есть льготы, то заполняются необходимые строки разд. 2 (строка 170 — строка 240).
Сумму налога к уплате по строке 250 определяется как разница между исчисленной суммой налога (строка 160) и суммой налоговой льготы (строка 200, строка 220, строка 240).
Сумма строк 250 каждого разд. 2 указывается в строке 021 разд. 1 декларации.
В разд. 1 декларации для отражения суммы налога к уплате в бюджет по разным кодам ОКТМО предусмотрено три блока строк 020 — 040. Если в течение года место нахождения организации не менялось, то заполняется только один блок.
В строке 020 указывается код ОКТМО, по которому уплачивается налог.
Если в регионе нет авансовых платежей, то в строках 021 и 030 указывается сумма строк 250 всех разд. 2 декларации.Если платятся квартальные авансовые платежи, то указывают:
- в строке 021 — сумму строк 250 всех разд. 2 декларации;
- в строках 023 — 027 — исчисленную сумму квартальных авансовых платежей;
- в строке 030 — сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет по формуле:
Сумма транспортного налога за год (строка 030 раздела 1 декларации по транспортному налогу) = Исчисленная сумма налога (строка 021 раздела 1 декларации по транспортному налогу) — Общая сумма авансовых платежей, исчисленных к уплате по итогам 1–3 кварталов (строки 023, 025, 027 раздела 1 декларации по транспортному налогу);
Именно сумму налога, указанную в строке 030, надо уплатить по итогам года.
В случае, когда в результате этого вычисления получается отрицательная величина, она отражается в строке 040 (без знака минус).
Это значит, что налог по итогам года платить не надо.