Когда сдавать декларацию по транспортному налогу за 2016 год? Порядок заполнения, сроки, примеры

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Транспортный налог относится к региональным налогам, уплачиваемым в соответствии с гл. 28 НК РФ и законами субъектов РФ (п. 3 ст. 12, п. 3 ст. 14, ст. 356 НК РФ).

При введении транспортного налога законами субъектов РФ определяются ставка налога в пределах, установленных гл. 28 НК РФ, порядок и сроки его уплаты, включая право не устанавливать отчетные периоды для налогоплательщиков-организаций , а также могут устанавливаться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком (абз. 2, 3 ст. 356, п. 3 ст. 360, абз. 2 п. 1 ст. 363 НК РФ).

Кто платит транспортный налог

Независимо от системы налогообложения (ОСН, УСН или ЕНВД) транспортный налог платит та организация, на которую зарегистрирован автомобиль.

Эта обязанность сохраняется до снятия автомобиля с учета в ГИБДД, даже если он не используется в деятельности организации (например, уничтожен в ДТП, списан с баланса) (ст. 357, п. 1 ст. 358 НК РФ, Письма Минфина от 21.04.2016 № 03-05-06-04 /23108, от 18.02.2016 № 03-05-06-04 /9050, ФНС от 20.09.2012 № БС-4-11/15686 ).

Если автомобиль угнан, то при предоставлении в ИФНС подлинник справки из полиции об угоне (Письма Минфина от 17.03.2016 № 03-05-05-04 /14738, ФНС от 30.09.2015 № БС-3-11 /3660@), можно не платить транспортный налог в период его розыска (Письмо Минфина от 09.08.2013 № 03-05-04-04 /32382, Информационное письмо ФНС).

По автомобилю, зарегистрированному на обособленное подразделение, транспортный налог уплачивается по месту нахождения обособленного подразделения (п. 1 ст. 363 НК РФ, Письмо Минфина от 29.10.2013 № 03-05-04-04 /45850).

При лизинге транспортный налог платит лизингополучатель либо лизингодатель — в зависимости от того, на кого из них зарегистрирован автомобиль (п. 48.1 Правил регистрации автомототранспортных средств, Письмо Минфина от 17.08.2015 № 03-05-06-04 /47422).

Порядок уплаты транспортного налога (авансовых платежей) и сдачи декларации по транспортному налогу

Сроки уплаты транспортного налога устанавливаются законом субъекта РФ, в котором автомобиль зарегистрирован в ГИБДД.

Авансовые платежи уплачиваются в течение года за отчетные периоды — I, II и III кварталы, если это предусмотрено законом субъекта РФ (п. п. 1, 2 ст. 363 НК РФ).

Декларация по транспортному налогу представляется только по итогам года — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным (п. 3 ст. 363.1 НК РФ).

По итогам отчетных периодов ничего сдавать не надо.

организации — по автомобилям, зарегистрированным на нее;

обособленного подразделения организации — по автомобилям, зарегистрированным на обособленное подразделение.

Бухгалтерский учет начисления и уплаты транспортного налога

Транспортный налог уплачивается и декларация по нему представляется в ИФНС по месту нахождения (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 363.1 НК РФ, п. 24.3 Правил регистрации автомототранспортных средств):

В бухгалтерском учете транспортный налог и авансовые платежи по нему начисляются проводками:

Проводка Операция 31 марта, 30 июня, 30 сентября Д 20 (26, 44) — К 68 Начислен квартальный авансовый платеж по транспортному налогу (если региональным законом предусмотрена уплата авансовых платежей) 31 декабря Д 20 (26, 44) — К 68 Начислен транспортный налог за год

При перечислении транспортного налога проводка будет такой:

Проводка Операция Д 68 — К 51 Уплачен транспортный налог

Транспортный налог и налог на прибыль

Для целей налога на прибыль транспортный налог и авансовые платежи по нему включаются в прочие расходы на дату начисления независимо от даты уплаты в бюджет (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письма Минфина от 12.09.2016 № 03-03-06 /2/53182, от 21.09.2015 № 03-03-06 /53920).

При УСН с объектом «доходы минус расходы» транспортный налог и авансовые платежи по нему учитываются в расходах на дату уплаты (пп. 22 п. 1 ст. 346.16, пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Порядок отражения транспортного налога в декларации по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль транспортный налог и авансовые платежи по нему отражаются по строке 041 Приложения № 2 к Листу 02 нарастающим итогом в общей сумме начисленных в отчетном (налоговом) периоде налогов и сборов (п. 7.1 Порядка заполнения декларации).

I квартала — по строке 220;

полугодия — по строке 221;

9 месяцев — по строке 222;

года — по строке 223.

Порядок расчета транспортного налога

В разд. 2.2 декларации по налогу при УСН в общей сумме произведенных расходов отражаются нарастающим итогом суммы транспортного налога и авансовых платежей по нему, уплаченные в течение (п. 8.3 Порядка заполнения декларации):

Налог рассчитывается по каждому зарегистрированному на вашу организацию автомобилю.

Налоговой базой является мощность двигателя в лошадиных силах (л.с.). Она указана в паспорте транспортного средства (ПТС) (пп. 1 п. 1 ст. 359 НК РФ).

Если мощность двигателя указана в ПТС только в киловаттах (кВт), то ее нужно перевести в лошадиные силы, умножив на коэффициент 1,35962. Получившийся результат округляется с точностью до второго знака после запятой (п. 19 Методических рекомендаций по применению гл. 28 НК РФ).

Ставки и льготы устанавливаются законом субъекта РФ, в котором автомобиль зарегистрирован в ГИБДД (п. 1 ст. 361 НК РФ, Письмо Минфина от 11.08.2016 № 03-05-06-04/47015 ).

Коэффициент Кв применяется при регистрации или снятии автомобиля с учета в течение года. Он учитывает количество полных месяцев квартала (года), в течение которых организация владела автомобилем.

11.08.2016

03-05-05-04/47037

15.04.2016

03-05-06-04/21897

поставлен на учет в ГИБДД, если это произошло до 15-го числа включительно. Если же автомобиль поставлен на учет после 15-го числа, месяц его постановки на учет при расчете коэффициента Кв не учитывается;

числа включительно. Если же автомобиль поставлен на учет после числа, месяц его постановки на учет при расчете коэффициента Кв не учитывается; снят с учета в ГИБДД, если это произошло после 15-го числа. Если же автомобиль снят с учета до 15-го числа включительно, месяц его снятия с учета при расчете коэффициента Кв не учитывается.

Полным считается месяц, в котором автомобиль (п. 3 ст. 362 НК РФ, Письма Минфина от, от):

Значение коэффициента определяется с точностью до десятитысячной доли по формуле (п. 5.12 Порядка заполнения декларации по транспортному налогу):

Коэффициент Кв при расчете авансовых платежей определяется по формуле

Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в квартале (году) (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 3 (при расчете авансовых платежей).

Коэффициент Кв при расчете налога за год определяется по формуле:

Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в году (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 12 (при расчете налога за год).

Коэффициент Кп (повышающий) применяется для дорогостоящих автомобилей, т. е. тех, которые включены в перечень моделей со средней стоимостью от 3 млн руб. (п. п. 2, 2.1 ст. 362 НК РФ, Письма ФНС от 10.02.2016 № БС-4-11/2155 , Минфина от 01.06.2015 № 03-05-04-04/31532 ).

Этот коэффициент зависит от средней стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска (Письмо ФНС от 02.03.2015 № БС-4-11/3274@ ). За сколько и когда автомобиль был куплен вашей организацией и поставлен на учет, значения не имеет.

Средняя стоимость автомобиля, млн руб Количество лет, прошедших с года выпуска (включая год выпуска) Коэффициент Кп (строка 150 разд. 2 декларации) От 3 до 5 Не более 1 1,5 включительно От 1 до 2 1,3 От 2 до 3 1,1 Свыше 5 до 10 включительно Не более 5 2 Свыше 10 до 15 включительно Не более 10 3 Свыше 15 Не более 20

Авансовые платежи по каждому автомобилю рассчитываются по формуле (п. п. 2.1, 3 ст. 362 НК РФ):

Сумма квартального авансового платежа = ¼ Х Налоговая база Х Налоговая ставка Х Коэффициент Кв Х Коэффициент Кп.

Складывая получившиеся суммы по всем автомобилям, получается сумма авансового платежа, подлежащая перечислению в бюджет.

При этом по грузовикам, по которым вносится плата в систему «Платон», авансовые платежи исчисляются, но не уплачиваются (п. 2 ст. 363 НК РФ, Письмо ФНС от 12.08.2016 № ГД-4-11 /14885@).

Исчисляется сумма налога по каждому автомобилю по формуле (п. п. 2, 3 ст. 362 НК РФ):

Сумма налога за год = Налоговая база Х Налоговая ставка Х Коэффициент Кв Х Коэффициент Кп. Складываются получившиеся суммы по всем автомобилям. Рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате или уменьшению за год, по формуле:

Сумма транспортного налога за год (строка 030 раздела 1 декларации по транспортному налогу) = Исчисленная сумма налога (строка 021 раздела 1 декларации по транспортному налогу) — Общая сумма авансовых платежей, исчисленных к уплате по итогам 1–3 кварталов (строки 023, 025, 027 раздела 1 декларации по транспортному налогу).

рассчитывается следующим образом:

При этом по грузовикам, по которым вносится плата в систему «Платон», транспортный налог исчисляется в особом порядке (п. 2 ст. 362 НК РФ).

Пример На организацию зарегистрировано два автомобиля со следующими данными: Показатель грузовой автомобиль (разрешенная масса меньше 12 тонн) легковой автомобиль средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. Мощность двигателя, л.с. 260 230 Налоговая ставка, руб/л.с. 70 75 Год выпуска предыдущий год предыдущий год Зарегистрирован в ГИБДД 15 марта текущего года предыдущий год Расчет транспортного налога по грузовому автомобилю.

Коэффициент Кв по нему: в I квартале — 0,3333 (1 мес. / 3 мес.);

по итогам года — 0,8333 (10 мес. / 12 мес.). Авансовые платежи составят: за I квартал — 1517 руб. (¼×260 л.с. x 70 руб/л.с. x 0,3333);

за II квартал — 4550 руб. (¼×260 л.с. x 70 руб/л.с.);

за III квартал — 4550 руб. (¼×260 л.с. x 70 руб/л.с.). Налог за год — 15 166 руб. (260 л.с. x 70 руб/л.с. x 0,8333). Расчет транспортного налога по легковому автомобилю.

Коэффициент Кп — 1,3 (количество лет, прошедших с года выпуска, — от 1 до 2).

Авансовые платежи составят: за I квартал — 5606 руб. (¼×230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3);

за II квартал — 5606 руб. (¼×230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3);

за III квартал — 5606 руб. (¼×230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3). Налог за год составит 22 425 руб. (230 л.с. x 75 руб/л.с. x 1,3). Расчет общей суммы к уплате в бюджет.

Авансовые платежи, подлежащие уплате, составят: за I квартал (строка 023 разд. 1 декларации по транспортному налогу) — 7123 руб. (1517 руб. + 5606 руб.);

за II квартал (строка 025 разд. 1 декларации по транспортному налогу) — 10 156 руб. (4550 руб. + 5606 руб.);

за III квартал (строка 027 разд. 1 декларации по транспортному налогу) — 10 156 руб. (4550 руб. + 5606 руб.). Налог, подлежащий уплате за год (строка 030 разд. 1 декларации по транспортному налогу), — 10 156 руб. ((15 166 руб. + 22 425 руб.) — 7123 руб. — 10 156 руб. — 10 156 руб.).

Порядок заполнения декларации по транспортному налогу

титульный лист;

разд. 1, предназначенный для отражения суммы налога, которая подлежит уплате в бюджет;

разд. 2, предназначенный для расчета налога по каждому автомобилю.

Любая декларация по транспортному налогу включает в себя (п. 1.2 Порядка заполнения декларации):

Заполнять декларацию следует в следующем порядке:

Сначала заполняется титульный лист, в котором указываются данные об организации и подаваемой декларации.

Потом заполняется необходимое количество разделов 2, а уже в конце — разд. 1 декларации.

Раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому автомобилю.

в строке 020 — код ОКТМО, по которому уплачивается налог (и на территории которого зарегистрирован автомобиль);

в строке 030 — код вида транспортного средства из Приложения № 5 к Порядку заполнения декларации. Например, 510 04 — по легковому автомобилю, 520 01 — по грузовому, 540 03 — по автобусу, а если автобус городского и междугороднего транспорта — 540 02;

в строках 040 — 070 — соответственно VIN, марка, госномер и налоговая база (мощность двигателя автомобиля в лошадиных силах) из свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства (ПТС);

в строке 080 — код 251;

в строке 090 — экологический класс, если он указан в свидетельстве или ПТС;

в строке 100 — указывается возраст автомобиля (с года, следующего за годом выпуска машины, по отчетный год), если в регионе установлены дифференцированные ставки в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска авто. Если в регионе ставки не дифференцируются, то ставятся прочерки;

в строке 110 — количество полных месяцев владения автомобилем в году. Если срок владения машиной составляет год — указывается «12». Месяц покупки автомобиля принимается за полный, если машина поставлена на учет в ГИБДД до 15-го числа месяца включительно. Месяц продажи принимается за полный, если автомобиль снят с учета в ГИБДД после 15-го числа месяца (п. 3 ст. 362 НК РФ, Письмо Минфина от 15.04.2016 № 03-05-06-04 /21897). Например, если машина поставлена на учет 14 января и снята с учета 3 ноября, то количество полных месяцев владения — 10;

числа месяца включительно. Месяц продажи принимается за полный, если автомобиль снят с учета в ГИБДД после числа месяца (п. 3 ст. 362 НК РФ, Письмо Минфина от № /21897). Например, если машина поставлена на учет 14 января и снята с учета 3 ноября, то количество полных месяцев владения — 10; в строке 120 — 1/1 (п. 5.11.1 Порядка заполнения декларации);

в строке 130 — коэффициент Кв. Если срок владения автомобилем составляет весь календарный год — указывается «1». При владении автомобилем не целый год коэффициент Кв надо вычислить по формуле (с точностью до десятитысячной доли) (п. 5.12 Порядка заполнения декларации):

Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в году (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 12;

Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации по транспортному налогу) = Количество полных месяцев владения автомобиля в году (строка 110 раздела 2 декларации по транспортному налогу) / 12; в строке 140 — налоговая ставка, установленная законом субъекта;

в строке 150 — коэффициент Кп, если заполняется разд. 2 декларации по дорогому автомобилю, включенному в перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. При заполнении разд. 2 декларации по автомобилю, не включенному в этот перечень, — ставится прочерк;

в строке 160 — сумма исчисленного налога, которая рассчитывается по формуле:

Сумма налога за год (строка 160 раздела 2 декларации) = Мощность двигателя в лошадиных силах (строка 070 раздела 2 декларации) Х Налоговая ставка (строка 140 раздела 2 декларации) Х Коэффициент Кв (строка 130 раздела 2 декларации) Х Коэффициент Кп (строка 150 раздела 2 декларации);

В нем указываются:

Если льгот нет, то в строку 250 переносится показатель строки 160.

Если есть льготы, то заполняются необходимые строки разд. 2 (строка 170 — строка 240).

Сумму налога к уплате по строке 250 определяется как разница между исчисленной суммой налога (строка 160) и суммой налоговой льготы (строка 200, строка 220, строка 240).

Сумма строк 250 каждого разд. 2 указывается в строке 021 разд. 1 декларации.

В разд. 1 декларации для отражения суммы налога к уплате в бюджет по разным кодам ОКТМО предусмотрено три блока строк 020 — 040. Если в течение года место нахождения организации не менялось, то заполняется только один блок.

В строке 020 указывается код ОКТМО, по которому уплачивается налог.

Если в регионе нет авансовых платежей, то в строках 021 и 030 указывается сумма строк 250 всех разд. 2 декларации.

в строке 021 — сумму строк 250 всех разд. 2 декларации;

в строках 023 — 027 — исчисленную сумму квартальных авансовых платежей;

в строке 030 — сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет по формуле:

Сумма транспортного налога за год (строка 030 раздела 1 декларации по транспортному налогу) = Исчисленная сумма налога (строка 021 раздела 1 декларации по транспортному налогу) — Общая сумма авансовых платежей, исчисленных к уплате по итогам 1–3 кварталов (строки 023, 025, 027 раздела 1 декларации по транспортному налогу);

Именно сумму налога, указанную в строке 030, надо уплатить по итогам года.

В случае, когда в результате этого вычисления получается отрицательная величина, она отражается в строке 040 (без знака минус).

Это значит, что налог по итогам года платить не надо.

Если платятся квартальные авансовые платежи, то указывают: