Дата получения дохода и срок перечисления НДФЛ – разные отчетные периоды. Что делать?

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Каким образом заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если доходы (заработная плата, отпускные) начислены и выплачены в одном отчетном периоде, а крайний срок, когда сумма исчисленного и удержанного НДФЛ должна быть перечислена в бюджет, наступает в следующем периоде? Допустим, зарплата, начисленная за декабрь 2016 года, выплачена 30.12.2016.

Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), а также порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. В порядке заполнения расчета указано, что он составляется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год (за период представления). Однако, по сути, это относится только к заполнению разд. 1, в котором приводятся обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. Как подчеркивает ФНС, разд. 1 заполняется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год.

А вот в разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого периода (Письмо ФНС РФ от 24.05.2016 № БС-4-11/9194). Важное уточнение, касающееся как раз нашей ситуации: если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то такая операция отражается в том периоде, в котором она завершена (см. письма от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@, от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@).

Для того чтобы понимать, какие именно данные должны быть включены в расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период, нужно знать:

дату фактического получения дохода (она определяется в соответствии со ст. 223 НК РФ). Именно на эту дату налоговые агенты должны производить исчисление сумм НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК РФ);

дату удержания НДФЛ;

срок перечисления налога.

Дата фактического получения дохода

В отношении дохода в виде оплаты труда датой его фактического получения является последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ). При этом неважно, на какой день (рабочий, нерабочий праздничный, выходной) приходится последний день месяца. Датой фактического получения дохода в любом случае будет обозначенный последний день. Следовательно, исчисление суммы НДФЛ производится налоговым агентом в последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход за выполненные трудовые обязанности (письма Минфина РФ от 23.11.2016 № 03‑04‑06/69179, № 03-04-06/69181).

Что касается даты фактического получения дохода в виде отпускных, то здесь следует учитывать позицию, сформированную Президиумом ВАС в Постановлении от 07.02.2012 № 11709/11.

Оплата отпуска, несмотря на то, что она связана с трудовыми отношениями налогоплательщика с налоговым агентом, имеет иную (отличную от заработной платы) природу, поскольку фактически в это время работник свободен от исполнения трудовых обязанностей. Следовательно, перечисление НДФЛ, удержанного с сумм оплаты отпуска, не может производиться с учетом положений п. 2 ст. 223 НК РФ.

В итоге дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска определяется согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. Представленная позиция продемонстрирована также в письмах Минфина РФ от 06.06.2012 № 03‑04‑08/8‑139 (направлено для сведения Письмом ФНС РФ от 13.06.2012 № ЕД-4-3/9698@), ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-3-11/3504@.

Обратите внимание Отпускные нужно выплачивать не позднее трех дней до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Нарушение данного требования – административно наказуемое деяние, за совершение которого ответственность наступает по ч. 1 ст. 5.27 ­КоАП РФ, что подтверждает судебная практика (см., например, решения Московского городского суда от 22.04.2016 по делу № 7-4562/2016, Верховного суда Удмуртской Республики от 24.02.2016 по делу № 7-80/2016). В то же время обстоятельства дела могут свидетельствовать и об отсутствии правонарушения, как это выяснилось в деле № 7-8/2016. Работодатель и работник пришли к соглашению о предоставлении ежегодного и дополнительного отпуска с 16.01.2015 по 15.02.2015. Заявление работника о предоставлении отпуска датировано 14 января 2015 года, приказ работодателя о предоставлении отпуска издан 14 января 2015 года, оплата отпуска работодателем осуществлена 15 января 2015 года. Данные обстоятельства не свидетельствуют о нарушении работодателем положений ч. 9 ст. 136 ТК РФ, оплата отпуска произведена им непосредственно после издания приказа о предоставлении отпуска, при этом сам срок между датой издания приказа и датой начала отпуска составлял три дня (Решение Верховного суда Удмуртской Республики от 25.01.2016).

Дата удержания НДФЛ

В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом нюансов, установленных указанным пунктом. (Особенности удержания налога определены в отношении дохода в натуральной форме и дохода в виде материальной выгоды.)

Таким образом, если заработная плата выплачивается не в последний день месяца, за который она начислена, а позднее, дата фактического получения дохода и дата удержания НДФЛ приходятся на разные дни и, вполне возможно, разные отчетные периоды. При оплате отпуска подобная ситуация не возникает, так как дата фактического получения дохода и дата удержания НДФЛ совпадают.

Срок перечисления НДФЛ

На основании п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Но из этого правила есть исключения, касающиеся выплаты доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и оплаты отпусков. По таким доходам обязанность по перечислению исчисленного и удержанного налога должна быть исполнена не позднее последнего числа месяца, в котором производились выплаты.

Нужно учитывать: если крайний срок перечисления НДФЛ приходится на выходной или нерабочий праздничный день по законодательству РФ, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Заполняем расчет по форме 6-НДФЛ

Итак, для включения соответствующих данных в разд. 1 расчета по форме 6-НДФЛ достаточно, чтобы дата фактического получения дохода приходилась на период представления указанного расчета. А вот разд. 2 заполняется в том случае, если срок перечисления удержанного и исчисленного НДФЛ закончился в одном из последних трех месяцев отчетного периода.

Пример

Транспортная компания заработную плату, начисленную за декабрь 2016 года, выплатила 30.12.2016. В этот же день удержанная сумма НДФЛ перечислена в бюджет. Выплата 30 декабря произведена в связи с тем, что предусмотренная правилами внутреннего трудового распорядка дата выплаты второй части заработной платы (8-е число) – в данном случае 8 января 2017 года – является нерабочим праздничным днем. Ведь согласно ч. 8 ст. 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня, такой датой (днем выплаты) в рассматриваемой ситуации является 30 декабря 2016 года.

Сумма заработной платы за декабрь 2016 года составляет 850 000 руб. (20 работников), сумма исчисленного с нее НДФЛ по ставке 13% – 109 590 руб. (применены стандартные налоговые вычеты в размере 7 000 руб.). Расчет: (850 000 - 7 000) руб. х 13% = 109 590 руб.

Кроме того, 13.12.2016 транспортная компания выплатила отпускные (водителю) в размере 30 450 руб. (за минусом НДФЛ – 4 550 руб.). Расчет: 35 000 руб. х 13% = 4 550 руб.

В рассматриваемой ситуации датой фактического получения дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, является 31.12.2016, датой удержания НДФЛ – 30.12.2016[1], крайний срок перечисления НДФЛ – 09.01.2017.

Дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска и дата удержания НДФЛ с суммы отпускных совпадают, это 13.12.2016. Сумму НДФЛ в бюджет нужно перечислить не позднее 09.01.2017.

В связи с этим сведения об указанных доходах, сумме исчисленного и удержанного налога отражаются в разд. 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год, разд. 2 заполнению не подлежит. Соответствующие сведения в разд. 2 нужно отразить в расчете за I квартал 2017 года (в разд. 1 данные не включаются).

Для того чтобы было понятно, каким образом в описанной ситуации должен быть заполнен расчет по форме 6-НДФЛ, не принимаем во внимание другие данные.

Сначала заполним расчет за 2016 год (заполняется только разд. 1).

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Если дата фактического получения дохода и срок перечисления НДФЛ приходятся на разные отчетные периоды, то сведения в расчет по форме 6-НДФЛ включаются в два этапа. В расчете за тот отчетный период, к которому относится дата фактического получения дохода, заполняется разд. 1, данные же в разд. 2 отражаются при заполнении расчета за следующий отчетный период.

[1] То обстоятельство, что дата фактического получения дохода в данном случае наступает позднее даты удержания налога, вызвано требованием ч. 8 ст. 136 ТК РФ. На возможность возникновения такой ситуации указывают следующие разъяснения ФНС, представленные в Письме от 24.03.2016 № БС-4-11/5106. Если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 – 25.01.2016, по строке 120 – 26.01.2016, по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.