Онлайн-кассы. Уже с 1 февраля

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В этом году ожидается массовый переход предпринимателей на онлайн-кассы. Это коснется даже тех, кто раньше работал совсем без кассы. Об этом говорит закон о контрольно-кассовой технике, который обновили в июле 2016 года. Рассказываем, чем новые кассы отличаются от старых, и как на них перейти, не нарушая закон.

Раньше данные из кассы совсем не попадали в налоговую. Потому чиновники неожиданно наведывались с кассовыми проверками. В новые кассы встроен фискальный накопитель, с его помощью налоговая будет получать информацию о всех операциях в режиме реального времени через интернет.

Для работы такой кассы нужен постоянный доступ к интернету. Налоговая простит проблемы со связью в пределах 30 дней, если больше — блокировка фискального накопителя. И не забывайте, что кассовая смена не может длиться дольше 24 часов — за это тоже блокируют.

Сам накопитель нужно менять каждые 13 месяцев для ОСНО и раз в 3 года для УСН, ЕНВД и патента. Выбрасывать их нельзя 5 лет.

Онлайн-кассы будут формировать сразу бумажные и электронные чеки. Можно отправить покупателю чек по электронной почте или смс.

Как работает новая касса?

Покупатель оплачивает товар наличными или банковской картой. Продавец сканирует штрих-код на товаре или вручную набивает цену. Внутри фискального накопителя формируется кассовый чек. Накопитель передает данные покупки оператору фискальных данных. Оператор проверяет их и фиксирует. Если все нормально, отправляет обратно информацию о том, что данные приняли. По плану это не займет больше полутора секунд. Фискальный накопитель формирует и печатает кассовый чек. Кассовый чек должен иметь наименование товара, QR-код и ссылку на сервис, который проверяет чеки. Поэтому настраивайте работу кассы и программного обеспечения заранее. Теперь любой покупатель может проверить, соответствует ли сумма и другие данные на кассовом чеке тому, что продавец отправил в налоговую. Любое расхождение может послужить поводом для проверки. Покупателю передается чек в двух видах: в обычном бумажном и в электронном на адрес электронный почты, если ее указали при покупке.

Плюсы новой кассы

Больше не нужно вести журнал кассира — контроль выручки через интернет

Автоматическая проверка ошибок при расчете по кассе

Онлайн-чек равен печатному, не страшно потерять бумажный документ

Расходы на обслуживание новых касс ниже

Когда и кому переходить?

Уже с 1 февраля предприниматели не смогут продлить ЭКЛЗ на своих кассах, а новички — зарегистрировать привычные всем кассовые аппараты. Придется обновлять старую кассу или покупать новую.

Если вы торгуете алкоголем, успевайте перейти на новые кассы до 31 марта.

Остальным поменять старые кассы нужно до 1 июля 2017 года.

А с 1 июля 2018 работать с кассой придется даже тем ИП, у кого ЕНВД, патент, интернет-магазин, торговля через вендинговый автомат или по бланкам строгой отчетности.

Исключение только для некоторых видов деятельности. Например, работать без кассы смогут те, кто ремонтирует обувь, ухаживает за детьми, торгует газетами в роспечати, мороженым в киоске или билетами для проезда в общественном транспорте.

Если ведете бизнес в удаленной местности, где нет сети, можете использовать кассу, которая не передает чеки в налоговую. Чиновники уже определили критерий для выбора местности и скоро составят перечень населенных пунктов.

Как перейти?

Уточните в центре технического обслуживания вашей кассы, можно ли установить в нее фискальный накопитель. Если нет, купите новую кассу. Проверьте, чтобы модель была в государственном реестре, иначе ее не зарегистрируют. Выберите оператора фискальных данных и заключите с ним договор. Передача данных из кассы в налоговую — платная услуга, стоимость зависит от оператора. Пример операторов, к которым можно обратиться: Калуга-Астрал, СКБ Контур, Энергетические системы и коммуникации, Такском, Эвотор ОФД, Ярус, ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии. Зарегистрируйте кассу в налоговой, заполнив заявление в инспекции или в личном кабинете на сайте ФНС. Рекомендуем это сделать заранее, чтобы не пришлось останавливать бизнес, пока вы снимаете с учета старую кассу и устанавливаете новую. Для подачи заявления через интернет понадобится электронная подпись.

Будьте внимательны при заполнении заявления — если ошибетесь, придется покупать новый накопитель, потому что любая ошибка в регистрации критична и блокирует его работу. Можно поручить это дело компании, которая устанавливает фискальный накопитель, или Кнопке, если вы наш клиент :)

Штрафы

Если не поменяете кассу вовремя, штраф для ИП составит от 25% до 50% от непробитой по кассе суммы, но не меньше 10 000 ₽. Для ООО — от 75% до 100%, но не меньше 30 000 ₽.

Если касса не зарегистрирована или не соответствует требованиям, штраф для ИП — от 1 500 до 3 000 рублей, для ООО — от 5 000 до 10 000 рублей.

А еще оштрафуют, если откажетесь выслать клиенту электронный чек: ООО на 10 000 ₽, ИП на 2 000 ₽.

Подключайтесь к Кнопке, чтобы поручить переход на новые кассы команде. У нас есть надежные партнеры, через которых мы выпустим для вас электронную подпись. А команда подберет кассу и оператора фискальных данных, проверит договоры и поможет зарегистрировать кассу в налоговой.