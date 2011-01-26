Кадр из фильма «Двенадцать стульев»
Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год
Справка по форме
Ее составляет и предъявляет в контролирующие органы налоговый агент.
То есть предприниматель или организация, выплатившие подчиненным деньги, иной доход.
В справке по форме
Порядок заполнения справки по форме
На кого нужно представить справки по форме
Справка
2-НДФЛ
- по договорам
купли-продажи;
- по договорам, заключенным с ними как с предпринимателями;
- в виде дивидендов (если организация — АО).
Справку
Такая ситуация возможна, например, при вручении физическому лицу, не являющемуся работником организации, неденежного подарка стоимостью больше 4000 руб.
По этим же людям надо сдать и справку
Срок представления справок по форме
2-НДФЛ
Срок представления справок
Справку
- с признаком 2 — не позднее
01.03.2017 г.;
- с признаком 1 — не позднее
03.04.2017 г.(так как 1 апреля 2017 г. — выходной день).
Кто подписывает справку по форме
2-НДФЛ
Справку подписывает руководитель организации либо любое должностное лицо, уполномоченное на это внутренними документами компании (например, приказом руководителя). В частности, справку может подписать главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, отвечающий за расчет зарплаты.
Штрафные санкции за несвоевременную сдачу справок по форме
Если не сдать справки
2-НДФЛ
- на организацию — в размере 200 руб. за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ);
- на должностное лицо организации — в размере от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).
Штрафные санкции за недостоверные сведения в справках по форме
2-НДФЛ
Если ИФНС обнаружит, что в справке
Как заполнить раздел 1 справки
2-НДФЛ
В разд. 1 справки
- если физлицо получало доходы от головного подразделения организации — код ОКТМО и КПП организации;
- если физлицо получало доходы от обособленного подразделения (ОП) организации — код ОКТМО и КПП обособленного подразделения.
Как заполнить раздел 2 справки
2-НДФЛ
В разд. 2 справки указываются данные о физлице, по которому составлена справка.
В поле «Гражданство (код страны)» надо указать код страны, гражданином которой является физлицо. Этот код берется из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Например, по работнику — гражданину РФ надо поставить код 643.
В поле «Код документа, удостоверяющего личность» укажите код этого документа в соответствии со Справочником. Например, паспорту гражданина РФ соответствует код 21.
Как заполнить раздел 5 справки
В разд. 5 показываются:
2-НДФЛ
- общая сумма доходов, отраженных в разд. 3 справки, облагаемых НДФЛ по ставке, указанной в заголовке этого раздела;
- общие суммы исчисленного и удержанного с этих доходов НДФЛ;
- общая сумма налога, перечисленного в бюджет.
- «Сумма налога исчисленная»;
- «Сумма налога удержанная»;
Общие правила заполнения разделов 3 — 5 справки
2-НДФЛ
Если в течение года выплачивались одному и тому же человеку доходы, облагаемые НДФЛ по разным ставкам, по этому человеку надо представить в ИФНС одну справку
При отсутствии суммовых показателей в соответствующих полях справки проставляется ноль (Разд. I Порядка заполнения справки).
Какие коды доходов и вычетов надо указывать в справке
2-НДФЛ
Доходы и вычеты отражаются в справке по кодам, утвержденным Приказом ФНС от
- 1010 — дивиденды;
- 2000 — заработная плата;
- 2010 — вознаграждение по
гражданско-правовомудоговору на выполнение работ (оказание услуг);
- 2012 — отпускные;
- 2300 — пособие по временной нетрудоспособности;
- 2610 — материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами;
- 2760 — материальная помощь работникам (кроме матпомощи, выдаваемой в связи со смертью члена семьи, рождением ребенка, стихийным бедствием или иными чрезвычайными обстоятельствами);
- 4800 — доходы, для которых нет своих кодов. Например, сверхнормативные суточные, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении (Письма ФНС от
19.09.2016№ БС-4-11/17537, от 06.07.2016№ БС-4-11/12127).
- 114 — стандартный вычет на первого ребенка родителю (в одинарном размере);
- 115 — стандартный вычет на второго ребенка родителю (в одинарном размере);
- 116 — стандартный вычет на третьего и следующего ребенка родителю (в одинарном размере). Остальные коды вычетов на детей смотрите здесь;
- 311 — имущественный вычет в размере суммы, потраченной на приобретение (строительство) жилья;
- 327 — социальный вычет по расходам работника на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни;
- 403 — профессиональный вычет по ГПД на выполнение работ (оказание услуг);
- 501 — вычет из стоимости подарков (до 4000 руб. в год);
- 503 — вычет из суммы матпомощи (до 4000 руб. в год).
Как заполнить раздел 3 справки
В разд. 3 справки приводятся сведения:
2-НДФЛ
- о полученных физлицом доходах, облагаемых по конкретной ставке налога (13, 15, 30 или 35%);
- о налоговых вычетах, которые применяются к конкретным видам доходов. К ним относятся, в частности, профессиональные вычеты и суммы, не облагаемые НДФЛ по ст. 217 НК РФ (разд. V Порядка заполнения справки). Стандартные, имущественные и социальные вычеты в разд. 3 не показываются.
Суммы доходов отражаются в разд. 3 справки в хронологическом порядке в разбивке по месяцам и кодам доходов. При этом суммы доходов показываются в том месяце, в котором соответствующий доход считается фактически полученным (разд. V Порядка заполнения справки). Например, если зарплату за декабрь 2016 г. работник получил в январе 2017 г., то ее сумму надо отразить в справке за 2016 г. в составе доходов за декабрь (Письмо ФНС от
Напротив тех сумм доходов, в отношении которых применены вычеты, указываются код вычета и его сумма.
Как заполнить раздел 4 справки
2-НДФЛ
В разд. 4 отражаются стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты, предоставленные физлицу (разд. VI Порядка заполнения справки). Такие вычеты могут быть предоставлены только налоговым резидентам РФ в отношении доходов, облагаемых по ставке 13% (кроме дивидендов) (п. 3 ст. 210 НК РФ). Если человек получал от организации доходы, облагаемые по другим ставкам, или не является резидентом, то в суммовых полях этой справки надо проставить нули (разд. I Порядка заполнения справки).
Как заполнить раздел 5 справки
В разд. 5 показываются:
2-НДФЛ
- общая сумма доходов, отраженных в разд. 3 справки, облагаемых НДФЛ по ставке, указанной в заголовке этого раздела;
- общие суммы исчисленного и удержанного с этих доходов НДФЛ;
- общая сумма налога, перечисленного в бюджет.
- «Сумма налога исчисленная»;
- «Сумма налога удержанная»;
- «Сумма налога перечисленная».
Тот факт, что этот налог может быть удержан и перечислен в бюджет уже в следующем году, значения не имеет (Письма ФНС от
Пример заполнения справки
Работник Организации — налоговый резидент РФ.
Его ежемесячный оклад — 30 000 руб.
В январе сотрудник написал заявление на «детский» вычет на первого ребенка.
С 1 по 28 февраля работник был в отпуске. Отпускные в сумме 28 900 руб. ему выплачены
В июле он болел, ему выплачено пособие по больничному в размере 3700 руб.
В сентябре работнику выплачена материальная помощь в размере 5000 руб. В декабре — премия по итогам работы за год в размере 15 500 руб.
НДФЛ со всех доходов работника удержан и перечислен полностью.
Справка о доходах за 2016 г. будет заполнена так.
3. Доходы, облагаемые по ставке 13%
|Месяц
|Код дохода
|Сумма дохода
|Код вычета
|Сумма вычета
|Месяц
|Код дохода
|Сумма дохода
|Код вычета
|Сумма вычета
|01
|2000
|30 000,00
|01
|2012
|28 900,00
|03
|2000
|30 000,00
|03
|2000
|30 000,00
|04
|2000
|30 000,00
|05
|2000
|30 000,00
|06
|2000
|30 000,00
|07
|2000
|26 100,00
|07
|2300
|3700,00
|08
|2000
|30 000,00
|09
|2000
|30 000,00
|09
|2760
|5 000,00
|503
|4000
|10
|2000
|30 000,00
|11
|2000
|30 000,00
|12
|2000
|45 500,00
4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты
|Код вычета
|Сумма вычета
|Код вычета
|Сумма вычета
|Код вычета
|Сумма вычета
|Код вычета
|Сумма вычета
|114
|12 600
|0
|0
|0
на социальный налоговый вычет:
на имущественный налоговый вычет:
5. Общие суммы дохода и налога
|Общая сумма дохода
|379 200
|Сумма налога удержанная
|47 138
|Налоговая база
|362 600
|Сумма налога перечисленная
|47 138
|Сумма налога исчисленная
|47 138
|Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
|0
|Сумма фиксированных авансовых платежей
|0
|Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
|0