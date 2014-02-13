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Не упускай из виду. Все изменения НДС в одной таблице

26.01.17 12:00
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В настоящем материале соберем изменения законодательства, касающиеся НДС, вступившие в силу во втором полугодии 2016 года и начале 2017 года. Просто, удобно, под рукой.

Обозначение нормы Как было Как стало Начало действия ново-
введения		 Нормативный акт, внесший изменения
Выдача поручительств за третьих лиц, предусматри-
вающих исполнение обязательств в денежной форме		 В 2016 году такая операция не подлежала обложению НДС, только если она осуществлялась в качестве банковской операции, в том числе организацией, которая в соответствии с законодательством РФ вправе их совершать без лицензии ЦБР С 2017 года выдача поручительства (гарантии) не будет облагаться НДС и в том случае, если осуществлена организацией, не являющейся банком (пп. 15.3 п. 3 ст. 149 НК РФ) 01.01.2017 Федеральный закон от 30.11.2016 № 401‑ФЗ
Заявительный порядок возмещения НДС Для возмещения НДС в указанном порядке (налогоплательщиками, совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за три календарных года которых до года подачи заявления о возмещении НДС составила менее 7 млрд руб.) нужны банковская гарантия либо поручительство банка С июля 2017 года альтернативой банковской гарантии будет являться поручительство третьего лица (последнее должно соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1 ст. 176 НК РФ) под обеспечение обязанности по уплате налогов (ст. 176.1 НК РФ) 01.07.2017 Федеральный закон № 401‑ФЗ
Минимальный срок банковской гарантии для ускоренного возмещения НДС Срок действия такой гарантии должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи декларации По правилам, вступившим в силу с 2017 года, срок действия банковской гарантии – 10 месяцев со дня подачи декларации с суммой налога к возмещению (пп. 1 п. 4 ст. 176.1 НК РФ) 01.01.2017 Федеральный закон № 401‑ФЗ
Перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении К оказанию таких услуг применялась ставка НДС в размере 10% С 2017 года (норма будет действовать до 31.12.2029) к таким услугам применяется ставка НДС 0% (пп. 9.3 п. 1 ст. 164 НК РФ).
Для ее подтверждения в налоговые органы надо представить документы, указанные в п. 5.3 ст. 165 НК РФ		 01.01.2017 Федеральный закон № 401‑ФЗ
Получение субсидии на возмещение затрат на приобретение товаров, работ, услуг НДС нужно восстановить при получении такой субсидии из федерального бюджета С июля 2017 года при получении субсидии указанного вида НДС придется восстанавливать независимо от того, из какого бюджета она выделена (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ) 01.07.2017 Федеральный закон № 401‑ФЗ
Услуги в электронной форме, оказанные иностранными интернет-компаниями Ранее «налог на Google» не уплачивался С 2017 года услуги иностранных компаний, перечисленные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, облагаются НДС, если клиентом является физическое лицо и местом реализации этих услуг признается территория РФ (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ) 01.01.2017 Федеральный закон от 03.07.2016 № 244‑ФЗ
Декларация по НДС, которую заполняют иностранные интернет-компании Налоговая декларация представляется иностранными организациями, подлежащими постановке на учет в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ, в налоговый орган через личный кабинет либо по ТКС не позднее 25‑го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае если исчисление и уплата налога по ст. 174.2 НК РФ производятся налоговым агентом, налоговая декларация представляется налоговым агентом		 Начиная с подачи отчетности за I квартал  2017 года Приказ ФНС России от 30.11.2016 № ММВ-7-3/646@
Перечень кодов видов продовольственных товаров, для которых действует пониженная ставка НДС Такой перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.
Наименования продукции здесь соответствуют классификатору ОКП		 С 2017 года перечень продтоваров изменен.
Информация приводится в соответствие новому классификатору продукции ОКПД2.
Есть и содержательные		 01.01.2017 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1377
    изменения (например, в перечень включены грибы и трюфели)    
Пояснения к декларации по НДС Пояснения можно сдавать на бумаге или в электронном виде Направлять пояснения ошибок или противоречий в электронной декларации по НДС при камеральной налоговой проверке можно только в электронном виде.
Бумажные пояснения не будут считаться представленными (п. 3 ст. 88 НК РФ).
За неподачу пояснений оштрафуют на 5 000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ)		 01.01.2017 Федеральный закон от 01.05.2016 № 130‑ФЗ
Реализация макулатуры Ранее НДС при реализации макулатуры начислялся в общепринятом порядке С октября 2016 года (норма действует до 31.12.2018) реализация макулатуры (бумажных и картонных отходов, отбракованных и вышедших из употребления типографских изделий, бумаги и картона, а также деловых бумаг, в том числе документов с истекшим сроком хранения) не облагается НДС (пп. 31 п. 2 ст. 149 НК РФ) 01.10.2016 Федеральный закон от 02.06.2016 № 174‑ФЗ
Ввоз и реализация на территории РФ племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов Указанная продукция облагалась по ставке НДС 10% С октября 2016 года (норма действует по 31.12.2020) данная продукция освобождается от обложения НДС при наличии у налогоплательщика племенного свидетельства (при условии представления в таможенный орган разрешения), выданного в соответствии с Федеральным законом от 03.08.1995 № 123‑ФЗ, и принадлежности ее к перечню, утвержденному Правительством РФ 01.10.2016 Федеральный закон от 23.06.2016 № 187‑ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 20.10.2016 № 1069
Экспортные операции По экспортным операциям НДС подлежит вычету на последний день квартала, в котором собраны документы по нулевой ставке По товарам, поставленным на учет с 01.07.2016, экспортеры вправе заявить вычеты НДС в общеустановленном порядке, не дожидаясь подтверж- 01.07.2016 Федеральный закон от 30.05.2016 № 150‑ФЗ
    дения нулевой ставки НДС (п. 3 ст. 172 НК РФ). Исключение: сырьевые экспортеры. Коды таких товаров должно утвердить Правительство РФ    
Экспорт в страны ЕАЭС: о счетах-фактурах Экспортер выставляет покупателю счет-фактуру в общеустановленном порядке, если это предусмотрено законодательством государства – члена ЕАЭС Экспорт товаров, реализация которых не подлежит налогообложению (освобождаемых от налого­обложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, также сопровождается составлением счетов-фактур (пп. 1.1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
В «отгрузочных» счетах-фактурах надлежит указывать код вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС (пп. 15 п. 5 ст. 169 НК РФ)		 01.07.2016 Федеральный закон № 150‑ФЗ
Возмещение по договору страхования предприни-
мательских рисков		 НК РФ обязывал увеличить базу по НДС на суммы полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств Возмещение по указанным договорам страхования не облагается НДС (пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ) 01.07.2016 Федеральный закон от 05.04.2016 № 97‑ФЗ
Изменились коды видов операций по НДС для книги покупок и книги продаж Действовало 26 кодов, утвержденных Приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письмом ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@ Перечень сократился до 24 кодов. Изменения не затронули только коды 10, 18 – 20, 22 – 24, 27 и 28 01.07.2016 Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@

Стоит также отметить, что в 2017 году планируются поправки в форму счета-фактуры и регистры по НДС (в частности, в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книгу продаж и книгу покупок). На пять дней будут увеличены сроки для формирования регистров — до 25‑го числа.

Изменится и форма декларации по НДС. Но обо всем этом мы расскажем потом, когда планы станут реальностью.

Н. Н. Луговая

эксперт информационно-справочной системы «Аюдар Инфо»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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