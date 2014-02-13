На какие хитрости с ККТ могут идти «вмененщики»?

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Индивидуальные предприниматели, перешедшие на ПСНО, а также организации и ИП, применяющие систему налогообложения в виде уплаты ЕНВД, до 1 июля 2018 года при осуществлении наличных денежных расчетов с потребителями вправе не использовать ККТ (при условии выдачи покупателям (по их требованию) документа (товарного чека, квитанции или иного документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар). В данной статье расскажем, на какие хитрости могут пойти названные «спецрежимники»-продавцы.

Право или обязанность?

Документом, регламентирующим порядок применения ККТ, является Федеральный закон от 22.05.2003 № 54‑ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – Закон № 54‑ФЗ), в который Федеральным законом от 03.07.2016 № 290‑ФЗ (далее – Закон № 290‑ФЗ) были внесены очень важные поправки. В частности, с июля 2017 года на территории РФ вводится применение «онлайн-касс». Повсеместное введение новых ККТ будет происходить постепенно. В частности, предприниматели, перешедшие на ПСНО, а также ИП и организации, применяющие спецрежим в виде уплаты ЕНВД, «онлайн-ККТ» обязаны будут применять лишь с 01.07.2018 (п. 7 ст. 7 Закона № 290‑ФЗ). До этого времени они вправе выбирать: работать с ККТ либо без нее.

Какие реквизиты должен содержать документ, подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар?

Как указывалось выше, индивидуальные предприниматели, перешедшие на ПСНО, а также организации и ИП, являющиеся плательщиками ЕНВД, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товары в порядке, установленном Законом № 54‑ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290‑ФЗ)) до 1 июля 2018 года (п. 7 ст. 7 Закона № 290‑ФЗ).

Что же должно быть отражено в этом документе? Обратимся к редакции Закона № 54‑ФЗ, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290‑ФЗ. В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Закона № 54‑ФЗ (в настоящее время утратили силу) продавцы – «патентщики» и «вмененщики», которые не применяют ККТ, обязаны по просьбе покупателя в момент оплаты товара выдать ему соответствующий документ, содержащий следующие сведения:

наименование документа;

порядковый номер документа, дату его выдачи;

наименование для организации (фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя);

идентификационный номер налогоплательщика;

наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров;

сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;

должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.

Далее рассмотрим несколько вопросов, возникающих на практике у торговых предприятий (ИП).

Торговая организация, применяющая систему налогообложения в виде уплаты ЕНВД, в 2016 году и ранее использовала ККТ. В 2017 году планирует отказаться от ее применения. Вправе ли она так поступить?

Как указывалось выше, решение о том, применять или не применять ККТ, организация-«вмененщик» принимает самостоятельно, следовательно, названная торговая организация вправе отказаться от использования ККТ в 2017 году.

Поскольку торговая организация – «вмененщик» вправе не применять до 01.07.2018 ККТ, может ли она продолжать и после 01.07.2017 использовать старую модель ККТ (не обеспечивающую передачу фискальных данных в налоговые органы)?

Нет, такого права у организации нет. После 01.07.2017 организация должна либо перейти на применение «онлайн-кассы», либо не использовать ККТ вовсе.

Может ли организация-«вмененщик», отказавшаяся от применения ККТ в 2017 году, не снимать ее с учета в налоговом органе?

Если организация-«вмененщик» приняла решение не применять ККТ в 2017 году, она обязана снять ее с регистрационного учета. Следует учесть, что ККТ, зарегистрированная в налоговом органе до 01.02.2017, используется и снимается с регистрационного учета в порядке, установленном Законом № 54‑ФЗ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290‑ФЗ.

Может ли организация-«вмененщик» использовать старую ККТ (снятую с учета в ИФНС) в качестве печатного устройства и выдавать покупателю распечатанный с ее помощью документ, подтверждающий прием наличных денег?

Если документ, печатаемый с помощью старой модели ККТ (снятой с учета в ИФНС), содержит все необходимые реквизиты, он может подтвердить прием денежных средств от покупателя в порядке, установленном Законом № 54‑ФЗ. Соответственно, использование старой модели ККТ в роли печатающего устройства допустимо

(см. Письмо ФНС РФ от 01.12.2016 № ЕД-4-20/22910@).

К сведению Документ, выдаваемый с помощью снятой с учета модели ККТ, называть кассовым чеком некорректно. Следовательно, названный документ должен иметь другое наименование. Соответственно, старый кассовый аппарат нужно модернизировать для обеспечения возможности печати документа, содержащего установленные реквизиты.

Источник: Журнал "Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение"