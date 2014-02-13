Независимая оценка квалификации: кому и для чего она может понадобиться

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С 1 января 2017 года действует Закон «О независимой оценке квалификации». О его содержании и предназначении важно знать кадровику, а также юристу, бухгалтеру и руководителям. Данный закон регламентирует процедуру независимой оценки работника или соискателя на занятие должности на предмет того, соответствует ли квалификация человека той работе, которую он делает или на занятие которой претендует. Важно понимать, что собой представляет эта новая процедура, кого и в каком случае на нее отправлять, обязательно это делать или нет и какие юридические последствия влечет прохождение данной независимой оценки для работодателя и работника. ответы на эти вопросы в Актуальной теме.

Что собой представляет независимая оценка квалификации работников

Закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ регламентирует проведение независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.

Далее в формате вопрос-ответ расскажем, что такое независимая оценка квалификации работников, кто ее проводит и каков может быть ее результат. Заметим, что к госслужащим данный закон не применяется.

Что такое независимая оценка квалификации

Это процедура, в ходе которой проверяется, соответствует ли квалификация работника или потенциального работника (в законе для них используется общий термин – «соискатель») профессиональному стандарту или квалификационным требованиям, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (п. 3 ст. 2 Закона № 238-ФЗ).

По чьей инициативе она проводится

Несколько вариантов (ч. 2 ст. 4 Закона № 238-ФЗ):

по инициативе соискателя за счет средств соискателя;

по направлению работодателя за счет средств работодателя;

по инициативе и за счет средств иных физических и юридических лиц;

в порядке, установленном трудовым законодательством.

Кто и в какой форме ее проводит

Ее проводят центры оценки квалификаций (юридические лица) в форме профессионального экзамена (п. 8 ст. 2 Закона № 238-ФЗ).

Кто координирует деятельность центров

Структура органов, обеспечивающих и контролирующих деятельность центров, включает в себя:

Национальный совет по развитию квалификаций при Президенте РФ;

Национальное агентство развития квалификаций;

Советы по профессиональным квалификациям по определенным видам профессиональной деятельности;

Минтруд РФ.

Какой может быть результат экзамена

2 варианта:

успешно – тогда выдается свидетельство о квалификации. Оно вносится национальным агентством развития квалификаций в специальный реестр. Доступ к нему является открытым и бесплатным.

неуспешно – в этом случае выдается заключение о прохождении экзамена с рекомендациями для соискателя.

Если соискатель не согласен с результатами, он вправе их обжаловать.

Есть ли случаи обязательного прохождения такой оценки

Нет, таких случаев ТК РФ и Законом № 238-ФЗ не предусмотрено. Процедура независимой оценки квалификации целиком добровольная и проводится только с согласия самого соискателя.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Примечание редакции: в настоящее время в стране действует 11 центров оценки квалификаций, из которых 3 занимаются оценкой квалификации бухгалтеров. Планируется, что к концу 2017 года центров оценки квалификаций будет уже 30.

Кроме данного закона, выпущено уже более десятка нормативных документов, касающихся этой темы. Вся нормативно-правовая база, регулирующая независимую оценку квалификации, не сегодняшний день включает в себя следующие документы.

ТАБЛИЦА: «Нормативно-правовая база, регулирующая независимую оценку квалификации»

№ п/п Федеральные законы 1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 2 Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» Указы Президента 3 Указ Президента РФ от 16.04.2014 № 249 (ред. от 18.12.2016) «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» Постановления Правительства 4 Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 5 Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2016 № 2042-р (О центре профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров) Приказы Минтруда 6 Приказ Минтруда РФ от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре» 7 Приказ Минтруда РФ от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации» 8 Приказ Минтруда РФ от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления» 9 Приказ Минтруда РФ от 12.12.2016 № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального экзамена» 10 Приказ Минтруда РФ от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации» 11 Приказ Минтруда РФ от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации» 12 Приказ Минтруда РФ от 19.12.2016 № 758н «Об утверждении Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий» 13 Приказ Минтруда РФ от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»

Правила проведения экзамена по независимой оценке квалификации

Правила проведения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена следующие.

1. Оплатить экзамен.

Лицо, за счет средств которого проводится экзамен (соискатель, работодатель или иное лицо) оплачивает услуги по проведению экзамена на основании заключенного между ним и центром оценки квалификаций договора о возмездном оказании услуг.

2. Подать документы.

В центр оценки квалификаций представляется на бумажном или электронном носителе комплект документов, включающий в себя:

заявление о проведении экзамена. В нем нужно указать квалификацию, по которой соискатель хочет пройти экзамен и дать согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;

иные документы, необходимые для прохождения экзамена по соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре сведений для проведения независимой оценки квалификации.

3. Согласовать время.

Центр оценки квалификаций в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов согласовывает с соискателем дату, место и время проведения экзамена, а также информирует соискателя о том, как будет проходить экзамен. Если он проводится по направлению работодателя, центр оценки квалификаций согласовывает дату, место и время проведения с работодателем.

4. Пройти экзамен.

Экзамен проводится в соответствии с оценочными средствами (комплекс заданий и критериев оценки) для проведения независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными советом по профессиональным квалификациям.

5. Получить документ.

Экзамен считается успешно пройденным, если соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки.

Результаты экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии. Центр оценки квалификаций в течение 7 календарных дней направляет протокол в совет по профессиональным квалификациям. Совет в течение 14 календарных дней принимает решение о выдаче соискателю (либо-либо):

свидетельства о квалификации (если экзамен сдан);

заключения о прохождении профессионального экзамена (если экзамен не сдан).

В обоих случаях сведения о результате экзамена направляются в «реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации».

Центр оценки квалификаций на основании решения совета выдает соискателю соответствующий документ. Крайний срок его выдачи – 30 календарных дней после завершения экзамена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»