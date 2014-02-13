Без органов. Страховые взносы — 2017
С 1 января 2017 года контроль за взиманием страховых взносов вернулся в сферу влияния налоговых органов, исключением являются страховые взносы от НС и ПЗ, администрирование которых остается в ведении ФСС России.
Сначала 2010 года, а точнее, с даты прекращения действия главы 24 Налогового кодекса о ЕСН и по 31 декабря 2016 года, то есть уже в течение семи лет, вопросами правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов занимаются органы контроля за уплатой страховых взносов, или, как мы привыкли называть их, внебюджетные фонды (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
Администрирование страховых взносов: прощание с фондами? Не совсем так…
В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование внесены изменения в Налоговый кодекс (Федеральный закон от
Как было заявлено в пояснительной записке к проекту Закона №
Причем снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты должно быть достигнуто за счет сокращения количества госорганов, осуществляющих контрольные мероприятия, качества проверок, а также оптимизации количества представляемой в контролирующие органы отчетности.
Несмотря на озвученные намерения, утверждать, что жизнь плательщиков страховых взносов существенно облегчится, преждевременно. Как минимум это связано с тем, что, невзирая на передачу многих полномочий налоговым органам, за ФСС России сохранены функции по администрированию расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), а также расходов на оплату страховых взносов по травматизму, включая право проводить камеральные и выездные проверки (последние совместно с ФНС России). Кроме того, информацию по персонифицированному учету плательщик взносов будет
Отчетность по страховым взносам: отчитаемся по полной
Итак, в систему, регулирующую взимание страховых взносов, вступает новый участник в лице ФНС России. В связи с этим наряду с увеличением количества проверяющих возрастет и количество форм отчетности. Если сейчас страхователь представляет в фонды две основные формы (
В связи с грядущими переменами ПФР, в частности, обновил формы документов (пост. Правления ПФР от
В свою очередь, сведения о сумме заработка (дохода), на который начислялись взносы, сумме начисленных взносов на обязательное пенсионное страхование будут подаваться также и в налоговый орган в составе расчета по страховым взносам (п. 2.3 ст. 11, п. 1 ст. 8 Закона №
Что касается ФСС России, то в Фонд нужно будет подавать расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (подп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от
Когда отчитаться по страховым взносам?
Попрощаться с привычным порядком представления отчетов страхователям придется начиная с отчетных периодов после 1 января 2017 года. Ведь положения Закона №
Отчетность по итогам 2016 года в сроки, по формам и форматам, действовавшим в 2016 году, должна быть подана в органы ПФР и ФСС России. Они же будут проводить и проверку поданных форм, в том числе с связи с уточнением отчетности (ст. 20, 23 Закона №
Исчисление страховых взносов: в целом
по-старому
Что касается самих взносов, администрируемых с 2017 года налоговой службой, то, с точки зрения бухгалтера, практический интерес прежде всего представляет порядок исчисления страховых взносов, ставки и подача отчетности. Об отчетности автором уже сказано выше. Посмотрим, что изменится в иных составляющих.
Порядок определения базы для исчисления страховых взносов плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (ст. 421 НК РФ), практически соответствует порядку, определенному статьей 8 Закона №
Осталась неизменной и дата осуществления выплат и вознаграждений, которая определена как день их начисления в пользу работников (ст. 11 Закона №
Расчетный и отчетные периоды также не претерпели изменений (ст. 423 НК РФ).
Момент, на котором надо заострить внимание, — новый порядок определения базы при осуществлении выплат в натуральной форме. Если в части 6 статьи 8 Закона №
И снова к привычному: перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, принципиально не отличается от действующего (ст. 422 НК РФ; ст. 9 Закона №
Тарифы страховых взносов, в том числе пониженные и дополнительные (ст. 426–428 НК РФ), не изменились по сравнению с действующими. Основной тариф в ПФР в 2017–2018 годах составит в пределах установленной предельной величины базы для исчисления взносов 22 процента, свыше установленной предельной величины базы — 10 процентов. Взносы на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ в пределах предельной величины базы — 2,9 процента (в отношении выплат в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в России (за исключением высококвалифицированных специалистов) — 1,8%); взносы в ФОМС — 5,1 процента (ограничение здесь не применяется). Важно, что действующей редакцией статьи 425 Налогового кодекса по прошествии этих двух лет (то есть с 2019 г.) предусмотрен тариф взносов на ОПС уже в размере 26 процентов, а значит, можно говорить об общем повышении законодателем ставки взносов до 34 процентов. Не конкретизируя, упомянем также, что правила применения пониженных тарифов в определенных случаях все же будут отличаться.
Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году сохранятся. Как и ранее, плательщики взносов должны перечислять их в бюджет ежемесячно не позднее
До 31 декабря 2018 года включительно в части страховых взносов в ФСС России продолжит действовать так называемый принцип зачетного механизма, когда сумма страховых взносов ВНиМ уменьшается плательщиками взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования (п. 2 ст. 431 НК РФ; п. 3 ст. 5 Закона №
Страховые взносы по обособленным подразделениям
Новые нормы появились в будущей редакции Налогового кодекса в отношении обязанности плательщиков взносов сообщать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц. Известить об этом нужно будет в течение одного месяца со дня наделения подразделения соответствующими полномочиями (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ; письмо ФНС России от
Обязанность уплаты страховых взносов и представления ими отчетности обусловлена фактом начисления выплат. Если возникает такая обязанность, то взносы должны быть уплачены и отчетность подана в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения (п. 11 ст. 431 НК РФ).
Отчетность по страховым взносам — 2017:
|Сроки представления
|Форма
|Дата утверждения
|Ежеквартально, не позднее
|Расчет по страховым взносам
|Приказ ФНС России от 10.10.2016 №
|Ежеквартально, на бумажном носителе — не позднее
|Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
|Приказ ФНС России от 26.09.2016 № 381
|Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом
|Документы индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования
|Постановление ПФР от 01.06.2016 № 473п