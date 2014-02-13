Без органов. Страховые взносы — 2017

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С 1 января 2017 года контроль за взиманием страховых взносов вернулся в сферу влияния налоговых органов, исключением являются страховые взносы от НС и ПЗ, администрирование которых остается в ведении ФСС России.

Сначала 2010 года, а точнее, с даты прекращения действия главы 24 Налогового кодекса о ЕСН и по 31 декабря 2016 года, то есть уже в течение семи лет, вопросами правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов занимаются органы контроля за уплатой страховых взносов, или, как мы привыкли называть их, внебюджетные фонды (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ )). Но с 1 января 2017 года Закон № 212-ФЗ утратил силу (п. 5 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ (далее — Закон № 250-ФЗ )).

Администрирование страховых взносов: прощание с фондами? Не совсем так…

В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование внесены изменения в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ (далее — Закон № 243-ФЗ )). Эти новшества вступили в силу с 1 января 2017 года с введением в Налоговый кодекс Раздела XI «Страховые взносы в Российской Федерации». Применительно к интересам работодателей, использующих наемный труд, они не будут касаться лишь взимания взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые, как и сейчас, будет проверять ФСС России (п. 3 ст. 2 НК РФ в будущей редакции). Новые статьи 419–432 части второй Налогового кодекса, во многом повторяя положения Закона № 212-ФЗ , придут им на смену. Одновременно часть первая Налогового кодекса дополнена специальными положениями об администрировании страховых взносов налоговыми органами.

Как было заявлено в пояснительной записке к проекту Закона № 243-ФЗ , предполагается создание универсальной системы нормативного правового регулирования правил исчисления, уплаты и администрирования налогов, сборов и страховых взносов.

Причем снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты должно быть достигнуто за счет сокращения количества госорганов, осуществляющих контрольные мероприятия, качества проверок, а также оптимизации количества представляемой в контролирующие органы отчетности.

Несмотря на озвученные намерения, утверждать, что жизнь плательщиков страховых взносов существенно облегчится, преждевременно. Как минимум это связано с тем, что, невзирая на передачу многих полномочий налоговым органам, за ФСС России сохранены функции по администрированию расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), а также расходов на оплату страховых взносов по травматизму, включая право проводить камеральные и выездные проверки (последние совместно с ФНС России). Кроме того, информацию по персонифицированному учету плательщик взносов будет по-прежнему представлять в ПФР для разнесения на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете (Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (далее — Закон № 27-ФЗ )). Предусматривается также межведомственный обмен информацией между управлениями ФНС России и отделениями ФСС России и ПФР. Информационный обмен будет иметь место и с территориальными органами ФОМС (ч. 2 ст. 22, ст. 49 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ в ред. Закона № 250-ФЗ ). Поэтому о полном прощании с фондами речи не идет, отношения с ними продолжаются, но их характер претерпевает значительные изменения.

Отчетность по страховым взносам: отчитаемся по полной

Итак, в систему, регулирующую взимание страховых взносов, вступает новый участник в лице ФНС России. В связи с этим наряду с увеличением количества проверяющих возрастет и количество форм отчетности. Если сейчас страхователь представляет в фонды две основные формы ( РСВ-1 ПФР и 4-ФСС ), то за отчетные (расчетные) периоды 2017 года необходимо будет отчитываться еще и в налоговый орган. ФНС России разработала расчет по страховым взносам, представляемый ежеквартально, объединивший указанные формы отчетности (а также РВ-3 ПФР). Форма прошла согласование в органах государственных внебюджетных фондов и будет применяться начиная с представления за первый расчетный (отчетный) период 2017 года (приказ ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11 /551@; письмо ФНС России от 19.07.2016 № БС-4-11 /12929@).

В связи с грядущими переменами ПФР, в частности, обновил формы документов (пост. Правления ПФР от 01.06.2016 № 473п). Это сделано во исполнение положений статьи 8 Закона № 27-ФЗ , которой предусмотрено, что сведения об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования по этим формам будут представляться в ПФР, органы которого будут контролировать их достоверность. Сведения о стаже будут подаваться не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом (п. 2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ ). Остается обязанностью работодателя и подача в Фонд ежемесячных сведений, которые в настоящее время представляют в ПФР по форме СЗВ-М (п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ ). Срок подачи СЗВ-М с 2017 года — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем).

В свою очередь, сведения о сумме заработка (дохода), на который начислялись взносы, сумме начисленных взносов на обязательное пенсионное страхование будут подаваться также и в налоговый орган в составе расчета по страховым взносам (п. 2.3 ст. 11, п. 1 ст. 8 Закона № 27-ФЗ ). Расчет в налоговый орган должен быть сдан не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Что касается ФСС России, то в Фонд нужно будет подавать расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (подп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — Закон № 125-ФЗ )). Новая форма расчета 4-ФСС также уже утверждена страховщиком. Он подается ежеквартально, на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) или в форме электронного документа не позднее 25-го числа (п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ ; приказ ФСС России от 26.09.2016 № 381).

Когда отчитаться по страховым взносам?

Попрощаться с привычным порядком представления отчетов страхователям придется начиная с отчетных периодов после 1 января 2017 года. Ведь положения Закона № 243-ФЗ вступили в силу с этой даты.

Отчетность по итогам 2016 года в сроки, по формам и форматам, действовавшим в 2016 году, должна быть подана в органы ПФР и ФСС России. Они же будут проводить и проверку поданных форм, в том числе с связи с уточнением отчетности (ст. 20, 23 Закона № 250-ФЗ ; ст. 5 Закона № 243-ФЗ ).

Исчисление страховых взносов: в целом по-старому

Что касается самих взносов, администрируемых с 2017 года налоговой службой, то, с точки зрения бухгалтера, практический интерес прежде всего представляет порядок исчисления страховых взносов, ставки и подача отчетности. Об отчетности автором уже сказано выше. Посмотрим, что изменится в иных составляющих.

Порядок определения базы для исчисления страховых взносов плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (ст. 421 НК РФ), практически соответствует порядку, определенному статьей 8 Закона № 212-ФЗ . Ежегодно устанавливается предельная величина базы для исчисления страховых взносов, которая подлежит индексации (за рядом исключений для определенных категорий застрахованных лиц). Повышающие коэффициенты (1,9–2,3) на пять ближайших лет указаны в пункте 5 статьи 421 Налогового кодекса.

Осталась неизменной и дата осуществления выплат и вознаграждений, которая определена как день их начисления в пользу работников (ст. 11 Закона № 212-ФЗ ; ст. 424 НК РФ).

Расчетный и отчетные периоды также не претерпели изменений (ст. 423 НК РФ). Момент, на котором надо заострить внимание, — новый порядок определения базы при осуществлении выплат в натуральной форме. Если в части 6 статьи 8 Закона № 212-ФЗ речь идет о стоимости переданных товаров (работ, услуг), исчисленной исходя из цен, указанных сторонами договора, то пункт 7 статьи 421 Налогового кодекса предписывает применять цены аналогично порядку, предусмотренному статьей 105.3, то есть рыночные, которые, возможно, не будут совпадать с ценами, указанными сторонами договора. Из рассчитанной рыночной цены будет исключаться частичная оплата физлицом стоимости полученных им благ.

И снова к привычному: перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, принципиально не отличается от действующего (ст. 422 НК РФ; ст. 9 Закона № 212-ФЗ ), однако есть существенное добавление. Не подлежат обложению страховыми взносами суточные (п. 3 ст. 217 НК РФ) (в пределах 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории России и 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке). В Законе № 212-ФЗ такой полезной конкретизации нет, по разъяснениям представителей органов контроля за уплатой страховых взносов, суточные не подлежат обложению в размере, определенном в коллективном договоре или в локальном нормативном акте (письма Минтруда России от 01.04.2015 № 17–3/ В-156 , ФСС России от 17.11.2011 № 14-03-11 /08–13985, Минздравсоцразвития России от 06.08.2010 № 2538–19). Теперь эта величина установлена законодателем.

Тарифы страховых взносов, в том числе пониженные и дополнительные (ст. 426–428 НК РФ), не изменились по сравнению с действующими. Основной тариф в ПФР в 2017–2018 годах составит в пределах установленной предельной величины базы для исчисления взносов 22 процента, свыше установленной предельной величины базы — 10 процентов. Взносы на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ в пределах предельной величины базы — 2,9 процента (в отношении выплат в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в России (за исключением высококвалифицированных специалистов) — 1,8%); взносы в ФОМС — 5,1 процента (ограничение здесь не применяется). Важно, что действующей редакцией статьи 425 Налогового кодекса по прошествии этих двух лет (то есть с 2019 г.) предусмотрен тариф взносов на ОПС уже в размере 26 процентов, а значит, можно говорить об общем повышении законодателем ставки взносов до 34 процентов. Не конкретизируя, упомянем также, что правила применения пониженных тарифов в определенных случаях все же будут отличаться.

Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году сохранятся. Как и ранее, плательщики взносов должны перечислять их в бюджет ежемесячно не позднее 15-го числа следующего календарного месяца (пп. 1, 3 ст. 431 НК РФ).

До 31 декабря 2018 года включительно в части страховых взносов в ФСС России продолжит действовать так называемый принцип зачетного механизма, когда сумма страховых взносов ВНиМ уменьшается плательщиками взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования (п. 2 ст. 431 НК РФ; п. 3 ст. 5 Закона № 243-ФЗ ). Однако с 1 января 2017 года разница между суммой произведенных расходов и суммой начисленных страховых взносов ВНиМ будет зачтена налоговым органом в счет предстоящих платежей только после получения от отделения ФСС России подтверждения заявленных плательщиком расходов за соответствующий период (п. 9 ст. 431 НК РФ). Такие разъяснения представлены на сайте Архангельского регионального отделения ФСС России.

Страховые взносы по обособленным подразделениям

Новые нормы появились в будущей редакции Налогового кодекса в отношении обязанности плательщиков взносов сообщать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц. Известить об этом нужно будет в течение одного месяца со дня наделения подразделения соответствующими полномочиями (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ; письмо ФНС России от 14.09.2016 № БС-4-11 /17201). Напомним, в настоящее время обособленное подразделение платит страховые взносы и представляет отчетность только при наличии счета в банке и отдельного баланса (ч. 11 ст. 15 Закона № 212-ФЗ ). С 2017 года эти факторы значения не имеют. Сказанное касается тех обособленных подразделений, созданных на территории РФ, которые получат такие полномочия после дня вступления в силу Закона № 243-ФЗ (ч. 2 ст. 5 Закона № 243-ФЗ ).

Обязанность уплаты страховых взносов и представления ими отчетности обусловлена фактом начисления выплат. Если возникает такая обязанность, то взносы должны быть уплачены и отчетность подана в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения (п. 11 ст. 431 НК РФ).

Отчетность по страховым взносам — 2017: