Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль за 2016 год. Пример

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Форма декларации по налогу на прибыль

Российские организации за каждый отчетный (налоговый) период начиная с I квартала (января) 2016 г. должны представлять в ИФНС декларацию по налогу на прибыль по форме (электронному формату).

Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3 /572@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме» утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль, Порядок ее заполнения и Формат представления в электронной форме.

Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3 /600@ признается утратившим силу.

Таким образом, новую форму необходимо применять к отчетности за 2016 год.

Основные изменения в декларации по налогу на прибыль

В частности, претерпел изменения Лист 02 «Расчет налога» налоговой декларации (скорректирована формула расчета налоговой базы по строке 100, добавлены новые строки, в том числе для указания объема капвложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта).

В налоговой декларации также появились поля для отражения сумм торгового сбора.

Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития присвоен код 6 для отражения по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)».

Лист 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку;

Лист 09 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании».

Добавлены новые листы:

Уточнено наименование Приложения № 2 к налоговой декларации «Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами…».

Срок представления декларации по налогу на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль за год (налоговый период) надо представить не позднее 28 марта года, следующего за отчетным годом (п. 4 ст. 289 НК РФ).

Таким образом, декларацию за 2016 г. надо представить не позднее 28 марта 2017 г.

За нарушение срока представления декларации может быть наложен штраф как на организацию, так и на ее руководителя.

Штраф за непредставление декларации по налогу на прибыль

За непредставление или несвоевременное представление годовой декларации по налогу на прибыль на организацию ИФНС может наложить штраф.

Если в срок не представлена годовая декларация, то штраф составит 5% не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по этой декларации, за каждый полный или неполный месяц, который прошел со дня, установленного для сдачи декларации, и до дня, когда она была представлена.

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больше 30% не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по опоздавшей декларации;

меньше 1000 руб. Таким образом, даже если налог, подлежащий уплате по декларации, уплачен вовремя, штраф за несвоевременное представление этой декларации составит 1000 руб.

При этом штраф не может быть (п. 1 ст. 119 НК РФ, Письмо Минфина от/47033):

Такой же штраф грозит за несвоевременное представление «нулевой» декларации.

Пример. Расчет штрафа за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль Декларация по налогу на прибыль за 2016 г. представлена организацией 01.04.2017 (последний день срока, установленного законом, — 28.03.2017 ). В декларации указана сумма налога к уменьшению. При таких условиях сумма штрафа составит: за несвоевременное представление декларации за 2016 г. — 1000 руб. (поскольку на основании годовой декларации налог доплачивать не надо, штраф уплачивается в минимальной сумме независимо от времени просрочки).

Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль

титульный лист (Лист 01);

подраздел 1.1 разд. 1;

Лист 02;

Приложение № 1 к Листу;

Приложение № 2 к Листу 02.

Все организации, уплачивающие налог на прибыль, должны по итогам каждого отчетного периода и года заполнять и представлять в ИФНС (п. 1.1 Порядка заполнения декларации):

Самые распространенные случаи, когда обычной коммерческой организации надо заполнять и представлять в ИФНС остальные листы, разделы декларации и приложения к ней, представим в таблице (п. п. 1.1, 1.3 Порядка заполнения декларации):

Лист (раздел) декларации Кто и в каких случаях заполняет За какой период представляется Подраздел 1.2 разд. 1 Организации, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи в течение квартала За каждый отчетный период (п.п. 1.1, 4.3 Порядка заполнения декларации):

- I квартал;

- полугодие;

- 9 месяцев Подраздел 1.3 разд. 1 с видом платежа "1" Организации, которые выплачивали дивиденды другим организациям За отчетный период, в последнем месяце (квартале) которого были выплачены дивиденды.

Например, если дивиденды выплачивались в июне, то подраздел 1.3 Раздела 1 надо заполнять в декларации за полугодие (п.п. 4.4, 4.4.1 Порядка заполнения декларации) Подраздел 1.3 разд. 1 с видом платежа "4" Организации, которые получили дивиденды от иностранных организаций За отчетный период, в последнем месяце (квартале) которого были получены дивиденды (п.п. 4.4, 4.4.4 Порядка заполнения декларации) Приложение № 3 к Листу 02 1. Организации, продавшие амортизируемое имущество, в т.ч. ОС.

2. Организации - первоначальные кредиторы, уступившие право требования до наступления срока платежа.

3. Организации, продавшие земельные участки, расходы на приобретение которых учитываются по п. 5 ст. 264.1 НК РФ.

4. Организации, использующие объекты ОПХ.

5. Организации - учредители (выгодоприобретатели) доверительного управления имуществом За каждый отчетный период и за год, в котором совершалась любая из этих операций Приложение № 4 к Листу 02 Организации, которые переносят убыток, полученный в прошедших годах За I квартал года, на который перенесен убыток, и этот год в целом (п. 1.1 Порядка заполнения декларации) Приложение № 5 к Листу 02 Организации, имеющие обособленные подразделения. Исключение составляют случаи, когда налог за все ОП уплачивается по месту нахождения головного подразделения организации (п. 10.1 Порядка заполнения декларации, Письмо ФНС от 26.01.2011 № КЕ-4-3/935@) За каждый отчетный период и год Лист 03, состоящий из разд. А и разд. В с признаком принадлежности "А" Организации, выплачивавшие своим акционерам (участникам) дивиденды, кроме ООО, у которых все участники - физические лица (п.п. 2, 4 ст. 230 НК РФ) За каждый отчетный период и год, в котором были выплачены дивиденды. При этом по каждому решению о выплате дивидендов надо заполнить отдельный Лист 03 (п. 11.2.1 Порядка заполнения декларации) Лист 04 с кодом вида доходов "4" или "5" Организации, получившие дивиденды от иностранных организаций За каждый отчетный период и год, в котором был получен доход в виде дивидендов или процентов Лист 05 Организации, получившие доходы от операций с ценными бумагами ( в т.ч. векселями) и ФИСС За каждый отчетный период и год, в котором были получены доходы от таких операций Лист 07 Организации, получающие средства целевого назначения, перечисленные в Приложении № 3 к Порядку заполнения декларации. Это, например, ТСЖ, ЖК или ЖСК, получающие от собственников помещений в многоквартирных домах деньги на проведение капитального ремонта дома За каждый отчетный период и год, в котором организация располагала средствами целевого назначения Приложение № 1 к декларации Организации, у которых были доходы или расходы, перечисленные в Приложении № 4 к Порядку заполнения декларации.

Это, например:

- доходы арендодателей в виде стоимости неотделимых улучшений, произведенных арендатором;

- расходы на ДМС, обучение работников;

- недостачи, если виновные лица не установлены За каждый отчетный период и год, в котором у организации были такие доходы и расходы Приложение № 2 к декларации Организации (кроме ООО), выплачивавшие дивиденды физическим лицам За год, в котором были выплачены дивиденды