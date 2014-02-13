Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль за 2016 год. Пример
Форма декларации по налогу на прибыль
Российские организации за каждый отчетный (налоговый) период начиная с I квартала (января) 2016 г. должны представлять в ИФНС декларацию по налогу на прибыль по форме (электронному формату).
Приказом ФНС России от
Приказ ФНС России от
Таким образом, новую форму необходимо применять к отчетности за 2016 год.
Основные изменения в декларации по налогу на прибыль
В частности, претерпел изменения Лист 02 «Расчет налога» налоговой декларации (скорректирована формула расчета налоговой базы по строке 100, добавлены новые строки, в том числе для указания объема капвложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта).
В налоговой декларации также появились поля для отражения сумм торгового сбора.
Резидентам территорий опережающего
- Лист 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку;
- Лист 09 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании».
Уточнено наименование Приложения № 2 к налоговой декларации «Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами…».
Срок представления декларации по налогу на прибыль
Декларацию по налогу на прибыль за год (налоговый период) надо представить не позднее 28 марта года, следующего за отчетным годом (п. 4 ст. 289 НК РФ).
Таким образом, декларацию за 2016 г. надо представить не позднее 28 марта 2017 г.
За нарушение срока представления декларации может быть наложен штраф как на организацию, так и на ее руководителя.
Штраф за непредставление декларации по налогу на прибыль
За непредставление или несвоевременное представление годовой декларации по налогу на прибыль на организацию ИФНС может наложить штраф.
Если в срок не представлена годовая декларация, то штраф составит 5% не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по этой декларации, за каждый полный или неполный месяц, который прошел со дня, установленного для сдачи декларации, и до дня, когда она была представлена.При этом штраф не может быть (п. 1 ст. 119 НК РФ, Письмо Минфина от
- больше 30% не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по опоздавшей декларации;
- меньше 1000 руб. Таким образом, даже если налог, подлежащий уплате по декларации, уплачен вовремя, штраф за несвоевременное представление этой декларации составит 1000 руб.
Такой же штраф грозит за несвоевременное представление «нулевой» декларации.
Пример. Расчет штрафа за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль за 2016 г. представлена организацией
В декларации указана сумма налога к уменьшению.При таких условиях сумма штрафа составит:
- за несвоевременное представление декларации за 2016 г. — 1000 руб. (поскольку на основании годовой декларации налог доплачивать не надо, штраф уплачивается в минимальной сумме независимо от времени просрочки).
Порядок заполнения декларации по налогу на прибыльВсе организации, уплачивающие налог на прибыль, должны по итогам каждого отчетного периода и года заполнять и представлять в ИФНС (п. 1.1 Порядка заполнения декларации):
- титульный лист (Лист 01);
- подраздел 1.1 разд. 1;
- Лист 02;
- Приложение № 1 к Листу;
- Приложение № 2 к Листу 02.
Самые распространенные случаи, когда обычной коммерческой организации надо заполнять и представлять в ИФНС остальные листы, разделы декларации и приложения к ней, представим в таблице (п. п. 1.1, 1.3 Порядка заполнения декларации):
|Лист (раздел) декларации
|Кто и в каких случаях заполняет
|За какой период представляется
|Подраздел 1.2 разд. 1
|Организации, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи в течение квартала
|За каждый отчетный период (п.п. 1.1, 4.3 Порядка заполнения декларации):
- I квартал;
- полугодие;
- 9 месяцев
|Подраздел 1.3 разд. 1 с видом платежа "1"
|Организации, которые выплачивали дивиденды другим организациям
|За отчетный период, в последнем месяце (квартале) которого были выплачены дивиденды.
Например, если дивиденды выплачивались в июне, то подраздел 1.3 Раздела 1 надо заполнять в декларации за полугодие (п.п. 4.4, 4.4.1 Порядка заполнения декларации)
|Подраздел 1.3 разд. 1 с видом платежа "4"
|Организации, которые получили дивиденды от иностранных организаций
|За отчетный период, в последнем месяце (квартале) которого были получены дивиденды (п.п. 4.4, 4.4.4 Порядка заполнения декларации)
|Приложение № 3 к Листу 02
|1. Организации, продавшие амортизируемое имущество,
2. Организации - первоначальные кредиторы, уступившие право требования до наступления срока платежа.
3. Организации, продавшие земельные участки, расходы на приобретение которых учитываются по п. 5 ст. 264.1 НК РФ.
4. Организации, использующие объекты ОПХ.
5. Организации - учредители (выгодоприобретатели) доверительного управления имуществом
|За каждый отчетный период и за год, в котором совершалась любая из этих операций
|Приложение № 4 к Листу 02
|Организации, которые переносят убыток, полученный в прошедших годах
|За I квартал года, на который перенесен убыток, и этот год в целом (п. 1.1 Порядка заполнения декларации)
|Приложение № 5 к Листу 02
|Организации, имеющие обособленные подразделения. Исключение составляют случаи, когда налог за все ОП уплачивается по месту нахождения головного подразделения организации (п. 10.1 Порядка заполнения декларации, Письмо ФНС от 26.01.2011 № КЕ-4-3/935@)
|За каждый отчетный период и год
|Лист 03, состоящий из разд. А и разд. В с признаком принадлежности "А"
|Организации, выплачивавшие своим акционерам (участникам) дивиденды, кроме ООО, у которых все участники - физические лица (п.п. 2, 4 ст. 230 НК РФ)
|За каждый отчетный период и год, в котором были выплачены дивиденды. При этом по каждому решению о выплате дивидендов надо заполнить отдельный Лист 03 (п. 11.2.1 Порядка заполнения декларации)
|Лист 04 с кодом вида доходов "4" или "5"
|Организации, получившие дивиденды от иностранных организаций
|За каждый отчетный период и год, в котором был получен доход в виде дивидендов или процентов
|Лист 05
|Организации, получившие доходы от операций с ценными бумагами (
|За каждый отчетный период и год, в котором были получены доходы от таких операций
|Лист 07
|Организации, получающие средства целевого назначения, перечисленные в Приложении № 3 к Порядку заполнения декларации. Это, например, ТСЖ, ЖК или ЖСК, получающие от собственников помещений в многоквартирных домах деньги на проведение капитального ремонта дома
|За каждый отчетный период и год, в котором организация располагала средствами целевого назначения
|Приложение № 1 к декларации
|Организации, у которых были доходы или расходы, перечисленные в Приложении № 4 к Порядку заполнения декларации.
Это, например:
- доходы арендодателей в виде стоимости неотделимых улучшений, произведенных арендатором;
- расходы на ДМС, обучение работников;
- недостачи, если виновные лица не установлены
|За каждый отчетный период и год, в котором у организации были такие доходы и расходы
|Приложение № 2 к декларации
|Организации (кроме ООО), выплачивавшие дивиденды физическим лицам
|За год, в котором были выплачены дивиденды
Пример
Организация оказывает услуги.
В 2016 г. компания оказала услуги на сумму 3 584 840 руб. (
Кроме того, Организация продала товар. Выручка от этого вида деятельности за налоговый период составила 356 360 руб. (
- от сдачи имущества в аренду — 25 000 руб. (без НДС);
- проценты, начисленные банком на остаток денег на расчетном счете, — 1000 руб.;
- излишки
материально-производственныхзапасов, которые были выявлены при инвентаризации, — 500 руб.;
- проценты по договору займа, предоставленного работнику фирмы, — 700 руб.
Кроме того, Организация списала кредиторскую задолженность в сумме 7080 руб. (
Тогда заполняем декларацию по налогу на прибыль следующим образом:
По строке 010 Приложения 1 к листу 02 надо указать:
3 584 840 — 546 840 + 356 360 — 54 360 = 3 340 000 руб.
- по строке 011 — выручка от оказания услуг — 3 038 000 руб. (3 584 840 — 546 840);
- по строке 012 — выручка от продажи товара — 302 000 руб. (356 360 — 54 360).
По строке 030 Приложения 1 к листу 02 фирма должна отразить доход от продажи основного средства в сумме:
118 000 — 18 000 = 100 000 руб.
Общая сумма доходов от реализации за налоговый период (строка 040 Приложения 1 к листу 02) составила 3 440 000 руб. (3 340 000 + 100 000).
Внереализационные доходы в сумме 34 280 руб. (25 000 + 1000 + 500 + 700 + 7080) отражены в строке 100 Приложения 1 к листу 02.
Приложение № 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
Признак налогоплательщика
1 — организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 — сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 — резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 — организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 — резидент территории опережающего социально-экономического развития
Лицензия:
|Показатели
|Код строки
|Сумма в рублях
|1
|2
|3
|Выручка от реализации - всего
|010
|│3│3│4│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │
|в том числе:
|выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
|011
|│3│0│3│8│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │
|выручка от реализации покупных товаров
|012
|│3│0│2│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02
|013
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|выручка от реализации прочего имущества
|014
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Выручка от реализации (выбытия,
|020
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|в том числе:
|сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:
|минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам
|021
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам
|022
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - всего
|023
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены
|024
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса
|027
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения № 3 к Листу 02)
|030
|│1│0│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Итого сумма доходов от реализации
(стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 027 + стр. 030)
|040
|│3│4│4│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │
|Внереализационные доходы - всего
|100
|│3│4│2│8│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Расходы Организации за 2016 г. отражаются в Приложении 2 к листу 02.
Они были следующие.
Стоимость материалов, которые использованы при оказании услуг, — 100 000 руб. (без НДС). На оплату косвенных расходов (топлива и электроэнергии) израсходовано 60 000 руб. (без НДС).Сотрудникам Организации начислена зарплата со страховыми взносами на сумму 1 090 000 руб., в том числе:
- администрации — 400 000 руб.;
- менеджерам — 690 000 руб.
Амортизация по техническому оборудованию составила 150 000 руб., а по зданию администрации — 50 000 руб.
Прямые расходы компании равны:
100 000 + 690 000 + 150 000 = 940 000 руб.
Косвенные расходы общества составили:
60 000 + 400 000 + 50 000 = 510 000 руб.
Общая сумма всех признанных расходов за год составит 1 450 000 руб. (940 000 + 510 000).Внереализационные расходы общества составили 21 900 руб., в том числе:
- проценты по кредиту — 5400 руб.;
- расходы на
расчетно-кассовоеобслуживание в банке — 3000 руб.;
- амортизация по имуществу, переданному в аренду, — 1500 руб.;
- убытки прошлых лет, по которым нельзя установить налоговый период возникновения, — 12 000 руб.
Кроме того, фирма списала в отчетном периоде морально устаревший компьютер.
Его первоначальная стоимость — 20 000 руб., сумма начисленной амортизации — 19 900 руб.
Убыток от списания компьютера равен 100 руб. (20 000 — 19 900).
Приложение № 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
Признак налогоплательщика
1 — организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 — сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 — резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 — организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 — резидент территории опережающего социально-экономического развития
Лицензия:
|Показатели
|Код строки
|Сумма в рублях
|1
|2
|3
|Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)
|010
|│9│4│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
|020
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|в том числе стоимость реализованных покупных товаров
|030
|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Косвенные расходы - всего
|040
|│5│1│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)
|130
|│1│4│5│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|Внереализационные расходы - всего
|200
|│2│1│9│0│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Организация определяет доходы и расходы методом начисления и рассчитывает налог на прибыль ежеквартально.
Заполняем лист 02 декларации.За отчетный год доходы и расходы Организации составили (без НДС):
- доходы от реализации — 3 440 000 руб.;
- расходы, связанные с реализацией, — 1 450 000 руб.;
- внереализационные доходы — 34 280 руб.;
- внереализационные расходы — 21 900 руб.
Налоговая база будет равна:
3 440 000 — 1 450 000 + 34 280 — 21 900 = 2 002 380 руб.
- в федеральный бюджет — 40 048 руб. (2 002 380 руб. х2%);
- в региональный бюджет — 360 428 руб. (2 002 380 руб. х18%).
- в федеральный бюджет — 30 036 руб.;
- в региональный бюджет — 270 321 руб.
На основе рассчитанных данных заполняем подраздел 1.1 разд. 1.
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (строка 040 подраздела 1.1) равна 10 012 руб. (строка 070) (40 048 руб.- 30 036 руб.).
Налог к доплате в бюджет субъекта РФ (строка 070 подраздела 1.1) равен 90 107 руб. (строка 271) (360 428 руб.- 270 321 руб.).