Пониженные тарифы на УСНО: есть изменения, действующие с 2017 года

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Для некоторых видов деятельности, которыми занимаются налогоплательщики на УСНО, установлены пониженные тарифы страховых взносов. Список этих видов деятельности был приведен в Федеральном законе от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

С 01.01.2017 страховые взносы уплачиваются в соответствии с НК РФ, и в данном кодексе фигурирует тот же список (причем он повторяется дословно).

На этом основании налогоплательщики, находящиеся на УСНО, пользовавшиеся пониженными тарифами до указанной даты, могут подумать, что они и далее могут пользоваться названными тарифами. По большей части так и есть. Но существуют и исключения. Некоторым налогоплательщикам придется вернуться к обычным тарифам.

Дело в том, что пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ и п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ содержат одинаковое условие. Виды деятельности, перечисленные в них и дающие право «упрощенцам» на применение пониженных тарифов по страховым взносам, должны быть не только основными видами деятельности налогоплательщиков, но и классифицироваться на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Нюанс кроется в том, что речь в этих нормах идет все‑таки о разных нормативных документах. До 01.01.2017 в качестве такого классификатора применялся ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»[1] (ОКВЭД). Но с указанной даты он отменен Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14‑ст. Вместо него теперь в полной мере применяется ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД2).

В новом классификаторе (по сравнению с прежним) вводится немало корректив: например, некоторые виды деятельности изменили свою отраслевую принадлежность. И если иные из них ранее входили в перечень видов деятельности, ведение которых позволяло применять пониженные тарифы страховых взносов на УСНО, то теперь они ему не соответствуют. Это хорошо прослеживается на примере такого распространенного в Крыму вида деятельности, как деятельность туристических агентств.

Согласно пп. «щ» п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212‑ФЗ в число льготных видов деятельности входил вид «Транспорт и связь». В Письме Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 619-19 указано, что он отражен в ОКВЭД по кодам 60 – 64. В него входит дополнительная транспортная деятельность (код 63), включающая деятельность туристических агентств (код ОКВЭД 63.3).

На этом основании ведомство заключило, что если основным видом экономической деятельности организации, применяющей УСНО, является такой вид деятельности, как деятельность туристических агентств (код ОКВЭД 63.3), то страховые взносы в ПФР уплачиваются названной организацией по пониженному тарифу при соблюдении условия о доле доходов по данному виду деятельности (см. также Постановление АС СЗО от 11.02.2016 по делу № А26-2550/2015).

Вид деятельности «Транспорт и связь» также отражен в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ. Но в ОКВЭД2 деятельность туристических агентств имеет код 79.11 и входит в раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», то есть не имеет отношения ни к разделу H «Транспортировка и хранение» (коды ОКВЭД 49 – 53), ни к разделу J «Деятельность в области информации и связи» (код ОКВЭД 58 – 63).

В примечаниях к коду 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» ОКВЭД2 прямо указывается, что группировка по этому коду не включает деятельность тур­операторов и туристических агентств, надо смотреть коды 79.11 и 79.12.

В связи с этим Минфин в письмах от 09.11.2016 № 03‑11‑06/2/65561 и от 01.11.2016 № 03‑11‑06/2/63958 отметил, что налогоплательщик на УСНО, основным видом экономической деятельности которого является деятельность туристических агентств, не вправе применять пониженные тарифы страховых взносов на основании пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, вступившей в силу 01.01.2017.

Поэтому во избежание неприятных неожиданностей рекомендуем «упрощенцам», претендующим на применение пониженных страховых взносов, проверить соответствие применяемого ими вида деятельности перечню льготируемых видов с учетом группировок, приведенных в ОКВЭД2.

Однако, возможно, у некоторых налогоплательщиков, наоборот, появится возможность применять указанные пониженные тарифы, хотя прежде эта возможность у них, не исключено, отсутствовала. Например, существенно расширен список услуг, относящихся к персональным (код 96 ОКВЭД2). Данный список заинтересованным «упрощенцам» стоит внимательно рассмотреть.

[1] Утвержден Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454‑ст.