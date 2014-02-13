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Расчет страховых взносов за 2016 год

Организации и предприниматели-работодатели , выплачивающие доходы своим работникам, являются по отношению к ним страхователями и обязаны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды.

Кто должен сдавать РСВ-1

РСВ-1

организации и их обособленные подразделения;

индивидуальные предприниматели;

адвокаты, частные детективы, частные нотариусы.

РСВ-1

работники по трудовым договорам;

директор — единственный учредитель;

физические лица — исполнители по гражданско-правовым договорам (например, подряда).

Представитьза 2016 год должны сдать все страхователи:Сдатьза 2016 год следует представить всем страхователям, если у них есть застрахованные лица, а именно:

При этом, обращаем Ваше внимание, РСВ-1 за 2016 год следует представить в подразделения фонда независимо от того, велась ли хозяйственная деятельность с января по декабрь 2016 года или нет.

Более того, не имеет значения, начислялась ли работникам зарплата или другие выплаты. РСВ-1 нужно сдать вне зависимости от этих обстоятельств.

Если же у ИП нет наемных работников и он не производил выплат и вознаграждений физическим лицам за период с января по декабрь 2016 года, то сдавать РСВ-1 за 2016 год ему не нужно. Ведь при таких обстоятельствах ИП не признаются «страхователями».

Форма РСВ-1 за 2016 год

Страхователи (организации и ИП) должны заполнять РСВ-1 за 2016 год по форме, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п.

То есть, следует применять ту же форму, которая использовалась при сдаче отчетности за девять месяцев 2016 года.

Порядок уплаты страховых взносов

При этом все работодатели (в том числе и предприниматели-работодатели ) исчисляют и уплачивают страховые взносы с выплат работникам в порядке, установленном статьей 15 Закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ , предприниматели за себя — в порядке, установленном статьей 16 Закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ .

на обязательное пенсионное страхование — в ПФР;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в ФСС;

на обязательное медицинское страхование — в ФФОМС.

Страховые взносы по договорам ГПХ

Страховые взносы исчисляются и уплачиваются отдельно в каждый государственный внебюджетный фонд, а именно:

С доходов физлиц, работающих по договору ГПХ ( гражданско-правового характера), взносы уплачиваются только в ПФР и ФФОМС.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона № 212-ФЗ взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются, а на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — только если это предусмотрено в договоре ГПХ (Абзац 4 п. 1 ст. 5 Закон № 125-ФЗ ).

Отчетный период по страховым взносам

Налоговым периодом по взносам является год, а отчетными — I квартал, полугодие и 9 месяцев года.

Способ представления отчётности по форме РСВ-1

С января 2015 года ИП и организации, у которых численность работников свыше 25 человек, сдают отчётность в ПФР и ФСС только в электронном виде с применением Усиленной квалифицированной электронной подписи.

Днем представления электронной отчётности считается дата ее отправки.

Лично или через представителя по доверенности

По почте ценным письмом с описью вложения.

Срок сдачи отчётности по форме РСВ-1

На бумажном носителе отчётность сдаётся при количестве работников менее 25 человек. Подать её можно следующими способами:

РСВ-1 за 2016 год в бумажном виде сдают до 15 февраля 2017 года.

РСВ-1 за 2016 год в электронном виде сдают до 20 февраля 2017 года.

Место предоставления отчетности по форме РСВ-1

Отчетность по форме РСВ-1 следует представлять в отделение ПФР по месту учета организации (ОП, предпринимателя).

Штрафы за опоздание отчетности по форме РСВ-1

За несвоевременное представление расчета по форме РСВ-1 установлены следующие санкции.

Руководителя организации могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).

Организации грозит штраф — 5% от суммы взносов на пенсионное и медицинское страхование, начисленной к уплате по опоздавшему расчету РСВ-1 за последние три месяца отчетного периода, за каждый полный или неполный месяц, который прошел со дня, установленного для сдачи расчета, и до дня, когда он был представлен (ч. 1 ст. 46 Закона № 212-ФЗ , Письмо Минтруда от 04.04.2014 № 17–3/ В-138 ).

больше 30% суммы страховых взносов, начисленной к уплате по опоздавшему расчету за последние три месяца отчетного периода;

меньше 1000 руб.

Пример. Расчет суммы штрафа за несвоевременную сдачу расчета по форме РСВ-1 Расчет по форме РСВ-1 за 2016 г. организация представила в электронном виде 15 февраля 2017 г., тогда как последний день для сдачи расчета — 20 февраля 2017 г. Таким образом, просрочка составила неполный месяц. Сумма взносов, начисленная по расчету за 2016 г., составила: по пенсионному страхованию — 1 960 000 руб.;

по медицинскому страхованию — 390 000 руб. Размер штрафа, наложенного на организацию, будет равен 117 500 руб. ((1 960 000 руб. + 390 000 руб.) x 5% x 1 мес.).

Порядок расчета базы по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС

в ПФР, ФФОМС и ФСС на ВНиМ (обязательные взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ФСС) надо считать по каждому работнику в отдельности (ч. 3 ст. 8 Закона № 212-ФЗ );

); в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве можно посчитать как отдельно по каждому работнику, так и общей суммой сразу по всем работникам (п. 2 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ ).

При этом штраф не может быть:Базу для начисления страховых взносов:

База считается нарастающим итогом с начала года. В нее включаются облагаемые выплаты, которые вы начислили в пользу работника с начала года и по последний день истекшего месяца (ч. 1, 3 ст. 8, п. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15 Закона № 212-ФЗ , ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ ).

Если работник принят в организацию в середине года, то его доходы по предыдущему месту работы в базу для начисления взносов включать не надо (Письма Минтруда от 12.11.2015 № 17–4/ООГ-1569 , Минздравсоцразвития от 17.01.2011 № 76–19, п. 9 Информационного письма ФСС от 14.03.2016 № 02-09-05 / 06-06-46 15).

Предельная база для начисления страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС

Предельная величина базы для начисления взносов в ПФР и ФСС на ВНиМ устанавливается Правительством на каждый календарный год (ч. 4 — 5.1 ст. 8 Закона № 212-ФЗ ).

26.11.2015

по взносам в ПФР — 796 000 руб.;

по взносам в ФСС — 718 000 руб.

В 2016 г. предельная база составляет (п. 1 Постановления Правительства от№ 1265):

Предельная база для начисления взносов в ФФОМС и ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве (взносы «на травматизм») не установлена. Это значит, что данные взносы начисляются на всю сумму облагаемых выплат, начисленных работнику в течение года.

Пример. Расчет базы по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС База по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС с выплат работнику за январь — декабрь 2016 г. рассчитывается так, как показано в таблице. Месяц Облагаемые выплаты за месяц, руб. Сумма выплат нарастающим итогом с начала года, руб. (гр. 3 предыдущей строки + гр. 2) База для начисления взносов нарастающим итогом с начала года, руб. В ПФР В ФСС В ФФОМС (гр. 8 = гр. 3) До 796 000 включительно (если гр. 3 меньше или равна 796 000, то гр. 4 = гр. 3; если гр. 3 > 796 000, то гр. 4 = 796 000) В части, превышающей 796 000 (гр. 3 - гр. 4) На ВНиМ до 718 000 включительно (если гр. 3 меньше или равна 718 000, то гр. 6 = гр. 3; если гр. 3 > 718 000, то гр. 6 = 718 000) "На травматизм" (гр. 7 = гр. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 Январь 60 000 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000 Февраль 36 000 96 000 96 000 0 96 000 96 000 96 000 Март 240 000 336 000 336 000 0 336 000 336 000 336 000 Апрель 115 000 451 000 451 000 0 451 000 451 000 451 000 Май 90 000 541 000 541 000 0 541 000 541 000 541 000 Июнь 95 000 636 000 636 000 0 636 000 636 000 636 000 Июль 162 000 798 000 796 000 2 000 718 000 798 000 798 000 Август 100 000 898 000 796 000 102 000 718 000 898 000 898 000 Сентябрь 100 000 998 000 796 000 202 000 718 000 998 000 998 000 Октябрь 100 000 1098 000 796 000 302 000 718 000 1098 000 1098 000 Ноябрь 100 000 1 198 000 796 000 402 000 718 000 1 198 000 1 198 000 Декабрь 100 000 1 298 000 796 000 502 000 718 000 1 298 000 1 298 000

Расчет взносов с доходов работников

В 2016 году страховые взносы во внебюджетные фонды нужно начислять так.

Взносы в ПФР РФ

Если выплаты в пользу работника, рассчитанные нарастающим итогом с начала года, не превышают предельной величины дохода для начисления взносов в Пенсионный фонд, то ставка взносов в ПФР равна 22%.

Взносы в ПФР с сумм, которые превышают предельную величину (796 000 руб.), начисляют по тарифу 10%.

Взносы в ФСС РФ

Если выплаты в пользу работника, рассчитанные нарастающим итогом с начала года, не превышают предельной величины дохода для начисления взносов в ФСС РФ, то ставка взносов в соцстрах составляет 2,9%.

В 2016 году предельный размер базы для начисления взносов в ФСС РФ (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) составляет 718 000 рублей (постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265).

С суммы превышения предельной базы взносы в соцстрах не уплачиваются.

Взносы в ФФОМС РФ

С 1 января 2015 года страховые взносы в ФФОМС нужно уплачивать со всех выплат в пользу работников по тарифу 5,1%.

Предельная база для начисления страховых взносов в ФФОМС отменена.

Таким образом, в 2016 году для начисления страховых взносов установлены следующие общие тарифы:

База для начисления страховых взносов Тариф страхового взноса ПФР ФСС ФФОМС В пределах установленной предельной базы 22% 2,9% 5,1% Свыше установленной предельной базы 10% 0%

Какие листы и разделы расчета по форме РСВ-1 заполнять

Действующая форма РСВ-1 ПФР включает в себя титульный лист и шесть разделов.

РСВ-1

РСВ-1

титульный лист;

разд. 1;

подраздел 2.1.

подраздел 2.5;

разд. 6 на каждого работника.

Все организации по окончании каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев и года) обязаны заполнять и представлять в составе расчета по форме(п. п. 3, 16 Порядка заполнения формы):Если в последнем квартале отчетного периода у организации числился хотя бы один работник (в том числе по ГПД), то также следует представить:

Когда организации должны заполнять и представлять другие разделы формы РСВ-1 , можно определить по таблице (п. 3 Порядка заполнения формы РСВ-1 ).

Разделы расчета по форме РСВ-1 Когда заполняется Подразделы 2.2 - 2.4 Если организация в отчетном периоде исчисляла взносы по дополнительным тарифам Подраздел 3.1 Если ИТ-организация платит взносы по пониженным тарифам Подраздел 3.2 Если организация на УСН, ведущая льготируемую деятельность, платит взносы по пониженным тарифам (Письмо Минтруда от 18.11.2015 № 17-3/В-561) Подраздел 3.3 Если некоммерческая организация на УСН (кроме государственных и муниципальных учреждений), работающая в социальной сфере, в области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, платит взносы по пониженным тарифам Раздел 4 Если заполнена строка 120 разд. 1. То есть - если в отчетном периоде: - или вступили в силу решения ПФР, которыми организации были доначислены взносы; - или организация самостоятельно корректировала базу по взносам за прошлые отчетные (расчетные) периоды Раздел 5 Если организация в отчетном периоде выплачивала вознаграждения за работу в студенческом отряде, включенном в реестр пользующихся господдержкой молодежных и детских объединений

В каком порядке заполнять расчет по форме РСВ — 1

РСВ-1

Сначала вносятся данные в разд. 6, который надо составить по каждому работнику. Потом заполняется подраздел 2.5. В нем указываются данные о пачках документов, которые сформированы по разд. 6 (п. 16 Порядка заполнения формы РСВ-1 ). После этого следует заполнить титульный лист. В нем нужно указать, в частности (п. п. 5.5 — 5.11 Порядка заполнения формы РСВ-1 ): данные об организации (наименование, ИНН , КПП, контактный телефон, код по ОКВЭД, регистрационный номер в ПФР);

, КПП, контактный телефон, код по ОКВЭД, регистрационный номер в ПФР); среднесписочную численность работников;

количество застрахованных лиц. Эта цифра должна совпадать с суммой в строке «ИТОГО» графы 4 подраздела 2.5.1 (п. 17.5 Порядка заполнения формы РСВ-1 , Приложение 1 к Распоряжению Правления ПФР от 31.07.2014 № 323Р). Далее следует заполнить: подраздел 2.1. Если в течение отчетного периода начислялись взносы по разным кодам тарифов, то по каждому коду нужно заполнить отдельный подраздел 2.1 (п. п. 3, 9.1 Порядка заполнения формы РСВ-1 );

); остальные разделы, которые следует представить. В последнюю очередь заполняется разд. 1. При этом надо соблюдать соотношения, указанные в таблице (п. п. 7.1 — 7.3 Порядка заполнения формы РСВ-1 ).

Показатель разд. 1 Чему должен быть равен Графы строки 100 Соответствующим графам строки 150 разд. 1 формы РСВ-1 за прошлый год Строка 110 графы 3 Сумме строк 205 и 206 графы 3 всех подразделов 2.1 Строка 110 графы 8 Сумме строк 214 графы 3 всех подразделов 2.1 Строка 120 графы 3 (если эта строка заполнена) Строке "Итого сумма пересчета" графы 6 разд. 4 Строка 120 графы 8 (если эта строка заполнена) Строке "Итого сумма пересчета" графы 14 разд. 4

Расчет по форменадо заполнять в такой последовательности:

Поясним особенности составления каждого из разделов текущего расчета, а также последовательность их заполнения в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: Заполнение РАЗДЕЛА 6

В первую очередь, вносятся данные в раздел 6 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица».

Этот раздел составляется по каждому работнику.

Если в штате компании 8 человек, то и разделов № 6 будет также 8.

РСВ-1

который состоял в трудовых отношениях;

с которым был заключен гражданско-правовой (или авторский) договор.

Раздел 6 формыПФР за 2016 год заполняют за период с января по декабрь 2016 года на каждого человека:

Раздел 6 формируйтся и на тех физических лиц, которым начислялись выплаты с января по декабрь 2016 включительно, и на тех, которые состояли в трудовых отношениях, но выплаты им в этом период по каким-то причинам не начислялись.

То есть, если человек находился в отпуске без сохранения содержания, то в разделе 6 его также нужно отразить.

Раздел 6 следует разбить на пачки. Количество сведений в каждой пачке — не более 200 штук.

Подраздел 6.1

В подразделе 6.1 укажите фамилию, имя и отчество физического лица и впишите его СНИЛС.

Подраздел 6.2

В поле «Отчетный период (код)» РСВ-1 за 2016 год проставляется код «0», а в поле «Календарный год» — 2016.

Подраздел 6.3

В подразделе 6.3 указывается тип корректировки сведений.

Всего предусмотрено три типа корректировок: «исходная», «корректирующая» и «отменяющая». Нужное поле отметьте символом «Х».

Поле «Исходная» предусмотрено для сведений, которые представляются впервые.

При сдаче исходных сведений поля «Отчетный период (код)» и «Календарный год» в подразделе 6.3 не заполняются.

Поле «корректирующая» в РСВ-1 за 2016 год отмечается символом «X», если уточняется ранее представленные сведения о работнике.

Если же необходимо полностью отменить сведения о нем, то выбирается поле «отменяющая».

При заполнении разделов 6 с типом «корректирующая» или «отменяющая» в полях «Отчетный период (код)» и «Календарный код» указываются код отчетного периода и год, за который уточняются или отменяются данные.

При этом разделы 6, в которых отмечены «корректирующая» или «отменяющая» сдаются вместе с разделом 6 с типом «исходная» за тот отчетный период, по которому наступил срок сдачи отчетности.

Подраздел 6.4

В подразделе 6.4 выделяются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных работнику. В этих целях

в строке 400 — показываются все выплаты с начала 2016 года нарастающим итогом;

в строках 401 — 403 — показываются выплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года (то есть, за 4 квартал 2016 года).

По графам 4, 5, 6 и 7 этого подраздела надо разнести выплаты, перечисленные физическому лицу в рамках трудовых отношений или по гражданско-правовым договорам.

Причем необходимо выделить отдельно сумму, выплаченную в пределах базы для начисления «пенсионных» взносов, и сумму, которая превышает эту величину.

В 2016 году предельная база, напомним, составляет 796 000 рублей (Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265).

В графе 3 обозначается код категории застрахованного лица в соответствии с Классификатором параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений (приложение № 2 к Порядку).

Самый часто используемый код — «НР», привязанный к наемным работникам, на которых распространяется основной тариф для начисления страховых взносов (22 процента).

Подраздел 6.5

В подразделе 6.5 укажите сумму пенсионных взносов, начисленную по всем тарифам страховых взносов в октябре, ноябре и декабре 2016 года с выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы (796 000 рублей).

РСВ-1

в строке 700 — сумму выплат нарастающим итогом с 2016 года;

в строках 701 — 703 — выплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года (то есть, за 4 квартал 201 6года).

В этом подразделе следует показать выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда (вредных, тяжелых и др.), дающих право на досрочную пенсию. К примеру, в подразделе 6.7 расчетаза 2016 год надо указать:

Если в организации была проведена специальная оценка условий труда, в графе 3 нужно проставить код специальной оценки по классификатору кодов (согласно приложению № 2 к Порядку).

Подраздел 6.8

В этом подразделе указываются условия труда, в которых сотрудник работал в октябре, ноябре и декабре 2016 года (то есть, в 4 квартале 2016 года), а также данные о страховом стаже и условиях досрочного назначения пенсии.

Графы «Начало периода» и «Конец периода» группируйте в формате дд.мм.гггг.

Обратите внимание, что графы 4–9 подраздела 6.8 заполнятся с применением кодов, согласно приложению № 2 к Порядку.

Так, к примеру, в графе 7 нужно выделять некоторые периоды стажа работника, которые имели место в четвертом квартале 2016 года.

В таблице приведем некоторые распространенные коды, которые могут потребоваться при заполнении РСВ-1 за 2016 год.

Код графы 7 Что означает ДЕТИ Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, предоставляемый одному из родителей ДЕКРЕТ Отпуск по беременности и родам ДОГОВОР Работа по договорам гражданско-правового характера, выходящая за рамки расчетного периода ДЛОТПУСК Пребывание в оплачиваемом отпуске НЕОПЛ Отпуск без сохранения заработной платы, время простоя по вине работника, неоплачиваемые периоды отстранения от работы (недопущения к работе) ВРНЕТРУД Период временной нетрудоспособности КВАЛИФ Повышение квалификации с отрывом от производства УЧОТПУСК Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением НЕОПЛДОГ Период работы застрахованного лица по договору гражданско-правового характера, выплаты и иные вознаграждения за который начислены в следующие отчетные периоды

ШАГ 2: Заполнение подраздела 2.5 раздела 2

Далее следует заполнить подраздел 2.5.

В нем укажите данные о пачках документов, которые сформированы по разделам 6 (п. 16 Порядка заполнения формы РСВ-1 ).

Раздел 2.5 включает в себя два подраздела: 2.5.1 и 2.5.2.

В подразделе 2.5.1 укажите данные о пачках документов с типом корректировки сведений «исходная».

Количество заполненных строк в подразделе должно быть равно количеству пачек раздела 6 с этим типом.

В этом подразделе, в частности, показывается расчетная база для начисления пенсионных взносов за октябрь, ноябрь и декабрь по каждой пачке раздела 6 и сумму начисленных страховых взносов.

В строках графы 4 отразите данные о количестве застрахованных лиц, на которых заполнены разделы 6.

Что же касается подраздела 2.5.2, то его заполняйте, если есть корректировки (подраздел 6.3 раздела 6).

В нем показывают данные о пачках сведений индивидуального (персонифицированного) учета с типом «корректирующая» или «отменяющая».

Если корректировок нет, то в составе РСВ-1 за 2016 год проставляются прочерки.

ШАГ 3: заполнение Титульного листа

Теперь можно заполнить титульный лист РСВ-1 за 2016 год.

На титульном листе заполняются все разделы, за исключением подраздела «Заполняется работником ПФР» (п. 4 Порядка).

Поясним особенность заполнения некоторых из них.

Номер уточнения

В поле «Номер уточнения» указывается «000», если это первичный РСВ-1 за 2016 год.

Если уточняются сведения ранее представленного РСВ-1 , то ставится порядковый номер уточнения («001», «002» и т. д. ).

Отчетный период

В поле «Отчетный период» РСВ-1 за 2016 год указывается код «0». В поле «Календарный год» — 2016.

Соответственно, будет понятно, что сдается расчет именно за 2016 год.

ОКВЭД

В поле «Код вида экономической деятельности» следует указать основной код вида экономической деятельности согласно классификатору.

При этом обращаем Ваше внимание на то, что до 1 января 2017 года действуют два классификатора ОКВЭД: старый ОК 029–2001 и новый ОК 029–2014.

Если организация или ИП зарегистрированы до 11 июля 2016 года, то в РСВ-1 указываются коды по классификатору ОК 029–2001 (пункта 5.8 Порядка).

Те, кто зарегистрирован 11 июля или позже, могут указывать коды по классификатору ОК 029–2014.

Поле «Номер контактного телефона»: указывают городской или мобильный номер телефона компании или ИП с кодом города или оператора сотовой связи. Цифры заполняются без применения знаков «-» и «()» (пп. 5.9 п. 5 Порядка).

Поле «Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и/или страховом стаже»: число работников в соответствии с количеством представленных разд. 6 расчета (пп. 5.10 п. 5 Порядка).

В полях «Подпись», «Дата» проставляются подпись плательщика (правопреемника) либо его представителя и дата подписания расчета, в позиции «М.П." печать проставляется при ее наличии. Это касается и организаций, и индивидуальных предпринимателей.

ШАГ 4: Заполнение подраздела 2.1

о выплатах для начисления страховых взносов в рамках пенсионного страхования;

о выплатах для начисления страховых взносов в рамках медицинского страхования.

Теперь заполните подраздел 2.1. Он состоит из двух информационных полей:

Имейте в виду, что в разделе 2 также отражают пособие по временной нетрудоспособности и «детские» пособия (пособия при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет).

Сумму выплаченных пособий в подразделе 2.1 расчета за 2016 год показывают по строкам 201, 211 подраздела 2.1 (в составе необлагаемых выплат).

Приведем пример заполнения обязательного подраздела 2.1. Подраздел 2.1 формы РСВ-1 ПФР Регистрационный номер в ПФР │ │ │ │- │ │ │ │- │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │ Раздел 2. Расчет страховых взносов по тарифу <*> и по дополнительному тарифу Код тарифа │0│1│ 2.1. Расчет страховых взносов по тарифу <*> (руб. коп.) Наименование показателя Код строки Всего с начала расчетного периода В том числе за последние три месяца отчетного периода 1 месяц 2 месяц 3 месяц 1 2 3 4 5 6 На обязательное пенсионное страхование Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами 200 320 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами 201 6 000,00 - - 6 000,00 Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 202 - - - - Суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов 203 - - База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с. 200 - с. 201 - с. 202 - с. 203) 204 314 00,00 50 000,00 50 000,00 44 000,00 Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм, не превышающих предельную базу для начисления страховых взносов 205 69 080,00 11 000,00 11 000,00 9 680,00 с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов 206 - - - - Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.) 207 9 9 9 9 в том числе количество физических лиц, выплаты и иные вознаграждения которым превысили предельную величину базы для начисления страховых взносов (чел.) 208 - - - - На обязательное медицинское страхование Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами 210 320 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с частями 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами 211 6 000,00 - - 6 000,00 Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 212 - - - - База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование (с. 210 - с. 211 - с. 212 ) 213 314 00,00 50 000,00 50 000,00 44 000,00 Начислено страховых взносов на обязательное медицинское страхование 214 16 014,00 2 550,00 2 550,00 2 244,00 Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.) 215 9 9 9 9

ШАГ 5: Заполнение остальных разделов

Далее заполните разделы, которые не являются обязательными, но которые требуется заполнять, если имеются показатели для заполнения.

ШАГ 6: Заполнение Раздела 1

Раздел 1 заполняется в последнюю очередь.

В нем нужно обобщить данные, которые были отражены в разделах 2, 3 и 4.

В итоге, в разделе 1 будут сведены данные по всем разделам, которые были заполнены сначала.

При этом, чтобы проверить правильность заполнения раздела 1 РСВ-1 за 9 месяцев 2016 года, вы можете использовать соотношения, указанные в таблице (п. п. 7.1 — 7.3 Порядка):

Значение раздела 1 Чему равно Графы строки 100 Графам строки 150 раздела 1 РСВ-1 за 2015 год Строка 110 графы 3 Сумме строк 205 и 206 графы 3 всех подразделов 2.1 Строка 110 графы 8 Сумме строк 214 графы 3 всех подразделов 2.1 Строка 120 графы 3 (если эта строка заполнена) Строке «Итого сумма пересчета» графы 6 разд. 4 Строка 120 графы 8 (если эта строка заполнена) Строке 120 графы 8 (если эта строка заполнена)

Расчет взносов с доходов предпринимателя

В отличие от организаций предприниматели-работодатели уплачивают взносы не только с доходов своих наемных работников, но и с собственного дохода.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, платят страховые взносы за себя в ПФР и ФФОМС в фиксированных размерах. С 1 января 2014 года действует следующее правило:

Если годовой доход предпринимателя не превышает 300 000 рублей, то фиксированный размер взноса в ПФР определяют так:

Фиксированный размер страхового взноса в ПФР = МРОТ, установленный на 1 января года, за который уплачивают взносы Х Тариф страховых взносов в ПФР (26%) Х 12

Фиксированный размер взноса в ФФОМС определяют так:

Фиксированный размер страхового взноса в ФФОМС = МРОТ, установленный на 1 января года, за который уплачивают взносы Х Тариф страховых взносов в ФФОМС (5,1%) Х 12

Минимальный размер оплаты труда на 1 января 2016 года составляет 6 204 рубля.

Таким образом, фиксированный платеж в ПФР в 2016 году — 19 356,48 рубля (6204 руб. x 26% x12), в ФФОМС — 3796,85 рубля (6204 руб. x 5,1% x 12).

Если доходы предпринимателя превысят 300 000 рублей, он доплатит в ПФР еще 1% с доходов, превышающих эту сумму.

1% считается с доходов (доходов от реализации и внереализационных доходов, перечисленных в статье 346.15 Налогового кодекса) без уменьшения их на расходы.

Такое мнение выражает Минфин в письме от 27 марта 2015 года № 03-11-11 /17197. Объяснение у финансистов следующее.

доходы по статье 251 Налогового кодекса;

доходы ИП, облагаемые НДФЛ по ставкам 35% и 9%.

При определении объекта налогообложения «упрощенцы» учитывают доходы от реализации и внереализационные доходы в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 148 Налогового кодекса. Исключение составляют:

Отсюда следует, что для расчета пенсионных взносов с суммы дохода предпринимателя — «упрощенца», превышающей 300 000 руб., надо учитывать только доходы без уменьшения их на расходы. Причем вне зависимости от того, какой объект налогообложения применяет ИП.

Общая сумма страховых взносов в ПФР, перечисляемых за себя предпринимателями с доходом выше 300 000 рублей, ограничена предельной величиной.

Она рассчитывается так (пп. 2 п. 1.1 ст. 14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ):

Предельный размер страхового взноса в ПФР = МРОТ, установленный на 1 января года, за который уплачивают взносы Х 8 Х Тариф страховых взносов в ПФР (26%) Х 12

В 2016 году указанная предельная величина составляет 154 851,84 рубля.

Следовательно, если доход предпринимателя, применяющего УСН, превысил 300 000 рублей, то он рассчитывает сумму страховых взносов в вышеуказанном порядке (пп. 2 п. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ ), а затем сравнивает полученную величину с максимальным размером страховых взносов, которые могут быть перечислены в ПФР.

Если исчисленный фиксированный платеж превышает максимальный, в ПФР уплачивается 154 851,84 рубля.

Если предприниматель регистрируется в налоговой инспекции в середине года, размер страховых взносов он определяет исходя из стоимости страхового года пропорционально количеству календарных месяцев начиная с месяца начала деятельности.

За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.