Расчет страховых взносов за 2016 год
Организации и
Кто должен сдавать
Представить
РСВ-1
- организации и их обособленные подразделения;
- индивидуальные предприниматели;
- адвокаты, частные детективы, частные нотариусы.
- работники по трудовым договорам;
- директор — единственный учредитель;
- физические лица — исполнители по
гражданско-правовымдоговорам (например, подряда).
При этом, обращаем Ваше внимание,
Более того, не имеет значения, начислялась ли работникам зарплата или другие выплаты.
Если же у ИП нет наемных работников и он не производил выплат и вознаграждений физическим лицам за период с января по декабрь 2016 года, то сдавать
Форма
РСВ-1 за 2016 год
Страхователи (организации и ИП) должны заполнять
То есть, следует применять ту же форму, которая использовалась при сдаче отчетности за девять месяцев 2016 года.
Порядок уплаты страховых взносов
При этом все работодатели (в том числе и
- на обязательное пенсионное страхование — в ПФР;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в ФСС;
- на обязательное медицинское страхование — в ФФОМС.
Страховые взносы по договорам ГПХ
С доходов физлиц, работающих по договору ГПХ (
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона №
Отчетный период по страховым взносам
Налоговым периодом по взносам является год, а отчетными — I квартал, полугодие и 9 месяцев года.
Способ представления отчётности по форме
РСВ-1
С января 2015 года ИП и организации, у которых численность работников свыше 25 человек, сдают отчётность в ПФР и ФСС только в электронном виде с применением Усиленной квалифицированной электронной подписи.
Днем представления электронной отчётности считается дата ее отправки.На бумажном носителе отчётность сдаётся при количестве работников менее 25 человек. Подать её можно следующими способами:
- Лично или через представителя по доверенности
- По почте ценным письмом с описью вложения.
Срок сдачи отчётности по форме
РСВ-1
Место предоставления отчетности по форме
РСВ-1
Отчетность по форме
Штрафы за опоздание отчетности по форме
РСВ-1
За несвоевременное представление расчета по форме
Руководителя организации могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).
Организации грозит штраф — 5% от суммы взносов на пенсионное и медицинское страхование, начисленной к уплате по опоздавшему расчету
- больше 30% суммы страховых взносов, начисленной к уплате по опоздавшему расчету за последние три месяца отчетного периода;
- меньше 1000 руб.
Пример. Расчет суммы штрафа за несвоевременную сдачу расчета по форме
Расчет по форме
Таким образом, просрочка составила неполный месяц.Сумма взносов, начисленная по расчету за 2016 г., составила:
- по пенсионному страхованию — 1 960 000 руб.;
- по медицинскому страхованию — 390 000 руб.
Размер штрафа, наложенного на организацию, будет равен 117 500 руб. ((1 960 000 руб. + 390 000 руб.) x 5% x 1 мес.).
Порядок расчета базы по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМСБазу для начисления страховых взносов:
- в ПФР, ФФОМС и ФСС на ВНиМ (обязательные взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ФСС) надо считать по каждому работнику в отдельности (ч. 3 ст. 8 Закона №
212-ФЗ);
- в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве можно посчитать как отдельно по каждому работнику, так и общей суммой сразу по всем работникам (п. 2 ст. 20.1 Закона №
125-ФЗ).
База считается нарастающим итогом с начала года. В нее включаются облагаемые выплаты, которые вы начислили в пользу работника с начала года и по последний день истекшего месяца (ч. 1, 3 ст. 8, п. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15 Закона №
Если работник принят в организацию в середине года, то его доходы по предыдущему месту работы в базу для начисления взносов включать не надо (Письма Минтруда от
Предельная база для начисления страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС
Предельная величина базы для начисления взносов в ПФР и ФСС на ВНиМ устанавливается Правительством на каждый календарный год (ч. 4 — 5.1 ст. 8 Закона №
- по взносам в ПФР — 796 000 руб.;
- по взносам в ФСС — 718 000 руб.
Предельная база для начисления взносов в ФФОМС и ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве (взносы «на травматизм») не установлена. Это значит, что данные взносы начисляются на всю сумму облагаемых выплат, начисленных работнику в течение года.
Пример. Расчет базы по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС
База по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС с выплат работнику за январь — декабрь 2016 г. рассчитывается так, как показано в таблице.
|Месяц
|Облагаемые выплаты за месяц, руб.
|Сумма выплат нарастающим итогом с начала года, руб. (гр. 3 предыдущей строки + гр. 2)
|База для начисления взносов нарастающим итогом с начала года, руб.
|В ПФР
|В ФСС
|В ФФОМС (гр. 8 = гр. 3)
|До 796 000 включительно (если гр. 3 меньше или равна 796 000, то гр. 4 = гр. 3; если гр. 3 > 796 000, то гр. 4 = 796 000)
|В части, превышающей 796 000 (гр. 3 - гр. 4)
|На ВНиМ до 718 000 включительно (если гр. 3 меньше или равна 718 000, то гр. 6 = гр. 3; если гр. 3 > 718 000, то гр. 6 = 718 000)
|"На травматизм" (гр. 7 = гр. 3)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|Январь
|60 000
|60 000
|60 000
|0
|60 000
|60 000
|60 000
|Февраль
|36 000
|96 000
|96 000
|0
|96 000
|96 000
|96 000
|Март
|240 000
|336 000
|336 000
|0
|336 000
|336 000
|336 000
|Апрель
|115 000
|451 000
|451 000
|0
|451 000
|451 000
|451 000
|Май
|90 000
|541 000
|541 000
|0
|541 000
|541 000
|541 000
|Июнь
|95 000
|636 000
|636 000
|0
|636 000
|636 000
|636 000
|Июль
|162 000
|798 000
|796 000
|2 000
|718 000
|798 000
|798 000
|Август
|100 000
|898 000
|796 000
|102 000
|718 000
|898 000
|898 000
|Сентябрь
|100 000
|998 000
|796 000
|202 000
|718 000
|998 000
|998 000
|Октябрь
|100 000
|1098 000
|796 000
|302 000
|718 000
|1098 000
|1098 000
|Ноябрь
|100 000
|1 198 000
|796 000
|402 000
|718 000
|1 198 000
|1 198 000
|Декабрь
|100 000
|1 298 000
|796 000
|502 000
|718 000
|1 298 000
|1 298 000
Расчет взносов с доходов работников
В 2016 году страховые взносы во внебюджетные фонды нужно начислять так.
Взносы в ПФР РФ
Если выплаты в пользу работника, рассчитанные нарастающим итогом с начала года, не превышают предельной величины дохода для начисления взносов в Пенсионный фонд, то ставка взносов в ПФР равна 22%.
Взносы в ПФР с сумм, которые превышают предельную величину (796 000 руб.), начисляют по тарифу 10%.
Взносы в ФСС РФ
Если выплаты в пользу работника, рассчитанные нарастающим итогом с начала года, не превышают предельной величины дохода для начисления взносов в ФСС РФ, то ставка взносов в соцстрах составляет 2,9%.
В 2016 году предельный размер базы для начисления взносов в ФСС РФ (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) составляет 718 000 рублей (постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265).
С суммы превышения предельной базы взносы в соцстрах не уплачиваются.
Взносы в ФФОМС РФ
С 1 января 2015 года страховые взносы в ФФОМС нужно уплачивать со всех выплат в пользу работников по тарифу 5,1%.
Предельная база для начисления страховых взносов в ФФОМС отменена.
Таким образом, в 2016 году для начисления страховых взносов установлены следующие общие тарифы:
|База для начисления страховых взносов
|Тариф страхового взноса
|ПФР
|ФСС
|ФФОМС
|В пределах установленной предельной базы
|22%
|2,9%
|5,1%
|Свыше установленной предельной базы
|10%
|0%
Какие листы и разделы расчета по форме
РСВ-1 заполнять
Действующая форма
- титульный лист;
- разд. 1;
- подраздел 2.1.
- подраздел 2.5;
- разд. 6 на каждого работника.
Когда организации должны заполнять и представлять другие разделы формы
|Разделы расчета по форме РСВ-1
|Когда заполняется
|Подразделы 2.2 - 2.4
|Если организация в отчетном периоде исчисляла взносы по дополнительным тарифам
|Подраздел 3.1
|Если ИТ-организация платит взносы по пониженным тарифам
|Подраздел 3.2
|Если организация на УСН, ведущая льготируемую деятельность, платит взносы по пониженным тарифам (Письмо Минтруда от 18.11.2015 № 17-3/В-561)
|Подраздел 3.3
|Если некоммерческая организация на УСН (кроме государственных и муниципальных учреждений), работающая в социальной сфере, в области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, платит взносы по пониженным тарифам
|Раздел 4
|Если заполнена строка 120 разд. 1. То есть - если в отчетном периоде: - или вступили в силу решения ПФР, которыми организации были доначислены взносы; - или организация самостоятельно корректировала базу по взносам за прошлые отчетные (расчетные) периоды
|Раздел 5
|Если организация в отчетном периоде выплачивала вознаграждения за работу в студенческом отряде, включенном в реестр пользующихся господдержкой молодежных и детских объединений
В каком порядке заполнять расчет по форме РСВ — 1Расчет по форме
- Сначала вносятся данные в разд. 6, который надо составить по каждому работнику.
- Потом заполняется подраздел 2.5. В нем указываются данные о пачках документов, которые сформированы по разд. 6 (п. 16 Порядка заполнения формы
РСВ-1).
- После этого следует заполнить титульный лист. В нем нужно указать, в частности (п. п. 5.5 — 5.11 Порядка заполнения формы
РСВ-1):
- данные об организации (наименование, ИНН, КПП, контактный телефон, код по ОКВЭД, регистрационный номер в ПФР);
- среднесписочную численность работников;
- количество застрахованных лиц. Эта цифра должна совпадать с суммой в строке «ИТОГО» графы 4 подраздела 2.5.1 (п. 17.5 Порядка заполнения формы
РСВ-1, Приложение 1 к Распоряжению Правления ПФР от 31.07.2014№ 323Р).
- Далее следует заполнить:
- подраздел 2.1. Если в течение отчетного периода начислялись взносы по разным кодам тарифов, то по каждому коду нужно заполнить отдельный подраздел 2.1 (п. п. 3, 9.1 Порядка заполнения формы
РСВ-1);
- остальные разделы, которые следует представить.
- подраздел 2.1. Если в течение отчетного периода начислялись взносы по разным кодам тарифов, то по каждому коду нужно заполнить отдельный подраздел 2.1 (п. п. 3, 9.1 Порядка заполнения формы
- В последнюю очередь заполняется разд. 1. При этом надо соблюдать соотношения, указанные в таблице (п. п. 7.1 — 7.3 Порядка заполнения формы
РСВ-1).
|Показатель разд. 1
|Чему должен быть равен
|Графы строки 100
|Соответствующим графам строки 150 разд. 1 формы РСВ-1 за прошлый год
|Строка 110 графы 3
|Сумме строк 205 и 206 графы 3 всех подразделов 2.1
|Строка 110 графы 8
|Сумме строк 214 графы 3 всех подразделов 2.1
|Строка 120 графы 3 (если эта строка заполнена)
|Строке "Итого сумма пересчета" графы 6 разд. 4
|Строка 120 графы 8 (если эта строка заполнена)
|Строке "Итого сумма пересчета" графы 14 разд. 4
Поясним особенности составления каждого из разделов текущего расчета, а также последовательность их заполнения в пошаговой инструкции.
ШАГ 1: Заполнение РАЗДЕЛА 6
В первую очередь, вносятся данные в раздел 6 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица».
Этот раздел составляется по каждому работнику.
Если в штате компании 8 человек, то и разделов № 6 будет также 8.Раздел 6 формы
- который состоял в трудовых отношениях;
- с которым был заключен
гражданско-правовой(или авторский) договор.
Раздел 6 формируйтся и на тех физических лиц, которым начислялись выплаты с января по декабрь 2016 включительно, и на тех, которые состояли в трудовых отношениях, но выплаты им в этом период по
То есть, если человек находился в отпуске без сохранения содержания, то в разделе 6 его также нужно отразить.
Раздел 6 следует разбить на пачки. Количество сведений в каждой пачке — не более 200 штук.
Подраздел 6.1
В подразделе 6.1 укажите фамилию, имя и отчество физического лица и впишите его СНИЛС.
Подраздел 6.2
В поле «Отчетный период (код)»
Подраздел 6.3
В подразделе 6.3 указывается тип корректировки сведений.
Всего предусмотрено три типа корректировок: «исходная», «корректирующая» и «отменяющая». Нужное поле отметьте символом «Х».
Поле «Исходная» предусмотрено для сведений, которые представляются впервые.
При сдаче исходных сведений поля «Отчетный период (код)» и «Календарный год» в подразделе 6.3 не заполняются.
Поле «корректирующая» в
Если же необходимо полностью отменить сведения о нем, то выбирается поле «отменяющая».
При заполнении разделов 6 с типом «корректирующая» или «отменяющая» в полях «Отчетный период (код)» и «Календарный код» указываются код отчетного периода и год, за который уточняются или отменяются данные.
При этом разделы 6, в которых отмечены «корректирующая» или «отменяющая» сдаются вместе с разделом 6 с типом «исходная» за тот отчетный период, по которому наступил срок сдачи отчетности.
Подраздел 6.4
В подразделе 6.4 выделяются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных работнику. В этих целях
в строке 400 — показываются все выплаты с начала 2016 года нарастающим итогом;
в строках 401 — 403 — показываются выплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года (то есть, за 4 квартал 2016 года).
По графам 4, 5, 6 и 7 этого подраздела надо разнести выплаты, перечисленные физическому лицу в рамках трудовых отношений или по
Причем необходимо выделить отдельно сумму, выплаченную в пределах базы для начисления «пенсионных» взносов, и сумму, которая превышает эту величину.
В 2016 году предельная база, напомним, составляет 796 000 рублей (Постановление Правительства РФ от
В графе 3 обозначается код категории застрахованного лица в соответствии с Классификатором параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений (приложение № 2 к Порядку).
Самый часто используемый код — «НР», привязанный к наемным работникам, на которых распространяется основной тариф для начисления страховых взносов (22 процента).
Подраздел 6.5
В подразделе 6.5 укажите сумму пенсионных взносов, начисленную по всем тарифам страховых взносов в октябре, ноябре и декабре 2016 года с выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы (796 000 рублей).
В этом подразделе следует показать выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда (вредных, тяжелых и др.), дающих право на досрочную пенсию. К примеру, в подразделе 6.7 расчета
- в строке 700 — сумму выплат нарастающим итогом с 2016 года;
- в строках 701 — 703 — выплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года (то есть, за 4 квартал 201 6года).
Если в организации была проведена специальная оценка условий труда, в графе 3 нужно проставить код специальной оценки по классификатору кодов (согласно приложению № 2 к Порядку).
Подраздел 6.8
В этом подразделе указываются условия труда, в которых сотрудник работал в октябре, ноябре и декабре 2016 года (то есть, в 4 квартале 2016 года), а также данные о страховом стаже и условиях досрочного назначения пенсии.
Графы «Начало периода» и «Конец периода» группируйте в формате дд.мм.гггг.
Обратите внимание, что графы 4–9 подраздела 6.8 заполнятся с применением кодов, согласно приложению № 2 к Порядку.
Так, к примеру, в графе 7 нужно выделять некоторые периоды стажа работника, которые имели место в четвертом квартале 2016 года.
В таблице приведем некоторые распространенные коды, которые могут потребоваться при заполнении
|Код графы 7
|Что означает
|ДЕТИ
|Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, предоставляемый одному из родителей
|ДЕКРЕТ
|Отпуск по беременности и родам
|ДОГОВОР
|Работа по договорам гражданско-правового характера, выходящая за рамки расчетного периода
|ДЛОТПУСК
|Пребывание в оплачиваемом отпуске
|НЕОПЛ
|Отпуск без сохранения заработной платы, время простоя по вине работника, неоплачиваемые периоды отстранения от работы (недопущения к работе)
|ВРНЕТРУД
|Период временной нетрудоспособности
|КВАЛИФ
|Повышение квалификации с отрывом от производства
|УЧОТПУСК
|Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением
|НЕОПЛДОГ
|Период работы застрахованного лица по договору гражданско-правового характера, выплаты и иные вознаграждения за который начислены в следующие отчетные периоды
ШАГ 2: Заполнение подраздела 2.5 раздела 2
Далее следует заполнить подраздел 2.5.
В нем укажите данные о пачках документов, которые сформированы по разделам 6 (п. 16 Порядка заполнения формы
Раздел 2.5 включает в себя два подраздела: 2.5.1 и 2.5.2.
В подразделе 2.5.1 укажите данные о пачках документов с типом корректировки сведений «исходная».
Количество заполненных строк в подразделе должно быть равно количеству пачек раздела 6 с этим типом.
В этом подразделе, в частности, показывается расчетная база для начисления пенсионных взносов за октябрь, ноябрь и декабрь по каждой пачке раздела 6 и сумму начисленных страховых взносов.
В строках графы 4 отразите данные о количестве застрахованных лиц, на которых заполнены разделы 6.
Что же касается подраздела 2.5.2, то его заполняйте, если есть корректировки (подраздел 6.3 раздела 6).
В нем показывают данные о пачках сведений индивидуального (персонифицированного) учета с типом «корректирующая» или «отменяющая».
Если корректировок нет, то в составе
ШАГ 3: заполнение Титульного листа
Теперь можно заполнить титульный лист
На титульном листе заполняются все разделы, за исключением подраздела «Заполняется работником ПФР» (п. 4 Порядка).
Поясним особенность заполнения некоторых из них.
Номер уточнения
В поле «Номер уточнения» указывается «000», если это первичный
Если уточняются сведения ранее представленного
Отчетный период
В поле «Отчетный период»
Соответственно, будет понятно, что сдается расчет именно за 2016 год.
ОКВЭД
В поле «Код вида экономической деятельности» следует указать основной код вида экономической деятельности согласно классификатору.
При этом обращаем Ваше внимание на то, что до 1 января 2017 года действуют два классификатора ОКВЭД: старый ОК 029–2001 и новый ОК 029–2014.
Если организация или ИП зарегистрированы до 11 июля 2016 года, то в
Те, кто зарегистрирован 11 июля или позже, могут указывать коды по классификатору ОК 029–2014.
Поле «Номер контактного телефона»: указывают городской или мобильный номер телефона компании или ИП с кодом города или оператора сотовой связи. Цифры заполняются без применения знаков «-» и «()» (пп. 5.9 п. 5 Порядка).
Поле «Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и/или страховом стаже»: число работников в соответствии с количеством представленных разд. 6 расчета (пп. 5.10 п. 5 Порядка).
В полях «Подпись», «Дата» проставляются подпись плательщика (правопреемника) либо его представителя и дата подписания расчета, в позиции «М.П." печать проставляется при ее наличии. Это касается и организаций, и индивидуальных предпринимателей.
ШАГ 4: Заполнение подраздела 2.1Теперь заполните подраздел 2.1. Он состоит из двух информационных полей:
- о выплатах для начисления страховых взносов в рамках пенсионного страхования;
- о выплатах для начисления страховых взносов в рамках медицинского страхования.
Имейте в виду, что в разделе 2 также отражают пособие по временной нетрудоспособности и «детские» пособия (пособия при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет).
Сумму выплаченных пособий в подразделе 2.1 расчета за 2016 год показывают по строкам 201, 211 подраздела 2.1 (в составе необлагаемых выплат).
Приведем пример заполнения обязательного подраздела 2.1.
Подраздел 2.1 формы
Регистрационный номер в ПФР
Раздел 2. Расчет страховых взносов по тарифу <*> и по дополнительному тарифу
Код тарифа │0│1│
2.1. Расчет страховых взносов по тарифу <*>
|Наименование показателя
|Код строки
|Всего с начала расчетного периода
|В том числе за последние три месяца отчетного периода
|1 месяц
|2 месяц
|3 месяц
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|На обязательное пенсионное страхование
|Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
|200
|320 000
|50 000,00
|50 000,00
|50 000,00
|Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
|201
|6 000,00
|-
|-
|6 000,00
|Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
|202
|-
|-
|-
|-
|Суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов
|203
|-
|-
|База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с. 200 - с. 201 - с. 202 - с. 203)
|204
|314 00,00
|50 000,00
|50 000,00
|44 000,00
|Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
|с сумм, не превышающих предельную базу для начисления страховых взносов
|205
|69 080,00
|11 000,00
|11 000,00
|9 680,00
|с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов
|206
|-
|-
|-
|-
|Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.)
|207
|9
|9
|9
|9
|в том числе количество физических лиц, выплаты и иные вознаграждения которым превысили предельную величину базы для начисления страховых взносов (чел.)
|208
|-
|-
|-
|-
|На обязательное медицинское страхование
|Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
|210
|320 000
|50 000,00
|50 000,00
|50 000,00
|Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с частями 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
|211
|6 000,00
|-
|-
|6 000,00
|Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
|212
|-
|-
|-
|-
|База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование (с. 210 - с. 211 - с. 212 )
|213
|314 00,00
|50 000,00
|50 000,00
|44 000,00
|Начислено страховых взносов на обязательное медицинское страхование
|214
|16 014,00
|2 550,00
|2 550,00
|2 244,00
|Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.)
|215
|9
|9
|9
|9
ШАГ 5: Заполнение остальных разделов
Далее заполните разделы, которые не являются обязательными, но которые требуется заполнять, если имеются показатели для заполнения.
ШАГ 6: Заполнение Раздела 1
Раздел 1 заполняется в последнюю очередь.
В нем нужно обобщить данные, которые были отражены в разделах 2, 3 и 4.
В итоге, в разделе 1 будут сведены данные по всем разделам, которые были заполнены сначала.
При этом, чтобы проверить правильность заполнения раздела 1
|Значение раздела 1
|Чему равно
|Графы строки 100
|Графам строки 150 раздела 1 РСВ-1 за 2015 год
|Строка 110 графы 3
|Сумме строк 205 и 206 графы 3 всех подразделов 2.1
|Строка 110 графы 8
|Сумме строк 214 графы 3 всех подразделов 2.1
|Строка 120 графы 3 (если эта строка заполнена)
|Строке «Итого сумма пересчета» графы 6 разд. 4
|Строка 120 графы 8 (если эта строка заполнена)
|Строке 120 графы 8 (если эта строка заполнена)
Расчет взносов с доходов предпринимателя
В отличие от организаций
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, платят страховые взносы за себя в ПФР и ФФОМС в фиксированных размерах. С 1 января 2014 года действует следующее правило:
Если годовой доход предпринимателя не превышает 300 000 рублей, то фиксированный размер взноса в ПФР определяют так:
|Фиксированный размер страхового взноса в ПФР
|=
|МРОТ, установленный на 1 января года, за который уплачивают взносы
|Х
|Тариф страховых взносов в ПФР (26%)
|Х
|12
Фиксированный размер взноса в ФФОМС определяют так:
|Фиксированный размер страхового взноса в ФФОМС
|=
|МРОТ, установленный на 1 января года, за который уплачивают взносы
|Х
|Тариф страховых взносов в ФФОМС (5,1%)
|Х
|12
Минимальный размер оплаты труда на 1 января 2016 года составляет 6 204 рубля.
Таким образом, фиксированный платеж в ПФР в 2016 году — 19 356,48 рубля (6204 руб. x 26% x12), в ФФОМС — 3796,85 рубля (6204 руб. x 5,1% x 12).
Если доходы предпринимателя превысят 300 000 рублей, он доплатит в ПФР еще 1% с доходов, превышающих эту сумму.
1% считается с доходов (доходов от реализации и внереализационных доходов, перечисленных в статье 346.15 Налогового кодекса) без уменьшения их на расходы.
Такое мнение выражает Минфин в письме от 27 марта 2015 года №
- доходы по статье 251 Налогового кодекса;
- доходы ИП, облагаемые НДФЛ по ставкам 35% и 9%.
Отсюда следует, что для расчета пенсионных взносов с суммы дохода предпринимателя — «упрощенца», превышающей 300 000 руб., надо учитывать только доходы без уменьшения их на расходы. Причем вне зависимости от того, какой объект налогообложения применяет ИП.
Общая сумма страховых взносов в ПФР, перечисляемых за себя предпринимателями с доходом выше 300 000 рублей, ограничена предельной величиной.
Она рассчитывается так (пп. 2 п. 1.1 ст. 14 Закона от 24 июля 2009 г. №
|Предельный размер страхового взноса в ПФР
|=
|МРОТ, установленный на 1 января года, за который уплачивают взносы Х 8
|Х
|Тариф страховых взносов в ПФР (26%)
|Х
|12
В 2016 году указанная предельная величина составляет 154 851,84 рубля.
Следовательно, если доход предпринимателя, применяющего УСН, превысил 300 000 рублей, то он рассчитывает сумму страховых взносов в вышеуказанном порядке (пп. 2 п. 1.1 ст. 14 Закона №
Если исчисленный фиксированный платеж превышает максимальный, в ПФР уплачивается 154 851,84 рубля.
Если предприниматель регистрируется в налоговой инспекции в середине года, размер страховых взносов он определяет исходя из стоимости страхового года пропорционально количеству календарных месяцев начиная с месяца начала деятельности.
За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
Пример
Свидетельство о регистрации выдано предпринимателю 23 сентября 2016 года.
Предположим, что МРОТ равен 6204 руб.
Предприниматель вел деятельность 3 полных месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) и 8 дней сентября.
В сентябре 30 календарных дней.По итогам года он должен уплатить:
- в ПФР — 5269,26 руб. (19 356,48 руб. : 12 мес. x 3 мес. + 19 356,48 руб. : 12 мес. : 30 дн. x 8 дн.);
- в ФФОМС — 1033,59 руб. (3796,85 руб. : 12 мес. x 3 мес. + 3796,85 руб. : 12 мес. : 30 дн. x 8 дн.).
Может стоить уточнить, что так было в 2016? А сейчас немножко по-другому?
В смысле? Статья про отчетность и взносы 2016 года. А не про взносы 2017 года и отчетность за 2017 год. Ну может не уточнила про будущее, да. Но вроде как и так понятно
ЗЫ: только это он ))