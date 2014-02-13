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Что такое риск-ориентированный подход в рамках «камералки» заявленных НДС-льгот

02.02.17 12:00
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В данном письме ФНС дает рекомендации инспекциям, как проводить камеральные проверки декларации по НДС, в которых отражены освобождаемые от налога операции, в частности ИФНС должны учитывать следующие факторы:

  • уровень налогового риска (высокий, средний и низкий), присвоенного системой управления рисками АСК «НДС-2» (СУР);
  • результат предыдущих камеральных НДС-проверок по вопросу правомерности применения налоговых льгот.

По каждому коду льготной операции у проверяемого лица запрашиваются пояснения. Компании (ИП) вправе представить их в виде реестра подтверждающих документов, а также перечень и формы типовых договоров (форма реестра прилагается).

Служба приводит алгоритм истребования из этого реестра необходимого объема документов для каждого кода заявленной льготы. В целом порядок сводится к следующему:

  •  запрашивается не менее 50% общего объема (но не более 500 штук), если необходимо подтвердить крупную сумму льготной операции;
  •  меньше всего документов (5%) запросят по операциям, по которым предыдущие проверки (три-четыре подряд) не выявили нарушения (установлены исключения из этого правила);
  •  больше всего (40%) – если по результатам прошлой проверки выявлены нарушения или по данному коду льготы применяются впервые;
  •  если реестр документов не представлен (представлен не по форме) и подтверждающие документы нельзя идентифицировать с применяемыми льготами, то истребование документов происходит без применения риск-ориентированного подхода;
  •  по отдельным операциям документы запрашиваются при наличии у ИФНС данных о возможном неправомерном применении льгот по ним.

ПИСЬМО ФНС РФ от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@ «О направлении разъяснений в отношении риск-ориентированного подхода к проведению камеральных налоговых проверок налоговых деклараций, в которых отражены операции, не подлежащие налогообложению НДС в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 149 НК РФ»

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

ранее ФНС заявляла, что риск-ориентированный подход, позволяющий учесть положительную «налоговую историю» компаний, уменьшит их административную нагрузку и издержки при проведении камеральных проверок.

 

Источник: "Время бухгалтера"

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