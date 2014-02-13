В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?

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Что случилось? В 2017 году стало еще тревожнее жить. Пугает не только столетие Февральской и Октябрьской революций, но и активность налоговых органов в части выявления недоимок с налогоплательщиков, а также выискивания новых способов сборов с бизнеса. Инспектора решают задачу доначислений все более решительно. В этой связи сейчас необходимо обратить самое пристальное внимание на соблюдение «должной осмотрительности», не дав налоговикам не единого шанса обвинить в этом вашу компанию. Разбираемся в этом вопросе с партнером сегодняшней картотеки – компанией «Лик-Эксперт».

Так что же такое – «должная осмотрительность»? Точного определения, что это такое - не существует. Понятие «должной осмотрительности» введено еще в 2006 году, однако широкое применение оно получило лишь недавно, когда налоговая инспекция стала активно использовать обвинение в «несоблюдении должной осмотрительности» при проведении проверок и наложении доначислений на предприятие. По сути, «должная осмотрительность», это комплекс мер и технологий, которые позволяют компании проверить, что ее контрагенты не жулики (типа «однодневок») и махинаторы, а честные предприниматели. Конечно, гарантий окончательной и бесповоротной честности и благонадежности партнера никто не даст, однако, бухгалтеру и директору компании нужно провести самую тщательную проверку всех своих партнеров. И не только для очистки совести, важнее оценивать все свои действия с точки зрения судебной перспективы. То есть, есть ли у вас аргументы отстоять в суде свою «должную осмотрительность». Ведь если налоговая инспекция придет к выводу, что компания не проявила должной осмотрительности при заключении сделки, она может обвинить фирму в получении необоснованной налоговой выгоды, сочтя ее затраты документально не подтвержденными, а НДС-вычет и расходы в составе затрат при расчете налога на прибыль неправомерными.

Откуда взялось понятие «должная осмотрительность»? Оно введено постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, однако точное определение понятия в нем отсутствует. В п. 10 постановления № 53 лишь указывалось, что «налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом...». Пленум также обратил внимание на то, что факт нарушения контрагентом фирмы его налоговых обязанностей сам по себе еще не является доказательством получения фирмой необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, Пленум указал, что, представив в инспекцию «все надлежащим образом оформленные документы» в целях получения налоговой выгоды, компания имеет все основания для ее получения. Если, конечно, инспекторы не докажут, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны или противоречивы. На практике под проявлением «должной осмотрительности и осторожности» обычно понимается, что фирма использовала все установленные законодательством возможности для получения информации о контрагенте.

Где и как проверить партнеров? Проверку контрагентов можно провести бесплатно. Для этого существуют много сайтов, на которых публикуются сведения о юридических и физических лицах. Это могут быть истории их взаимоотношений с налоговой инспекцией (долги и прочее), арбитражные дела, сведения о ликвидации, реорганизации, банкротстве и прочие подробности, важные для осуществления и ведения сделок. При этом важно проверять своих контрагентов не периодически, например, только в начале сотрудничества, а постоянно. Это может уберечь не только от претензий налоговой инспекции и доначислениям, но и, буквально, от потери денег. Бизнес, вещь суровая, и порой даже самые распрекрасные партнеры оказываются в состоянии банкротства, и поэтому, например, вовсе не оплатить вам последнюю поставку товаров.

А есть ли список таких ресурсов? Да, Клерк.ру специально для своих пользователей составил список сайтов, где можно проверить своих партнеров самостоятельно. Это совершенно бесплатно, правда все это требует некоторого времени. Ошибка в таком деле может привести к серьезным денежным потерям и даже к банкротству компании и потере бизнеса. Вот эти сайты: https://service.nalog.ru/disqualified.do — реестр дисквалифицированных лиц. http://egrul.nalog.ru — ЕГРЮЛ (можно узнать зарегистрировано ли юридическое лицо, не исключено ли из реестра). https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr — сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении ООО 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они должны публиковаться в соответствии с законодательством. http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ. https://service.nalog.ru/addrfind.do — реестр адресов массовой регистрации. https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке. https://service.nalog.ru/baddr.do — сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года. http://fssprus.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств ФССП. http://reestr-dover.ru — реестр отмененных нотариальных доверенностей. http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — проверка по списку недействительных утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ. http://kad.arbitr.ru — база данных судебных дел арбитражных судов РФ. https://service.nalog.ru/bi.do — информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке (сервис Банкинформ).

А вот например, какие условия должна соблюсти компания, чтобы ее затраты разрешили учесть в целях налогообложения прибыли, а вычет по НДС признали правомерным? Для НДС и налога на прибыль НК РФ содержит разные требования. Так, покупатель товаров (работ, услуг) принимает «входной» НДС к вычету, когда одновременно выполняются условия, прописанные в ст. 171 и 172 НК РФ: наличие правильно, в соответствии с положениями п. 5 ст. 169 НК РФ, оформленного счета-фактуры;

приобретенные товары (работы, услуги) приняты на учет;

приобретенные товары (работы, услуги) предназначены для использования в операциях, облагаемых НДС.

В случае с налогом на прибыль произведенные расходы признаются в целях налогообложения, если они (п. 1 ст. 252 НК РФ):

обоснованы (экономически оправданы) и документально подтверждены;

понесены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Казалось бы, если организация выполнит все перечисленные требования, вопросов у контролеров возникнуть не должно. Но на практике это не так. Может случиться, что партнер компании оказался фирмой-«однодневкой» с «липовыми» адресом и ИНН. Или, будучи неплательщиком НДС, по ошибке выставил счет-фактуру с выделенной суммой налога, на основании которого покупатель принял налог к вычету. В таких случаях инспекторы пытаются доказать, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе своего контрагента.

А может вся эта «должная осмотрительность» – пугало огородное? И нет ничего страшного, и никого не наказывают? Ну вот, например. С гендиректора налоговики решили взыскать за счет личного имущества 16 миллионов рублей в счет погашения недоимок, пеней и штрафов за ту компанию, которую он возглавлял. Обоснование: гендиректор не проявил должной осмотрительности при выборе контрагентов, компания была связана с серыми и обнальными конторами, и ей были доначислены недоимки, пени и штрафы. Так что, все это не шутки и последствия могут быть самыми драматическими.

А кроме проверки контрагентов по этим сайтам, как можно их можно проверить? Контролеры также обращают внимание на длительный характер взаимоотношений с контрагентом и наличие взаимозависимости (аффилированности) между компаниями. Поэтому к возможным претензиям инспекторов лучше подготовиться заранее. Возьмите за правило запрашивать у своих партнеров по бизнесу: копии учредительных документов (устава и учредительного договора);

копии свидетельства о присвоении ОГРН, ИНН;

копии лицензий;

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры, счета-фактуры (в частности, протокол о назначении генерального директора на должность);

копии паспортных данных руководителя и главного бухгалтера. Чтобы сделать это оперативно, в ходе встречи с потенциальным партнером ему можно вручить памятку с перечислением всех необходимых «бумаг».