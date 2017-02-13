Как можно получить социальный налоговый вычет по договору добровольного страхования жизни?

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В соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ (13%), налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, в частности приведенных в ст. 219 НК РФ. Одним из социальных налоговых вычетов является сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни.

С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 № 403‑ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 403‑ФЗ). В этом законе речь идет о социальном налоговом вычете по НДФЛ в сумме страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. С 01.01.2017 согласно изменениям, внесенным Федеральным законом № 403‑ФЗ в ст. 219 НК РФ, социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору добровольного страхования жизни может быть предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода, если он обратится с письменным заявлением к работодателю.

К сведению: До 01.01.2017 указанный вычет предоставлялся налогоплательщику по окончании налогового периода при представлении в налоговые органы налоговой декларации, а также у работодателя, если взносы удерживались из зарплаты работника и перечислялись в фонды самим работодателем. Таким образом, вычет по данному страхованию нельзя было получить у работодателя, если договор заключался самостоятельно, без участия работодателя. Следовательно, этот вычет большинство налогоплательщиков могли заявить только по окончании налогового периода.

Порядок предоставления вычета в сумме страховых взносов по договору добровольного страхования жизни у работодателя аналогичен действовавшему порядку, предусмотренному в отношении социальных налоговых вычетов по расходам на обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения. Рассмотрим этот порядок подробно.

При каких условиях налогоплательщик может получить указанный вычет? Подпунктом 4 п. 1 ст. 219 НК РФ установлены следующие условия:

договоры страхования жизни заключены на срок не менее пяти лет;

договоры заключены в пользу налогоплательщика, супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством)).

В каком размере предоставляется социальный вычет по договорам страхования жизни? Данный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного п. 2 ст. 219 НК РФ.

Обратите внимание: Подпунктом 2 ст. 219 НК РФ установлено следующее ограничение: социальные налоговые вычеты, предусмотренные пп. 2 – 6 п. 1 этой статьи (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в пп. 2 п. 1 данной статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, приведенных в пп. 3 п. 1 той же статьи), предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 руб. за налоговый период. Если у налогоплательщика в течение одного налогового периода были расходы на обучение; медицинские услуги; по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения; договору (договорам) добровольного пенсионного страхования; договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет); на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56‑ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; оплату прохождения независимой оценки своей квалификации, налогоплательщик самостоятельно, в том числе при обращении к организации – налоговому агенту, выбирает, какие и в каких суммах виды расходов учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в п. 2 ст. 219 НК РФ, то есть не более 120 000 руб.

Основания для предоставления данного вычета налогоплательщику организацией – налоговым агентом

Организация – налоговый агент обязана предоставить социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни до окончания налогового периода, если налогоплательщик обратился с письменным заявлением к работодателю, но только при условии представления налогоплательщиком налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, выданного налогоплательщику налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Право на получение налогоплательщиком указанного социального налогового вычета должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и документов, подтверждающих право на получение такого вычета.

Обратите внимание: После того, как сотрудник представил уведомление, выданное налоговой инспекцией, бухгалтеру необходимо внимательно проверить, правильно ли в нем отражены: Ф. И. О., ИНН (при его наличии), серия и номер паспорта работника;

год, за который надо предоставить вычет. Вычет можно предоставить только по уведомлению, выданному на текущий год;

наименование организации (работодателя), ИНН и КПП. Если какой‑нибудь из указанных реквизитов окажется неверным, вычет предоставлять нельзя. В этом случае работник должен получить новое уведомление.

За какие месяцы предоставляется данный социальный вычет? Социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, пре­дусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ, предоставляется налогоплательщику налоговым агентом начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к налоговому агенту за его получением в порядке, установленном абз. 2 указанного пункта. Это значит, если работник обратился с заявлением на вычет в середине года, вычет за месяцы, прошедшие с начала года до месяца, в котором подано уведомление, не предоставляется, то есть НДФЛ за прошедшие месяцы не пересчитывается.

Можно ли перенести остаток вычета на следующий год, если он не полностью использован? Социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни предоставляется только в том налоговом периоде, в котором были произведены расходы на лечение. Статья 219 НК РФ не содержит норму, согласно которой возможен перенос остатка неиспользованного вычета на последующие налоговые периоды. Это значит, если вычет не удалось полностью использовать в текущем году, на следующий год его остаток не переносится. Он так и будет неиспользованным.