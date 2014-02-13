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Заполнение платежных поручений на уплату страховых взносов. Новые КБК

31.01.17 18:12
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Изменятся ли коды бюджетной классификации (КБК), отражаемые в поле 104 платежного поручения, при уплате страховых взносов в 2017 году?

Да, изменятся. При уплате страховых взносов в 2017 году в поле 104 платежных поручений необходимо указывать новые КБК, утвержденные Приказом Минфина РФ от 07.12.2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» (далее – Приказ № 230н).

Обоснование. При уплате налогов и страховых взносов в поле 104 платежного поручения указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначают код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

На заметку!

Полный справочкик кодов бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, доступен на “Клерке”:

 Поскольку полномочия по администрированию страховых взносов с 2017 года переданы налоговым органам, при уплате таких взносов код главного администратора будет такой же, как и у остальных налоговых платежей – 182 «Федеральная налоговая служба». На это обращает внимание ФНС в письмах от 05.12.2016 № ЗН-4-1/23090@, от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@.

Что касается остальных значений КБК (знаки с 4 по 20), в них указывается соответствующий код доходов бюджета согласно Указаниям № 65н[1] с учетом изменений, внесенных Приказом № 230н.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом данные коды доходов изменились. Причем новые коды различаются в зависимости от периода, за который уплачиваются страховые взносы.

Приведем новые коды КБК, применяемые в 2017 году для заполнения платежных поручений на перечисление страховых взносов.

Вид платежа

КБК для осуществления платежей за декабрь 2016 года

КБК для осуществления платежей за январь 2017 года и последующие месяцы

Взносы на обязательное пенсионное страхование

Взносы

182 1 02 02010 06 1000 160

182 1 02 02010 06 1010 160

Пени

182 1 02 02010 06 2100 160

182 1 02 02010 06 2110 160

Штрафы

182 1 02 02010 06 3000 160

182 1 02 02010 06 3010 160

Взносы на обязательное медицинское страхование

Взносы

182 1 02 02101 08 1011 160

182 1 02 02101 08 1013 160

Пени

182 1 02 02101 08 2011 160

182 1 02 02101 08 2013 160

Штрафы

182 1 02 02101 08 3011 160

182 1 02 02101 08 3013 160

Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Взносы

182 1 02 02090 07 1000 160

182 1 02 02090 07 1010 160

Пени

182 1 02 02090 07 2100 160

182 1 02 02090 07 2110 160

Штрафы

182 1 02 02090 07 3000 160

182 1 02 02090 07 3010 160

Каковы особенности отражения в 2017 году в платежных поручениях по страховым взносам реквизитов получателя?

Получателями страховых взносов в 2017 году являются соответствующие налоговые инспекции. Следовательно, при указании в платежных поручениях реквизитов получателей страховых взносов отражаются наименование, ИНН, КПП соответствующих налоговых инспекций, а также их банковские реквизиты.

Обоснование. Согласно разъяснениям, приведенным ФНС в письмах от 05.12.2016 № ЗН-4-1/23090@, от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@, реквизиты получателя в платежных поручениях на перечисление в бюджет страховых взносов отражаются в следующем порядке:

Наименование реквизита (поле)

Порядок заполнения реквизита

Получатель (поле 16)

Указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа

ИНН получателя (поле 61)

Отражается ИНН и КПП соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа

КПП получателя (поле 103)

Банк получателя (поле 13)

Указываются банковские реквизиты соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа

БИК получателя (поле 14)

Номер корреспондентского счета банка получателя (поле 15)

Номер счета получателя (поле 17)

[1] Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н.

Л. Морозова

эксперт журнала «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение»

Источник: "Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение"

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