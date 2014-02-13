Клерк.Ру
 
01.02.17 13:26
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23 мнения
Клерк
Свечков
, Хабаровск
А какая разница каким методом знания, если они есть? В Хабаровском мединституте предбанник сдается тестами. И пройти его ни капли не проще чем сдать экзамен. Кстати, если за тесты оценка 3, на экзамене на большее рассчитывать не приходится. Выходит тест объективно оценивает студента.
Клерк
Olsama-3
, Москва
Прикол! Я могу Двигать взглядом предметы, сгибать ложки, пронзать Вселенную сквозь «кротовые норы» и вовремя сдавать идеальную бухгалтерскую отчетность :)) умора!
Обслуживающий
ToT
, Краснодар
Olsama-3, точно) Я воспринял этот текст, как лишеное смысла предложения. И во время обострения борьбы со спамерами механически удалил. Вернули) 
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Аноним
, Санкт-Петербург

Свечков, Вы писали:

А какая разница каким методом знания, если они есть? В Хабаровском мединституте предбанник сдается тестами. И пройти его ни капли не проще чем сдать экзамен. Кстати, если за тесты оценка 3, на экзамене на большее рассчитывать не приходится. Выходит тест объективно оценивает студента.

 Роботы-бухгалтеры быстрее заменят ваши рабочие места, не слышали? А врачу-практику при многочисленных специализациях, руки не заменишь. Новоиспеченным врачам даже рецепты запрещено выписывать.

И при трудоустройстве в крупные предприятия, там свои тесты с "сюрпризами"

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Аноним
, Москва

ToT, Вы писали:

Olsama-3, точно) Я воспринял этот текст, как лишеное смысла предложения. И во время обострения борьбы со спамерами механически удалил. Вернули) 

 Спасибо ЂЂЂЂ

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