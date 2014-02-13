Мне нравится Ответить #1 ToT Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email , Краснодар Еху! Новый тест
Еху! Новый тест
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Свечков, Вы писали:
Роботы-бухгалтеры быстрее заменят ваши рабочие места, не слышали? А врачу-практику при многочисленных специализациях, руки не заменишь. Новоиспеченным врачам даже рецепты запрещено выписывать.
И при трудоустройстве в крупные предприятия, там свои тесты с "сюрпризами"
ToT, Вы писали:
Спасибо ЂЂЂЂ
Спасибо за тест и