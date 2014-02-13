Интервью с чиновником: Что такое выездная налоговая проверка?
Выездные налоговые проверки являются значимой формой налогового контроля. Знать правила проверок — чрезвычайно важно для всех, поскольку контролеры могут нагрянуть в любую организацию. Редакция «Время Бухгалтера» задала наиболее злободневные вопросы по проверкам, советнику государственной гражданской службы РФ 3 класса, Селяниной Жанне Сергеевне.
Что может послужить поводом для назначения выездной налоговой проверки?
Поводом для назначения выездной налоговой проверки, могут послужить: нарушения допущенные в ходе деятельности предприятия, использование схем ухода от налогообложения, использование для вывода денежных средств сомнительных контрагентов, жалобы от работников или клиентов предприятия и другие.
Как происходит отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки?
Отбор налогоплательщиков, для выездной налоговой проверки происходит путем проведения предпроверочного анализа. Анализируется деятельность предприятия в целом. Если в ходе проведения данного анализа в деятельности налогоплательщика выявляются факты сокрытия своих доходов, ухода от налогообложения, занижения показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, то он включается в план проведения выездных налоговых проверок. План проведения выездных налоговых проверок утверждает вышестоящая организация, т.е. Управление территориальной налоговой инспекции, в которой будет проводиться проверка.
Правда ли, что при включении налогоплательщика в план выездной налоговой проверки, у инспектора уже есть конкретная сумма, которую он должен доначислить?
Как я говорила ранее, перед началом выездной налоговой проверки, проводится предпроверочный анализ налогоплательщика. В данном анализе собираются все нарушения допущенные предприятием. Естественно из допущенных нарушений рассчитывается сумма налогов, которую предприятие недоплатило в бюджет. Но в рамках данного анализа, невозможно увидеть всей картины нарушений предприятия, поэтому и назначается проверка. В ходе проверки все данные, указанные в анализе, проверяются, выявляются новые нарушения и тогда уже рассчитывается сумма, неуплаченных налогов. Она может быть и больше суммы указанной в анализе, может быть и меньше.
Всегда ли выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика?
Нет не всегда. Есть ряд причин, по которым проверка может проводиться на территории налоговой инспекции. Но это не прихоть проверяющего, а необходимость, которую испытывает предприятие. Причины у предприятия могут быть разными, это и ремонт офиса, и отсутствие помещений и условий для размещения проверяющих. Если у предприятия возникли причины, из-за которых оно не может предоставить помещения для проведения выездной налоговой проверки, то ему следует направить заявление в письменной произвольной форме в адрес налоговой инспекции с указанием данных причин. ИФНС рассматривает данное заявление и вручает предприятию уведомление о проведении проверки в помещении налоговой инспекции.
Каковы сроки предоставления документов запрашиваемых при выездной налоговой проверки? Что делать если количество запрашиваемых документов очень большое?
Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. При этом проверяемое лицо может не иметь возможности представить документы в течение 10 дней. Такая ситуация возникает если истребован большой объем документов либо место нахождение документов слишком далеко. В этом случае налогоплательщик должен в течение дня, следующего за днем получения требования, письменно уведомить проверяющих должностных лиц инспекции о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием соответствующих причин, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить документы.
В течение двух дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на основании этого уведомления продлить сроки представления документов или отказать в продлении сроков, о чем выносится отдельное решение.
Сколько может длиться выездная налоговая проверка?
Выездная налоговая проверка организации не может длиться более двух месяцев. Этот срок исчисляется со дня вынесения решения о проведении проверки и до дня составления проверяющими справки о проведенной проверке. Однако по решению руководителя (заместителя руководителя) УФНС по субъекту РФ общий срок выездной налоговой проверки может быть продлен до 4-х, а в исключительных случаях — до 6-ти месяцев. Выездная налоговая проверка может быть приостановлена по решению руководителя (заместителя руководителя) ИФНС. Общий срок приостановления выездной налоговой проверки по любым основаниям не может превышать 6-ти месяцев. Таким образом, максимальный срок выездной проверки с учетом продления и приостановлений может составить 12 месяцев.
Что делать, если организация не согласна с результатами выездной налоговой проверки?
В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, налогоплательщик вправе в месячный срок со дня получения акта проверки представить в соответствующий налоговый орган возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. Возражения могут быть оформлены в форме протокола или акта разногласий по акту выездной налоговой проверки. Возражения будут рассмотрены в присутствии проверяемого лица или его законного представителя и принято соответствующее решение. Если налогоплательщик не согласится с выводами и нарушениями, указанными в данном решении, он вправе обратиться в УФНС по субъекту РФ с апелляционной жалобой. Если у налогоплательщика возникнут разногласия и на решение принятое УФНС по субъекту РФ, то тогда он вправе обратиться в суд.
Если организация согласна с результатами выездной налоговой проверки, вправе ли она рассчитывать на смягчение штрафных санкций?
Руководство налоговой инспекции всегда идет на встречу, добросовестным налогоплательщикам. Для смягчения штрафных санкций предприятию необходимо, до принятия решения по результатам выездной налоговой проверки, предоставить ходатайство. Очень прошу, не путайте с разногласиями. В данном документе, налогоплательщик указывает все свои благоприятные и неблагоприятные факторы, а именно: наличие кредитов, лизинга, высокой кредиторской задолженности, признание вины по акту проверки и другие. Чем больше обстоятельств, для смягчения вы укажите, тем на большую сумму будут уменьшены штрафные санкции. При правильном составлении данного ходатайства, штрафные санкции снижаются до нуля.