Интервью с чиновником: Что такое выездная налоговая проверка?

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Выездные налоговые проверки являются значимой формой налогового контроля. Знать правила проверок — чрезвычайно важно для всех, поскольку контролеры могут нагрянуть в любую организацию. Редакция «Время Бухгалтера» задала наиболее злободневные вопросы по проверкам, советнику государственной гражданской службы РФ 3 класса, Селяниной Жанне Сергеевне.

Что может послужить поводом для назначения выездной налоговой проверки? Поводом для назначения выездной налоговой проверки, могут послужить: нарушения допущенные в ходе деятельности предприятия, использование схем ухода от налогообложения, использование для вывода денежных средств сомнительных контрагентов, жалобы от работников или клиентов предприятия и другие.

Как происходит отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки? Отбор налогоплательщиков, для выездной налоговой проверки происходит путем проведения предпроверочного анализа. Анализируется деятельность предприятия в целом. Если в ходе проведения данного анализа в деятельности налогоплательщика выявляются факты сокрытия своих доходов, ухода от налогообложения, занижения показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, то он включается в план проведения выездных налоговых проверок. План проведения выездных налоговых проверок утверждает вышестоящая организация, т.е. Управление территориальной налоговой инспекции, в которой будет проводиться проверка.

Правда ли, что при включении налогоплательщика в план выездной налоговой проверки, у инспектора уже есть конкретная сумма, которую он должен доначислить? Как я говорила ранее, перед началом выездной налоговой проверки, проводится предпроверочный анализ налогоплательщика. В данном анализе собираются все нарушения допущенные предприятием. Естественно из допущенных нарушений рассчитывается сумма налогов, которую предприятие недоплатило в бюджет. Но в рамках данного анализа, невозможно увидеть всей картины нарушений предприятия, поэтому и назначается проверка. В ходе проверки все данные, указанные в анализе, проверяются, выявляются новые нарушения и тогда уже рассчитывается сумма, неуплаченных налогов. Она может быть и больше суммы указанной в анализе, может быть и меньше.

Всегда ли выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика? Нет не всегда. Есть ряд причин, по которым проверка может проводиться на территории налоговой инспекции. Но это не прихоть проверяющего, а необходимость, которую испытывает предприятие. Причины у предприятия могут быть разными, это и ремонт офиса, и отсутствие помещений и условий для размещения проверяющих. Если у предприятия возникли причины, из-за которых оно не может предоставить помещения для проведения выездной налоговой проверки, то ему следует направить заявление в письменной произвольной форме в адрес налоговой инспекции с указанием данных причин. ИФНС рассматривает данное заявление и вручает предприятию уведомление о проведении проверки в помещении налоговой инспекции.

Каковы сроки предоставления документов запрашиваемых при выездной налоговой проверки? Что делать если количество запрашиваемых документов очень большое? Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. При этом проверяемое лицо может не иметь возможности представить документы в течение 10 дней. Такая ситуация возникает если истребован большой объем документов либо место нахождение документов слишком далеко. В этом случае налогоплательщик должен в течение дня, следующего за днем получения требования, письменно уведомить проверяющих должностных лиц инспекции о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием соответствующих причин, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить документы.

В течение двух дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на основании этого уведомления продлить сроки представления документов или отказать в продлении сроков, о чем выносится отдельное решение.

Сколько может длиться выездная налоговая проверка? Выездная налоговая проверка организации не может длиться более двух месяцев. Этот срок исчисляется со дня вынесения решения о проведении проверки и до дня составления проверяющими справки о проведенной проверке. Однако по решению руководителя (заместителя руководителя) УФНС по субъекту РФ общий срок выездной налоговой проверки может быть продлен до 4-х, а в исключительных случаях — до 6-ти месяцев. Выездная налоговая проверка может быть приостановлена по решению руководителя (заместителя руководителя) ИФНС. Общий срок приостановления выездной налоговой проверки по любым основаниям не может превышать 6-ти месяцев. Таким образом, максимальный срок выездной проверки с учетом продления и приостановлений может составить 12 месяцев.

Что делать, если организация не согласна с результатами выездной налоговой проверки? В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, налогоплательщик вправе в месячный срок со дня получения акта проверки представить в соответствующий налоговый орган возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. Возражения могут быть оформлены в форме протокола или акта разногласий по акту выездной налоговой проверки. Возражения будут рассмотрены в присутствии проверяемого лица или его законного представителя и принято соответствующее решение. Если налогоплательщик не согласится с выводами и нарушениями, указанными в данном решении, он вправе обратиться в УФНС по субъекту РФ с апелляционной жалобой. Если у налогоплательщика возникнут разногласия и на решение принятое УФНС по субъекту РФ, то тогда он вправе обратиться в суд.