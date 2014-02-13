Клерк.Ру
 

Важные законы, которые вступают в силу с 1 февраля 2017 года

01.02.17 18:16
Просмотров: 

Россиян ждет повышение пенсий

С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 миллиона человек.

Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года.  Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля. Об этом говорится в Постановлении правительства от 19 января 2017 года №35.

Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.

А вот размер материнского капитала останется прежним - 453,026 тысячи рублей. Его не будут индексировать до 2020 года.

Приватизация квартиры станет платной

У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 февраля 2016 г. N 33-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации".

Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления жилья в собственность потребуется семь рабочих дней. Так что спешите.

Получать паспорта и права будет проще

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы" можно будет получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Об этом говорится в Постановлениях правительства РФ от 03.08.2016 N 755 и от 18.11.2016 N 1214.

Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более ста тысяч человек. Это касается и городов федерального значения. Их в России три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Раньше некоторые МФЦ уже начали предоставлять такие услуги. Эксперимент показал, что спрос на них большой.

Торговля переходит на онлайн чеки

Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

А при новых машинах вся выручка будет как на ладони.  И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

Госзакупки с поправками

С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок.

Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку.  Также есть новации в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.

 

Георгий Панин

Российская Газета

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 