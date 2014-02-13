Важные законы, которые вступают в силу с 1 февраля 2017 года

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Россиян ждет повышение пенсий

С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 миллиона человек.

Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года. Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля. Об этом говорится в Постановлении правительства от 19 января 2017 года №35.

Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.

А вот размер материнского капитала останется прежним - 453,026 тысячи рублей. Его не будут индексировать до 2020 года.

Приватизация квартиры станет платной

У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 февраля 2016 г. N 33-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации".

Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления жилья в собственность потребуется семь рабочих дней. Так что спешите.

Получать паспорта и права будет проще

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы" можно будет получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Об этом говорится в Постановлениях правительства РФ от 03.08.2016 N 755 и от 18.11.2016 N 1214.

Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более ста тысяч человек. Это касается и городов федерального значения. Их в России три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Раньше некоторые МФЦ уже начали предоставлять такие услуги. Эксперимент показал, что спрос на них большой.

Торговля переходит на онлайн чеки

Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

А при новых машинах вся выручка будет как на ладони. И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

Госзакупки с поправками

С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок.

Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку. Также есть новации в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.