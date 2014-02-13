Инспекция хотела заставить компанию заплатить налог на имущество за проданные три года назад помещения

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ИНФС по результатам камеральной проверки декларации по налогу на имущество за 2014 год вынесла решение о привлечении общества к ответственности за неуплату налога за часть помещений и соразмерной им доли в инфраструктуре здания, составившим 32,5 процента от общей площади.

Компания не согласилась, поскольку продала данные помещения, что подтверждалось договорами купли-продажи от декабря 2013 года, и соразмерно площади данных помещений к новым владельцам отошла и доля мест общего пользования.

Инспекция возразила, что само по себе наличие данных договоров не освобождает компанию от уплаты налога, поскольку:

договоры не прошли госрегистрацию;

новые владельцы налог еще не платят.

Рассмотрев спор, суд вынес решение в пользу компании.

Суд напомнил, что плательщиками налога на имущество организаций признаются организации, имеющие имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухучета (ст. 373, 374 НК РФ).

Компания заключила договоры купли-продажи нежилых помещений, и списала их с баланса как объекты основных средств.

Передача помещений покупателям была оформлена в момент их реализации следующими документами:

актами о приеме-передаче;

инвентарными карточками учета объекта основных средств;

справками расчета долей владения в общем имуществе по объекту;

справками с расшифровкой стоимости доли владения в общем имуществе, переходящей покупателям.

Таким образом, компания правомерно исключила спорные помещения из налогооблагаемой базы.

Доводы инспекции несостоятельны, поскольку:

госрегистрация перехода права собственности на объекты недвижимости не является обязательным условием для признания актива в качестве объекта основных средств (ст. 16 и 17 Закона от 21.07.1997№ 122-ФЗ). Право общей долевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его регистрации в ЕГРП (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64) и возникает у покупателя из договора купли-продажи.

не исполнение обязанности по уплате налога на имущество со стороны покупателей не является обстоятельством, порождающим налоговые обязательства компании в отношении проданного ею имущества, поскольку она перестала являться собственником этих помещений и не несет бремени их содержания, в том числе, налогового.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 19.01.2017 № Ф05-19950/2016