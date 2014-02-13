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В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят

02.02.17 12:30
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Опасения и риски, изложенные в статье «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу», в значительной части надуманы и возникли в результате перемешивания фактов и нововведений закона.

Акцентирую внимание на основных моментах:

Риски, связанные с более расширенными правами кредиторов предъявить требования о субсидиарной ответственности, действительно имеют место. Но такая возможность предоставлена ТОЛЬКО в отношении юридических лиц, исключенных из реестра как недействующих, и в отношении компаний, признанных банкротами. В этих случаях кредиторы вправе предъявить  о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лицам (участники/акционеры и/или руководитель) по основаниям, предусмотренным законом.

Данное право не предоставлено кредиторами после завершения процедуры добровольной ликвидации, в этой части законодательство не изменилось. Принцип остался прежним:  кредитор имеет право в установленный законом срок (2 месяца с момента публикации предъявить требование кредиторами), если требование было предъявлено, то оно должно быть исполнено или оспорено должником. Если требование не было исполнено, то завершение ликвидации невозможно и компания вступает в банкротство, это уже иная процедура. Если же требования не были предъявлены, а предъявленные требования исполнены, то компания завершает процедуру ликвидации и предъявление к ней и контролирующим ее лицам после ликвидации невозможно. Также законодательством не предоставлены налоговой расширенные права проводить проверку и доначислять налоги/предъявлять требования после завершения процедуры ликвидации, если они не были предъявлены в ходе ликвидации, поскольку ликвидацией юридического лица прекращается его правоспособность, в том числе как налогоплательщика.

В каких случаях расширена возможность предъявления требований кредиторов о субсидиарной ответственности:

  • при исключении недействующего юридического лица из реестра (административная процедура принудительного исключения недействующего лица из реестра). Ранее правовые последствия такой процедуры отчасти были приравнены к последствиям ликвидации, и предъявление требований кредиторов было невозможно, теперь возникла такая возможность, что представляется разумной мерой в защиту нарушенных интересов кредиторов. Основанием предъявления требования является неисполнение обязательств общества, если будет доказано, что контролирующие должника лица действовали недобросовестно или неразумно.
  • после завершения процедуры банкротства. Ранее все требования кредиторов о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности могли быть предъявлены только в рамках процедуры банкротства. Новелла существенная. Теперь завершение процедуры банкротства не влияет на возможность кредиторами предъявить такие требования в течение трех лет с момента завершения конкурсного производства. Также прописаны и более четко регламентированы процедуры рассмотрения таких требований в ходе банкротства. Вывод один: если компания признана банкротом, то возможные негативные последствия от факта банкротства еще более увеличиваются.

Некоторые принципиальные новшества, которым не дано оценки, но которые имеют существенное значение:

  • вводится срок ликвидации (ранее не регламентирован и не ограничен), процедура ликвидации должна быть завершена в течение года, продление только через суд и на срок не более шести месяцев. В случае отмены ликвидации повторное решение о начале процедуры ликвидации может быть принято не ранее чем через шесть месяцев. Здесь неясна задача и логика законодателя: с какой целью ограничен срок ликвидации?

Нахождение компании в состоянии ликвидации и срок такой ликвидации не влияет на права кредиторов и иных лиц, в отношении текущих или вновь возникающих обязательств лицо также их исполняет, исполняет в полном объеме обязанности налогоплательщика. При этом на фактическое увеличение срока ликвидации зачастую влияют независящие от компании обстоятельства: затягивания со стороны налоговых органов и внебюджетных фондов (длительные процедуры проверки, сверки, расчетов). Что делать теперь компаниям с такими «зависшими» ликвидациями, как будет «принудительно» отменяться процедуры ликвидации, не завершенная в установленный срок, пока неясно. Возможно, данная новелла призвана отменить процедуры ликвидации, которые не могут быть завершены по причине недостаточности средств для расчета с кредиторами, но это тоже нелогично, поскольку существует норма закона, обязывающая при невозможности рассчитаться по долгам обратиться в суд о признании банкротом.

Появилось новое основания для применения административной процедуры исключения из реестра недействующего юридического лица. Ранее таким основанием было только одновременное отсутствие операций по расчетным счетам компании и непредставление отчетности в налоговый орган в течение более 12 месяцев. Теперь введено новое –  наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи. В прошлом году была введена и начала применяться на практике процедура проверки достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ и содержащихся в реестре. Проверка достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, может быть проведена в ходе приостановки государственной регистрации при рассмотрении документов, поданных на регистрацию. Также любые сведения, уже содержащиеся в реестре, могут быть проверены налоговым органом. Если в отношении таких сведений будет установлен факт недостоверности, то вносится соответствующая запись. Чаще всего  это записи в отношении недостоверности сведений о юридическом адресе, может быть в отношении участника или руководителя. Теперь если в течение 6 месяцев после внесения записи о недостоверности сведений юридическое лицо не внесло в ЕГРЮЛ достоверные сведения, то оно может быть принудительно исключено из реестра. Эта новелла может существенно ограничить права заинтересованных лиц, появляется необходимость тщательнее и чаще отслеживать сведения в отношении своей компании и компаний-контрагентов. Учитывая, что большинство компаний используют именно «юридический адрес» (приобретаемый «адрес», не являющийся фактическим местом нахождения), то от внесения о недостоверности сведений и, соответственно, возможности исключения из реестра не застрахован никто.

Юлия Уколова

директор Департамента создания и поддержки бизнеса Юридической фирмы «Клифф»

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3 мнения
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, Ульяновск

Суть Туров передал правильно - общество с ограниченной отвественностью превращается в общество с неограниченной отвественностью. А что и как фискалы и прочие опричники применять будут догадаться не сложно, все мы родились и выросли в этой стране и как здесь жизнь устроена знаем на собственной шкуре.

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